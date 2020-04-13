        Стратегия для Binarium "MACD"

        Среди сотен индикаторов технического анализа лишь единицы выдержали проверку временем и десятилетиями остаются в арсенале профессиональных трейдеров бинарных опционов по всему миру. MACD относится именно к таким инструментам. С момента своего создания в 1970-х годах он не потерял актуальности и точности, а сегодня используется на всех финансовых рынках, включая торговлю бинарными опционами и криптовалютой. Причиной такой популярности является способность этого индикатора одновременно определять направление тренда и момент его разворота.

        Стратегия для брокера Binarium на основе MACD решает главную проблему, с которой сталкивается каждый участник рынка бинарных опционов: как отличить реальный сигнал от ложного движения цены и войти в сделку в правильный момент, а не следовать за рынком с опозданием. Индикатор строится на пересечении двух скользящих средних и визуально отображается в виде гистограммы и сигнальных линий, которые отвечают на вопрос: рынок набирает силу или теряет импульс. В этой статье разберем систему торговли на основе MACD, которую можно начать применять на платформе Binarium сразу после прочтения.

        Содержание:

        В чем преимущество стратегии “MACD”?

        Главное преимущество стратегии MACD для торговли бинарными опционами на платформе Binarium заключается в том, что она одновременно решает две задачи, с которыми большинство трейдеров обычно справляются по отдельности: определяет направление текущего тренда и фиксирует точный момент входа в сделку.

        Большинство индикаторов либо хорошо показывают тренд, но запаздывают с сигналом, либо, наоборот, дают своевременный торговый сигнал, но без понимания общего контекста рынка. MACD объединяет оба этих качества в одном инструменте. Пересечение его сигнальных линий указывает на момент входа, а положение гистограммы относительно нулевой отметки подтверждает направление сделки.

        В результате трейдер получает не просто торговый сигнал, а сигнал с контекстом, что значительно повышает его надежность и снижает количество убыточных сделок. Именно это делает стратегию привлекательной как для новичков, которым нужна простая и понятная система, так и для опытных трейдеров, стремящихся к максимальной точности на платформе Binarium.

        Как применять стратегию “MACD” на Бинариум

        Перед началом торговли по этой стратегии необходимо установить на график индикатор MACD в терминале брокера Binarium.

        Этот индикатор очень популярен среди трейдеров бинарных опционов и часто используется в различных торговых стратегиях. Как правило, трейдеры на платформе Бинариум ищут моменты пересечения сигнальной линии MACD с нулевым уровнем. Если линия пробивает его снизу вверх, то цена, скорее всего, начнет расти. В системе, которую мы рассмотрим, используются два индикатора MACD с разными периодами расчета.

        При этом гистограммы обоих индикаторов должны находиться выше нуля. Если сигнальная линия пересекает нулевой уровень сверху вниз, то цена начинает опускаться. Этот торговый сигнал считается валидным в том случае, если гистограммы на двух индикаторах находятся в отрицательной зоне.

        Торговать по описанной системе рекомендуется со сроком экспирации 3–5 свечей. В одну сделку следует инвестировать не более 2% от депозита.

        Заключение

        Индикатор MACD заслуженно входит в список наиболее часто используемых инструментов технического анализа, и стратегия на его основе для платформы бинарных опционов Binarium дает трейдеру именно то, что необходимо для стабильного результата: четкие торговые сигналы и понятные правила открытия сделок без эмоций и субъективных интерпретаций. В этом обзоре мы разобрали логику работы индикатора, правила входа и принципы управления капиталом.

        Следующий шаг: зарегистрируйтесь на платформе Binarium, откройте демо-счет и протестируйте стратегию в реальных рыночных условиях без риска для собственных средств. Когда эта методика станет для вас привычной и понятной, пополните счет и совершите свою первую реальную сделку. Тысячи трейдеров уже используют MACD как основу своей торговой системы на платформе бинарных опционов Binarium, и вы также можете присоединиться к ним прямо сегодня.

        Смотрите также:

        Трейдер БО
        Я вообще-то считал что макди индикатор дивергенции. А тут на нём целая стратегия.
        18 января 2024
        CALL
        Круто, теперь и на бинариум будут стратегии, одобряю)) а MACD вообще универсальная вещь)
        17 апреля 2020
        Алена
        Спасибо за стратегию под бинариум, ваш сайт становится все универсальнее)
        17 апреля 2020
        Виктор
        Интересно, спасибо. Не знал что на binarium есть индикаторы, хотя обзор читал вроде)
        17 апреля 2020
