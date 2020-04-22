        Стратегия для Binarium "Буратино"

        Среди множества стратегий для торговли бинарными опционами особое место занимают те, которые построены на графическом анализе без использования сложных индикаторов. Стратегия для платформы Binarium «Буратино» относится именно к таким: ее сигнал формируется прямо на ценовом графике в виде характерного свечного паттерна, который своими очертаниями напоминает знаменитого сказочного персонажа с длинным носом. Тело свечи играет роль головы, а вытянутая тень, направленная в сторону текущего тренда, становится тем самым носом Буратино. Эта простая и запоминающаяся визуальная метафора делает стратегию доступной даже для тех, кто только начинает знакомство с техническим анализом.

        Главная ценность этой фигуры состоит в том, что она сигнализирует о возможном скором развороте тренда, позволяя трейдеру бинарных опционов открыть сделку в начале нового ценового движения. При этом действует простое правило: чем длиннее тень свечи, тем сильнее сигнал и тем выше вероятность смены тенденции. На платформе Binarium, где точность момента открытия сделки напрямую влияет на итоговый результат, такой четкий и наглядный критерий становится важным преимуществом. В этой статье разберем правила торговли по стратегии «Буратино», которые можно применять на практике сразу после прочтения.

        Содержание:

        В чем преимущество стратегии “Буратино”?

        Эта стратегия пользуется большой популярностью среди трейдеров бинарных опционов, в том числе среди клиентов брокера Binarium. Это объясняется простотой и эффективностью метода, поскольку удачный момент для открытия сделки определяет всего одна свеча на графике. При этом такую свечную комбинацию можно часто наблюдать на графике, и во многих случаях она дает достаточно точный сигнал.

        Как применять стратегию “Буратино” на Бинариум

        Перед тем как приступить к торговле по этой стратегии, выберите в терминале брокера Binarium свечной тип графика.

        Сам паттерн «Буратино» состоит из трех свечей. Как видно на примере ниже, сигнал к открытию сделки формируется на локальных минимумах и максимумах. Чем длиннее тень одной из свечей, тем выше вероятность разворота тренда. Это объясняется тем, что текущие цены не соответствуют направлению преобладающего движения.

        Применяя эту стратегию на платформе Binarium, рекомендуется выбирать срок экспирации 15–30 минут и не инвестировать в одну сделку более 2% депозита. Также для повышения эффективности торговли можно использовать дополнительные средства, которые предоставляются при применении промокодов на пополнение счета.

        Заключение

        Итак, теперь в вашем арсенале есть простая, но эффективная стратегия для Binarium «Буратино». Ее главный плюс – наглядность: длинный «нос» свечи служит четким торговым сигналом о том, что рынок, вероятно, скоро сменит направление. Этот паттерн помогает фильтровать ложные движения и открывать сделки по бинарным опционам в самый подходящий момент, что значительно повышает шансы на успех.

        Лучший способ освоить любой метод – практика. Поэтому мы рекомендуем протестировать стратегию «Буратино» на бесплатном демо-счете Binarium. Так вы сможете без риска отточить навыки, научиться быстро находить необходимый паттерн на графике и убедиться в эффективности этой стратегии бинарных опционов. Желаем удачной торговли!

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Maxtrade
        Взяли обозвали пинокио бар буратиной))) обычный пин бар, так же понятнее всем сразу о чем речь)
        22 апреля 2020
        Герман
        Стратегия не стратегия, а больше паттерн просто, но эффективный все же
        22 апреля 2020
        Алексей
        Наверное все знают эту свечную формацию пин бар, но все же спасибо что просвящаете новичков)
        22 апреля 2020
