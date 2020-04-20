Биткоин остается одним из наиболее волатильных и привлекательных активов для торговли бинарными опционами. Резкие ценовые движения, импульсы и высокая ликвидность делают его идеальным инструментом для трейдера, который умеет читать рынок и действовать по системе. Однако именно эта волатильность становится ловушкой для тех, кто торгует без четких правил, поскольку цена движется быстро, эмоции берут верх, и вместо прибыли трейдер получает серию убыточных сделок. Стратегия для Binarium «Awesome Bitcoin» создана специально для того, чтобы превратить изменчивость Биткойна из угрозы в преимущество с помощью инструмента определения рыночного импульса.

В основе стратегии лежит индикатор для бинарных опционов Awesome Oscillator, который измеряет силу и направление текущего рыночного движения через соотношение краткосрочного и долгосрочного импульса цены. Его гистограмма с зелеными и красными столбиками показывает трейдеру, кто контролирует рынок в данный момент: покупатели или продавцы. В этой статье разберем готовую стратегию торговли Биткоином на основе Awesome Oscillator, которую можно применять на практике сразу после прочтения независимо от уровня вашего опыта.

В чем преимущество стратегии “Awesome Bitcoin”?

Ключевое преимущество стратегии «Awesome Bitcoin» заключается в том, что она объединяет два фактора, играющих важную роль в торговле бинарными опционами: высокую волатильность Биткойна и четкие, однозначные сигналы индикатора Awesome Oscillator. Там, где большинство трейдеров видят хаос и непредсказуемость криптовалютного рынка, система видит структуру: смена цвета гистограммы с красного на зеленый или обратно дает точку входа без субъективной интерпретации.

Это означает, что трейдер на платформе Binarium получает не просто индикатор, а готовую систему принятия решений, которая исключает импульсивные сделки и оставляет только те, что подкреплены реальным ценовым импульсом. Стратегия «Awesome Bitcoin» одинаково эффективна как для новичка, который впервые видит график Биткоина, так и для опытного трейдера, стремящегося систематизировать свой подход и повысить процент прибыльных сделок на реальном счете.

Как применять стратегию “Awesome Bitcoin” на Бинариум

Вне зависимости от того, по какой стратегии для Бинариум вы будете торговать, учитывайте, что биткоин является высоковолатильным активом, цены которого меняются очень быстро. В течение дня котировки этой криптовалюты могут вырасти или резко снизиться на десятки процентов.

Вторая особенность, которую следует учитывать при торговле биткоином, это влияние новостей. Как правило, публикация важных макроэкономических данных по экономикам США и Японии оказывает серьезное влияние на цену этого актива. Кроме того, для данной криптовалюты характерны продолжительные тренды. Поэтому только грамотное использование инструментов технического анализа и торговых стратегий для бинарных опционов позволит получать прибыль от торговли биткоином.

Опытные трейдеры брокера Binarium рекомендуют использовать для торговли этой криптовалютой индикатор Awesome Oscillator, который по умолчанию встроен в торговую платформу.

После добавления на график этот индикатор появится в его нижней части, там, где обычно располагаются осцилляторы. Значения Awesome Oscillator представлены в виде гистограммы, которая при пересечении нулевого уровня меняет цвет, сигнализируя о подходящем моменте для открытия сделки. Направление пересечения указывает на направление тренда.

Например, если гистограмма пересекает нулевую отметку сверху вниз, это является сигналом к покупке опциона Put.

Обратное правило действует для покупки опционов Call. Для этой системы рекомендуется использовать экспирацию от 2 до 10 свечей. В одну сделку следует инвестировать не более 2% депозита.

Заключение

Стратегия для Binarium «Awesome Bitcoin» доказывает, что криптовалютный рынок при правильном подходе превращается из источника стресса в предсказуемую рабочую среду с четкими правилами. Awesome Oscillator берет на себя аналитическую нагрузку, оставляя трейдеру бинарных опционов одну задачу: следовать правилам и не отступать от торговой системы.

Вы уже знаете, как читать сигналы этого индикатора, когда открывать сделки и как управлять капиталом, а значит, у вас есть все необходимое, чтобы начать зарабатывать на волатильности Биткоина.

