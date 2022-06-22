        Брокер закрыл мою сделку в минус, что делать?

        Брокер закрыл мою сделку в минус – он мошенник?

        Часто в отзывах о том или ином брокере бинарных опционов можно услышать: «брокер закрыл мою сделку в минус всего на один пункт…». Значит ли это что брокер мошенник или на это есть свои причины? Давайте разберемся в нашей статье.

        Содержание:

        Почему сделка может закрыться в минус один пункт?

        Немало трейдеров оказывались в такой ситуации, когда сделка даже у честного брокера бинарных опционов закрывалась в минус всего на один пункт. Такой исход сделки является очень неприятным, и если это происходит несколько раз, то закрадываются мысли, что брокер является мошенником и специально закрывает ваши сделки в убыток. Вот такие выводы можно часто увидеть как на других, так и на нашем форуме:

        негативный отзыв о quotex

        Но на самом деле это далеко не так, и в 99% случаев это происходит не из-за обмана со стороны компании. Тем более, что очень часто также бывает и обратная ситуация, когда сделка закрывается в плюс один пункт, тогда вы ведь не говорите, что брокер мухлюет с котировками?)

        Основными причинами таких неудачных закрытий сделок являются три причины:

        1. различные поставщики котировок;
        2. OTC-котировки;
        3. торговля через «черных» брокеров.

        Поставщики котировок

        Каждый надежный брокер бинарных опционов получает котировки от определенного поставщика, и редко когда у разных компаний один и тот же поставщик ликвидности. Именно поэтому может происходить так, что сделка закрывается в минус всего на один пункт в одном терминале, хотя в другом она закрылась бы в плюс.

        Самыми популярными поставщиками ликвидности являются:

        • MetaTrader 4/5 (MetaQuotes);
        • SaxoTrader;
        • Integral;
        • CQG;
        • LMAX;
        • Rithmic;
        • Currenex.

        Компания MetaQuotes, которая находится первой в списке и которая создала всем известный MetaTrader 4 и MetaTrader 5, позволяет работать с такими компаниями (эти компании можно выбрать в качестве поставщика котировок, если вы являетесь клиентом компании):

        поставщики ликвидности

        И это далеко не все поставщики ликвидности, так как существуют и более мелкие компании, о которых мало что известно, но их услугами могут пользоваться брокеры бинарных опционов.

        OTC-котировки

        OTC-котировки являются внебиржевыми и у каждой компании существует свой алгоритм построения цен в выходные дни и праздники. Такие цены являются ненастоящими и торговля по ним имеет лишь косвенные сходства с обычной торговлей, так как вы не можете провести фундаментальный или технический анализ. Точнее сказать, провести можно любой анализ, но сработает он или нет – будет решать случай.

        Для понимая того, чем отличаются реальные цены от OTC, можно посмотреть на одну и туже валютную пару в одно и тоже время, но в случае с МТ4 это реальные котировки, а в случае с Покет Опшен – внебиржевые:

        MT4 MT5
        реальные цены otc

         

        Разницу можно увидеть сразу, так как графики направлены в противоположные стороны. Поэтому если ваша сделка закрылась с убытком в минус один пункт, проверьте, не используете ли вы внебиржевые котировки.

        Раз уж зашла речь о брокерах, то давайте теперь более подробно рассмотрим котировки разных брокеров бинарных опционов и разных торговых платформ, включая брокеров мошенников.

        Торговля через «черных» брокеров

        В редких случаях ваша сделка может быть закрыта в убыток всего из-за одного или нескольких пунктов по причине того, что компания, в которой вы торгуете, является мошеннической и «рисует» свои котировки, выдавая их за реальные.

        Яркий пример – Stars Binary. Обязательно ознакомьтесь с ними, так как они выдают себя за честную компанию, которой не являются. Один из самых ярких случаев обмана своих клиентов на котировках, который был замечен одним из пользователей, показан на изображении ниже:

        Расхождение цен Stars Binary

        Конечно, структура ценового движения сохранена, но обратите внимание на отдельные свечи, которые абсолютно отличаются от реальных.

        Подобными манипуляциями с ценой уже мало кто занимается, но все же еще есть такие компании, поэтому внимательно изучайте брокера, через которого собираетесь торговать.

        Как проверять котировки брокеров бинарных опционов

        Проверить котировки любого брокера можно разными способами. К примеру, компания MetaQuotes имеет свой архив котировок каждой валютной пары, который можно скачать.

        В терминале MetaTrader 4/5 при нажатии клавиши «F2» открывается окно, где можно выбрать нужную валютную пару и скачать историю любого таймфрейма. Котировки в MetaQuotes сохраняются за каждую неделю в ее конце.

        Скачивание котировок происходит напрямую с серверов компании, поэтому неважно, какого брокера вы используете. Исключением является Alpari, у которого имеется свой архив котировок.

        Другой более простой способ проверки – это использование платформы TradingView, или нашего живого графика. В этом случае не нужно скачивать никаких котировок, и сравнить их можно с любым брокером, не переходя из терминала в терминал. Единственное, что нужно будет сделать, это добавить нужную валютную пару. Делается это путем нажатия на «плюс» на панели активов:

        как добавить актив в tradingview

        Далее в открывшемся окне находите нужную валюту через поиск и выбираете ее:

        панель с символами

        Котировки надежных брокеров: проверка на конкретных примерах

        Стоит ли считать проверенных брокеров мошенниками, если сделка на их платформе закрывается в минус один пункт? Ответ – конечно же нет. Самым простом объяснением того, что это не развод является тот факт, что часто сделки закрываются и наоборот, на один пункт в плюс. В этом случае никто из трейдеров не будет против, но почему-то, когда происходит обратная ситуация, винят компанию в обмане.

        Для проверки котировок рассмотрим несколько самых популярных компаний, предоставляющих торговлю бинарными опционами:

        1. Pocket Option;
        2. Quotex;
        3. Binarium;
        4. Deriv;
        5. Alpari.

        Pocket Option

        В Pocket Option существуют как биржевые, так и OTC-котировки, поэтому всегда обращайте на это внимание, чтобы не получить убыток из-за использования ненастоящих цен. Понять, какой актив на данный момент используется для торговли (биржевой или OTC) можно при помощи подписи или ее отсутствия:

        otc в pocket option

        Если же вы получили убыток в случае сбоя, то это обстоятельство подробно прописано в регламенте Покет Опшен:

        регламент покет опшен

        Поэтому если вы получили убыток в минус один пункт, но причина была в том, что произошел сбой, то PocketOption вернется вам средства на счет или исправить котировки.

        И теперь для уверенности давайте сравним цену на валютную пару EUR/USD в Pocket Option с брокером, который является поставщиком котировок (FXCM) вышеописанным способом, чтобы убедиться, что котировки не отличаются:

        Как можно видеть, цена вообще не отличается.

        Quotex

        Quotex также предоставляет торговлю как по биржевым ценам, так и по OTC. Различать активы не сложно, выглядят они так:

        otc в quotex

        Именно на Квотекс была жалоба из примера в начале нашей статьи, поэтому давайте проверим котировки этого брокера:

        анализ цены на квотексе

        Как видно, цена отличается всего на 0,00004 пипса (что соответствует разнице в 0,004%), что вполне допустимо.

        Binarium

        Binarium также предоставляет торговлю OTC, но только в выходные дни (суббота и воскресенье), поэтому с совершением сделок по биржевым ценам не должно быть проблем. Говоря о котировках и их проверке, мы сравнили их и на этом брокере, и вот результат:

        сравнение цен binarium

        Разница между котировками составляет всего 0.00003 пипса, что соответствует 0.003%.

        Deriv

        Deriv пошел еще дальше в плане внебиржевых цен и предоставил трейдерам возможность торговли на синтетических активах, цена на которых все время генерируются случайным образом. Таких активов в Дерив сейчас двадцать два и выглядят они подобным образом:

        синтетические активы дерив

        Поэтому будьте осторожны, совершая сделки на таких активах, так как исход может быть непредсказуемым и легко может закрывать ваши сделки всего на один пункт в минус даже несколько раз подряд.

        Если же говорить о EUR/USD и биржевых ценах, то их мы тоже проверили, и вот результат:

        сравнение цен deriv

        Разница в котировках составляет 0.00005, что соответствует 0.005%.

        Alpari

        Alpari и сам является поставщиком котировок для некоторых компаний, что уже говорит о его надежности в плане поставки цен. Помимо этого, в Альпари нет цен OTC, поэтому вы всегда будете торговать только по реальным ценам.

        Несмотря на вышеперечисленные плюсы, мы все равно сравнили его цену EUR/USD с ценой от FXCM:

        сравнение цен alpari

        Здесь наблюдается наибольшая разница в цене – 0.00019 пипса, что соответствует чуть более 0.017%. Это считается допустимой разницей.

        Выбрать надежного брокера

        Заключение

        Делая вывод, можно смело утверждать, что закрытие сделки в минус один пункт абсолютно не говорит о том, что брокер является мошенником. Это подтверждается нашей простой проверкой, которую каждый трейдер может проводить самостоятельно в любое время.

        Также всегда обращайте внимание на то, с какими котировками вы работаете, и если это OTC, то ваши сделки легко могут закрыться с убытком, так как в таких ценах нет логики, и они строятся случайным образом.

        В заключении хочется дать совет – всегда проверяйте котировки брокера перед тем, как пополнять реальный счет, и если компания проводит манипуляции с ценами, вы сразу это увидите.

        Комментарии

        Руслан
        Чтобы не попадать в такие ситуации лучше всего заранее подробно изучать платформу, где вы собираетесь открыть счет и торговать. Сперва нужно поинтересоваться входит ли она в список известных, когда она была создана, отзывы (здесь следует уделить особое внимание). Также нужно внимательно читать условия вывода средств и отработки бонусов.
        12 мая 2025
        Mister X
        I’ve heard of ‘black brokers’ manipulating quotes, but personally, I avoid shady platforms like Stars Binary for that reason. Sticking with known brokers and using verified quotes is my go-to. It’s worth doing a little research to avoid these sketchy practices.
        25 октября 2024
        Serg
        Anyone else notice how small differences in liquidity providers mess with your trade results? I was skeptical, but after comparing MT4 quotes with my broker’s, the small variations make sense. Not a scam, just the way data flows from different providers.
        25 октября 2024
        Scruffy
        I’ve been there – watching my trade close at a 1-point loss is so frustrating! Feels like the broker’s messing with you, but it’s usually the result of how the quotes are generated. I’d recommend comparing with a trusted source like TradingView to be sure, but sometimes it’s just the platform’s quirks.
        25 октября 2024
        Трейдер БО
        Было пару раз, но я не считаю это такой уж страшной трагедией. А вот не выполнение ордера - вот это гораздо хуже.
        Богдан, Согласен, проскальзывание хуже, чем это. Меня не закрывали, а вот проскальзывание иногда бывает.
        09 августа 2024
        Богдан
        Было пару раз, но я не считаю это такой уж страшной трагедией. А вот не выполнение ордера - вот это гораздо хуже.
        09 августа 2024
        tirant
        У меня не было такого. При волатильном рынке иногда тормозит с исполнением ордера, а так все нормально.
        08 августа 2024
        Лиза Лиза
        Тьфу, тьфу, тьфу, такого еще не было. Возможно это действительно статистическая погрешность.
        Артур, ооооо, так ты такой суеверный)) найди книгу Вильяма Ганна - ГАДАНИЕ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИКИ и ты никогда не будешь суеверным)) и другие его книги советую прочитать очень загадочный был человек! Прочти и будешь торговать осознанно и с удовольствием) Желаю хорошего профита))
        07 августа 2024
        Лиза Лиза
        БЛИН) я на отс пробовал, так там вообще график непредсказуемый))) такое впечателение что он вААще с рынком не связан, короче я потерял много денег в торговле на выходных и больше не связываюсь... торгую тока в рабочие дни...) статья супер этому напоминание спс)
        ЗАНУДА я, ну ты чудной)) написано же в статье -внебиржевая торговля)) а если быть точным то - ОТС (over the counter) - это сокращенное название внебиржевого рынка. На этой площадке за пределами биржи заключаются сделки между контрагентами....ВОТ так)) хотя сейчас эта сфера в биржевой торговле набирает обороты)) НО будь осторожен, тут фундаметальный анализ и новости - НЕ РАБОТАЮТ))
        07 августа 2024
        ЗАНУДА я
        БЛИН) я на отс пробовал, так там вообще график непредсказуемый))) такое впечателение что он вААще с рынком не связан, короче я потерял много денег в торговле на выходных и больше не связываюсь... торгую тока в рабочие дни...) статья супер этому напоминание спс)
        07 августа 2024
        Артур
        Тьфу, тьфу, тьфу, такого еще не было. Возможно это действительно статистическая погрешность.
        07 августа 2024
        Руслан
        а когда закрывает сделку в плюс 1 пункт тоже кидала?)))))
        Кирилл Гаевский, ага)) все кругом мошенники и обманщики, если это мне не приносит пользы или выгоды) Так кто мошенник? Важно помнить, и правильно в статье дают акцент - ненастоящие цены ОТС использовать ОПАСНО. Может поэтому и получил пользователь трабл по депозиту и торговле в целом...
        Костя, и еще тупо забивают на то, чтобы просто погуглить информацию о торговой площадке)
        Руслан, так дело не обязательно в торговой площадке, да и сама статья вообще не об этом. Просто если перефразировать простым языком, то проблема может быть банально в котировках, даже если это не OTC, то может банально случится какой-нибудь глюк, из-за которого будут запаздывать котировки, даже просто из-за низкой скорости интернета например.
        Option Bull, понял, согласен, не ну закрытие в -1 пункт это еще не критично и если задуматься, то какой резон брокеру подворовывать так мелко, если он мошенник!? Помню на моей памяти сделка закрылась даже в +1 пункт))
        25 октября 2023
        Option Bull
        а когда закрывает сделку в плюс 1 пункт тоже кидала?)))))
        Кирилл Гаевский, ага)) все кругом мошенники и обманщики, если это мне не приносит пользы или выгоды) Так кто мошенник? Важно помнить, и правильно в статье дают акцент - ненастоящие цены ОТС использовать ОПАСНО. Может поэтому и получил пользователь трабл по депозиту и торговле в целом...
        Костя, и еще тупо забивают на то, чтобы просто погуглить информацию о торговой площадке)
        Руслан, так дело не обязательно в торговой площадке, да и сама статья вообще не об этом. Просто если перефразировать простым языком, то проблема может быть банально в котировках, даже если это не OTC, то может банально случится какой-нибудь глюк, из-за которого будут запаздывать котировки, даже просто из-за низкой скорости интернета например.
        25 октября 2023
        Руслан
        а когда закрывает сделку в плюс 1 пункт тоже кидала?)))))
        Кирилл Гаевский, ага)) все кругом мошенники и обманщики, если это мне не приносит пользы или выгоды) Так кто мошенник? Важно помнить, и правильно в статье дают акцент - ненастоящие цены ОТС использовать ОПАСНО. Может поэтому и получил пользователь трабл по депозиту и торговле в целом...
        Костя, и еще тупо забивают на то, чтобы просто погуглить информацию о торговой площадке)
        21 октября 2022
        Костя
        а когда закрывает сделку в плюс 1 пункт тоже кидала?)))))
        Кирилл Гаевский, ага)) все кругом мошенники и обманщики, если это мне не приносит пользы или выгоды) Так кто мошенник? Важно помнить, и правильно в статье дают акцент - ненастоящие цены ОТС использовать ОПАСНО. Может поэтому и получил пользователь трабл по депозиту и торговле в целом...
        10 июля 2022
        Сергей
        наверное такое бывало у всех, тут ничего нет мошеннического, особенно если котировки норм. а котировки проверить не сложно. вот если у вас каждая сделка так закрывается, тогда может и разводят вас, но я такого не видел, у меня лично не было так, и в плюс 1 пипс закрывало, и в минус пару пунктов. если не хотите такого, берите экспирацию час, там мало когда будет так что - 1+ 1пункт будет
        Ирина Александрова, ну конечно, тот кто долго торгует и пробовал разных брокеров знает об этом, о чём подробно и написано в статье. А вот новичкам это конечно непонятно. И возникает иллюзия об обмане. Толково всё расписано!
        01 июля 2022
        Сергей
        а когда закрывает сделку в плюс 1 пункт тоже кидала?)))))
        Кирилл Гаевский, ну да), если нам хорошо, то брокер молодец, а если у нас не получается брокер мошенник) и такая тенденция во сферах, да и в жизни в целом... что тут скажешь...
        01 июля 2022
        Алексей
        наверное такое бывало у всех, тут ничего нет мошеннического, особенно если котировки норм. а котировки проверить не сложно. вот если у вас каждая сделка так закрывается, тогда может и разводят вас, но я такого не видел, у меня лично не было так, и в плюс 1 пипс закрывало, и в минус пару пунктов. если не хотите такого, берите экспирацию час, там мало когда будет так что - 1+ 1пункт будет
        Ирина Александрова, 100% просто брать больше экспирацию и никаких проблем.
        01 июля 2022
        Алексей
        а когда закрывает сделку в плюс 1 пункт тоже кидала?)))))
        Кирилл Гаевский, ага)) тут всё хорошо) это такая природа человеческая и ничего тут не поделаешь) так называемые двойные стандарты)
        01 июля 2022
        Андрей
        а когда закрывает сделку в плюс 1 пункт тоже кидала?)))))
        нет, тогда брокер молодец) у меня было и так, что закрывало сделку в минус 1 пункт, и что в +1 пункт закрывало, поэтому не понимаю у кого такие мысли возникают, у тех разве кто вообще не умеет торговать)
        27 июня 2022
