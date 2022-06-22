Брокер закрыл мою сделку в минус – он мошенник?

Часто в отзывах о том или ином брокере бинарных опционов можно услышать: «брокер закрыл мою сделку в минус всего на один пункт…». Значит ли это что брокер мошенник или на это есть свои причины? Давайте разберемся в нашей статье.

Содержание:

Почему сделка может закрыться в минус один пункт?

Немало трейдеров оказывались в такой ситуации, когда сделка даже у честного брокера бинарных опционов закрывалась в минус всего на один пункт. Такой исход сделки является очень неприятным, и если это происходит несколько раз, то закрадываются мысли, что брокер является мошенником и специально закрывает ваши сделки в убыток. Вот такие выводы можно часто увидеть как на других, так и на нашем форуме:

Но на самом деле это далеко не так, и в 99% случаев это происходит не из-за обмана со стороны компании. Тем более, что очень часто также бывает и обратная ситуация, когда сделка закрывается в плюс один пункт, тогда вы ведь не говорите, что брокер мухлюет с котировками?)

Основными причинами таких неудачных закрытий сделок являются три причины:

различные поставщики котировок; OTC-котировки; торговля через «черных» брокеров.

Поставщики котировок

Каждый надежный брокер бинарных опционов получает котировки от определенного поставщика, и редко когда у разных компаний один и тот же поставщик ликвидности. Именно поэтому может происходить так, что сделка закрывается в минус всего на один пункт в одном терминале, хотя в другом она закрылась бы в плюс.

Самыми популярными поставщиками ликвидности являются:

MetaTrader 4/5 (MetaQuotes);

SaxoTrader;

Integral;

CQG;

LMAX;

Rithmic;

Currenex.

Компания MetaQuotes, которая находится первой в списке и которая создала всем известный MetaTrader 4 и MetaTrader 5, позволяет работать с такими компаниями (эти компании можно выбрать в качестве поставщика котировок, если вы являетесь клиентом компании):

И это далеко не все поставщики ликвидности, так как существуют и более мелкие компании, о которых мало что известно, но их услугами могут пользоваться брокеры бинарных опционов.

OTC-котировки

OTC-котировки являются внебиржевыми и у каждой компании существует свой алгоритм построения цен в выходные дни и праздники. Такие цены являются ненастоящими и торговля по ним имеет лишь косвенные сходства с обычной торговлей, так как вы не можете провести фундаментальный или технический анализ. Точнее сказать, провести можно любой анализ, но сработает он или нет – будет решать случай.

Для понимая того, чем отличаются реальные цены от OTC, можно посмотреть на одну и туже валютную пару в одно и тоже время, но в случае с МТ4 это реальные котировки, а в случае с Покет Опшен – внебиржевые:

MT4 MT5

Разницу можно увидеть сразу, так как графики направлены в противоположные стороны. Поэтому если ваша сделка закрылась с убытком в минус один пункт, проверьте, не используете ли вы внебиржевые котировки.

Раз уж зашла речь о брокерах, то давайте теперь более подробно рассмотрим котировки разных брокеров бинарных опционов и разных торговых платформ, включая брокеров мошенников.

Торговля через «черных» брокеров

В редких случаях ваша сделка может быть закрыта в убыток всего из-за одного или нескольких пунктов по причине того, что компания, в которой вы торгуете, является мошеннической и «рисует» свои котировки, выдавая их за реальные.

Яркий пример – Stars Binary. Обязательно ознакомьтесь с ними, так как они выдают себя за честную компанию, которой не являются. Один из самых ярких случаев обмана своих клиентов на котировках, который был замечен одним из пользователей, показан на изображении ниже:

Конечно, структура ценового движения сохранена, но обратите внимание на отдельные свечи, которые абсолютно отличаются от реальных.

Подобными манипуляциями с ценой уже мало кто занимается, но все же еще есть такие компании, поэтому внимательно изучайте брокера, через которого собираетесь торговать.

Как проверять котировки брокеров бинарных опционов

Проверить котировки любого брокера можно разными способами. К примеру, компания MetaQuotes имеет свой архив котировок каждой валютной пары, который можно скачать.

В терминале MetaTrader 4/5 при нажатии клавиши «F2» открывается окно, где можно выбрать нужную валютную пару и скачать историю любого таймфрейма. Котировки в MetaQuotes сохраняются за каждую неделю в ее конце.

Скачивание котировок происходит напрямую с серверов компании, поэтому неважно, какого брокера вы используете. Исключением является Alpari, у которого имеется свой архив котировок.

Другой более простой способ проверки – это использование платформы TradingView, или нашего живого графика. В этом случае не нужно скачивать никаких котировок, и сравнить их можно с любым брокером, не переходя из терминала в терминал. Единственное, что нужно будет сделать, это добавить нужную валютную пару. Делается это путем нажатия на «плюс» на панели активов:

Далее в открывшемся окне находите нужную валюту через поиск и выбираете ее:

Котировки надежных брокеров: проверка на конкретных примерах

Стоит ли считать проверенных брокеров мошенниками, если сделка на их платформе закрывается в минус один пункт? Ответ – конечно же нет. Самым простом объяснением того, что это не развод является тот факт, что часто сделки закрываются и наоборот, на один пункт в плюс. В этом случае никто из трейдеров не будет против, но почему-то, когда происходит обратная ситуация, винят компанию в обмане.

Для проверки котировок рассмотрим несколько самых популярных компаний, предоставляющих торговлю бинарными опционами:

Pocket Option; Quotex; Binarium; Deriv; Alpari.

Pocket Option

В Pocket Option существуют как биржевые, так и OTC-котировки, поэтому всегда обращайте на это внимание, чтобы не получить убыток из-за использования ненастоящих цен. Понять, какой актив на данный момент используется для торговли (биржевой или OTC) можно при помощи подписи или ее отсутствия:

Если же вы получили убыток в случае сбоя, то это обстоятельство подробно прописано в регламенте Покет Опшен:

Поэтому если вы получили убыток в минус один пункт, но причина была в том, что произошел сбой, то PocketOption вернется вам средства на счет или исправить котировки.

И теперь для уверенности давайте сравним цену на валютную пару EUR/USD в Pocket Option с брокером, который является поставщиком котировок (FXCM) вышеописанным способом, чтобы убедиться, что котировки не отличаются:

Как можно видеть, цена вообще не отличается.

Quotex

Quotex также предоставляет торговлю как по биржевым ценам, так и по OTC. Различать активы не сложно, выглядят они так:

Именно на Квотекс была жалоба из примера в начале нашей статьи, поэтому давайте проверим котировки этого брокера:

Как видно, цена отличается всего на 0,00004 пипса (что соответствует разнице в 0,004%), что вполне допустимо.

Binarium

Binarium также предоставляет торговлю OTC, но только в выходные дни (суббота и воскресенье), поэтому с совершением сделок по биржевым ценам не должно быть проблем. Говоря о котировках и их проверке, мы сравнили их и на этом брокере, и вот результат:

Разница между котировками составляет всего 0.00003 пипса, что соответствует 0.003%.

Deriv

Deriv пошел еще дальше в плане внебиржевых цен и предоставил трейдерам возможность торговли на синтетических активах, цена на которых все время генерируются случайным образом. Таких активов в Дерив сейчас двадцать два и выглядят они подобным образом:

Поэтому будьте осторожны, совершая сделки на таких активах, так как исход может быть непредсказуемым и легко может закрывать ваши сделки всего на один пункт в минус даже несколько раз подряд.

Если же говорить о EUR/USD и биржевых ценах, то их мы тоже проверили, и вот результат:

Разница в котировках составляет 0.00005, что соответствует 0.005%.

Alpari

Alpari и сам является поставщиком котировок для некоторых компаний, что уже говорит о его надежности в плане поставки цен. Помимо этого, в Альпари нет цен OTC, поэтому вы всегда будете торговать только по реальным ценам.

Несмотря на вышеперечисленные плюсы, мы все равно сравнили его цену EUR/USD с ценой от FXCM:

Здесь наблюдается наибольшая разница в цене – 0.00019 пипса, что соответствует чуть более 0.017%. Это считается допустимой разницей.

Выбрать надежного брокера

Заключение

Делая вывод, можно смело утверждать, что закрытие сделки в минус один пункт абсолютно не говорит о том, что брокер является мошенником. Это подтверждается нашей простой проверкой, которую каждый трейдер может проводить самостоятельно в любое время.

Также всегда обращайте внимание на то, с какими котировками вы работаете, и если это OTC, то ваши сделки легко могут закрыться с убытком, так как в таких ценах нет логики, и они строятся случайным образом.

В заключении хочется дать совет – всегда проверяйте котировки брокера перед тем, как пополнять реальный счет, и если компания проводит манипуляции с ценами, вы сразу это увидите.

