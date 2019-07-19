Лучшие стратегии на Pocket Option для начинающих

Многие начинающие трейдеры задаются вопросом, как делать точные прогнозы в торговле бинарными опционами. На этот вопрос нет простого ответа. Опытные трейдеры советуют не полагаться на удачу, а разработать личный торговый метод. Сегодня мы рассмотрим четыре самых популярных стратегии Pocket Option для начинающих, чтобы помочь вам приобрести преимущество на рынке.

Стратегия 1: Стратегия следования за трендом

Торговля по тренду является самой популярной стратегией бинарных опционов среди начинающих, и это не случайно. Она помогает трейдерам лучше понять механизм рынка и увеличивает их шансы на прибыль в торговле бинарными опционами.

Концепция проста. Пока цена движется в одном направлении, например, вверх, трейдеры должны открывать только позиции в этом направлении. Почему? Цена с большей вероятностью продолжит двигаться вверх, чем разворачиваться. Это явление происходит потому, что в рынке участвуют разные группы трейдеров. Когда большинство действует в одном направлении, например, покупая определенный актив, это создает дисбаланс между спросом и предложением.

Этот дисбаланс вызывает длительные однонаправленные движения цены, называемые трендом. Когда трейдер открывает сделки исключительно в направлении основного тренда, он использует метод, известный как Стратегия следования за трендом.

Как торговать по тренду

Торговля по тренду проста. Все, что вам нужно сделать, - это научиться определять рыночные тренды.

В бычьем тренде новые максимумы чередуются с более высокими минимумами; в медвежьем тренде новые минимумы чередуются с более низкими максимумами. Мы заметили интересный аспект: торговля по тренду одинаково хорошо работает на всех типах активов. Единственное требование - найти сильный тренд. Поскольку бинарные опционы позволяют получать прибыль как от роста, так и от падения цен, ваше торговое путешествие становится еще более захватывающим.

На изображении выше показана торговая платформа Pocket Option с графиком пары EUR/USD в минутном таймфрейме. Желтая линия представляет бычий тренд. Как видно, после каждого пробоя локального максимума курс EUR/USD продолжал расти. Это наглядно демонстрирует основное свойство тренда: движение в направлении его основной тенденции.

Мы выделили три потенциальных сделки Call на графике, но их может быть больше. Мы предлагаем вам самостоятельно поискать эти возможности и поделиться в комментариях, где еще вы бы купили опционы Call. Это упражнение поможет вам лучше понять торговлю бинарными опционами по тренду.

Правила для торговли стратегией следования за трендом на Pocket Option для Call и Put опционов представлены в таблице ниже.

Правила покупки Call Правила покупки Put Найдите устойчивый восходящий тренд: постройте бычью линию тренда через три минимума на графике. Определите локальный максимум. Убедитесь, что последняя свеча закрылась выше локального максимума. При открытии новой свечи купите Call. Найдите устойчивый нисходящий тренд: постройте медвежью линию тренда через три максимума на графике. Определите локальный минимум. Убедитесь, что последняя свеча закрылась ниже локального минимума. При открытии новой свечи купите Put.

Выберите время экспирации 3 свечи или более. Корректируйте период удержания в зависимости от актива и результатов бэктестинга на исторических данных.

Стратегия 2: Стратегия RSI (Индекса Относительной Силы)

Среди технических индикаторов, широко используемых на финансовых рынках, популярность RSI (Индекс Относительной Силы) остается высокой. Трейдеры использовали этот индикатор на протяжении многих лет как в торговле на Форекс, так и в торговле бинарными опционами.

Трейдер Уэллс Уайлдер создал RSI в 1978 году. Он классифицируется как осциллятор, поскольку его значения колеблются в ограниченном диапазоне от 0 до 100. По мнению Уайлдера, рынок становится перекупленным, когда RSI поднимается выше 70, и перепроданным, когда он падает ниже 30.

Глядя на ценовые данные выше, вы заметите, что когда синяя линия RSI опускается ниже 30, котировки EUR/USD отскакивают вверх, показывая истощение продавцов - рынок перепродан. Наоборот, когда синяя линия RSI пробивает вверх отметку 70, происходит коррекция цены, так как больше не остается покупателей, готовых приобретать по столь высоким уровням - рынок перекуплен.

Концепции "перекупленности" и "перепроданности" лежат в основе интерпретации показаний RSI. Изображение выше показывает, что RSI хорошо работает в условиях флэтового рынка. Поэтому трейдеры часто используют его в скальпинговых стратегиях Pocket Option.

Чтобы успешно применить стратегию RSI Pocket Option, начните с поиска рынка, торгующегося в широком ценовом диапазоне. Мы изучили несколько валютных пар, доступных на Pocket Option, и выбрали USD/JPY. На момент написания этого обзора американский доллар торговался против японской иены в коридоре 153,30 - 153,70. Он идеально подходит под наши критерии - отсутствует ярко выраженный тренд.

В таблице ниже представлены правила торговли стратегией RSI Pocket Option для Call и Put опционов.

Правила покупки Call Правила покупки Put RSI < 30: Рынок перепродан. Цена закрытия последней свечи превышает максимум предыдущей свечи. При открытии новой свечи купите Call. RSI > 70: Рынок перекуплен. Цена закрытия последней свечи падает ниже минимума предыдущей свечи. При открытии новой свечи купите Put.

Выберите время экспирации от 1 до 3 свечей. Корректируйте период удержания в зависимости от финансового инструмента и результатов бэктестинга на исторических данных.

Стратегия 3: 60-секундная стратегия

Стратегия Pocket Option с экспирацией 60 секунд является формой скальпинга - высокодоходной торговой стратегии, основанной на графических паттернах и техническом анализе. Используя 60-секундную Стратегию, трейдеры могут быстро извлекать прибыль из краткосрочных колебаний цены базового актива.

Этот стиль торговли нацелен на размещение множества сделок за короткое время, рассчитывая получить прибыль от незначительных ценовых сдвигов. Мы протестировали этот подход и можем подтвердить, что от трейдера потребуется высокий уровень концентрации и понимание того, как определять рыночный тренд.

Для успешного применения этой Стратегии начинающим трейдерам потребуются прочные технические навыки и эмоциональная устойчивость. Психология имеет решающее значение, так как для принятия разумных решений в онлайн-трейдинге необходим устойчивый склад ума.

Подготовка платформы Pocket Option для скальпинга

Качество торговых сигналов в вашей стратегии скальпинга будет зависеть от правильной настройки торговой платформы. Рассмотрим шаги по ее корректной настройке:

Выберите подходящий актив:Выберите актив с четко выраженным трендом. Установите таймфрейм:Выберите интервал M1 для графика вашего актива. Установите время экспирации:Выберите период удержания позиции 1 минута. Определите размер сделки:Установите объем позиции и избегайте значения выше 2% от вашего депозита. Выберите индикаторы:Добавьте простую скользящую среднюю с периодом 21 и осциллятор стохастик (5,3,9) на ваш график.

Как торговать по 60-секундной стратегии

Анализ тренда рынка: Проверьте позиционирование цены относительно SMA (21), чтобы определить направление сделки. Если цены выше средней, покупайте только Call опционы; если ниже, покупайте только Put опционы. Применение фильтра: Используйте Stochastic (5,3,9) в качестве подтверждения торговых сигналов. Купите Call, если линии Stochastic пересекаются вверх и остаются за пределами зоны перекупленности. Купите Put, если линии Stochastic пересекаются вниз и остаются за пределами зоны перепроданности. Сделки: Покупайте опцион с экспирацией 1 минута, как только условия для открытия позиции совпадут. Анализ сделок: Отслеживайте статистику ваших сделок и корректируйте параметры индикаторов по мере необходимости.

Вы можете достичь наилучших результатов со 60-секундной Стратегией, последовательно и дисциплинированно применяя ее сигналы. Прежде чем использовать ее в реальной торговле, протестируйте ее на демо-счете без риска реальных денег.

В таблице ниже представлены правила торговли 60-секундной стратегией Pocket Option для Call и Put опционов.

Правила покупки Call Правила покупки Put Закрытие > SMA (21): Тренд бычий. Линии Stochastic пересекаются вверх и не находятся в зоне перекупленности. При открытии новой свечи купите Call. Закрытие < SMA (21): Тренд медвежий. Линии Stochastic пересекаются вниз и не находятся в зоне перепроданности. При открытии новой свечи купите Put.

Выберите время экспирации 1 свеча.

Стратегия 4: 3-минутная стратегия

Свечные паттерны и индикаторы могут стать основой для новой стратегии, о которой мы сейчас расскажем. Мы назвали ее "3-минутной стратегией" из-за ее трехминутного срока экспирации. Рекомендуем использовать ее для заработка на Pocket Option.

Торговая стратегия использует знакомые индикаторы: простую скользящую среднюю, стохастический осциллятор и RSI, а также два свечных паттерна: "Shooting Star" и "Hammer".

Эти паттерны напрямую влияют на разворот ценового тренда. Трейдеры часто используют их, чтобы определить оптимальный момент для открытия торговой позиции. Как правило, эти паттерны указывают на надежные точки входа. Мы протестировали и можем подтвердить это.

Единственная особенность заключается в том, что следует учитывать публикацию важных макроэкономических данных, о которых можно узнать из экономического календаря. Мы не рекомендуем открывать сделки во время значительных новостных событий. Подождите более подходящего момента. Для получения более подробной информации об эффективном использовании новостей в торговле бинарными опционами см. нашу статью "Экономический календарь".

Подготовка платформы Pocket Option для 3-минутной стратегии

Для торговли по 3-минутной Стратегии трейдеру необходимо настроить все необходимые инструменты:

График:Установите график актива в таймфрейме 1 минута. Индикаторы:Добавьте на график индикаторы, включая 50-периодную скользящую среднюю, осциллятор стохастик (5,3,9) и индекс относительной силы - RSI (14). Экспирация:Установите время экспирации 3 минуты.

Как торговать по 3-минутной стратегии

Чтобы открыть сделку по 3-минутной Стратегии, трейдер ждет выполнения следующих условий:

Цена актива значительно отклонилась от SMA(50). Stochastic (5,3,9) находится в зоне перепроданности. RSI (14) находится примерно на уровне 30, указывая на перепроданность рынка. Появляется свечной паттерн "Hammer". Купите Call опцион при открытии новой свечи.

В таблице ниже представлены правила торговли 3-минутной стратегией Pocket Option для Call и Put опционов.

Правила покупки Call Правила покупки Put Цена актива значительно отклонилась вниз от SMA(50). Stochastic (5,3,9) находится в зоне перепроданности. RSI(14) колеблется около 30, указывая на перепроданность рынка. Появляется свечной паттерн "Hammer". При открытии новой свечи купите Call. Цена актива значительно отклонилась вверх от SMA(50). Stochastic (5,3,9) находится в зоне перекупленности. RSI(14) колеблется около 70, указывая на перекупленность рынка. Появляется свечной паттерн "Shooting Star". При открытии новой свечи купите Put.

Выберите время экспирации 3 свечи.

Заключительные мысли

В заключение мы хотим выделить несколько ключевых моментов. Осознайте, что торговля опционами Pocket Option - это не только свечные графики и индикаторы, но и правильное отношение. Ваш склад ума и дисциплина не менее важны, чем правила торговых стратегий для бинарных опционов. В конце концов, зарабатывают деньги не торговая стратегия или какой-то индикатор, а трейдер. Конечный результат будет зависеть от того, насколько точно и последовательно вы будете принимать обоснованные решения в соответствии с правилами.

