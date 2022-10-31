Бинарные опционы в Литве: законно или нет?

Жители Литвы, выходя на финансовый рынок, обязаны следовать требованиям европейского законодательства. Но в странах ЕС с 2018 года запрещены операции с бинарными опционами. Однако это ограничение предусматривает ряд исключений. Но несмотря на сказанное, многие трейдеры сомневаются, легальны ли бинарные опционы в Литве. Анализ рынка показывает, что жители этой страны при соблюдении нескольких условий могут торговать цифровыми контрактами.

Что нужно знать о торговле опционами в Литве

ESMA – это орган, который регулирует операции на финансовом рынке Европы. То есть он определяет все правила игры. ESMA в 2018 году ввел запрет на проведение операций с бинарными опционами. Свое решение орган подкрепил тем, что заявил, будто сделки с цифровыми контрактами ничем не отличаются от азартной игры. С этим не согласились как трейдеры, так и некоторые европейские институты. В частности, такое решение принял нидерландский суд.

Несмотря на кажущуюся схожесть, азартные игры и трейдинг бинарными опционами — это совершенно разные виды деятельности. В первом случае получить «прибыль» можно только благодаря удаче (интуиции и так далее). Но доходность сделок с бинарными опционами определяется исключительно навыками, опытом и знаниями трейдера, а также умением правильно составлять прогноз движения цены благодаря техническому или фундаментальному анализу. Аналогичным образом поступают спекулянты, которые работают со стандартными активами: акциями, облигациями, валютными парами и так далее.

Но введенный запрет ограничивает возможности трейдеров из Литвы. Местные жители не могут заключать сделки на покупку опционов с брокерами, зарегистрированными в Европе. Однако и из этого правила есть исключения.

Законные способы торговли бинарными опционами

Запрет от ESMA распространяется только на начинающих трейдеров. Профессионалы рынка могут легально заключать сделки с брокерскими конторами. Но для этого каждый пользователь должен выполнить не менее двух условий из трех, приведенных ниже:

работать на финансовом рынке не менее одного года;

провести не менее десяти операций с опционами или CFD в течение четырех последних кварталов на сумму от 150 евро каждая; собрать финансовый портфель, который включает в себя активы (валюту и другие) на сумму от 500 тысяч евро.

Приведенные требования не дают начинающим трейдерам приступить к торговле бинарными опционами. Но три компании — Pocket Option, Quotex и Binarium позволяют вполне легально работать с цифровыми контрактами на территории Европы. Эти фирмы зарекомендовали себя как надежные поставщики брокерских услуг. Каждая компания не меняет в одностороннем порядке условия сотрудничества и всегда выплачивает заработок.

Риски торговли бинарными опционами в Литве

Запрет на торговлю бинарными опционами в Европе увеличивает риски, с которыми трейдерам приходится мириться. Если раньше поиск подходящего брокера ограничивался подбором площадки, которая предлагает комфортные условия сотрудничества и всегда выплачивает заработок, то сейчас пользователи из Литвы вынуждены чаще обращать внимание на надежность платформы.

Причина заключается в том, что из-за действующего ограничения многие фирмы вынуждены регистрироваться за пределами Европы. В этом случае на такие площадки не распространяются требования соответствующих регуляторов из ЕС. То есть владельцы подобных платформ могут самостоятельно, не опасаясь санкций за незаконные действия, вводить новые правила, которые либо существенно уменьшают размер заработка, либо приводят к тому, что люди теряют все деньги.

Опасность таких площадок заключается в том, что трейдеры не могут принудить их владельцев выплатить доход. У пользователей нет инструментов для давления: обращение в регулирующие инстанции, судебные иски и так далее.

Еще одна проблема, возникшая в связи с введением запрета, заключается в том, что многие финансовые организации отказались от сотрудничества с брокерами бинарных опционов. Из-за этого стало невозможным пополнить счет в компаниях путем перевода с банковских карт Visa и MasterCard. Для перевода на брокерский депозит трейдеры используют электронные или криптовалютные кошельки.

Избежать таких проблем можно, если заключить соглашение о сотрудничестве с одной из приведенных компаний.

Заключение

Выбирая честного брокера бинарных опционов в Литве, следует обратить внимание на компанию Pocket Option. Эта фирма соответствует всем требованиям, которые предъявляют профессиональные трейдеры к подобным конторам. Но Pocket Option предлагает большее, чем можно найти в других компаниях. Этот брокер позволяет зарабатывать с одной сделки до 96% от вложенной суммы. Размер минимального депозита, при котором уже можно торговать цифровыми контрактами, составляет всего 5 долларов. То есть Pocket Option предлагает удобные правила трейдинга для новичков.

Также начинающим трейдерам могут понравиться торговые сигналы и возможность копирования сделок у профессионалов. Обе возможности упрощают составление прогноза и существенно повышают вероятность того, что каждая операция будет приносить доход.

