Как торговать бинарными опционами в Pocket Option

Обучиться торговле бинарными опционами способен практически любой человек. Хоть пошаговый процесс обучения и занимает много времени, но зато потом при правильном прогнозе этот вид трейдинга способен принести хорошую прибыль. Торговля цифровыми бинарными опционами в Pocket Option максимально упрощена и совершать сделки на торговой платформе брокера бинарных опционов не сложно, но для получения прибыли требуется соблюдать ряд правил, о которых и поговорим далее.

Размещение торгового ордера в (цифровых) бинарных опционах Pocket Option

Используя торговую панель Pocket Option, трейдеры могут задавать параметры торговли, которые окажут влияние на сделку. С помощью этого инструмента пользователи делают ставку, определяя направление движения цены по выбранному активу. Терминал Pocket Option позволяет изменять два параметра, определяющих формат совершения сделок:

размер инвестиции; время экспирации.

Как уже было сказано выше, принцип работы с бинарными опционами Покет Опшен сводится к тому, что трейдер должен определить направление, в котором будет двигаться цена выбранного торгового актива, после чего купить опцион Call (Вверх) или Put (Вниз):

Выбор активов в бинарных опционах Покет Опшен

Бинарные опционы брокера Покет Опшен предлагают сотни разнообразных активов, по которым можно заключать сделки:

Чтобы выбрать нужный торговый актив, необходимо указать тип активов:

После чего найти нужный, используя строку поиска или выбрать сам актив из списка:

Для ускорения работы с торговыми активами рекомендуется добавить их в избранное, благодаря чему вы всегда сможете сразу переключиться на нужный график. Для этого нужно нажать на звездочку, которая располагается рядом с каждым активом. После этого список избранных торговых инструментов появится в верхней панели:

Рядом с каждым активом указан процент, определяющий доходность. Чем выше данный показатель, тем большую прибыль получает трейдер в случае прибыльной сделки. Так, если, например пользователь выбирает актив с доходностью в 80% и совершает сделку на 10 долларов, то в случае успешного завершения операции на счет поступают 18 долларов (10 долларов, которые были инвестированы, и 8 – прибыль).

Установка времени экспирации в цифровых бинарных опционах Pocket Option

На торговой панели брокера есть окно экспирации под названием «Время», через которое можно задать время совершения сделки. На самом графике можно найти линию, которая с одной стороны обозначается как «Время до покупки», а с другой – «Время до продажи». Также в этой части отображается таймер, отсчитывающий срок до завершения операции. Стоит учитывать, что сделку вы можете открыть в любое время, но закроется она в период, указанный на графике. Это свойство именно цифровых бинарных опционов. Момент завершения сделки – это время покупки + 30 секунд:

Чтобы задать нужное время покупки бинарного опциона Pocket Option, нужно нажать на панель времени (располагается на торговой панели) и задать нужный диапазон в соответствии с выбранным вариантом торговли:

Также можно указывать время для быстрой покупки бинарного опциона Pocket Option. Для этого нужно переключиться на эту панель, нажав на «Флажок» на панели времени, после чего можно будет открывать новую панель экспирации и выставлять время вручную:

При такой торговле опцион будет завершаться ровно через выставленное время в отличие от цифровых опционов.

Изменение суммы сделки в бинарных опционах Pocket Option

Чтобы изменить размер инвестиций в сделку (то есть ту сумму, на которую будет совершена покупка опциона), нужно нажать на кнопки «+» или «-», расположенные под разделом «Сумма сделки». Но для ускорения этой процедуры рекомендуется вручную вводить нужную сумму в поле выше.

Настройки страйк-цены

С помощью страйк-цены (один из видов бинарных опционов) трейдеры могут открывать сделки по цене, которая выше или ниже текущего курса выбранного актива. При изменении данного параметра меняется процент выплат по операции. Для включения данной опции необходимо нажать на соответствующую кнопку на панели инструментов до совершения сделки:

Уровень риска и процент по выплатам определяется в этом случае в зависимости от разницы между рыночной ценой и ценой исполнения. То есть при такой операции трейдер определяет не только направление движение курса выбранного актива, но и пороговое значение (цену исполнения), который тот должен достигнуть.

Важно понимать, что при включении данной опции параметры всех торговых ордеров будут установлены выше или ниже текущей рыночной цены (зависит от выбранного направления). Эта особенность работы функции. Стандартные ордера выставляются по рыночным ценам. Кроме того, страйк-цены доступны только трейдерам, которые занимаются цифровой торговлей.

Перед открытием сделки рекомендуется проанализировать ситуацию на рынке. Полученные результаты должны лечь в основу прогноза, который определяет движение цены, в направлении которого выставляется ордер: вверх – зеленая кнопка; вниз – красная.

Результаты сделок в бинарных опционах Pocket Option

Если вы покупали любые опционы, то после завершения времени экспирации сделка автоматически завершается. По итогу вы можете получить прибыль или убыток. Размер прибыли определяется количеством денег, инвестированных в сделку (размер ставки), + торговая прибыль. Во втором случае трейдер несет убытки. То есть в случае неудачного прогноза (цена пошла в другом направлении) все деньги, инвестированные в сделку, списываются со счета. Все ваши сделки можно найти в истории сделок:

Кроме того, кликнув на сделку, трейдер может увидеть более детальную информацию о любой сделке:

Историю за определенный период или по определенным показателям можно посмотреть в своем личном кабинете на вкладке «История торговли»:

Отмена открытой сделки на платформе

Бинарные опционы на платформе Pocket Option позволяют отменять сделки после начала торговой операции, если трейдер понимает, что составленный прогноз приведет к убыткам. Доступно досрочное закрытие около 10 секунд, после чего завершить сделку уже не получится. Для досрочного закрытия сделки нужно открыть историю сделок, как было показано выше, (располагается в правой части окна) и нажать на кнопку «Закрыть» на панели активного ордера:

Торговля экспресс-опционами в Покет Опшен

Экспресс-торговля Покет Опшен предполагает одновременное открытие сделок по нескольким торговым активам. Этот вариант основан на прогнозе, который составляется с учетом ряда событий, влияющих не на один актив, как при обычной торговле, а на несколько.

Экспресс-торговля отличается от других видов трейдинга тем, что в данном случае размер прибыли в случае успешности всех сделок превышает 100% и может достигать 5 000%. Чтобы получить такой доход, необходимо перейти на панель экспресс-торговли Покет Оптион:

После нажатия на включение экспресс-торговли каждая последующая сделка (то есть после каждого нажатия на красную или зеленую кнопку) будет добавляться к остальным. Размер выплат в рамках данного подхода к трейдингу определяется как результат умножения всех успешных прогнозов (прибыльных ордеров). В связи с этим итоговая прибыль в несколько раз превышает выплаты по одной быстрой или цифровой сделке по бинарным опционам Pocket Option.

После запуска данного режима необходимо выбрать не менее 3 активов, по которым будет выставлен ордер:

Список всех ордеров, открытых в рамках экспресс-торговли, располагается на вкладке «Открытые»:

При желании пользователь может просмотреть все ордера, которые ранее были открыты в ходе экспресс-торговли. Для этого нужно открыть тот же раздел и перейти во вкладку «Закрыто».

Если возникает необходимость в просмотре ранее закрытых ордеров, выставленных в рамках экспресс-торговли, то нужно перейти на вкладку «Закрытые»:

Отложенные бинарные опционы Pocket Option

PocketOption поддерживает функцию отложенных ордеров, с помощью которой трейдеры могут открывать сделки в определенное время или после того, как цена достигнет нужной цены. То есть ордер автоматически выставляется, если соблюдены конкретные условия. Благодаря этой функции трейдеры могут торговать бинарными опционами в Pocket Option, не находясь возле торговой терминала.

Для размещения отложенного ордера по времени нужно открыть панель с этими ордерами, нажав в левом меню на иконку песочных часов:

Далее необходимо:

выбрать торгуемый актив и, нажав на часы, задать точную дату и время, при наступлении которых брокер автоматически откроет сделку; выбрать минимальный процент выплат. При этом, если будут выявлены расхождения (фактический процент выплат ниже установленного), сделка не откроется; задать таймфрейм и размер инвестиции в сделку.

В конце необходимо выбрать направление движения цены (то есть купить опцион Call или Put).

Для размещения отложенной сделки по цене необходимо выполнить те же действия. Однако операция проводится при условии, если цена достигнет выставленной вами цены. Поэтому при выставлении отложенного ордера необходимо задать:

тип торгуемого актива;

цену открытия;

процент выплат.

Условия для открытия сделки в данном случае аналогичны предыдущему и выставленный процент выплат не должен быть выше фактического.

Помимо приведенных выше условий при выставлении ордера данного типа необходимо учитывать то, что отложенная сделка открывается на следующем тике после того, как курс достигнет установленного предела.

Информация об отложенных сделках размещена в разделе «Активные». При выставлении подобных ордеров необходимо учитывать, что операция не будет проведена, если на балансе трейдера нет достаточного количества денег. Для отмены незавершенной сделки нужно нажать в том же разделе на значок в виде крестика:

Различия между цифровой и быстрой торговлей

Цифровая торговля – это стандартный вариант трейдинга. В рамках данной стратегии трейдер должен определить таймфрейм, в пределах которого будет совершена сделка. На графике в торговом терминале отображаются 2 вертикальные линии, или поминутный коридор, которые показывают «Время до покупки» и «Время до закрытия» (второй параметр больше первого на 30 секунд).

То есть под цифровой торговлей понимается трейдинг с фиксированным временным интервалом, по завершении которого ордер автоматически закрывается (в начале каждой минуты).

Используя формат быстрой торговли, трейдер может устанавливать точный временной интервал, по окончании которого сделка будет совершена. В данном случае пользователи применяют короткие таймфреймы (от 30 секунд).

После начала быстрой торговли на экране появляется только одна вертикальная линия, которая показывает момент закрытия ордера. Данный параметр определяется в зависимости от установленного таймфрейма. Этот формат торговли считается более простым, а сделки при таком подходе совершаются быстрее.

Переключение между цифровой и быстрой торговлей

На панели, расположенной в левой части, есть кнопка «Торговля», с помощью которой трейдер может в любой момент изменить вид торговли:

Также это можно сделать, нажав на символы «Флаг» и «Часы» на панели «Время», которая находится сперва.

Какой вариант из приведенных следует использовать, решает трейдер. Результат в каждом случае одинаковый.

Заключение

Брокер бинарных опционов Pocket Option позволяет торговать разными видами торговых активов и опционов. Для трейдеров, которые любят точность, у брокера есть быстрая торговля бинарными опционами, которая позволяет выставить точное время экспирации. Также есть отложенные сделки, которые позволяют открывать ордера по точным ценам или в конкретное время.

Помимо этого, брокер позволяет торговать опционами со страйк ценой и экспресс-ордерами, которые дают возможность заработать намного больше, чем при обычной торговле.

