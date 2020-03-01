Криптовалюта EOS - главный конкурент Ethereum

Тот, кто хоть раз имел дело с криптовалютами, скорее всего слышал и о блокчейне, ведь именно на этой технологии построена работа всех цифровых монет, существующих на данный момент. Кроме Биткоина и Эфириума, о которых слышали все, существуют и другие полезные и востребованные криптовалюты. И одна из таких — криптовалюта EOS.

О блокчейне простыми словами

Чтобы понять, как работает криптовалюта EOS, сначала нужно сделать шаг назад и разобраться, что такое блокчейн.

Блокчейн — это формат хранения данных. Он позволяет программистам безопасно хранить данные, используя так называемую «открытую книгу» — базу данных, совместно используемую множеством компьютеров и зашифрованную закрытым ключом. И такую базу почти невозможно взломать. Если злоумышленники хотят поменять данные какого-либо сервера (например пароли пользователей социальной сети), то все, что им нужно сделать, это взломать сервер, на котором хранятся эти данные. Но если бы этот сервер использовал блокчейн сеть, то изменение данных на одном компьютере (сервере) ничего не поменяло бы, так как он сверился бы с другими компьютерами в сети, и найдя несоответствие, поменял бы все обратно. Соответственно, чтобы изменить данные окончательно, потребуется взломать почти одновременно все компьютеры (сервера), подключенные к данной блокчейн сети.

Главная ценность блокчейна состоит в том, чтобы исправить то, что экономисты называют «проблемой двойных расходов». Возможно, это самая большая проблема, созданная в интернете. Любой ресурс, который существует в сети, может быть скопирован на любой компьютер, который его видит. Нельзя скопировать один реальный доллар за секунду, но можно скопировать один цифровой доллар, и все, что вам нужно сделать, это нажать «Ctrl-C». То же самое касается музыки, фильмов или любых других цифровых файлов. Если что-то существует в сети, оно состоит из компьютерного кода, и любой пользователь может бесконечно дублировать этот код.

Блокчейн позволяет программистам решить эту проблему. Природа безопасности блокчейна позволяет создавать уникальные данные (аудио, видео, текст и тому подобное), у которых будет один владелец или создатель, даже после того, как кто-то создаст копию этих данных. При записи песни можно пометить аудио файл, как «Песня 1 от студии АБВ». Любой сможет сделать столько копий, сколько захочет, но это всегда будет аудио файл с пометкой «Песня 1 от студии АБВ», и любая копия всегда будет принадлежать студии АБВ.

Статистика использования программистами платформы EOS в различных сферах:

Что из себя представляет криптовалюта EOS?

EOS — это платформа, созданная для разработки dApps (децентрализованных приложений). Как и большинство блокчейн проектов, платформа EOS имеет собственный токен. Цель этого проекта — предоставить разработчикам все инструменты, необходимые для создания полномасштабных децентрализованных приложений с использованием сети EOS.

Проект был официально запущен в 2017 году компанией Block.One, которая разрабатывает блокчейн проекты (хотя основное внимание уделяется EOS). Клиенты, которые хотят разрабатывать свои программы на платформе EOS, покупают токены для финансирования этой разработки. Доступ к платформе требует, чтобы у разработчика было определенное количество токенов, которые они покупают на открытом рынке.

Более высокая цена указывает на больший спрос в разработке приложений на платформе EOS.

Для чего была основана криптовалюта EOS?

Чтобы понять идею EOS, нам необходимо понять концепцию децентрализованных приложений (dApps).

Обычное приложение, например Angry Birds или Spotify, хранит свои данные на жестком диске вашего устройства. Когда вы сообщаете устройству о запуске программы, оно находит соответствующие файлы на вашем телефоне и запускает их. Когда вы сообщаете ему доступ к данным, например, воспроизводите загруженную песню, ваше устройство снова ищет файлы, хранящиеся локально.

Приложение dApp — это приложение, предназначенное для хранения своих данных через блокчейн сеть, а не локально на вашем устройстве. Если бы ваше приложение Angry Birds было, например, приложением dApp, оно могло бы сохранить все ваши данные в базе данных блокчейн.

Эта архитектура не ограничивается хранением данных. Приложение dApp может использовать блокчейн сеть для доступа к вычислительной мощности, кратковременной памяти и практически ко всем аппаратным функциям.

Примечание: это максимально упрощенное объяснение. Полное описание децентрализованных приложений выходит за рамки этой статьи.

Вот так выглядит экосистема децентрализованных приложений криптовалюты EOS:

Многим разработчикам нравится идея работы с dApps, так как сеть блоков создаст высокоскоростной формат с высоким уровнем безопасности для доступа к хранилищу и вычислительной мощности. Вместо того, чтобы создавать приложения в пределах одного устройства, можно создавать приложения, ограниченные масштабом потенциально огромной сети.

EOS надеется воспользоваться этим растущим рынком. И сеть блокчейн, и набор средств разработки, предлагаемый этим проектом, были специально разработаны для создания dApp приложений. Цель состоит в том, чтобы сделать работу на платформе EOS в разы проще, чем в любом другом блокчейн-проекте.

Каковы особенности криптовалюты EOS?

EOS — не единственный блокчейн-проект, предназначенный для децентрализованных приложений. Ethereum — один из наиболее широко используемых проектов с таким же замыслом. Эта криптовалюта первой ввела понятие «умные контракты». Пользователи сети Эфириум могут заключить сделку, и, когда условия сделки будут выполнены, сеть автоматически передает свои токены (ETH) в качестве оплаты.

Тем не менее, EOS рекламирует новые функции, специально предназначенные, чтобы помочь разработчикам создавать приложения. Эти функции включают в себя:

Масштабируемость. Блокчейн-приложения часто сталкиваются с ограниченными ресурсами. Как отмечалось выше, эта архитектура еще не завоевала популярность на массовом рынке. Это проблема для технологии, которая зависит от сети и сетевых эффектов для ее эффективности. EOS предлагает новые решения для масштабируемости, такие как асинхронный доступ к ресурсам и параллельное выполнение. Это поможет многочисленным разработчикам использовать сеть одновременно, помогая преодолеть узкие места в ресурсах.

Модель «Хранение токенов». Большинство блокчейн проектов требуют, чтобы пользователи использовали токены, как монеты в аркаде. Необходимо купить токен, а затем потратить его на доступ к проекту (это называется транзакционной моделью). Криптовалюта EOS выступает за модель «свободного доступа». Вместо того, чтобы потреблять токены, сеть «требует», чтобы они были на хранении. После этого предоставляется доступ пропорционально количеству имеющихся у пользователя токенов. Это означает, что разработчики могут заплатить один раз авансом (когда покупаются токены) в обмен на практически постоянный доступ к сети EOS.

Комплект разработки. Block.one выпустил комплект разработчика для EOS, который считается более функциональным, чем у конкурентов. Комплект разработчика — это набор инструментов, предоставляемых программистам для создания приложений, предоставляющий доступ к тому, для чего изначально была предназначена платформа. Чем сложнее набор для разработки, тем больше вероятность того, что разработчик сможет решать проблемы и создавать аналогично сложные приложения.

Аутентификация. В отличие от многих блокчейн проектов, которые ориентированы на разработку приложений, криптовалюта EOS предлагает разработчикам возможность создавать новые учетные записи пользователей непосредственно в базе блокчейна. Это может помочь сделать создание новых приложений быстрее и проще. Это также делает сеть более эффективной, принимая важную повторяющуюся задачу (аутентификацию пользователя) и делая ее частью архитектуры системы.

«Proof-of-Stake» (PoS). Криптовалюта EOS построена на так называемой модели «Proof-of-Stake». Это означает, что сеть компьютеров, составляющих цепочку блоков EOS, организована в соответствии с количеством токенов, принадлежащих каждому участнику. Чем больше токенов, тем больше роль в хранении и разрешении данных в сети EOS. Обычно считается, что такая модель более эффективна, чем изначально разработанный вариант «Proof-of-Work» (PoW).

Инфляция. Это, скорее всего, лучшая идея во всей сети криптовалюты EOS. Этот проект разработан с учетом инфляции. Проект EOS будет продолжать выпускать новые токены по мере роста сети и пользователей. Если все будет сделано правильно, то это позволит избежать проблемы повышенной стоимости (например, как у Биткоина), чтобы позволить криптовалюте EOS оставаться по приемлемой для потребителя цене.

Как купить и где хранить криптовалюту EOS

Покупка монет EOS аналогична покупке любой другой криптовалюты. Чаще всего монеты EOS покупают на биржах криптовалют. Монеты можно хранить на бирже, но более безопасным вариантом будет хранение монет на специальных электронных или аппаратных кошельках. В статье — как выбрать кошелек для хранения криптовалют подробно рассказывается о видах кошельков и способах хранения криптовалют.

Заключение

Как видно, криптовалюта EOS не преследует цели стать главным платежным средством в сети. Ее цель состоит в том, чтобы помочь программистам создавать уникальные и максимально полезные приложения и программы, которые будет невозможно взломать и просто использовать. Но так как криптовалюты еще не имеют широкого распространения, довольно мало приложений создано на этой платформе.

И все же несомненно, что у криптовалюты EOS большое будущее и поэтому эта монета представляет большой интерес для инвесторов. Возможно совсем скоро эта криптовалюта займет лидирующие позиции и сможет конкурировать с Ethereum на должном уровне.

