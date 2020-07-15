Crypto.com обзор. Отзывы

Crypto.com chain — ведущая компания-поставщик сберегательных счетов, которая предоставляет клиентам услуги по использованию и хранению криптовалют по всему миру с 2017 года. И как утверждают основатели, Crypto com wallet предлагает пользователям намного больше возможностей, чем любой другой крипто-бренд.

Сайт CRYPTO.COM

Сегодня Crypto com chain может похвастаться одной из самых мощных платформ, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Также Crypto com предлагает широкий спектр услуг, связанных с электронными деньгами, позволяя людям использовать криптовалюту вместо «фиатной» валюты во многих сферах жизни.

Не так давно у проекта появилась собственная биржа, которая позволяет торговать криптовалютами на стабильной торговой платформе, что делает Crypto com chain полноценным сервисом для работы с крипто-финансами.

Что такое Crypto com chain?

Crypto com предоставляет широкий спектр услуг и представляет собой универсальный сервис для покупки, хранения и использования криптовалют, таких как Биткоин, Эфириум и другие альткоины.

Целью компании является массовое внедрение криптовалют в повседневную жизнь, и поэтому все пользователи сервиса имеют возможность получать банковские карты, ориентированные на взаимодействие с криптоактивами.

Команда проекта Crypto com

На данный момент в основной команде проекта находится 16 человек, и особое внимание стоит обратить на генерального директора проекта Криса Маршалека и некоторых других сотрудников, которые работали вместе в Ensogo:

История Crypto com chain

Компания была основана в середине 2017 года под названием «Monaco», после чего в ходе первичного размещения монет (ICO) в июне 2017 года, смогла привлечь $26 700 000. На тот момент в системе существовали только токены MCO, которые первым инвесторам были проданы в среднем по $2.89.

Стоит знать, что до «Monaco» и Crypto com те же основатели работали в другой организации, которая называлась Ensogo. Ensogo была закрыта в 2016 году после основания проекта «Monaco», и как считают некоторые пользователи, проект Ensogo оказался неудачным из-за нестабильного управления денежными средствами и неспособности выполнить свои обязательства перед инвесторами. В течение всего периода работы проекта произошло несколько неожиданных увольнений, что в итоге привело к быстрому изменению общественного мнения о компании.

Все это не говорит о том, что проект Crypto com является мошенническим, но осторожность при использовании их продуктов не будет лишней.

Криптовалюта MCO и CRO

Так как компания максимально ориентируется на обычных людей, клиентам предоставляется много возможностей для использования в полной мере преимуществ криптовалют, которой они владеют. В Crypto com wallet можно использовать два вида токенов — MCO и CRO.

Криптовалюта MCO была создана в самом начале, и она используется в качестве залога для кредитных карт с высоким набором функций и разблокирования многоуровневых преимуществ. К примеру, когда используется мобильное приложение Crypto com wallet и покупается криптовалюта MCO, появляется возможность получить скидки и льготы по возврату денежных средств.

Если говорить о криптовалюте CRO, то это новый токен, который является стандартизированной средой, используемой для обмена. Криптовалюта CRO работает на стандартном блокчейне и все транзакции являются прозрачными.

Криптовалюты MCO и CRO торгуются на многих известных криптовалютных биржах, таких как Bithumb, Binance, Bittrex и OKEx. Подавляющее большинство торговых объемов криптовалюты MCO и CRO приходится на Bitcoin и Ethereum, а на третьем месте стоит Tether.

Майнинг криптовалюты crypto com

Так как проект ориентирован на работу с банковскими учреждениями и финансовыми компаниями, монеты были выпущены заранее и майнинг токенов не предусмотрен. Получить криптовалюты MCO и CRO можно либо посредством покупки, либо за выполнение определенных действий, таких как реферальная система или кешбек.

Для чего можно использовать сервис Crypto com?

Сервисы проекта продолжают расширяться по мере появления спроса на новые функции и продуктовые линейки, отвечающие изменяющемуся криптовалютному миру, и даже несмотря на медвежий рынок, добавляются новые возможности и сервисы для пользователей. На данный момент доступны:

Металлические платежные карты MCO VISA с пятью уровнями бонусных программ.

Трейдинг на собственной бирже проекта crypto com exchange, где можно покупать/продавать различные криптовалюты.

Мобильное приложение, которое интегрируется с платежными картами MCO VISA.

Кредиты, благодаря которым можно брать стейблкоины в долг.

Заработок, благодаря которому можно получать вознаграждения в размере 2-16% за счет хранения криптовалют на кошельке.

Отправка и получение средств от других пользователей системы.

Дебетовые и кредитные карты от Crypto com chain

Одним из наиболее значительных отличий платформы Crypto com от других подобных сервисов является выпуск дебетовых карт VISA:

На разных этапах существования криптовалюты crypto com такие конкуренты, как TenX, Centra и FuzeX пытались предложить похожие варианты, но проект Crypto com chain остается одними из немногих, кто после ICO способен успешно выпускать дебетовые карты с поддержкой криптовалют.

Благодаря дебетовыми картами и возможности заработка многие пользователи оставляют на своих счетах большую часть токенов MCO и CRO, получая таким образом бонусы и льготы по кредитной карте. Это позволяет получать скидки при использовании популярных сервисов, таких как:

Expedia.

Netflix.

Airbnb.

Spotify.

Кредитные карты от Crypto com являются точно такими же картами с таким же функционалом и возможностями, как и любые другие банковские карты, но если говорить о криптовалютах, то карты MCO VISA гораздо более удобны в использовании.

Платформа Crypto com chain предлагает всем владельцам кредитных карт кешбэк в размере до 5%, выплачиваемый в криптовалюте, а для выбора доступны 5 уровней крипто-карт MCO VISA. Получить доступ к более высоким уровням можно, храня на счету определенное количество средств:

Трейдинг на crypto com exchange

Что касается трейдинга, инвесторы и трейдеры могут торговать 35 рыночными парами или 50 различными криптовалютами на бирже crypto com exchange:

Мобильное приложение Crypto com chain

С помощью приложения Crypto com wallet можно покупать и продавать 53 криптовалюты и 7 «фиатных» валют. Кроме этого, оно обеспечивает упрощенный доступ к платежным картам MCO VISA, благодаря чему управление расходами является очень простым.

Кредиты на криптовалюта Crypto com

Что касается кредитных линий, пользователи могут заимствовать стейблкоины с коэффициентом ссуды к стоимости в 50%, что дает возможность брать в долг не «фиатные» деньги, а криптовалюты, приравненные к доллару.

Заработок в криптовалюты Crypto com и Crypto Earn

Сберегательные счета играют огромную роль в большой экосистеме Crypto com wallet и поэтому платформа предлагает услугу заимствования средств или, проще говоря, кредит, который стимулирует пользователей хранить больше активов на своих счетах.

Пользователи проекта соглашаются заблокировать свои активы во время кредитования через сервис Crypto Earn на определенный срок, который известен заранее. Crypto Earn поддерживает криптовалюты CRO и MCO, а также другие монеты и токены, такие как:

Помимо этих токенов, Crypto Earn поддерживает и стейблкоины:

DAI.

USDC.

USDT.

PAX.

TUSD.

На данный момент самые высокие ставки пользователи получают именно при хранении криптовалюты CRO, после которой следуют стейблкоины, а уже потом волатильные активы. Заработать таким образом можно от 2-16% в зависимости от суммы на счету. Срок хранения средств для получения прибыли длится от одного до трех месяцев с возможностью досрочного снятия частичной или всей суммы.

Отправка и получение криптовалюты Crypto com

Так как отправка и получение средств является довольно важной функцией при использовании криптовалют, платформа облегчает обработку платежей, позволяя пользователям иметь дело с криптовалютами. Перевод средств в системе довольно прост и не занимает много времени.

Безопасность в проекте Crypto com chain

Компания Crypto com уделяет очень большое внимание безопасности и опирается на философию активной и глубокой защиты. Это означает, что проект активно внедряет защитные механизмы в каждый аспект своих бизнес-процессов.

Как и многие другие криптовалютные сервисы, Crypto com chain использует холодное и горячее хранение средств, поэтому все средства пользователей и клиентов хранятся на холодных кошельках (кошельки, которые не зависят от приложений или интернета и хранят копию блокчейна для проведения операций с финансами в будущем), а горячие кошельки (кошельки, которые зависят от подключения к интернету, как например счета криптобирж или онлайн-кошельки) используются для таких простых потребностей, как запрос на снятие денег.

Все средства, находящиеся на горячих кошельках, опираются на функции безопасности Ledger, так как компания имеет партнерские отношения с этим мировым лидером в области решений для безопасности и инфраструктуры блокчейн-приложений и криптовалют.

Также в компании используются банковские счета для хранения средств, которые защищаются и регулируются по закону. Таким образом пользователи сохраняют право собственности на свои «фиатные» деньги и компания или кто-либо другой не могут изъять их средства по своему желанию.

Партнерство криптовалюты Crypto com с Ledger Vault

Ledger Vault — корпоративное решение Ledger для хранения, которое использует модели аппаратной безопасности (HSM) и мульти-сигнатурные технологии для дальнейшей защиты активов. С помощью Arch Underwriting проект Crypto com сhain имеет гарантированное прямое страхование на сумму до $100 000 000.

По состоянию на первое полугодие 2020 года Crypto com имеет более двух миллионов пользователей, которые пользуются этой дополнительной безопасностью.

Инфраструктура безопасности в проекте Crypto com

Что касается безопасности инфраструктуры, компания использует Amazon Web Services (AWS), что позволяет задействовать такие функции, как:

Контролируемое шифрование при передаче с использованием TLS на всех сервисах.

Использование брандмауэра для сетей и веб-приложений.

Автоматическое шифрование всего трафика.

Планирование непрерывности бизнеса для отключения и предотвращения атак.

Внутренний контроль в проекте Crypto com chain

Компания Crypto com также использует различные внутренние средства контроля для повышения безопасности, которые включают:

Специальную команду, которая занимается проверкой всех депозитов на соответствие KYC, AML и ATF.

Просмотр запросов на снятие средств для выявления подозрительных транзакций.

Ручное одобрение всех крупных «фиатных» и криптовалютных транзакций с использованием ведущих инструментов в отрасли аналитики и искусственного интеллекта.

Строгий контроль доступа к средствам как в холодных, так и в горячих кошельках.

Дополнительная безопасность в компании Crypto com

Также в компании Crypto com chain используется безопасное кодирование, двухфакторная аутентификация и защита от снятия средств.

Проект опирается на безопасный жизненный цикл разработки программного обеспечения, где код проверяется инструментами анализа и внешними сертификатами Certik и Quantstamp, после чего рецензируется и контролируется штатным персоналом.

Что касается двухфакторной аутентификации, компания предоставляет множество опций, таких как:

Пароли.

Биометрическая проверка.

Проверка электронной почты.

Проверка телефона.

Аутентификатор.

Плюсы и минусы компании Crypto com chain

К плюсам проекта можно отнести:

Постоянное добавление новых функций и продуктов.

Хранение всех средств пользователей на холодных кошельках.

Возможность получения платежной карты MCO VISA.

Наличие собственной криптовалютной биржи.

Быстрый перевод средств между пользователями.

Пассивный доход в размере 2-16%.

Возможность получения займа в криптовалюте.

Повышенная безопасность.

К минусам проекта можно отнести:

Директорский состав, в прошлом управлявший компанией Ensogo, которая в итоге была вынуждена прекратить свое существование из-за нестабильного управления капиталом инвесторов, а также из-за невозможности выполнить свои обязательства перед клиентами.

Слабое распространение во всем мире и невозможность использования всех доступных сервисов в некоторых регионах несмотря на популярность данной компании.

Crypto com отзывы

Так как проект не сильно «заточен» под русскоязычную аудиторию, сложно найти отзывы о Crypto com на русском языке, однако в сети довольно много отзывов Crypto com от иностранных пользователей:

Есть и более простые отзывы о Crypto com:

Конечно, найти можно и отрицательные отзывы о Crypto com, большая часть которых была оставлена в 2017 году, когда проект только начал свою работу. В то время пользователи жаловались на нестабильную работу мобильного приложения и слабую онлайн-поддержку.

Открыть счет Crypto.com

Заключение

Как можно видеть, проект Crypto com стремительно развивается и имеет очень большие перспективы, что в целом может положительно сказаться на всей криптоиндустрии. Отзывы о crypto com также весьма положительные, так как компания позволяет получать доход различными способами, а деньги можно использовать благодаря платежным картам MCO VISA.

Однако прежде, чем начинать пользоваться данным сервисом, стоит помнить, что некоторые функции и возможности могут быть недоступны для использования в определенных странах.

Также несмотря на то, что криптовалюты CRO и MCO похожи, каждая из них выполняет свои задачи и это стоит учитывать при инвестировании, чтобы получить максимальную отдачу от платформы, а с бонусом за регистрацию в crypto com 50 каждый может получить $50 и воспользоваться сервисом бесплатно, протестировав его, после чего сделать свои собственные выводы.

