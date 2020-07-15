        Обзор проекта Crypto.com

        Crypto.com обзор. Отзывы

        Crypto.com chain — ведущая компания-поставщик сберегательных счетов, которая предоставляет клиентам услуги по использованию и хранению криптовалют по всему миру с 2017 года. И как утверждают основатели, Crypto com wallet предлагает пользователям намного больше возможностей, чем любой другой крипто-бренд.

        Сегодня Crypto com chain может похвастаться одной из самых мощных платформ, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Также Crypto com предлагает широкий спектр услуг, связанных с электронными деньгами, позволяя людям использовать криптовалюту вместо «фиатной» валюты во многих сферах жизни.

        Не так давно у проекта появилась собственная биржа, которая позволяет торговать криптовалютами на стабильной торговой платформе, что делает Crypto com chain полноценным сервисом для работы с крипто-финансами.

        Что такое Crypto com chain?

        Crypto com предоставляет широкий спектр услуг и представляет собой универсальный сервис для покупки, хранения и использования криптовалют, таких как Биткоин, Эфириум и другие альткоины.

        Целью компании является массовое внедрение криптовалют в повседневную жизнь, и поэтому все пользователи сервиса имеют возможность получать банковские карты, ориентированные на взаимодействие с криптоактивами.

        На данный момент в основной команде проекта находится 16 человек, и особое внимание стоит обратить на генерального директора проекта Криса Маршалека и некоторых других сотрудников, которые работали вместе в Ensogo:

        История Crypto com chain

        Компания была основана в середине 2017 года под названием «Monaco», после чего в ходе первичного размещения монет (ICO) в июне 2017 года, смогла привлечь $26 700 000. На тот момент в системе существовали только токены MCO, которые первым инвесторам были проданы в среднем по $2.89. 

        Стоит знать, что до «Monaco» и Crypto com те же основатели работали в другой организации, которая называлась Ensogo. Ensogo была закрыта в 2016 году после основания проекта «Monaco», и как считают некоторые пользователи, проект Ensogo оказался неудачным из-за нестабильного управления денежными средствами и неспособности выполнить свои обязательства перед инвесторами. В течение всего периода работы проекта произошло несколько неожиданных увольнений, что в итоге привело к быстрому изменению общественного мнения о компании. 

        Все это не говорит о том, что проект Crypto com является мошенническим, но осторожность при использовании их продуктов не будет лишней.

        Криптовалюта MCO и CRO

        Криптовалюта MCO и CROТак как компания максимально ориентируется на обычных людей, клиентам предоставляется много возможностей для использования в полной мере преимуществ криптовалют, которой они владеют. В Crypto com wallet можно использовать два вида токенов — MCO и CRO.

        Криптовалюта MCO была создана в самом начале, и она используется в качестве залога для кредитных карт с высоким набором функций и разблокирования многоуровневых преимуществ. К примеру, когда используется мобильное приложение Crypto com wallet и покупается криптовалюта MCO, появляется возможность получить скидки и льготы по возврату денежных средств. 

        Если говорить о криптовалюте CRO, то это новый токен, который является стандартизированной средой, используемой для обмена. Криптовалюта CRO работает на стандартном блокчейне и все транзакции являются прозрачными.

        Криптовалюты MCO и CRO торгуются на многих известных криптовалютных биржах, таких как Bithumb, Binance, Bittrex и OKEx. Подавляющее большинство торговых объемов криптовалюты MCO и CRO приходится на Bitcoin и Ethereum, а на третьем месте стоит Tether.

        Майнинг криптовалюты crypto com

        Так как проект ориентирован на работу с банковскими учреждениями и финансовыми компаниями, монеты были выпущены заранее и майнинг токенов не предусмотрен. Получить криптовалюты MCO и CRO можно либо посредством покупки, либо за выполнение определенных действий, таких как реферальная система или кешбек.

        Для чего можно использовать сервис Crypto com?

        Сервисы проекта продолжают расширяться по мере появления спроса на новые функции и продуктовые линейки, отвечающие изменяющемуся криптовалютному миру, и даже несмотря на медвежий рынок, добавляются новые возможности и сервисы для пользователей. На данный момент доступны:

        • Металлические платежные карты MCO VISA с пятью уровнями бонусных программ.
        • Трейдинг на собственной бирже проекта crypto com exchange, где можно покупать/продавать различные криптовалюты.
        • Мобильное приложение, которое интегрируется с платежными картами MCO VISA.
        • Кредиты, благодаря которым можно брать стейблкоины в долг.
        • Заработок, благодаря которому можно получать вознаграждения в размере 2-16% за счет хранения криптовалют на кошельке.
        • Отправка и получение средств от других пользователей системы.

        Дебетовые и кредитные карты от Crypto com chain

        Одним из наиболее значительных отличий платформы Crypto com от других подобных сервисов является выпуск дебетовых карт VISA:

         

        На разных этапах существования криптовалюты crypto com такие конкуренты, как TenX, Centra и FuzeX пытались предложить похожие варианты, но проект Crypto com chain остается одними из немногих, кто после ICO способен успешно выпускать дебетовые карты с поддержкой криптовалют.

        Благодаря дебетовыми картами и возможности заработка многие пользователи оставляют на своих счетах большую часть токенов MCO и CRO, получая таким образом бонусы и льготы по кредитной карте. Это позволяет получать скидки при использовании популярных сервисов, таких как:

        • Expedia.
        • Netflix.
        • Airbnb.
        • Spotify. 

        Кредитные карты от Crypto com являются точно такими же картами с таким же функционалом и возможностями, как и любые другие банковские карты, но если говорить о криптовалютах, то карты MCO VISA гораздо более удобны в использовании. 

        Платформа Crypto com chain предлагает всем владельцам кредитных карт кешбэк в размере до 5%, выплачиваемый в криптовалюте, а для выбора доступны 5 уровней крипто-карт MCO VISA. Получить доступ к более высоким уровням можно, храня на счету определенное количество средств:

        Трейдинг на crypto com exchange

        Что касается трейдинга, инвесторы и трейдеры могут торговать 35 рыночными парами или 50 различными криптовалютами на бирже crypto com exchange:

        С помощью приложения Crypto com wallet можно покупать и продавать 53 криптовалюты и 7 «фиатных» валют. Кроме этого, оно обеспечивает упрощенный доступ к платежным картам MCO VISA, благодаря чему управление расходами является очень простым. 

        Кредиты на криптовалюта Crypto com

        Что касается кредитных линий, пользователи могут заимствовать стейблкоины с коэффициентом ссуды к стоимости в 50%, что дает возможность брать в долг не «фиатные» деньги, а криптовалюты, приравненные к доллару.

        Заработок в криптовалюты Crypto com и Crypto Earn

        Сберегательные счета играют огромную роль в большой экосистеме Crypto com wallet и поэтому платформа предлагает услугу заимствования средств или, проще говоря, кредит, который стимулирует пользователей хранить больше активов на своих счетах. 

        Пользователи проекта соглашаются заблокировать свои активы во время кредитования через сервис Crypto Earn на определенный срок, который известен заранее. Crypto Earn поддерживает криптовалюты CRO и MCO, а также другие монеты и токены, такие как:

        • ETH.
        • BTC.
        • LTC.
        • BNB.
        • MKR.
        • XRP.
        • BAT.
        • LINK.

        Помимо этих токенов, Crypto Earn поддерживает и стейблкоины:

        • DAI.
        • USDC.
        • USDT.
        • PAX.
        • TUSD.

        На данный момент самые высокие ставки пользователи получают именно при хранении криптовалюты CRO, после которой следуют стейблкоины, а уже потом волатильные активы. Заработать таким образом можно от 2-16% в зависимости от суммы на счету. Срок хранения средств для получения прибыли длится от одного до трех месяцев с возможностью досрочного снятия частичной или всей суммы.

        Отправка и получение криптовалюты Crypto com

        Так как отправка и получение средств является довольно важной функцией при использовании криптовалют, платформа облегчает обработку платежей, позволяя пользователям иметь дело с криптовалютами. Перевод средств в системе довольно прост и не занимает много времени.

        Безопасность в проекте Crypto com chain

        Компания Crypto com уделяет очень большое внимание безопасности и опирается на философию активной и глубокой защиты. Это означает, что проект активно внедряет защитные механизмы в каждый аспект своих бизнес-процессов. 

        Как и многие другие криптовалютные сервисы, Crypto com chain использует холодное и горячее хранение средств, поэтому все средства пользователей и клиентов хранятся на холодных кошельках (кошельки, которые не зависят от приложений или интернета и хранят копию блокчейна для проведения операций с финансами в будущем), а горячие кошельки (кошельки, которые зависят от подключения к интернету, как например счета криптобирж или онлайн-кошельки) используются для таких простых потребностей, как запрос на снятие денег. 

        Все средства, находящиеся на горячих кошельках, опираются на функции безопасности Ledger, так как компания имеет партнерские отношения с этим мировым лидером в области решений для безопасности и инфраструктуры блокчейн-приложений и криптовалют.

        Также в компании используются банковские счета для хранения средств, которые защищаются и регулируются по закону. Таким образом пользователи сохраняют право собственности на свои «фиатные» деньги и компания или кто-либо другой не могут изъять их средства по своему желанию. 

        Ledger Vault — корпоративное решение Ledger для хранения, которое использует модели аппаратной безопасности (HSM) и мульти-сигнатурные технологии для дальнейшей защиты активов. С помощью Arch Underwriting проект Crypto com сhain имеет гарантированное прямое страхование на сумму до $100 000 000. 

        По состоянию на первое полугодие 2020 года Crypto com имеет более двух миллионов пользователей, которые пользуются этой дополнительной безопасностью. 

        Что касается безопасности инфраструктуры, компания использует Amazon Web Services (AWS), что позволяет задействовать такие функции, как:

        • Контролируемое шифрование при передаче с использованием TLS на всех сервисах.
        • Использование брандмауэра для сетей и веб-приложений.
        • Автоматическое шифрование всего трафика.
        • Планирование непрерывности бизнеса для отключения и предотвращения атак.

        Внутренний контроль в проекте Crypto com chain

        Компания Crypto com также использует различные внутренние средства контроля для повышения безопасности, которые включают:

        • Специальную команду, которая занимается проверкой всех депозитов на соответствие KYC, AML и ATF.
        • Просмотр запросов на снятие средств для выявления подозрительных транзакций.
        • Ручное одобрение всех крупных «фиатных» и криптовалютных транзакций с использованием ведущих инструментов в отрасли аналитики и искусственного интеллекта.
        • Строгий контроль доступа к средствам как в холодных, так и в горячих кошельках.

        Дополнительная безопасность в компании Crypto com

        Также в компании Crypto com chain используется безопасное кодирование, двухфакторная аутентификация и защита от снятия средств.

        Проект опирается на безопасный жизненный цикл разработки программного обеспечения, где код проверяется инструментами анализа и внешними сертификатами Certik и Quantstamp, после чего рецензируется и контролируется штатным персоналом.

        Что касается двухфакторной аутентификации, компания предоставляет множество опций, таких как:

        • Пароли.
        • Биометрическая проверка.
        • Проверка электронной почты.
        • Проверка телефона.
        • Аутентификатор. 

        Плюсы и минусы компании Crypto com chain

        К плюсам проекта можно отнести:

        • Постоянное добавление новых функций и продуктов.
        • Хранение всех средств пользователей на холодных кошельках.
        • Возможность получения платежной карты MCO VISA.
        • Наличие собственной криптовалютной биржи.
        • Быстрый перевод средств между пользователями.
        • Пассивный доход в размере 2-16%.
        • Возможность получения займа в криптовалюте.
        • Повышенная безопасность.

        К минусам проекта можно отнести:

        • Директорский состав, в прошлом управлявший компанией Ensogo, которая в итоге была вынуждена прекратить свое существование из-за нестабильного управления капиталом инвесторов, а также из-за невозможности выполнить свои обязательства перед клиентами.
        • Слабое распространение во всем мире и невозможность использования всех доступных сервисов в некоторых регионах несмотря на популярность данной компании.

        Crypto com отзывы

        Так как проект не сильно «заточен» под русскоязычную аудиторию, сложно найти отзывы о Crypto com на русском языке, однако в сети довольно много отзывов Crypto com от иностранных пользователей:

        Есть и более простые отзывы о Crypto com:

        Конечно, найти можно и отрицательные отзывы о Crypto com, большая часть которых была оставлена в 2017 году, когда проект только начал свою работу. В то время пользователи жаловались на нестабильную работу мобильного приложения и слабую онлайн-поддержку.

        Как получить бонус $50 в токенах MCO от компании Crypto com?

        Для тех, кто хочет начать зарабатывать с помощью проекта Crypto com chain, можно воспользоваться бонусом crypto com 50 и получить $50 в токенах MCO совершенно бесплатно.

        Для этого необходимо зарегистрироваться по реферальной ссылке (простая регистрация не позволяет получить бонус):

        Получить бонус 50$ после регистрации

        После того, как откроется страница регистрации, необходимо ввести промокод 5tytxbn8wg и действующую электронную почту и нажать на кнопку «Submit»:

        После нажатия кнопки откроется страница с ссылками на мобильное приложение, которое можно скачать в App Store или Google Play:

        После скачивания и установки приложения нужно будет подтвердить регистрацию в течение 72 часов, перейдя по ссылке из письма:

        Также можно скачать приложение самостоятельно, но тогда перед регистрацией нужно будет ввести реферальный код 5tytxbn8wg вручную:

        После чего также ввести действующую электронную почту и также подтвердить ее по ссылке из письма в течение 72 часов.

        После завершения регистрации необходимо будет пройти проверку KYC (KYC — это проверка личности, которая предусмотрена в каждой финансовой организации, работающей с финансами клиентов). Для этого нужно подтвердить мобильный номер телефона, после чего загрузить документы, удостоверяющие личность.

        Как только проверка будет пройдена, на указанную при регистрации электронную почту придет письмо, а на смартфон придет push-уведомление о том, что реферальный бонус в 50$ можно получить.

        Найти бонус можно будет в разделе «Rewards», нажав на значок подарка на главном экране.

        Примечание: для того, чтобы по итогу полноценно использовать бонус, будет необходимо пополнить свой криптовалютный кошелек, после чего вы сразу сможете вывести все деньги со счета.

        Заключение

        Как можно видеть, проект Crypto com стремительно развивается и имеет очень большие перспективы, что в целом может положительно сказаться на всей криптоиндустрии. Отзывы о crypto com также весьма положительные, так как компания позволяет получать доход различными способами, а деньги можно использовать благодаря платежным картам MCO VISA.

        Однако прежде, чем начинать пользоваться данным сервисом, стоит помнить, что некоторые функции и возможности могут быть недоступны для использования в определенных странах.

        Также несмотря на то, что криптовалюты CRO и MCO похожи, каждая из них выполняет свои задачи и это стоит учитывать при инвестировании, чтобы получить максимальную отдачу от платформы, а с бонусом за регистрацию в crypto com 50 каждый может получить $50 и воспользоваться сервисом бесплатно, протестировав его, после чего сделать свои собственные выводы.

        Комментарии

        Мирослава
        как начать торговлю криптовалютой в проэкте Crypto.com? можно регистрировать дэмо счет как у любого брокера бинарных опционов или сразу нужно переходить на реальный торговый счет?
        Леша, Не знаю, как на Crypto.com, но на бирже Binance точно есть возможность использовать демо-счет. Тут вы можете протестировать выставление каждого вида ордера и других операция с криптовалютой.
        13 октября 2022
        Леша
        07 июля 2021
        Корней
        Какие ошибки чаще всего допускают трейдеры в процессе торговли криптовалютой в проэкте Crypto.com?
        24 июня 2021
        Дмитрий
        Какие новые возможности вы для себя открыли торгуя с проэктом Crypto.com?
        Ростислав, Не знаю, как для кого, а для меня уже сама по себе торговля криптовалютой на бирже Crypto.com новая возможность, так как никогда раньше этого не делал. Посмотрим как будут результаты, пока только вникаю в этот процесс
        16 июня 2021
        Ольга
        Ростислав, я пока только один раз брала кредит от Crypto.com, но сумма была не большой, а условия не очень жесткими, так что мне все подошло. Но, скажу честно, криптовалютой сложнее торговать, чем бинарными опционами.
        15 июня 2021
        Ростислав
        Какие новые возможности вы для себя открыли торгуя с проэктом Crypto.com?
        10 июня 2021
        Никита
        Какие преимущества или недостатки вы выделили для себя в проэкте Crypto.com?
        Для меня в Crypto.com главное безопасность моих вложений, очень важно что бы инвестиции были безопасными, так как все средства пользователей хранятся на холодных кошельках можно не переживать за свои вложения в криптовалюту. Еще очень нравится возможность пассивного дохода от 2 до 16%, и еще очень много плюсов, неплохая реферальная программа, возможность получения займа в криптовалюте, возможность получить карту MCO VISA. Можно долго говорить о плюсах этой компании их у нее достаточно что бы понять для себя что Crypto.com надежный проект.
        Андрей Ким, То есть, лично для Вас у Crypto.com недостатков нет и все прямо идеально. Честно говоря, сложно в это поверить, разве такое бывает.
        Ответить
        Андрей Ким
        08 июня 2021
        Игорь Зиньчук
        Какие преимущества или недостатки вы выделили для себя в проэкте Crypto.com?
        Ответить
        Вахтан
        подскажите, пожалуйста, как можно получить дебетовую карту в проэкте Crypto.com?. Только что хотел посмотеть об этом видео на Ютуб, но там в настройках обозначено как "личное" и недоступно.
        07 июня 2021
        Ольга
        А почему большинство отзывов о проэкте Crypto. com на английском языке?, этот проэкт ориентирован на трейдеров из стран ЕС, а не России? или дело в другом.
        05 июня 2021
        Глеб
        Какой криптовалютой выгодно торговать в 2021 году?
        Дмитрий, Если сделки краткосрочные, то можете пробовать торговать любой криптовалютой. Аализируйте криптовалюту и ищите хорошие точки входа на рынок. Конечно же успех и положительные сделки приходят не сразу, в любом деле нужен опыт и практика. Проэкт Crypto.com предоставляет для этого все необходимые условия.
        04 июня 2021
        Евгений
        Что такое токен MCO от Crypto.com?, это какие то дополнительные денежные средства или я не так понял?
        Говоря простыми словами, это как бы монета внутри системы Crypto. com для оплаты комиссии за транзакции, конвертации активов и т. д. МСO может стать инструментом заработка для инвесторов.
        03 июня 2021
        Tom
        Насколько проэкт Crypto.com популярен среди трейдеров в Украине?, популярна ли криптовалюта среди украинских трейдеров?
        alexey, Криптовалютой в Украине занимаеться довольно ограниченный круг трейдеров, но процесс майнинга и торговли криптовалютой все популярнее. С каждым днем, все больше людей узнают о проэкте Crypto.com.
        02 июня 2021
        Artur
        01 июня 2021
        alexey
        Насколько проэкт Crypto.com популярен среди трейдеров в Украине?, популярна ли криптовалюта среди украинских трейдеров?
        01 июня 2021
        Едвард
        Какой криптовалютой выгодно торговать в 2021 году?
        Да в принципе на любой волатильной монете можно делать хорошие спекулятивные сделки, другое дело как находить хорошие точки входа и правильно анализировать эту криптовалюту, это уже не так просто. Криптовалюты еще можно поделить на те которые актуальны для спотовой торговли и для торговли фьючерсами, смотря какая ваша изначальная цель, если это инвестиция на среднесрочный - долгосрочный период то стоит выбирать монету исходя из фундаментального анализа, ну а если вы хотите делать краткосрочные спекулятивные сделки внутри дня то можно брать любую волатильную монету а дальше пользоваться техническим анализом для поиска хороших сделок.
        Владимир, Не знаю, как Дмитрий, а я пока планирую пробовать краткосрочные сделки открывать в криптовалюте. Хорошо что нашел проэкт Crypto.com Вроде все надежно выглядит. А выгодно ли брать кредиты на этой бирже криптовалюты,? Это вопрос ко всем и буду благодарен за ответы.
        31 мая 2021
        Владимир
        30 мая 2021
        Дмитрий
        Какой криптовалютой выгодно торговать в 2021 году?
        29 мая 2021
        Mihail
        В чем основные преимущства проэкта Crypto.com?
        Игорь Зиньчук, у проэкта Crypto.com есть собственная биржа для криптовалют, также трейдер может взять займ в криптовалюте. Мне понравилось, что возможно быстро и без проблем перевести деньги от одного пользователя другому.
        29 мая 2021
