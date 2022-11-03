Обзор кошелька Trust Wallet

Рост популярности криптовалют с каждым днем привлекает все больше людей, которые начинают пользоваться цифровыми деньгами. В результате этого вырос спрос на криптовалютные мобильные кошельки, которые являются безопасными и универсальными, а также позволяют проводить транзакции с любыми криптовалютами. К числу таких кошельков относится Trust Wallet. Trust Wallet принадлежит криптовалютной бирже Binance, и поэтому обеспечивает высокий уровень безопасности.

Содержание:

Обзор Trust Wallet

Trust Wallet – это мультивалютный кошелек с открытым исходным кодом, предназначенный для хранения криптовалют и токенов. Он упрощает работу со всеми криптовалютами, которыми вы владеете. Дополнительно этот кошелек может хранить приватные ключи, необходимые для совершения транзакций с монетами.

Удобство Траст Валет заключается в том, что его можно скачать на смартфон, и к тому же он является универсальным, так как вы можете импортировать в него любой из своих секретных ключей, поэтому даже если вы потеряете телефон или сбросите все до заводских настроек, то всегда сможете скачать кошелек и снова получить доступ к своим монетам.

Как работает кошелек Trust Wallet

С 2018 года кошелек принадлежит криптовалютной бирже Binance. Однако это не изменило основные принципы, на базе которых создан данный инструмент. В частности, после приобретения Trust Wallet, биржа Бинанс не стала менять статус кошелька – он по-прежнему является децентрализованным, тогда как сама биржа – централизована (то есть существует компания, которая управляет площадкой). Этот факт повышает защищенность данных пользователей. Те, кто пользуется кошельком, оставили за собой возможность контроля, а все приватные ключи хранятся на оборудовании трейдеров.

Биржа не стала вносить изменения и в другие особенности Траст Валлет. Инструмент сохранил открытый исходный код. То есть каждый при желании на его основе может создать свой кошелек. Также с помощью кошелька пользователи создают DApss, не заботясь о том, как это будет реализовано. Поэтому при разработке сетей блокчейнов некоторые создатели отказываются от официального релиза, и вместо этого используют готовые универсальные инструменты типа Trust Wallet.

Важная особенность этого ресурса, которая повышает уровень доверия, заключается в том, что Траст Валет не хранит криптовалюту. Он выступает лишь в качестве своеобразного моста, открывая доступ к цифровым монетам путем подключения к отдельным блокчейнам.

Основной функционал Траст Валет

Траст Валет имеет широкий функционал и позволяет покупать, переводить и совершать другие операции с криптовалютами. Пользователи могут покупать криптовалюты прямо в приложении через партнеров:

Wyre;

Mercuryo;

MoonPay;

Simplex.

Несмотря на то, что существует множество вариантов того, как пополнить Trust Wallet, покупка криптовалюты через это приложение при помощи партнеров максимально упрощена. Указанные компании интегрировали свой сервис в кошелек, и пользователям для приобретения криптомонет достаточно указать номер банковской карты, после чего совершить операцию в несколько кликов. Средства будут автоматически зачислены на соответствующий внутренний счет.

Другая важная особенность онлайн-кошелька, которая привлекает внимание множества пользователей, заключается в том, что в приложении можно наблюдать постоянно обновляющийся курс популярных криптовалют, альткоинов и токенов. В этом же окне представляется информация о рыночной капитализации активов, изменении цен и объемах совершенных торгов за выбранный временной интервал:

Инструментарий онлайн-кошелька включает в себя функции обмена и свопа. Причем проведение обеих операций также упрощено. Используя возможности Trust Wallet, обмен криптовалют на фиатные деньги и обратно можно совершать в любое время, не проходя дополнительную верификацию или другие процедуры:

Разработчики добавили еще одну функцию, которая делает уникальным Trust Wallet – стейкинг. Этой опцией пользуются для получения пассивного заработка:

Суть стейкинга заключается в том, что пользователи получают деньги за то, что хранят криптомонеты на внутренних счетах. Подобным образом зарабатывают на банковских вкладах. Разница заключается только в том, что в первом случае прибыль извлекают из операций с криптомонетами. Размер заработка на подобных операциях может быть большим, чем на процентах от банковского вклада.

Плюсом Trust Wallet на Android пользователи называют наличие собственного браузера, предназначенного для децентрализованных приложений (DApps). Благодаря этому люди могут работать с подобными программами безопасно и беспрепятственно, не прибегая к услугам сторонних разработок, которые могут нести в себе угрозу для мобильной техники:

Какие криптовалюты поддерживаются в Trust Wallet

В описании к Trust Wallet отзывы реальных пользователей говорят, что кошелек поддерживает все популярные криптомонеты, включая BTC, ETH, BNB и другие. С полным перечнем активов, которые можно хранить в этом кошельке, можно ознакомиться непосредственно в приложении:

Кроме того, в представленном списке встречаются:

стейблкоины;

токены BEP2 и BEP20;

токены ERC20.

То есть кошелек предоставляет разные возможности не только для хранения, но и для заработка на криптовалютах. Также разработчики инструмента создали простой интерфейс, благодаря чему пользователи могут быстро разобраться в особенностях встроенных функций.

Как создать криптовалютный кошелек с помощью Trust Wallet

Несмотря на кажущуюся сложность, обусловленную широким функционалом, Траст Валет отличается простым интерфейсом. В частности, кошелек легко скачать и установить. Также у трейдеров не возникают сложности в регистрации нового аккаунта. При этом нужно учитывать, что кошелек доступен только в виде мобильного приложения, которое можно скачать для устройств на Android и iOS. Люди, которые работают с криптомонетами с компьютера, не смогут воспользоваться возможностями данной программы. Поэтому не стоит скачивать приложения Trust Wallet на ПК, так как это будет 100% подделкой, созданной для кражи ваших денег.

Установка Trust Wallet

Для установки кошелька, как и регистрации нового счета, необходимо следовать инструкциям, которые выводятся в приложении после его установки. Скачивать приложение можно с Play Market и AppStore, а также с официального сайта.

После установки программа предложит создать новый кошелек или зайти в ранее созданный:

В следующем окне можно ознакомиться с условиями обслуживания и политикой конфиденциальности. Здесь прописаны все нюансы работы с кошельком.

Далее откроется окно, в котором прописаны рекомендации и условия по резервному копированию и безопасности кошелька. Для продолжения регистрации необходимо проставить галочку напротив этого пункта.

На следующем этапе встроенный алгоритм автоматически сгенерирует seed-фразу, состоящую из 12 разных слов. Ее необходимо записать в блокноте или на листе бумаги, или в крайнем случае сохранить в отдельный файл в надежном месте. Эта фраза потребуется для восстановления доступа к аккаунту. Важно, чтобы все слова располагались в том порядке, в котором были отображены на экране во время регистрации. Разработчики предусмотрели случаи, когда пользователи избегают этого совета. Чтобы исключить подобные ситуации, создатели кошелька для завершения регистрации заставляют клиентов ввести на следующей странице сгенерированную ранее seed-фразу.

После выполнения приведенных операций кошелек будет создан, и приложение автоматически откроет главную страницу. Теперь трейдер может заходить в личный кабинет и проводить любые из поддерживаемых транзакций:

Как настроить и использовать Trust Wallet

После установки в кошельке будет использоваться тот же язык, что и на мобильном устройстве. Изменить эти настройки можно только в самом телефоне. Однако Trust Wallet позволяет подстраивать интерфейс приложения под личные предпочтения пользователей. Для перехода в раздел с настройками необходимо нажать на значок шестеренки, расположенный в правом нижнем углу. После этого откроется меню с несколькими разделами:

Здесь можно создать несколько учетных записей и изменить их названия:

Траст Валлет позволяет создавать неограниченное количество кошельков. При этом нужно помнить о том, что для каждой учетной записи автоматически генерируется своя seed-фраза. Поэтому этот набор слов необходимо хранить в надежных источниках для всех созданных кошельков.

Чтобы увеличить безопасность, можно сделать бэкап для seed-фразы. Для этого нужно нажать на 3 точки напротив названия кошелька и выбрать необходимый вид бэкапа:

Если вы начнете использовать новый телефон или утратить доступ по какой-либо причине к своему кошельку, то необходимо будет:

Открыть приложение. Кликнуть по «У меня уже есть кошелек». Ввести seed-фразу для восстановления доступа.

Чтобы повысить уровень защищенности средств, рекомендуется в настройках открыть раздел «Безопасность» и задать новый пароль, состоящий из шести цифр. Приложение будет использовать этот пин-код при каждом входе и проведении транзакций:

В случае утраты этих цифр для восстановления доступа также потребуется ввести seed-фразу.

Выполнив все три настройки, можно максимально защитить кошелек (и, как следствие, хранящиеся деньги) от взлома.

Как добавить криптовалюты в Траст Валет

Через любую учетную запись можно проводить операции со всеми цифровыми активами, представленными в Trust Wallet: токены, криптовалюты и так далее. Полный перечень монет, который хранит пользователь, представлен на главной странице, что упрощает навигацию по приложению. По умолчанию (то есть до пополнения баланса) отражаются BTC, ETH и BNB.

Для пополнения баланса нужно открыть на главной странице основное меню и выбрать монеты и токены, которые приложение должно отображать при входе в учетную запись:

Для упрощения поиска можно ввести название криптомонеты. После этого приложение автоматически выведет нужный актив. Но если пользователь хочет найти криптовалюту, которую кошелек не поддерживает, Траст Валлет выведет об этом соответствующее сообщение.

Как добавить пользовательский токен

Монеты, которые являются непопулярными или разрабатываются ради развлечения (так называемые мем-токены) не будут показаны в основном меню кошелька, но их можно добавить. Для этого нужно прокрутить вниз основной экран и нажать на «Добавить пользовательский токен»:

Данный процесс, как и другие, максимально упрощен. Эта процедура делится на 2 этапа. Сначала необходимо выбрать сеть, в рамках которой развернут новый смарт-контракт. После этого можно отсканировать адрес контракта (если он есть), либо вставить его в строку адреса. После того, как будет добавлена монета, Trust Wallet будет отображать ее на основном экране.

Как узнать адрес моего кошелька в Trust Wallet

Для пополнения баланса в онлайн-кошельке необходимо узнать его адрес. Для этого нужно выбрать соответствующую монету (токен) и нажать на нее. Далее появится окно с информацией о текущем балансе и ранее проведенных транзакциях. Под названием монеты располагаются кнопки для действий с криптовалютами. Для получения адреса необходимо нажать на кнопку «Получить», после чего откроется окно со всеми данными:

Как отправлять криптовалюты в Trust Wallet

Для отправки монет из кошелька Trust Wallet на основной странице нужно выбрать подходящий актив. Далее после клика по «Отправить» следует указать адрес кошелька-получателя и сумму:

После этого откроется новое окно с деталями по проведенной операции с кошельком Trust Wallet: комиссия, сумма платежа и так далее. В том же окне могут быть доступны дополнительные настройки:

Цена и лимит газа (Gwei). Эти параметры вводятся при совершении операций в рамках сети Ethereum. Сетевая комиссия для Bitcoin и других монет. Этот параметр определяет размер вознаграждения для майнеров.

После внесения всех настроек в операцию по кошельку Trust Wallet перевод автоматически совершится. Но в связи с особенностями работы сетей блокчейн (для проведения каждой операции требуются подтверждения участников), деньги зачисляются спустя определенное время.

Аналогичным образом решаются и другие вопросы, связанные с транзакциями через Trust Wallet: как обменять, как перевести деньги другому пользователю и так далее. При этом нужно учесть, что данный сервис поддерживает работу только с криптовалютами. Однако пользователи могут, задействовав приложение, приобрести цифровые монеты за фиатные деньги.

Так как вывести с Trust Wallet средства на карту нельзя, для снятия потребуется сначала отправить криптовалюту на биржу или сторонние сервисы для обмена, и уже с этих ресурсов переслать заработок на банковский счет.

Является ли Trust Wallet надежным и безопасным

Перед использованием данного кошелька необходимо оценить его надежность. Этот вопрос считается основным для пользователей, работающих с криптовалютами, так как многие ресурсы, предназначенные для подобных операций, создаются с целью обмана людей.

Большой инструментарий и возможность для хранения широкого перечня цифровых активов вызывает вопросы по поводу надежности и безопасности Траст Валлет. Но практика показывает, что этот кошелек не раскрывает данных пользователей. Встроенный алгоритм обеспечивает высокий уровень безопасности от взлома и других мошеннических действий.

Однако меры, которые предприняли разработчики, не защитят от ошибок людей. Поэтому после регистрации в приложении необходимо обратить внимание на несколько ключевых особенностей, призванных повысить безопасность.

Управление приватным ключом

Высокий уровень безопасности обусловлен тем, что приватный ключ, который открывает доступ к кошелькам Trust Wallet, хранится на устройстве пользователей. Другие сервисы, предоставляющие аналогичные услуги, иначе подходят к решению такого вопроса. Подобные ресурсы хранят приватный ключ на собственных серверах. Такой подход несет в себе риск угрозы для всех клиентов площадки. Злоумышленникам достаточно взломать один сервер, чтобы получить доступ к деньгам большого количества людей.

При этом, прежде чем скачать кошелек Trust Wallet, необходимо продумать варианты для хранения приватного ключа. Доступ к него следует максимально обезопасить.

Универсальное решение для резервного копирования

Для защиты личных данных пользователей внутри приложения реализованы решения, соответствующие отраслевому стандарту. После создания личного аккаунта автоматически генерируется seed-фраза, обеспечивающая дополнительную защиту от взлома и других действий злоумышленников. Этот код состоит из 12-и разных слов. Seed-фраза используется не только для защиты данных, но и для восстановления доступа к аккаунту в случае утраты логина и пароля.

Пароль как функция шифрования

Чтобы повысить защищенность личных активов, рекомендуется сразу после первого входа в личный аккаунт Траст Валет создать специальный пароль. Для его включения необходимо зайти в настройки безопасности. После этого при каждом входе в кошелек приложение будет запрашивать созданный пароль.

Открытый исходный код

Высокий уровень безопасности, как и надежность, приложения можно проверить, обратившись с открытому исходному коду. Оба параметра Trust Wallet постоянно совершенствуются разработчиками.

Анонимность

Все функции Траст Валлет доступны бесплатно. Пользователям не нужно указывать личные данные для того, чтобы покупать и снимать криптовалюту, а также совершать другие операции. В отличие от других онлайн-кошельков Траст Валет не требует прохождения верификации.

Кроме того, не нужно предоставлять личные сведения при переводе средств на биржи, которые работают с кошельком. Все подобные транзакции тоже проводятся анонимно и в автоматическом режиме через безопасное соединение.

Большинство отзывов о кошельке носят положительный характер. Это также касается случаев, рассматривающих вопросы о том, как вывести деньги с Trust Wallet, как пополнить и других операций. По совокупности отзывов кошелек набрал более 4.5 звезд, что является лучшим показателем среди аналогичных приложений. Основная причина такой популярности Trust Wallet заключается в том, что эта разработка обеспечивает высокий уровень безопасности и конфиденциальности предоставленной информации.

Плюсы и минусы Траст Валет

Среди достоинств Траст Валет трейдеры выделяют следующее:

полностью бесплатное приложение, доступное для скачивания на устройства Android и iOS;

простой интерфейс;

полный контроль над приватными ключами;

большой набор криптовалют и токенов (включая пользовательские);

иерархический детерменизм и шифрование кошелька;

поддержка смарт-чейнов Ethereum и Binance;

полностью децентрализован;

поддерживает децентрализованный браузер;

можно настроить размер комиссии за транзакцию;

можно получать пассивный доход, храня криптовалюту;

купить криптовалюту можно непосредственно из кошелька.

К минусам можно отнести то, что разработчики Траст Валлет не создали кошелек, который можно установить на компьютер.

Заключение

Trust Wallet – это безопасный и универсальный инструмент, предназначенный для хранения разных криптовалют, альткоинов и токенов (в том числе и пользовательских). По мнению трейдеров, данный кошелек является самым безопасным среди всех подобных сервисов. Об этом свидетельствует большинство отзывов к приложению.

Разработчики Траст Валлет открыли код программы, предназначенной для iOS. Однако приложение, рассчитанное на установку на Android-устройства, имеет закрытый исходный код. Сделано это из соображений безопасности.

Работа с кошельком построена на условиях анонимности. Для проведения любой операции клиентам не потребуется предоставлять личные данные. При разработке приложения применялся отраслевой стандарт безопасности, поэтому приватные ключи хранятся не на облачных серверах, а на компьютере (другом носителе), принадлежащему пользователю.

