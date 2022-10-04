    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Полезные статьи о бинарных опционах
        /
        Веб-версия MetaTrader 4

        Веб-версия терминала MetaTrader 4

        Развитие торговых онлайн-платформ для бинарных опционов долгое время обходило стороной популярные среди трейдеров программы торговли финансовыми активами. В частности, разработчики MetaTrader 4 долгое время отказывались выпускать веб-версию этого приложения, но теперь трейдерам стал доступен онлайн-терминал MT4. При этом интерфейс веб-версии MetaTrader 4 немного отличается от программного.

        Содержание:

        Основные вкладки веб-версии МТ4

        Список основных меню не поменялся. Поэтому опытным трейдерам бинарными опционами будет просто разобраться с веб-версией MetaTrader 4.

        Файл

        Перечень разделов в этом меню знаком трейдерам, которые когда-либо пользовались MT4. Через «Файл» можно запустить графики, доступные в онлайн-терминале. Также через это меню открывается демо-счет или включается реальный:

        Меню Файл в терминале MT4

        Вид

        В этом меню можно задать язык, на котором будет отображаться информация в веб-платформе. Также здесь запускаются или отключаются окна с обзором рынка и панелью инструментов (торговым терминалом):

        Меню Вид в MT4

        Вставка

        Если возникает необходимость добавить инструменты технического анализа, то нужно перейти в меню «Вставить». Представленный здесь список уже включает достаточное количество разных индикаторов в отличии от более ранней версии:

        Меню Вставить в терминале Метатрейдер 4

        График

        Через этот раздел можно:

        1. Отобразить перечень объектов, которые добавлены на открытый график, либо удалить их.
        2. Включить удобный вариант отображения графика — бары, свечи или линии.
        3. Изменить таймфрейм. Веб-версия, как и программный MT4, поддерживает разные временные интервалы — от минуты и до одного месяца.
        4. Добавить или убрать сетки, включить торговые объемы.
        5. Изменить масштаб.
        6. Добавить автоматическую прокрутку и сдвиг.
        Список объектов в веб-версии МТ4 Таймфреймы в веб-версии МТ4
        вкладка Графики в МТ4 таймфреймы в МТ4

         

        Настройки

        Настройки веб-версии MetaTrader 4 пока отличаются ограниченным функционалом. Здесь пользователи могут задать открытие торговых сделок в один клик:

        Настройки веб-версии MetaTrader 4

        Иконки на рабочей панели веб-версии MT4

        Для удобства работы создатели веб-версии MetaTrader 4 вынесли на отдельную панель множество иконок, с помощью которых можно быстро запускать самые популярные функции.

        Новый график

        Нажав на эту иконку, пользователь открывает новый график из списка, который предлагает выбранный Forex-брокер:

        Открытие нового графика в терминале МТ4

        Выставление ордера

        При нажатии на эту иконку появляется окно с интерфейсом панели, предназначенной для выставления нового ордера:

        Окно, предназначенное для выставления нового ордера в МТ4

        Добавление новых торговых активов

        При создании графика веб-терминал предлагает ограниченный перечень торгуемых инструментов. Если трейдер работает с металлами, валютными парами, индексами, криптовалютами или контрактами CFD, то для выведения этих активов нужно нажать на данную иконку:

        добавление новых торговых активов в Метатрейдер 4

        Оставшиеся иконки дублируют все функции, которые мы обсудили выше. То есть через данные иконки можно:

        • запускать разные виды отображения графика (свечи, бары и так далее);
        • изменять масштаб;
        • включать сдвиг и автоматическую прокрутку;
        • использовать инструменты графического анализа, включая линий Фибоначчи и трендовые линии; 
        • менять таймфрейм.

        рабочая панель MetaTrader 4

        Обзор рынка

        После первого запуска трейдерам доступен ограниченный набор активов. Чтобы открыть их все, нужно нажать правой кнопкой мыши в пустой зоне в данной секции и кликнуть на «Показать все». Аналогичным образом можно запустить окно, через которое задается новый ордер или открывается график. Также таким образом можно проанализировать спецификацию контракта по выбранному активу, включить экстремумы, спреды и временной интервал:

        Обзор рынка в терминале МТ4

        Интерфейс графика

        Слева от графика располагается небольшой значок с доступом к панели инструментов, через которую можно:

        • открывать ордера в один клик;
        • выбирать тип ордера (покупка или продажа);
        • изменять параметры лота вручную либо при помощи стрелок.

        После нажатия правой кнопкой мыши на графике появляется меню с быстрым доступом к некоторым функциям:

        Меню с быстрым доступом в терминале

        Через этот раздел можно устанавливать отложенные лимитные ордера с соответствующими параметрами (выше или ниже текущей цены), открывать стоп-ордера с указанием точки, по достижении которой сделка автоматически совершится, или настраивать параметры графика.

        Настройка параметров графика

        Данное меню используется в основном для повышения удобства чтения графика. Для этих целей можно изменять формат цветового отображения, выбрав один из трех доступных вариантов. После установки галочки напротив строки «График сверху» график отображается сверху выведенных инструментов анализа. Также через это меню выставляются или убираются линии ask, high и low, open и close, и суточные разделители периодов. Кроме того, здесь можно включить функцию отображения объектов и многое другое:

        Меню "Свойства" Настройка свойств графика
        Настройка параметров графика в Метатрейдер 4 Меню Свойства в терминале МТ4

         

        Открытие ордера

        Окно, с помощью которого открывается новый ордер, содержит всю необходимую для трейдера информацию. Здесь представлены доступные торговые активы, которые отображаются в виде соответствующего символа. Через это окно можно определить количество покупаемых финансовых инструментов, стоп-лосс и тейк-профит (или цену, по достижении которой сделка автоматически совершается). Также здесь задается тип ордера: отложенный или немедленного исполнения:

        Открытие ордера в терминале

        При выборе последнего варианта (немедленное исполнение ордера) веб-терминал отображает 2 текущие цены bid и ask и кнопки для покупки или продажи. В этом окне можно задавать максимальное отклонение от курса (измеряется в пунктах).

        При открытии отложенного ордера задаются цена, дата (время) исполнения и другие параметры.

        Параметры отложенного ордера

        Веб-версия MT4 в плане управления ордерами не отличается от десктопной. Онлайн-терминал позволяет переносить по графику стоп-лоссы и тейк-профиты или отложенную сделку, зажав левую кнопку мыши.

        Интерфейс торгового терминала

        В торговом терминале стандартно отображаютс:

        • номер торгового ордера;
        • время открытия сделки;
        • вид операции (продажа либо покупка);
        • объем;
        • тип актива (отображается в виде соответствующего символа);
        • цена открытия и текущая;
        • размеры прибыли;
        • установленные стоп-лоссы и тейк-профиты.

        Через этот раздел можно в одно нажатие закрыть позицию, нажав на крестик:

        Интерфейс торгового терминала

        В серой строке, которая разделяет позиции и ордера, отображаются баланс, средства и 3 типа маржи: стандартная, свободная и ее уровень.

        История ордеров

        Этот раздел предназначается для анализа ранее совершенных сделок:

        История ордеров в МТ4

        Журнал

        Здесь приведены все операции, которые ранее проводились через торговый терминал:

        Журнал с операциями MetaTrader 4

        Достоинства и недостатки веб-версии МТ4

        Веб-версия MetaTrader 4 уже значительно доработана по сравнению с первыми версиями терминала. Трейдеры уже не ограничены в выборе индикаторов и инструментов графического анализа. Но терминал не позволяет добавлять собственные индикаторы или работать с советниками. Также через веб-версию MT4 нельзя тестировать торговые стратегии, перенастраивать интерфейс или менять его цветовое отображение. Кроме того, на платформе отсутствуют алерты.

        При этом веб-версия предоставляет возможность воспользоваться MT4 из любого места, где есть доступ в интернет. Платформа позволяет не отслеживать обновления программы. Также веб-версия работает на любых операционных системах.

        Веб-версия МetaТrader 5

        Также вы можете использовать и веб-версию терминала MT5, которая является более новой и усовершенствованной версией MT4. В ней есть удобный интерфейс и улучшенный функционал, а именно:

        Веб-версия МetaТrader 5

        Итоги

        Веб-версия MetaTrader 4 нуждается в доработках. Но появление онлайн-терминала, который нравится многим трейдерам, расширяет возможности для торговли на мировых рынках. Однако из-за ограниченного набора инструментов анализа применять такую платформу могут только пользователи, которые не используют экзотических подходов в трейдинге бинарными опционами.

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Прграма даже при плохом нэте нормально работает, а вэб версия.. ну такое. Хто на все гаджеты не установишь терминал. Возможно и здесь есть польза.
        Богдан, Вот именно. Это как график трейд вьюв. Вроде как и не особо нужная вещь. а как понадобится, вот тогда поймешь что вещь нужная!!))))
        Трейдер БО, Вы не сможете добавлять свои индикаторы и стратегии. Вот основной минус!!! написано же в статье.
        Богдан, Я пользуюсь стандартными индюками. Мне достаточно.
        20 июня 2024
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Прграма даже при плохом нэте нормально работает, а вэб версия.. ну такое. Хто на все гаджеты не установишь терминал. Возможно и здесь есть польза.
        Богдан, Вот именно. Это как график трейд вьюв. Вроде как и не особо нужная вещь. а как понадобится, вот тогда поймешь что вещь нужная!!))))
        Трейдер БО, Вы не сможете добавлять свои индикаторы и стратегии. Вот основной минус!!! написано же в статье.
        20 июня 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Прграма даже при плохом нэте нормально работает, а вэб версия.. ну такое. Хто на все гаджеты не установишь терминал. Возможно и здесь есть польза.
        Богдан, Вот именно. Это как график трейд вьюв. Вроде как и не особо нужная вещь. а как понадобится, вот тогда поймешь что вещь нужная!!))))
        20 июня 2024
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Прграма даже при плохом нэте нормально работает, а вэб версия.. ну такое. Хто на все гаджеты не установишь терминал. Возможно и здесь есть польза.
        19 июня 2024
        Ответить
        tirant
        tirant
        А новостей как я понял нет. Хотя новости это платная услуга у брокеров.
        19 июня 2024
        Ответить
        Олег Т.
        Олег Т.
        Зачем, когда есть программа?
        Артур, логично)) иди это просто дань моде или типа отцепитесь__)) вот возьмите тока пользы никакой)))
        19 июня 2024
        Ответить
        Артур
        Артур
        Зачем, когда есть программа?
        19 июня 2024
        Ответить
        Сергей
        Сергей
        Всё хорошо и красиво, и вроде удобно НО большое НО - терминал не позволяет добавлять собственные индикаторы или работать с советниками. Также через веб-версию MT4 нельзя тестировать торговые стратегии, перенастраивать интерфейс или менять его цветовое отображение. Кроме того, на платформе отсутствуют алерты. Надеюсь со временем это будет решено, а пока лучше и эффективнее пользоваться обычной версией.. За обзор спасибо!
        19 июня 2024
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        У каких брокеров есть этот терминал? Вроде бы хороший функционал, хотелось бы протестировать.
        Карина, можете посмотреть на сайте Альпари.
        21 октября 2022
        Ответить
        Ярик
        Есть ли смысл начинать торговать опционами от 10$? Или это смешная сумма для Форекса и мне не нужно туда лезть, если я новичок?
        05 октября 2022
        Ответить
        Виктор
        У каких брокеров есть этот терминал? Вроде бы хороший функционал, хотелось бы протестировать.
        Карина, Я торгую на Альпари. Но знаю есть ещё на Робофорекс и Аватрейд, но я не знаю на сколько они надежны.
        05 октября 2022
        Ответить
        Карина
        Карина
        У каких брокеров есть этот терминал? Вроде бы хороший функционал, хотелось бы протестировать.
        05 октября 2022
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!