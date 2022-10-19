Брокеры бинарных опционов Иордании: ТОП лучших брокеров

Торговля бинарными опционами недоступна в некоторых странах. Но жители Иордании имеют возможность проводить операции с цифровыми контрактами. Однако вводимые ограничения по всему миру создают сложности при выборе подходящего брокера. Важно учитывать не только надежность компании, но и то, где та работает. Приведенные ниже ТОП лучших брокеров бинарных опционов для торговли в Иордании поможет подобрать подходящую компанию.

Оптимальным вариантом для начинающих и опытных трейдеров считается Pocket Option. Эта компания предлагает расширенный торговый инструментарий и множество дополнительных бонусов и опций, которые помогают увеличить заработок за сравнительно короткий срок. Также следует обратить внимание на Quotex. Платформа этого брокера сочетает в себе много инструментов, позволяющих выстраивать разные стратегии.

Pocket Option

Pocket Option, работающий с 2017 года, заслужил звание одного из самых надежных и комфортных брокеров. Деятельность компании регулируется ЦРОФР. Эта организация разрешает конфликтные ситуации между трейдерами и брокерскими конторами. Поэтому клиенты Pocket Option могут не беспокоиться о том, что компания не даст вывести деньги со счета.

Контроль со стороны ЦРОФР также обеспечивает высокий уровень сервиса, который предлагает брокер. Но Pocket Option вышел за стандартные рамки. Компания предлагает больше привлекательных условий торговли, включая:

безрисковые сделки, при совершении которых трейдеры не теряют деньги;

дополнительные кэшбэки и бонусы;

сигналы;

возможность копировать сделки других пользователей и так далее.

Полный перечень доступных возможностей опубликован на официальном сайте. Брокер предлагает приступить к трейдингу с минимальным депозитом в 5 долларов и инвестицией в сделку в 1 доллар. То есть Pocket Option подойдет начинающим трейдерам, которые ранее не работали с бинарными опционами.

Для удобства клиентов компания разработала мобильное приложение, которое по функциональности не отличается от стандартной платформы. Размер бонусов не превышает 50% от вложенной суммы, но заработок может достигать 95% от объема инвестиций в сделку.

Торговать через Pocket Option можно бинарными опционами, основанными на популярных активах: криптовалюта, валютные пары, индексы, товары и акции.

Quotex

В поисках универсального продукта, который позволит торговать с помощью разных стратегий, следует остановиться на Quotex. Эта компания предоставляет доступ к платформе с обширным инструментарием. Трейдерам доступны множество индикаторов и графических инструментов.

Среди важных достоинств Quotex клиенты выделяют то, что деятельность компании регулируется ЦРОФР. Это подтверждает высокую надежность брокера. Также компания предлагает дополнительные бонусы, кэшбэки, торговые сигналы и инструменты.

Помимо этого, у Quotex один из самых высоких процентов заработка на рынке: с одной сделки можно получить до 98% от суммы вложений. Доступ к торговле через платформу брокера при депозите от 10 долларов. В одну сделку можно вкладывать не менее одного доллара.

Binarium

Работая с 2012 года, Binarium также завоевал популярность среди опытных трейдеров бинарных опционов. Компания выделяется на фоне конкурентов большим количеством наград, полученных за предоставляемые услуги, условия сотрудничества и по другим критериям.

Удобство работы с данным брокером заключается в следующем:

минимальный депозит и инвестиция в сделку — 10 и 1 доллар, что делает компанию привлекательной для новичков;

широкий перечень индикаторов и инструментов для анализа;

размер приветственного бонуса достигает 100%;

размер заработка за одну сделку достигает 90% от суммы инвестиции.

Также трейдерам доступны экономический календарь, упрощающий торговлю и составление стратегии.

Для новичков Binarium разработал собственную программу обучения, которая помогает получить знания и навыки, необходимые для извлечения дохода из бинарных опционов. Компания поддерживает торговлю цифровыми контрактами на популярные активы и предоставляет доступ к собственной платформе для трейдинга.

Deriv

Deriv не упустили момент, когда многие трейдеры начали торговать бинарными опционами через мобильные платформы. И компания смогла создать продукт, ставший одним из лучших на рынке. У брокера Deriv есть три платформы для торговли бинарными опционами, которые включают в себя большой набор индикаторов и инструментов для анализа.

При сотрудничестве с Deriv можно также рассчитывать на:

минимальный депозит в 10 долларов и инвестицию в сделку в 35 центов;

90-процентный доход по одной сделке;

множество помощников и инструментов для обучения и торговли.

На выбор трейдерам доступно несколько вариантов счетов, каждый из которых предлагает собственные условия сотрудничества и дополнительные бонусы. Деятельность компании также регулируется пятью разными регуляторами.

Как подобрать брокера

При выборе брокера рекомендуется учитывать отзывы трейдеров и приведенный рейтинг. Но также важно учитывать тип инструментов для анализа, которые поддерживает конкретная платформа. Это напрямую влияет на возможность применения определенных стратегий в торговле.

Трейдинг бинарными опционами в Иордании разрешен. Поэтому для выхода на рынок цифровых контрактов жителям этой страны достаточно зарегистрироваться у брокера, открыть депозит и приступить к торговле.

