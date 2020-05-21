        Стратегия для Binarium "Торговля по новостям"

        Экономические новости способны за считанные секунды развернуть рынок и создать ценовое движение, которое трейдер бинарных опционов может использовать для получения прибыли. Публикация данных по инфляции, решения центральных банков по процентным ставкам, статистика рынка труда – все эти события предсказуемо вызывают резкие колебания котировок. Именно в такие моменты открываются одни из лучших возможностей для входа в сделку. Стратегия для Binarium «Торговля по новостям» позволяет работать не с абстрактными графическими паттернами, а с реальными рыночными событиями, которые двигают цену по понятной и логичной причине.

        В этой статье мы разберем стратегию торговли по новостям, адаптированную для платформы Binarium. Вы узнаете, какие новости дают наиболее сильные и предсказуемые сигналы, как правильно подготовиться к публикации важных данных, в какой момент покупать бинарные опционы и как управлять рисками, чтобы один неудачный вход не перечеркнул серию успешных сделок. Тот, кто дочитает до конца, получит торговую методику, которую можно применить уже сегодня. Сначала на демо-счете, чтобы понять логику стратегии, а затем в реальной торговле.

        Содержание:

        Как заработать на новостях с Binarium? Стратегия, которая приносит прибыль

        Торговля по новостям считается привлекательной, но в то же время непростой для понимания. Это обусловлено тем, что на движение цены как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе влияет самая разнообразная информация. При этом валютный рынок объединяет множество стран, поэтому политические и экономические события, затрагивающие отдельные государства, отражаются на котировках их валют, вызывая сильный рост курса или, наоборот, резкое снижение.

        Почему бы не использовать это в торговле? Именно на этом принципе построена стратегия торговли по новостям на платформе Binarium.

        Прибыльная торговля по новостям

        Прежде чем начать торговать по новостям, выберите в торговом терминале свечной график.

        Затем откройте экономический календарь. Он доступен прямо в терминале брокера Binarium. Пользоваться им легко, так как в нем представлен список новостей и указана степень их влияния на соответствующую валюту.

        Выход новостей – важный момент в течение торгового дня. После их публикации многие индикаторы и торговые системы перестают работать, выдавая ложные торговые сигналы. Как правило, это происходит из-за резкого скачка волатильности, который побуждает трейдеров бинарных опционов активно покупать цифровые контракты на рост или снижение активов.

        Поэтому опытные трейдеры обычно прекращают торговлю за 15 минут до выхода важных новостей. В этот период часто формируется флэт, поскольку никто не хочет рисковать и играть в угадайку. Как только новость опубликована, трейдеры возобновляют торговлю, что приводит к изменению тренда. После того как цены пробивают узкий ценовой коридор, предшествующий публикации новости, следует открыть сделку в направлении текущей тенденции.

        На изображении ниже видно, как выход новостей спровоцировал активность покупателей, что привело к резкому укреплению курса единой европейской валюты к доллару США. В этот момент в торговом терминале Binarium следует открыть сделку на покупку опциона Call.

        После публикации новости цены резко растут или снижаются в течение ограниченного периода. Затем котировки активов часто возвращаются к прежним значениям. Поэтому, если трейдер не успел своевременно открыть сделку в направлении ценового импульса в момент пробоя границы канала, следует сделать паузу и дождаться отката цены.

        По этой стратегии рекомендуется покупать опционы со сроком экспирации 15–30 минут. Максимальный риск в одной сделке не должен превышать 2% от депозита. Кроме того, для повышения эффективности торговли можно использовать дополнительные средства, которые становятся доступными при применении промокода на пополнение счета.

        Заключение

        Стратегия для Binarium «Торговля по новостям» превращает информационный фон рынка в конкретные сигналы для открытия сделки. Вы узнали, какие события вызывают наиболее сильные ценовые движения, как подготовиться к публикации важных данных и по каким правилам открывать бинарные опционы на платформе Binarium.

        Теперь важно закрепить полученные знания на практике: откройте демо-счет, дождитесь ближайшего новостного события из экономического календаря и проведите первую сделку по описанным правилам. Практика на демо-счете поможет вам понять, как рынок реагирует на различные типы новостей, а также выработать уверенность при покупке бинарных опционов на реальном счете.

        Комментарии

        Трейдер БО
        Согласен что лучше не входить в рынок при важных новостях. Как правило такой расколбас начинается....
        Или рынок идет не в ту сторону.
        21 декабря 2023
        Артур
        Торговля по новостям это то, с чего все начинают.
        И на этом иногда и заканчивают. ))))
        19 декабря 2023
        Богдан
        Торговля по новостям это то, с чего все начинают.
        18 декабря 2023
        tirant
        Согласен что лучше не входить в рынок при важных новостях. Как правило такой расколбас начинается....
        13 декабря 2023
        Такая торговля лучше всего, так как на опционах не надо ставить стоп, а новости могут хорошо так увести цены от места открытия
        21 мая 2020
        Мистер график
        Такая торговля лучше всего, так как на опционах не надо ставить стоп, а новости могут хорошо так увести цены от места открытия
        но все равно риск выше иногда, надо без завышения торгового объема торговать так
        21 мая 2020
        Иннокентий Смоктуновский
        На новостях удобно торговать, если есть ордера отложенные)
        21 мая 2020
