Экономические новости способны за считанные секунды развернуть рынок и создать ценовое движение, которое трейдер бинарных опционов может использовать для получения прибыли. Публикация данных по инфляции, решения центральных банков по процентным ставкам, статистика рынка труда – все эти события предсказуемо вызывают резкие колебания котировок. Именно в такие моменты открываются одни из лучших возможностей для входа в сделку. Стратегия для Binarium «Торговля по новостям» позволяет работать не с абстрактными графическими паттернами, а с реальными рыночными событиями, которые двигают цену по понятной и логичной причине.

В этой статье мы разберем стратегию торговли по новостям, адаптированную для платформы Binarium. Вы узнаете, какие новости дают наиболее сильные и предсказуемые сигналы, как правильно подготовиться к публикации важных данных, в какой момент покупать бинарные опционы и как управлять рисками, чтобы один неудачный вход не перечеркнул серию успешных сделок. Тот, кто дочитает до конца, получит торговую методику, которую можно применить уже сегодня. Сначала на демо-счете, чтобы понять логику стратегии, а затем в реальной торговле.

Содержание:

Как заработать на новостях с Binarium? Стратегия, которая приносит прибыль

Торговля по новостям считается привлекательной, но в то же время непростой для понимания. Это обусловлено тем, что на движение цены как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе влияет самая разнообразная информация. При этом валютный рынок объединяет множество стран, поэтому политические и экономические события, затрагивающие отдельные государства, отражаются на котировках их валют, вызывая сильный рост курса или, наоборот, резкое снижение.

Почему бы не использовать это в торговле? Именно на этом принципе построена стратегия торговли по новостям на платформе Binarium.

Прежде чем начать торговать по новостям, выберите в торговом терминале свечной график.

Затем откройте экономический календарь. Он доступен прямо в терминале брокера Binarium. Пользоваться им легко, так как в нем представлен список новостей и указана степень их влияния на соответствующую валюту.

Выход новостей – важный момент в течение торгового дня. После их публикации многие индикаторы и торговые системы перестают работать, выдавая ложные торговые сигналы. Как правило, это происходит из-за резкого скачка волатильности, который побуждает трейдеров бинарных опционов активно покупать цифровые контракты на рост или снижение активов.

Поэтому опытные трейдеры обычно прекращают торговлю за 15 минут до выхода важных новостей. В этот период часто формируется флэт, поскольку никто не хочет рисковать и играть в угадайку. Как только новость опубликована, трейдеры возобновляют торговлю, что приводит к изменению тренда. После того как цены пробивают узкий ценовой коридор, предшествующий публикации новости, следует открыть сделку в направлении текущей тенденции.

На изображении ниже видно, как выход новостей спровоцировал активность покупателей, что привело к резкому укреплению курса единой европейской валюты к доллару США. В этот момент в торговом терминале Binarium следует открыть сделку на покупку опциона Call.

После публикации новости цены резко растут или снижаются в течение ограниченного периода. Затем котировки активов часто возвращаются к прежним значениям. Поэтому, если трейдер не успел своевременно открыть сделку в направлении ценового импульса в момент пробоя границы канала, следует сделать паузу и дождаться отката цены.

По этой стратегии рекомендуется покупать опционы со сроком экспирации 15–30 минут. Максимальный риск в одной сделке не должен превышать 2% от депозита. Кроме того, для повышения эффективности торговли можно использовать дополнительные средства, которые становятся доступными при применении промокода на пополнение счета.

Заключение

Стратегия для Binarium «Торговля по новостям» превращает информационный фон рынка в конкретные сигналы для открытия сделки. Вы узнали, какие события вызывают наиболее сильные ценовые движения, как подготовиться к публикации важных данных и по каким правилам открывать бинарные опционы на платформе Binarium.

Теперь важно закрепить полученные знания на практике: откройте демо-счет, дождитесь ближайшего новостного события из экономического календаря и проведите первую сделку по описанным правилам. Практика на демо-счете поможет вам понять, как рынок реагирует на различные типы новостей, а также выработать уверенность при покупке бинарных опционов на реальном счете.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BINARIUM

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

