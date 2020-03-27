Услуга "Сейф" от брокера World Forex

В постоянном конкурентном соревновании брокеры бинарных опционов и финансовые компании стараются вносить инновационные идеи, чтобы заинтересовать новых трейдеров. Одной из таких идей является Сейф от брокера World Forex. Данный сервис дает возможность хранить средства и в компании, и за это получать определенный процент. Но это не то же самое, что и хранить средства в банке, и далее станет ясно, почему.

Для чего нужен Сейф у брокера World Forex?

Сейф у брокера WForex является обычным счетом, на котором хранятся средства клиента. Но такой счет не является торговым и не участвует в каких-либо операциях:

И стоит признать, что такая задумка является довольно интересной и выделяет данного брокера среди конкурентов.

Количество существующих брокеров во всем мире сложно подсчитать, тем более что их становится все больше с каждым днем и в погоне за новыми клиентами приходится придумывать что-то новое и яркое, так как новыми видами опционов или бесплатными турнирами уже никого не удивишь. А если еще и бюджет на рекламу в разы меньше, то тем более сложно выделиться среди сотен рекламных компаний, которые можно увидеть по телевизору и услышать по радио.

Как раз эту функцию и выполняет Сейф от Ворлд Форекс. Вместо огромных трат на рекламу компания начисляет проценты на свободные средства трейдеров, и этот процент в разы больше банковского, что делает такой Сейф в разы выгоднее и привлекательнее.

Как пользоваться услугой Сейф от брокера World Forex?

Для того, что перевести средства на счет Сейфа, достаточно в личном кабинете в разделе Пополнения/снятия средств перейти на вкладку «Трансфер»:

Но это подойдет в том случае, если у трейдера уже есть средства на торговом счету. Переводы совершаются моментально и комиссии не взимаются.

Также можно пополнить счет Сейфа сразу, перейдя на вкладку «Пополнение»:

Вывести средства можно также легко на множество платежных систем на вкладке «Снятие»:

Сколько средств стоит хранить в Сейфе от брокера World Forex?

Ответ на этот вопрос зависит только от капитала трейдера и его рисков. Риски бывают разные, например:

Торговые риски, которые подразумевают трейдинг и совершение сделок на финансовых рынках.

Неторговые риски, которые подразумевают деятельность компании и форс-мажорные ситуации (банкротство, кризис и так далее).

Поэтому не стоит вкладывать все средства в Сейф в надежде, что этот сервис никогда не прекратит свое существование и что компания будет работать одинаково всегда. Любой бизнес может закрыться в любой момент и иногда вернуть свои деньги очень тяжело. И хранить на счетах стоит только такие суммы, потеря которых не повлияет на жизнь в последствии.

Ограничения, особенности и преимущества Сейфа от брокера World Forex

Так как брокер Wforex не является банком, ему требуется некая перестраховка, так как прибыль не берется из ниоткуда. Поэтому есть некоторые ограничения для тех, кто пользуется Сейфом. Но несмотря на это, преимуществ у данного сервиса в разы больше, чем недостатков.

Ограничения при пользовании Сейфом от брокера World Forex

Ограничение есть всего одно, и оно максимально банальное — при хранении средств в Сейфе потребуется совершать минимум одну сделку раз в три месяца. Если трейдер не совершает сделок вообще, то процент вознаграждения может быть уменьшен. Детально это все прописано в регламенте.

В какой валюте можно хранить средства в Сейфе от брокера World Forex

Хранить средства можно в таких валютах:

Доллар.

Евро.

Рубль.

Гривна.

На какие проценты можно рассчитывать, храня средства в Сейфе от брокера World Forex?

На данный момент проценты составляют:

Для долларов США — 9.5%.

Для евро — 9%.

Для российского рубля — 10.5%.

украинской гривны — 10.5%.

Если сравнить данные проценты с банковскими, то можно увидеть значительную разницу:

Конечно же в банке средства хранить будет безопаснее, но чем меньше риски, тем меньше и прибыль.

Как начисляются проценты на средства, хранящиеся в Сейфе от брокера World Forex

Процент на свободные средства в Сейфе начисляются каждый месяц и автоматические добавляются к сумме средств в Сейфе. Чтобы увидеть подробную информацию о зачислениях, необходимо перейти на вкладку «История» и создать отчет:

Эти средства в итоге можно переводить на торговые счета или выводить без ограничений.

Можно ли использовать Сейф от брокера World Forex как торговую стратегию?

Суть любого трейдинга всегда сводиться к одному — получению прибыли. А как всем известно, далеко не каждый трейдер (не важно, новичок или опытный) может стабильно получать хороший доход от торговли на финансовых рынках (90% трейдеров теряют свои средства).

И тут в игру вступает Сейф от брокера Ворлд Форекс, который позволяет стабильно, и что главное, без рисков получать доход в размере 10% от свободных средств, которые хранятся в Сейфе. Для примера, на сумму в $10 000 можно будет получать годовую прибыль в размере $1 000, и это полностью в автоматическом режиме. Те трейдеры, которые стабильно зарабатывают торговлей, конечно же скажут, что это очень мало. Но те, у кого еще не получается выйти на хороший и постоянный доход должны оценить такую возможность, так как она создает дополнительную «подушку безопасности».

Заключение

Можно сделать вывод, что использовать Сейф от брокера Wforex можно как ради пассивного дохода, так и для диверсификации и уменьшения рисков в торговле. А с учетом того, что не каждый стабильно получает прибыль от торговли на финансовых рынках это может быть даже и единственным доходом от трейдинга, если это можно так назвать.

Еще хочется отметить то, что такая идея является отличным примером того, чем стоит привлекать новых клиентов в компанию. Если другие брокеры и предлагают нечто подобное, то проценты по выплатам там в разы меньше.

Главное, что не стоит забывать о рисках и возможных форс-мажорных ситуациях, от которых никто не застрахован. Не стоит хранить все свободные средства в одном месте, так как риск остаться ни с чем возрастает в таком случае в разы.

