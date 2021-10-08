        Обзор брокера Evotrade

        Брокер бинарных опционов Evotrade

        Брокер Evotrade отзывы

        Evotrade – краткий обзор брокера бинарных опционов

        Брокер Evotrade предоставляет торговлю бинарными опционами и на рынке Forex уже около 11 лет. База трейдеров брокера насчитывает около 30 000 человек, среди которых есть не только новички, но и профессионалы рынка. Благодаря такому количеству клиентов брокер Evotrade заслужил доверие за счёт качественного сервиса и различных способов увеличения заработка через трейдинг.

        Отзывы о Evotrade
         

        Компания Evotrade является брокером бинарных опционов и рынка Форекс, специализирующимся на обслуживании трейдеров из разных уголков мира. Эвотрейд предлагает комплексное обслуживание с выгодными условиями для комфортной и безопасной торговли даже для новичков. Детальный обзор брокера Evotrade com позволит ближе познакомиться с компанией и ее преимуществами, чтобы понять, стоит ли начинать с ней сотрудничество.

        Содержание:

        Evotrade ru: обзор брокера

        Evotrade – это брокер, который сочетает в себе два направления:

        1. Forex;
        2. Бинарные опционы.

        Все услуги предоставляются онлайн через официальный сайт evotrade.com. Это позволяет всем торговать из любой точки мира, и также получать качественный сервис и быструю техническую поддержку по всем вопросам.

        Если вы уже имеете опыт с Форекс-трейдингом, то можете попробовать себя в направлении бинарных опционов на Evotrade, или же с нуля начать осваивать один их представленных вариантов, так как брокер Эвотрейд нацелен как на новичков, так и на профессионалов:

        На официальном сайте Evotrade для ознакомления доступны информационные разделы, которые помогут понять, что из себя представляет брокер Evotrade com и как с ним работать. В публичном доступе представлена следующая информация:

        • описание и особенности торговых активов;
        • торговый терминал MetaTrader 5 и прямая ссылка для установки программы;
        • все данные о торговом счете (как пополнять депозит и осуществлять вывод прибыли);
        • обучающая база, которая позволяет получить необходимые навыки новичкам без опыта, чтобы освоиться на рынке и научиться проводить сделки;
        • данные о брокере Evotrade, лицензионные документы, а также связь с технической поддержкой.

        На сегодняшний день брокер Evotrade ru зафиксировал более 28 000 торговых счетов на своей платформе, при этом торговый оборот капитала составляет почти $82 000 000. Клиентами Эвотрейд являются как частные инвесторы из России, так и трейдеры из стран СНГ, которые делают выбор в пользу стабильных и доверительных отношений для достижения максимальной прибыли от трейдинга:

        Регуляция брокера Evotrade com

        Предоставление посреднических услуг регулируется на законодательном уровне – компания сертифицирована и подотчетна регулятору ЦРОФР, а также соблюдает все нормы международного законодательства:

        Сертификат от ЦРОФР можно посмотреть как на официальном сайте брокера Evotrade, так и на сайте регулятора:

        На сайте в свободном доступе представлено пользовательское соглашение – основной документ, по которому определяются правила и обязанности сотрудничества между брокером и трейдером.

        В процессе изучения сайта у вас могут возникать вопросы и поэтому вы всегда можете обратиться к специалистам технической поддержки.

        Торговые условия брокера Эвотрейд

        Пользователи, которые становятся зарегистрированным трейдерами и полноценными клиентами, могут торговать на единых условиях, которые действуют для обоих рынков:

        • минимальный депозит равен $250;
        • 6 видов торговых счетов;
        • 700+ высоколиквидных активов;
        • быстрый вывод прибыли от $10;
        • при пополнении счета не взимается комиссия;
        • доступ к базе торговых сигналов Trading Central и Market Buzz;
        • современная и удобная платформа с мобильным приложением;
        • бесплатное обучение с демо-счетом для тренировок;
        • большой выбор аналитических сервисов для повышения торговой эффективности;
        • опция персонального менеджера для консультации и получения рекомендации по торговле.

        Если рассматривать условия для Форекса, то Эвотрейд предлагает своим трейдерам такие предложения:

        • 700+ активов, среди которых валютные пары, криптовалюты, акции, металлы и энергоресурсы;
        • заработок на дивидендах за счет операций с акциями;
        • безопасный и быстродейственный терминал MetaTrader 5, который вы сможете установить на свой ПК, использовать через браузер или в формате мобильного приложения;
        • кредитное плечо до 1:200;
        • спред от 0.6 пункта;
        • контроль баланса;
        • быстрая техническая поддержка.

        Для бинарных трейдеров действуют следующие условия выхода на рынок:

        • самый большой выбор базовых активов с высокой степенью ликвидности;
        • различные виды бинарных опционов;
        • доходность до 85%;
        • экспирация от 30-ти секунд;
        • терминал Evolution с мобильным приложением;
        • покупка контрактов от $5;
        • отсутствуют комиссии при покупке опционов.

        Пополнение и вывод средств от брокера Evotrade

        Пройдя регистрацию на официальном сайте Evotrade, вы сможете настроить свой аккаунт и видеть всю историю транзакций по своему торговому счету.

        Для пополнения и вывода прибыли действуют такие способы:

        • платежные системы Qiwi, ЮMoney, WebMoney, Payeer, Crypto, Neteller, Skrill;
        • кредитные карты VISA или Master Card;
        • Банковский перевод.

        Зачисление денежных средств на счет осуществляется мгновенно и без дополнительных комиссий. Вывод прибыли доступен в течение двух дней с момента подачи запроса, а на сайте компании размещена информация о действующих комиссиях.

        Главное условие безопасного и быстрого вывода денег – это статус верифицированного аккаунта. Для его получения необходимо иметь копии основных документов (паспорт, платежная карта и документ, подтверждающий место регистрации клиента) и отправить их на проверку специалистам компании. В течение нескольких часов вы получаете защищенный аккаунт и беспрепятственный вывод прибыли.

        Торговая платформа для Форекс-трейдинга от брокера Evotrade: MetaTrader 5

        Торговая платформа MetaTrader 5 от брокера Evotrade сочетает в себе высокий уровень безопасности, широкую функциональность и быстрое исполнение операций, что позволяет всем клиентам комфортно осуществлять торговые операции по сделкам.

        Среди ключевых преимуществ терминала MT5 важно обозначить следующие:

        • все ордера исполняются мгновенно;
        • вы получаете доступ сразу ко всем активам;
        • в общей торговой области объединены все рабочие функции;
        • прямое соединение с отделом технической поддержки;
        • вы получаете точные котировки без проскальзываний;
        • полный набор инструментов для проведения технического анализа.

        Для удобства пользователям предлагаются три версии платформы:

        • стационарная программа на ПК;
        • браузерная веб-версия;
        • мобильное приложение для трейдинга в любом месте.

        Каждый вариант имеет свои особенности, и вы можете подобрать тот, который наиболее отвечает вашим потребностям.

        Бинарные опционы на Evotrade: торговая платформа Evolution

        Про Evotrade отзывы доказывают, что брокер всегда идет в ногу со временем и предлагает своим клиентам только лучшие решения для организации эффективного и прибыльного трейдинга.

        Трейдеры бинарными опционами могут осуществлять свою торговую деятельность благодаря торговой платформе для бинарных опционов, разработанной Эвотрейд. Она характеризуется высокой степенью защиты персональных данных, быстрым действием и реакцией на исполнение команд, при этом имеет широкий функционал, чтобы комфортно организовать торговый процесс.

        Платформа Evolution обладает такими возможностями:

        • все базовые активы доступны в единой панели;
        • исходные условия сделки настраиваются справа от графика;
        • пользователь получает точные котировки;
        • отображается уровень доходности по каждому активу;
        • подключение к онлайн-учебнику с практическими видео;
        • отображение статистики настроений трейдеров;
        • мультиязычный интерфейс;
        • настройка графика с учетом личных торговых потребностей;
        • использование лучших алгоритмов шифрования для защиты персональных данных.

        Доступ к терминалу представляется в формате веб-версии, а также вы можете скачать и установить мобильное приложение.

        Обучение от брокера Evotrade

        Чтобы стать трейдером, достаточно найти хорошего брокера и освоить базу, от которой вы будете отталкиваться и развиваться в процессе трейдинга. Отзывы Evotrade свидетельствуют, что новички рады наличием у компании своего обучающего раздела, который на бесплатной основе доступен всем клиентам.

        С помощью быстрого обучения вы сможете не бояться проводить свои первые сделки, независимо от того, торгуете вы на Форексе или бинарными опционами на Evotrade. Кроме того, вам предоставляется в пользование демо-счет, который позволяет отрабатывать стратегии.

        Обучающая база Эвотрейд включает в себя:

        • словарь с терминологией о рынке Форекс и бинарных опционов;
        • практические уроки в видеоформате;
        • демонстрационный счет с виртуальным депозитом для отработки первых навыков трейдинга;
        • литературу о валютном рынке и бинарных контрактах, историях выдающихся личностей из мира финансов;
        • тематические вебинары, посвященные разборам конкретных тонкостей из мира финансов, а также в рамках таких эфиров вы сможете задавать вопросы экспертам.

        Сервисы от брокера Эвотрейд для улучшения результатов трейдинга

        Для повышения продуктивности и эффективности торговой деятельности компания Эвотрейд предлагает своим клиентам такие полезные сервисы:

        Вы сможете пользоваться предоставленными сервисами в любое время, так как сайт и платформа работают 24/7. Используйте демо-счет, чтобы проверить работоспособность каждого инструмента и новой методики.

        Отдельно стоит упомянуть сервис персонального аналитика. Вы можете обращаться к менеджеру, который является опытным трейдером и дает рекомендации в индивидуальном порядке относительно анализа рынка и открытия торговой сделки. Такой подход весьма ценен и полезен для новичков, чтобы не совершать лишние ошибки и оградить себя от неоправданных рисков.

        Бонусы брокера Evotrade com

        Для легкого и успешного старта всем категориям трейдеров, которые становятся клиентами компании, предлагаются выгодные бонусы для бинарных опционов, чтобы вы смогли минимизировать свои риски и одновременно расширить торговые возможности.

        Бонусы от Эвотрейд:

        • Депозит на пополнение. За первое пополнение депозита вы можете получить до 100% бонусной суммы – чем больше сумма пополнения, тем выше процент бонуса. Данная сумма предназначена для открытия новых торговых сделок, а заработанная прибыль доступна для вывода. Если вы понесете убытки, то просто потратите бонус, а не свои средства;
        • Безрисковая сделка. Это особый бонус, позволяющий получить компенсацию за убыточную сделку, если проведенная торговая операция завершится убытком. Брокер компенсирует потери, и вы не теряете собственный капитал. В рамках данного бонуса предусмотрено оговоренное количество безрисковых операций или фиксированная сумма компенсации;
        • Защита от отрицательного баланса. Бывают ситуации, когда важно довести сделку до конца, но непредсказуемость рынка может резко все поменять и вы будете на грани банкротства. Брокер контролирует данные и замораживает ваш депозит, если происходит критическая ситуация и таким образом не дает перейти вашему балансу в отрицательную зону.

        Заключение

        Брокерская компании Evotrade, имея 11-летний опыт работы, завоевала высокое доверие среди широкой аудитории клиентов из разных стран мира и при этом занимает твердые лидерские позиции. Для трейдеров предлагаются услуги в сегменте Форекс и бинарных опционов, при этом вы сможете вести торговую деятельность на условиях, где не требуется большой капитал для входа в рынок.

        Эвотрейд как опытный посредник имеет необходимую сертификацию от ЦРОФР и осуществляет услуги строго по лицензии. Кроме того, интересы и права трейдеров строго защищены законом, благодаря чему риск быть обманутыми снижен до минимума.

        Иван
        ребят, кто в курсе, брокер все, закрылся?? где торговать теперь кто где торгует?
        закрылся я так понимаю уже безвозвратно. я на покете торгую, можешь зарегаться по партнерке вин оптион и будут еще постоянно промокоды выдавать
        если сравнить покет и квотекс я бы выбирал квотекс. там уже около года и все отлично без сбоев и без проблем с выводом, поэтому регайся на квотексе)
        13 апреля 2022
        Дмитрий
        13 апреля 2022
        Карим
        12 апреля 2022
        11 апреля 2022
        Веталь
        где-то что-то слышал про этого брокера, но сам лично не изучал его. и вообще думал что у evotrade только форекс. оказывается и бо есть. кто что скажет про брокера этого??
        04 октября 2021
        Дмитрий
        брокер неплохой, но что мне лично не нравится у него, так это 250 баксов мин деп, многовато, особенно если ты новичок. и мин сделка 5 баксов, тоже не хило
        04 октября 2021
        Олег
        брокер давно на рынке, но по началу они были чисто форекс, и потом уже добавили бинарные опционы на evotrade. короче говоря, нормальный брокер, но лучше взять демку сначала и опробовать их платформу, она у них отличается от других брокеров бо
        04 октября 2021
