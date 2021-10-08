Брокер бинарных опционов Evotrade

Evotrade – краткий обзор брокера бинарных опционов
Брокер Evotrade предоставляет торговлю бинарными опционами и на рынке Forex уже около 11 лет. База трейдеров брокера насчитывает около 30 000 человек, среди которых есть не только новички, но и профессионалы рынка. Благодаря такому количеству клиентов брокер Evotrade заслужил доверие за счёт качественного сервиса и различных способов увеличения заработка через трейдинг.
Отзывы о Evotrade
Компания Evotrade является брокером бинарных опционов и рынка Форекс, специализирующимся на обслуживании трейдеров из разных уголков мира. Эвотрейд предлагает комплексное обслуживание с выгодными условиями для комфортной и безопасной торговли даже для новичков. Детальный обзор брокера Evotrade com позволит ближе познакомиться с компанией и ее преимуществами, чтобы понять, стоит ли начинать с ней сотрудничество.
Содержание:
- Evotrade ru: краткий обзор брокера;
- Регуляция брокера Evotrade com;
- Торговые условия брокера Эвотрейд;
- Пополнение и вывод средств от брокера Evotrade;
- Торговая платформа для Форекс-трейдинга от брокера Evotrade: MetaTrader 5;
- Бинарные опционы на Evotrade: торговая платформа Evolution;
- Обучение от брокера Evotrade;
- Сервисы от брокера Эвотрейд для улучшения результатов трейдинга;
- Бонусы брокера Evotrade com;
- Заключение.
Evotrade ru: обзор брокера
Evotrade – это брокер, который сочетает в себе два направления:
- Forex;
- Бинарные опционы.
Все услуги предоставляются онлайн через официальный сайт evotrade.com. Это позволяет всем торговать из любой точки мира, и также получать качественный сервис и быструю техническую поддержку по всем вопросам.
Если вы уже имеете опыт с Форекс-трейдингом, то можете попробовать себя в направлении бинарных опционов на Evotrade, или же с нуля начать осваивать один их представленных вариантов, так как брокер Эвотрейд нацелен как на новичков, так и на профессионалов:
На официальном сайте Evotrade для ознакомления доступны информационные разделы, которые помогут понять, что из себя представляет брокер Evotrade com и как с ним работать. В публичном доступе представлена следующая информация:
- описание и особенности торговых активов;
- торговый терминал MetaTrader 5 и прямая ссылка для установки программы;
- все данные о торговом счете (как пополнять депозит и осуществлять вывод прибыли);
- обучающая база, которая позволяет получить необходимые навыки новичкам без опыта, чтобы освоиться на рынке и научиться проводить сделки;
- данные о брокере Evotrade, лицензионные документы, а также связь с технической поддержкой.
На сегодняшний день брокер Evotrade ru зафиксировал более 28 000 торговых счетов на своей платформе, при этом торговый оборот капитала составляет почти $82 000 000. Клиентами Эвотрейд являются как частные инвесторы из России, так и трейдеры из стран СНГ, которые делают выбор в пользу стабильных и доверительных отношений для достижения максимальной прибыли от трейдинга:
Регуляция брокера Evotrade com
Предоставление посреднических услуг регулируется на законодательном уровне – компания сертифицирована и подотчетна регулятору ЦРОФР, а также соблюдает все нормы международного законодательства:
Сертификат от ЦРОФР можно посмотреть как на официальном сайте брокера Evotrade, так и на сайте регулятора:
На сайте в свободном доступе представлено пользовательское соглашение – основной документ, по которому определяются правила и обязанности сотрудничества между брокером и трейдером.
В процессе изучения сайта у вас могут возникать вопросы и поэтому вы всегда можете обратиться к специалистам технической поддержки.
Торговые условия брокера Эвотрейд
Пользователи, которые становятся зарегистрированным трейдерами и полноценными клиентами, могут торговать на единых условиях, которые действуют для обоих рынков:
- минимальный депозит равен $250;
- 6 видов торговых счетов;
- 700+ высоколиквидных активов;
- быстрый вывод прибыли от $10;
- при пополнении счета не взимается комиссия;
- доступ к базе торговых сигналов Trading Central и Market Buzz;
- современная и удобная платформа с мобильным приложением;
- бесплатное обучение с демо-счетом для тренировок;
- большой выбор аналитических сервисов для повышения торговой эффективности;
- опция персонального менеджера для консультации и получения рекомендации по торговле.
Если рассматривать условия для Форекса, то Эвотрейд предлагает своим трейдерам такие предложения:
- 700+ активов, среди которых валютные пары, криптовалюты, акции, металлы и энергоресурсы;
- заработок на дивидендах за счет операций с акциями;
- безопасный и быстродейственный терминал MetaTrader 5, который вы сможете установить на свой ПК, использовать через браузер или в формате мобильного приложения;
- кредитное плечо до 1:200;
- спред от 0.6 пункта;
- контроль баланса;
- быстрая техническая поддержка.
Для бинарных трейдеров действуют следующие условия выхода на рынок:
- самый большой выбор базовых активов с высокой степенью ликвидности;
- различные виды бинарных опционов;
- доходность до 85%;
- экспирация от 30-ти секунд;
- терминал Evolution с мобильным приложением;
- покупка контрактов от $5;
- отсутствуют комиссии при покупке опционов.
Пополнение и вывод средств от брокера Evotrade
Пройдя регистрацию на официальном сайте Evotrade, вы сможете настроить свой аккаунт и видеть всю историю транзакций по своему торговому счету.
Для пополнения и вывода прибыли действуют такие способы:
- платежные системы Qiwi, ЮMoney, WebMoney, Payeer, Crypto, Neteller, Skrill;
- кредитные карты VISA или Master Card;
- Банковский перевод.
Зачисление денежных средств на счет осуществляется мгновенно и без дополнительных комиссий. Вывод прибыли доступен в течение двух дней с момента подачи запроса, а на сайте компании размещена информация о действующих комиссиях.
Главное условие безопасного и быстрого вывода денег – это статус верифицированного аккаунта. Для его получения необходимо иметь копии основных документов (паспорт, платежная карта и документ, подтверждающий место регистрации клиента) и отправить их на проверку специалистам компании. В течение нескольких часов вы получаете защищенный аккаунт и беспрепятственный вывод прибыли.
Торговая платформа для Форекс-трейдинга от брокера Evotrade: MetaTrader 5
Торговая платформа MetaTrader 5 от брокера Evotrade сочетает в себе высокий уровень безопасности, широкую функциональность и быстрое исполнение операций, что позволяет всем клиентам комфортно осуществлять торговые операции по сделкам.
Среди ключевых преимуществ терминала MT5 важно обозначить следующие:
- все ордера исполняются мгновенно;
- вы получаете доступ сразу ко всем активам;
- в общей торговой области объединены все рабочие функции;
- прямое соединение с отделом технической поддержки;
- вы получаете точные котировки без проскальзываний;
- полный набор инструментов для проведения технического анализа.
Для удобства пользователям предлагаются три версии платформы:
- стационарная программа на ПК;
- браузерная веб-версия;
- мобильное приложение для трейдинга в любом месте.
Каждый вариант имеет свои особенности, и вы можете подобрать тот, который наиболее отвечает вашим потребностям.
Бинарные опционы на Evotrade: торговая платформа Evolution
Про Evotrade отзывы доказывают, что брокер всегда идет в ногу со временем и предлагает своим клиентам только лучшие решения для организации эффективного и прибыльного трейдинга.
Трейдеры бинарными опционами могут осуществлять свою торговую деятельность благодаря торговой платформе для бинарных опционов, разработанной Эвотрейд. Она характеризуется высокой степенью защиты персональных данных, быстрым действием и реакцией на исполнение команд, при этом имеет широкий функционал, чтобы комфортно организовать торговый процесс.
Платформа Evolution обладает такими возможностями:
- все базовые активы доступны в единой панели;
- исходные условия сделки настраиваются справа от графика;
- пользователь получает точные котировки;
- отображается уровень доходности по каждому активу;
- подключение к онлайн-учебнику с практическими видео;
- отображение статистики настроений трейдеров;
- мультиязычный интерфейс;
- настройка графика с учетом личных торговых потребностей;
- использование лучших алгоритмов шифрования для защиты персональных данных.
Доступ к терминалу представляется в формате веб-версии, а также вы можете скачать и установить мобильное приложение.
Обучение от брокера Evotrade
Чтобы стать трейдером, достаточно найти хорошего брокера и освоить базу, от которой вы будете отталкиваться и развиваться в процессе трейдинга. Отзывы Evotrade свидетельствуют, что новички рады наличием у компании своего обучающего раздела, который на бесплатной основе доступен всем клиентам.
С помощью быстрого обучения вы сможете не бояться проводить свои первые сделки, независимо от того, торгуете вы на Форексе или бинарными опционами на Evotrade. Кроме того, вам предоставляется в пользование демо-счет, который позволяет отрабатывать стратегии.
Обучающая база Эвотрейд включает в себя:
- словарь с терминологией о рынке Форекс и бинарных опционов;
- практические уроки в видеоформате;
- демонстрационный счет с виртуальным депозитом для отработки первых навыков трейдинга;
- литературу о валютном рынке и бинарных контрактах, историях выдающихся личностей из мира финансов;
- тематические вебинары, посвященные разборам конкретных тонкостей из мира финансов, а также в рамках таких эфиров вы сможете задавать вопросы экспертам.
Сервисы от брокера Эвотрейд для улучшения результатов трейдинга
Для повышения продуктивности и эффективности торговой деятельности компания Эвотрейд предлагает своим клиентам такие полезные сервисы:
- блог о техническом анализе;
- доступ к базе сигналов Market Buzz и Trading Central;
- календарь экономических событий;
- календарь рынка криптовалют;
- новостная лента;
- обзоры рынка от экспертов Эвотрейд;
- торговые стратегии;
- советы от профессиональных трейдеров.
Вы сможете пользоваться предоставленными сервисами в любое время, так как сайт и платформа работают 24/7. Используйте демо-счет, чтобы проверить работоспособность каждого инструмента и новой методики.
Отдельно стоит упомянуть сервис персонального аналитика. Вы можете обращаться к менеджеру, который является опытным трейдером и дает рекомендации в индивидуальном порядке относительно анализа рынка и открытия торговой сделки. Такой подход весьма ценен и полезен для новичков, чтобы не совершать лишние ошибки и оградить себя от неоправданных рисков.
Бонусы брокера Evotrade com
Для легкого и успешного старта всем категориям трейдеров, которые становятся клиентами компании, предлагаются выгодные бонусы для бинарных опционов, чтобы вы смогли минимизировать свои риски и одновременно расширить торговые возможности.
Бонусы от Эвотрейд:
- Депозит на пополнение. За первое пополнение депозита вы можете получить до 100% бонусной суммы – чем больше сумма пополнения, тем выше процент бонуса. Данная сумма предназначена для открытия новых торговых сделок, а заработанная прибыль доступна для вывода. Если вы понесете убытки, то просто потратите бонус, а не свои средства;
- Безрисковая сделка. Это особый бонус, позволяющий получить компенсацию за убыточную сделку, если проведенная торговая операция завершится убытком. Брокер компенсирует потери, и вы не теряете собственный капитал. В рамках данного бонуса предусмотрено оговоренное количество безрисковых операций или фиксированная сумма компенсации;
- Защита от отрицательного баланса. Бывают ситуации, когда важно довести сделку до конца, но непредсказуемость рынка может резко все поменять и вы будете на грани банкротства. Брокер контролирует данные и замораживает ваш депозит, если происходит критическая ситуация и таким образом не дает перейти вашему балансу в отрицательную зону.
Заключение
Брокерская компании Evotrade, имея 11-летний опыт работы, завоевала высокое доверие среди широкой аудитории клиентов из разных стран мира и при этом занимает твердые лидерские позиции. Для трейдеров предлагаются услуги в сегменте Форекс и бинарных опционов, при этом вы сможете вести торговую деятельность на условиях, где не требуется большой капитал для входа в рынок.
Эвотрейд как опытный посредник имеет необходимую сертификацию от ЦРОФР и осуществляет услуги строго по лицензии. Кроме того, интересы и права трейдеров строго защищены законом, благодаря чему риск быть обманутыми снижен до минимума.
