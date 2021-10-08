Брокер бинарных опционов Evotrade

Evotrade – краткий обзор брокера бинарных опционов Брокер Evotrade предоставляет торговлю бинарными опционами и на рынке Forex уже около 11 лет. База трейдеров брокера насчитывает около 30 000 человек, среди которых есть не только новички, но и профессионалы рынка. Благодаря такому количеству клиентов брокер Evotrade заслужил доверие за счёт качественного сервиса и различных способов увеличения заработка через трейдинг. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ EVOTRADE Отзывы о Evotrade

Компания Evotrade является брокером бинарных опционов и рынка Форекс, специализирующимся на обслуживании трейдеров из разных уголков мира. Эвотрейд предлагает комплексное обслуживание с выгодными условиями для комфортной и безопасной торговли даже для новичков. Детальный обзор брокера Evotrade com позволит ближе познакомиться с компанией и ее преимуществами, чтобы понять, стоит ли начинать с ней сотрудничество.

Содержание:

Evotrade ru: обзор брокера

Evotrade – это брокер, который сочетает в себе два направления:

Forex; Бинарные опционы.

Все услуги предоставляются онлайн через официальный сайт evotrade.com. Это позволяет всем торговать из любой точки мира, и также получать качественный сервис и быструю техническую поддержку по всем вопросам.

Если вы уже имеете опыт с Форекс-трейдингом, то можете попробовать себя в направлении бинарных опционов на Evotrade, или же с нуля начать осваивать один их представленных вариантов, так как брокер Эвотрейд нацелен как на новичков, так и на профессионалов:

На официальном сайте Evotrade для ознакомления доступны информационные разделы, которые помогут понять, что из себя представляет брокер Evotrade com и как с ним работать. В публичном доступе представлена следующая информация:

описание и особенности торговых активов;

торговый терминал MetaTrader 5 и прямая ссылка для установки программы;

все данные о торговом счете (как пополнять депозит и осуществлять вывод прибыли);

обучающая база, которая позволяет получить необходимые навыки новичкам без опыта, чтобы освоиться на рынке и научиться проводить сделки;

данные о брокере Evotrade, лицензионные документы, а также связь с технической поддержкой.

На сегодняшний день брокер Evotrade ru зафиксировал более 28 000 торговых счетов на своей платформе, при этом торговый оборот капитала составляет почти $82 000 000. Клиентами Эвотрейд являются как частные инвесторы из России, так и трейдеры из стран СНГ, которые делают выбор в пользу стабильных и доверительных отношений для достижения максимальной прибыли от трейдинга:

Регуляция брокера Evotrade com

Предоставление посреднических услуг регулируется на законодательном уровне – компания сертифицирована и подотчетна регулятору ЦРОФР, а также соблюдает все нормы международного законодательства:

Сертификат от ЦРОФР можно посмотреть как на официальном сайте брокера Evotrade, так и на сайте регулятора:

На сайте в свободном доступе представлено пользовательское соглашение – основной документ, по которому определяются правила и обязанности сотрудничества между брокером и трейдером.

В процессе изучения сайта у вас могут возникать вопросы и поэтому вы всегда можете обратиться к специалистам технической поддержки.

Торговые условия брокера Эвотрейд

Пользователи, которые становятся зарегистрированным трейдерами и полноценными клиентами, могут торговать на единых условиях, которые действуют для обоих рынков:

минимальный депозит равен $250;

6 видов торговых счетов;

700+ высоколиквидных активов;

быстрый вывод прибыли от $10;

при пополнении счета не взимается комиссия;

доступ к базе торговых сигналов Trading Central и Market Buzz;

современная и удобная платформа с мобильным приложением;

бесплатное обучение с демо-счетом для тренировок;

большой выбор аналитических сервисов для повышения торговой эффективности;

опция персонального менеджера для консультации и получения рекомендации по торговле.

Если рассматривать условия для Форекса, то Эвотрейд предлагает своим трейдерам такие предложения:

700+ активов, среди которых валютные пары, криптовалюты, акции, металлы и энергоресурсы;

заработок на дивидендах за счет операций с акциями;

безопасный и быстродейственный терминал MetaTrader 5, который вы сможете установить на свой ПК, использовать через браузер или в формате мобильного приложения;

кредитное плечо до 1:200;

спред от 0.6 пункта;

контроль баланса;

быстрая техническая поддержка.

Для бинарных трейдеров действуют следующие условия выхода на рынок:

самый большой выбор базовых активов с высокой степенью ликвидности;

различные виды бинарных опционов;

доходность до 85%;

экспирация от 30-ти секунд;

терминал Evolution с мобильным приложением;

покупка контрактов от $5;

отсутствуют комиссии при покупке опционов.

Пополнение и вывод средств от брокера Evotrade

Пройдя регистрацию на официальном сайте Evotrade, вы сможете настроить свой аккаунт и видеть всю историю транзакций по своему торговому счету.

Для пополнения и вывода прибыли действуют такие способы:

платежные системы Qiwi, ЮMoney, WebMoney, Payeer, Crypto, Neteller, Skrill;

кредитные карты VISA или Master Card;

Банковский перевод.

Зачисление денежных средств на счет осуществляется мгновенно и без дополнительных комиссий. Вывод прибыли доступен в течение двух дней с момента подачи запроса, а на сайте компании размещена информация о действующих комиссиях.

Главное условие безопасного и быстрого вывода денег – это статус верифицированного аккаунта. Для его получения необходимо иметь копии основных документов (паспорт, платежная карта и документ, подтверждающий место регистрации клиента) и отправить их на проверку специалистам компании. В течение нескольких часов вы получаете защищенный аккаунт и беспрепятственный вывод прибыли.

Торговая платформа для Форекс-трейдинга от брокера Evotrade: MetaTrader 5

Торговая платформа MetaTrader 5 от брокера Evotrade сочетает в себе высокий уровень безопасности, широкую функциональность и быстрое исполнение операций, что позволяет всем клиентам комфортно осуществлять торговые операции по сделкам.

Среди ключевых преимуществ терминала MT5 важно обозначить следующие:

все ордера исполняются мгновенно;

вы получаете доступ сразу ко всем активам;

в общей торговой области объединены все рабочие функции;

прямое соединение с отделом технической поддержки;

вы получаете точные котировки без проскальзываний;

полный набор инструментов для проведения технического анализа.

Для удобства пользователям предлагаются три версии платформы:

стационарная программа на ПК;

браузерная веб-версия;

мобильное приложение для трейдинга в любом месте.

Каждый вариант имеет свои особенности, и вы можете подобрать тот, который наиболее отвечает вашим потребностям.

Бинарные опционы на Evotrade: торговая платформа Evolution

Про Evotrade отзывы доказывают, что брокер всегда идет в ногу со временем и предлагает своим клиентам только лучшие решения для организации эффективного и прибыльного трейдинга.

Трейдеры бинарными опционами могут осуществлять свою торговую деятельность благодаря торговой платформе для бинарных опционов, разработанной Эвотрейд. Она характеризуется высокой степенью защиты персональных данных, быстрым действием и реакцией на исполнение команд, при этом имеет широкий функционал, чтобы комфортно организовать торговый процесс.

Платформа Evolution обладает такими возможностями:

все базовые активы доступны в единой панели;

исходные условия сделки настраиваются справа от графика;

пользователь получает точные котировки;

отображается уровень доходности по каждому активу;

подключение к онлайн-учебнику с практическими видео;

отображение статистики настроений трейдеров;

мультиязычный интерфейс;

настройка графика с учетом личных торговых потребностей;

использование лучших алгоритмов шифрования для защиты персональных данных.

Доступ к терминалу представляется в формате веб-версии, а также вы можете скачать и установить мобильное приложение.

Обучение от брокера Evotrade

Чтобы стать трейдером, достаточно найти хорошего брокера и освоить базу, от которой вы будете отталкиваться и развиваться в процессе трейдинга. Отзывы Evotrade свидетельствуют, что новички рады наличием у компании своего обучающего раздела, который на бесплатной основе доступен всем клиентам.

С помощью быстрого обучения вы сможете не бояться проводить свои первые сделки, независимо от того, торгуете вы на Форексе или бинарными опционами на Evotrade. Кроме того, вам предоставляется в пользование демо-счет, который позволяет отрабатывать стратегии.

Обучающая база Эвотрейд включает в себя:

словарь с терминологией о рынке Форекс и бинарных опционов;

практические уроки в видеоформате;

демонстрационный счет с виртуальным депозитом для отработки первых навыков трейдинга;

литературу о валютном рынке и бинарных контрактах, историях выдающихся личностей из мира финансов;

тематические вебинары, посвященные разборам конкретных тонкостей из мира финансов, а также в рамках таких эфиров вы сможете задавать вопросы экспертам.

Сервисы от брокера Эвотрейд для улучшения результатов трейдинга

Для повышения продуктивности и эффективности торговой деятельности компания Эвотрейд предлагает своим клиентам такие полезные сервисы:

блог о техническом анализе;

доступ к базе сигналов Market Buzz и Trading Central;

календарь экономических событий;

календарь рынка криптовалют;

новостная лента;

обзоры рынка от экспертов Эвотрейд;

торговые стратегии;

советы от профессиональных трейдеров.

Вы сможете пользоваться предоставленными сервисами в любое время, так как сайт и платформа работают 24/7. Используйте демо-счет, чтобы проверить работоспособность каждого инструмента и новой методики.

Отдельно стоит упомянуть сервис персонального аналитика. Вы можете обращаться к менеджеру, который является опытным трейдером и дает рекомендации в индивидуальном порядке относительно анализа рынка и открытия торговой сделки. Такой подход весьма ценен и полезен для новичков, чтобы не совершать лишние ошибки и оградить себя от неоправданных рисков.

Бонусы брокера Evotrade com

Для легкого и успешного старта всем категориям трейдеров, которые становятся клиентами компании, предлагаются выгодные бонусы для бинарных опционов, чтобы вы смогли минимизировать свои риски и одновременно расширить торговые возможности.

Бонусы от Эвотрейд:

Депозит на пополнение. За первое пополнение депозита вы можете получить до 100% бонусной суммы – чем больше сумма пополнения, тем выше процент бонуса. Данная сумма предназначена для открытия новых торговых сделок, а заработанная прибыль доступна для вывода. Если вы понесете убытки, то просто потратите бонус, а не свои средства;

Заключение

Брокерская компании Evotrade, имея 11-летний опыт работы, завоевала высокое доверие среди широкой аудитории клиентов из разных стран мира и при этом занимает твердые лидерские позиции. Для трейдеров предлагаются услуги в сегменте Форекс и бинарных опционов, при этом вы сможете вести торговую деятельность на условиях, где не требуется большой капитал для входа в рынок.

Эвотрейд как опытный посредник имеет необходимую сертификацию от ЦРОФР и осуществляет услуги строго по лицензии. Кроме того, интересы и права трейдеров строго защищены законом, благодаря чему риск быть обманутыми снижен до минимума.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ EVOTRADE

