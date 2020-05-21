Стратегия для Binarium "Торговля по ГЭПу"

Стратегия для брокера Binarium с использованием гэпа построена на довольно редкой рыночной ситуации, когда цена актива буквально перепрыгивает с одного ценового уровня на другой, минуя промежуточные значения. Как правило, это происходит при открытии торговых сессий после выходных и праздничных дней, после публикации важных макроэкономических данных или в моменты резкого изменения настроений участников рынка. В такие периоды у трейдера бинарных опционов появляется возможность открыть сделку с высокой вероятностью получения прибыли.

Стратегия торговли бинарными опционами по гэпу позволяет использовать подобные ценовые разрывы. Вы заранее будете понимать, в каких случаях рынок с большой вероятностью закроет разрыв и вернется к прежним ценовым уровням, а в каких продолжит движение в направлении пробоя. В этом обзоре разберем, как работать с гэпами на платформе Binarium, как распознать нужный тип ценового разрыва на графике, по каким правилам открывать опционы и как грамотно управлять капиталом, чтобы результаты по данной стратегии были системными, а не случайными.

В чем преимущество стратегии «Торговли по ГЭПу»?

Стратегия торговли бинарными опционами по гэпу выделяется среди остальных подходов прежде всего своей статистической обоснованностью. Исследования поведения цены показывают, что в большинстве случаев рынок стремится закрыть образовавшийся разрыв, возвращаясь к уровням предыдущей сессии. Это означает, что трейдер получает не субъективный сигнал, а математически подтвержденную закономерность, на которую можно опираться при принятии торговых решений. На платформе Binarium эта особенность хорошо заметна на популярных активах в начале торговых сессий, что делает стратегию удобной для регулярного применения.

Второе важное преимущество – однозначность самого торгового сигнала. Гэп хорошо виден на графике. Для его обнаружения не требуется использовать сложные технические индикаторы или проводить длительный анализ. Трейдер сразу видит уровень разрыва, понимает направление вероятного движения цены и может быстро принять решение о входе в сделку. Такая простота делает стратегию бинарных опционов удобной как для новичков, осваивающих торговлю на демо-счете Binarium, так и для опытных трейдеров, ценящих скорость и минимум лишних действий в процессе работы.

Как торговать по системе «Торговля по ГЭПу» на Бинариум

Прежде чем приступать к торговле по этой стратегии, выберите в терминале брокера свечной график.

По стратегии сделку следует открывать в направлении ценового разрыва. На изображении ниже показан гэп, образовавшийся при снижении цены. Такая ситуация сигнализирует о распродажах на рынке по конкретному активу. В терминале брокера Binarium в этом случае можно открыть сделку на покупку опциона Put.

Рекомендуется устанавливать срок экспирации от 15 до 30 минут. В одной сделке риск не должен превышать 2% от депозита.

Заключение

Итак, торговля по ГЭПу – это стратегия для бинарных опционов, которая сочетает простоту и статистически подтвержденную логику рынка, что делает ее ценным инструментом в руках трейдера с любым уровнем подготовки. Мы рассмотрели, что такое ценовой разрыв, научились определять его тип на графике, получили четкие правила входа в сделку и понимание принципов управления капиталом.

Теперь самое важное заключается в том, чтобы перейти от теории к практике и проверить эту стратегию в реальных рыночных условиях. Откройте демо-счет на Binarium, дождитесь первого ГЭПа на открытии сессии и примените правила торговли, которые мы разобрали в этом обзоре. Практика на демо позволит вам отточить навык распознавания сигналов и выработать уверенность, необходимую для перехода к реальной торговле бинарными опционами и первым стабильным результатам.

