        Стратегия для Binarium "Stochastic Oscillator"

        Большинство начинающих трейдеров бинарных опционов совершают одну и ту же ошибку: входят в сделку в тот момент, когда рынок уже исчерпал потенциал движения и цена готова развернуться в противоположную сторону. В результате – серия убыточных сделок, разочарование и ощущение, что рынок работает против вас. Стохастический осциллятор специально был создан для решения этой проблемы. Индикатор измеряет скорость и силу ценового движения, определяет зоны перекупленности и перепроданности и заранее сигнализирует о возможном развороте. Это дает трейдеру возможность входить в сделку не вдогонку за рынком, а на опережение.

        На платформе Binarium, где каждая сделка имеет фиксированное время экспирации, а цена входа напрямую влияет на результат, Stochastic Oscillator становится одним из востребованных инструментов в арсенале трейдера бинарных опционов. Индикатор прост в использовании и не перегружает график лишней информацией, формируя сигналы, которые одинаково понятны как опытному специалисту, так и новичку. В этой статье разберем правила торговли на основе Stochastic Oscillator, которые помогут снизить эмоциональную нагрузку и повысить точность сделок на платформе Binarium.

        Содержание:

        В чем преимущество стратегии “Stochastic Oscillator”?

        Главное преимущество стратегии на основе Stochastic Oscillator заключается в том, что она дает трейдеру четкий и объективный ответ на самый важный вопрос: рынок уже исчерпал текущее движение или у него еще есть потенциал. Индикатор работает в зонах перекупленности и перепроданности, то есть указывает на моменты, когда цена с высокой вероятностью готовится к развороту, а не к продолжению движения в прежнем направлении. Это меняет логику торговли: вместо того чтобы гадать и действовать на эмоциях, трейдер получает конкретный торговый сигнал и следует правилам.

        Для пользователей платформы Binarium это особенно актуально, поскольку точность момента входа здесь критична, так как правильно определенный разворот превращается в прибыльную сделку, а не в очередную потерю депозита. При этом стратегия одинаково доступна и новичку, который только начинает осваивать технический анализ, и опытному трейдеру, ищущему надежный и проверенный инструмент для системной работы на рынке.

        Как применять стратегию “Stochastic Oscillator” на Бинариум

        Прежде всего в терминале Binarium необходимо установить индикатор Stochastic Oscillator.

        Стратегию для бинарных опционов «Stochastic Oscillator» рекомендуется использовать в период низкой волатильности на рынке, когда ценовой график движется в узком коридоре. Для этого до начала торговли необходимо убедиться в том, что на рынке нет тренда.

        Торговля по этой методике ведется по сигналам, возникающим в момент пересечения двух линий индикатора. Если синяя, главная линия пробивает красную, сигнальную, снизу вверх, в этом случае следует покупать опционы Call.

        В противном случае, когда главная линия пересекает сигнальную сверху вниз, открываются опционы Put.

        Торговать по этой методике следует с экспирацией, равной периоду 2–4 свечей. При этом рекомендуется инвестировать в одну сделку не более 2% депозита.

        Заключение

        Индикатор Stochastic Oscillator заслужил репутацию одного из самых надежных инструментов технического анализа, и стратегия для платформы бинарных опционов Binarium на его основе только подтверждает это. В этой статье мы рассмотрели правила торговли, которые можно применить уже сегодня.

        Единственное, что теперь требуется, – сделать первый практический шаг: зарегистрироваться на платформе Binarium, открыть демо-счет и проверить работоспособность стратегии в реальных рыночных условиях без риска для собственных средств. Когда результат на демо вас устроит, пополните счет и совершите первую реальную сделку по этой системе, которую вы уже знаете и понимаете. Именно так случайные попытки заработать превращаются в осознанную и стабильную торговлю бинарными опционами.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Вот действительно хотелось бы узнать настройки. Опять всё опытным путем.
        18 января 2024
        Александр
        Здравствуйте, можно узнать какие настройки Stochastik в Бинариум?
        05 марта 2021
        Тренд
        Тренд
        Любимый индикатор оказывается есть прям на платформе бинариума. круть! теперь думаю, не открыть ли мне у них счет)
        20 апреля 2020
        Серафима
        Серафима
        С этим индикатором можно же и дивергенции определять, что делает его вдвойне ценнее.
        20 апреля 2020
        Кирилл Голопов
        Не знаю кто как, а я не использую его для скоростей каких-то там, а вот диверы то что надо, и при чем если совмещать это все с макди например и машками, уже получаем систему торговли целую.
        20 апреля 2020
