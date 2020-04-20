Стратегия для Binarium "Stochastic Oscillator"

Большинство начинающих трейдеров бинарных опционов совершают одну и ту же ошибку: входят в сделку в тот момент, когда рынок уже исчерпал потенциал движения и цена готова развернуться в противоположную сторону. В результате – серия убыточных сделок, разочарование и ощущение, что рынок работает против вас. Стохастический осциллятор специально был создан для решения этой проблемы. Индикатор измеряет скорость и силу ценового движения, определяет зоны перекупленности и перепроданности и заранее сигнализирует о возможном развороте. Это дает трейдеру возможность входить в сделку не вдогонку за рынком, а на опережение.

На платформе Binarium, где каждая сделка имеет фиксированное время экспирации, а цена входа напрямую влияет на результат, Stochastic Oscillator становится одним из востребованных инструментов в арсенале трейдера бинарных опционов. Индикатор прост в использовании и не перегружает график лишней информацией, формируя сигналы, которые одинаково понятны как опытному специалисту, так и новичку. В этой статье разберем правила торговли на основе Stochastic Oscillator, которые помогут снизить эмоциональную нагрузку и повысить точность сделок на платформе Binarium.

В чем преимущество стратегии “Stochastic Oscillator”?

Главное преимущество стратегии на основе Stochastic Oscillator заключается в том, что она дает трейдеру четкий и объективный ответ на самый важный вопрос: рынок уже исчерпал текущее движение или у него еще есть потенциал. Индикатор работает в зонах перекупленности и перепроданности, то есть указывает на моменты, когда цена с высокой вероятностью готовится к развороту, а не к продолжению движения в прежнем направлении. Это меняет логику торговли: вместо того чтобы гадать и действовать на эмоциях, трейдер получает конкретный торговый сигнал и следует правилам.

Для пользователей платформы Binarium это особенно актуально, поскольку точность момента входа здесь критична, так как правильно определенный разворот превращается в прибыльную сделку, а не в очередную потерю депозита. При этом стратегия одинаково доступна и новичку, который только начинает осваивать технический анализ, и опытному трейдеру, ищущему надежный и проверенный инструмент для системной работы на рынке.

Как применять стратегию “Stochastic Oscillator” на Бинариум

Прежде всего в терминале Binarium необходимо установить индикатор Stochastic Oscillator.

Стратегию для бинарных опционов «Stochastic Oscillator» рекомендуется использовать в период низкой волатильности на рынке, когда ценовой график движется в узком коридоре. Для этого до начала торговли необходимо убедиться в том, что на рынке нет тренда.

Торговля по этой методике ведется по сигналам, возникающим в момент пересечения двух линий индикатора. Если синяя, главная линия пробивает красную, сигнальную, снизу вверх, в этом случае следует покупать опционы Call.

В противном случае, когда главная линия пересекает сигнальную сверху вниз, открываются опционы Put.

Торговать по этой методике следует с экспирацией, равной периоду 2–4 свечей. При этом рекомендуется инвестировать в одну сделку не более 2% депозита.

Заключение

Индикатор Stochastic Oscillator заслужил репутацию одного из самых надежных инструментов технического анализа, и стратегия для платформы бинарных опционов Binarium на его основе только подтверждает это. В этой статье мы рассмотрели правила торговли, которые можно применить уже сегодня.

Единственное, что теперь требуется, – сделать первый практический шаг: зарегистрироваться на платформе Binarium, открыть демо-счет и проверить работоспособность стратегии в реальных рыночных условиях без риска для собственных средств. Когда результат на демо вас устроит, пополните счет и совершите первую реальную сделку по этой системе, которую вы уже знаете и понимаете. Именно так случайные попытки заработать превращаются в осознанную и стабильную торговлю бинарными опционами.

