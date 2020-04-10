        Лицензия брокера бинарных опционов Pocket Option

        Несмотря на то, что для осуществления брокерской деятельности в большинстве стран лицензирование не является обязательным процессом, наличие таковой будет огромным плюсом для любой компании. Лицензия подтверждает, что брокер бинарных опционов собирается работать как минимум качественно и настроен на долгосрочное сотрудничество с клиентами. Брокер Pocket Option не является исключением из сказанного выше и имеет лицензию на предоставление услуг в финансовом секторе.

        Брокер PocketOption получил лицензию в конце 2017 года. Регулятором в данном случае выступила коммерческая организация ЦРОФР. Каждому лицензированному брокеру выдается специальная лицензия, которая подтверждает регуляцию данной компании:

        ЦРОФР № TSRF RU 0395 AA Vv0141
         

        Сертификат Pocket Option
         

        Стоит отметить, что данный регулятор не выдает лицензии всем желающим. Для получения разрешения на ведение деятельности требуется предоставить немало документов, уплатить комиссионные взносы, а также внести на независимый счет регулятора $20 000, который в будущем послужат страховыми выплатами для трейдеров, которые пострадают от невыполнения обязательств брокером (если такие будут).

        Наличие лицензии предполагает:

        • Стабильность компании.
        • Оказание качественных услуг.
        • Страховку от крупных потерь для клиентов компании.

        Потеря лицензии всегда чревата оттоком трейдеров для каждого брокера, как и простое приостановление лицензии. Если такое происходит, то скорее всего компания либо перестала предоставлять услуги, либо нарушила правила. О таких моментах всегда можно узнать на официальном сайте регулятора:

        Новости ЦРОФР

        Что такое ЦРОФР и какие функции он выполняет?

        ЦРОФР — это коммерческая организация, которая ставит своей целью обезопасить возможность трейдеров совершать торговые операции на финансовых рынках.

        Данный регулятор выдает лицензии не только брокерам бинарных опционов, а и Форекс-брокерам. Каждому лицензированному брокеру выдается сертификат, который подтверждает выполнение обязательств перед трейдерами. Компании, которые не соответствуют требованиям регулятора не могут получить сертификат, так как решение Центр Регулирования принимает после тщательной проверки брокера.

        Также при возникновении спорных ситуаций между трейдерами и брокерами ЦРОФР выступает гарантом того, что пострадавшие клиенты могут получить компенсацию. Для этого необходимо будет подать заявку на официальном сайте регулятора, где подробно описать суть обращения и предоставить доказательства нарушения брокером обязательств. Рассматривается такое обращение обычно от недели до месяца.

        Примечание: максимальная сумма выплат, которую может получить один клиент компании составляет — $5 000.

        Что гарантирует лицензия у брокера бинарных опционов?

        Лицензированный брокер имеет намного больше преимуществ и доверия по сравнению с компаниями, которые пренебрегают регулированием. Вот некоторые из преимуществ работы с сертифицированным брокером для трейдеров:

        • Компенсационный фонд, который гарантирует выплаты при невыполнении обязательств компании (банкротство, нарушение правил и тому подобное).
        • Серьезность компании и готовность предоставлять качественные услуги.
        • Честная работа брокера.
        • Стабильность компании.

        Лицензирвание выполняет функции защиты для трейдеров и дает понять, что брокер настроен на долгосрочное сотрудничество и предоставление качественных услуг.

        Стоит отметить, что такую лицензию не обязательно получать, так как каждый брокер может работать и без нее, что является более простым вариантом. Поэтому получение лицензии уже говорит о многом.

        На официальном сайте брокера Покет Оптион в самом низу страницы можно найти любую дополнительную информацию и всю документацию, а также ссылку на сертификат:

        Данные брокера Pocket Option

        Заключение

        При выборе брокера для торговли первым делом всегда стоит обращать внимания на лицензию. Если ее нет, то стоит задуматься о том, не собирается ли компания в ближайшее время прекратить свою деятельность.

        Если говорить о брокере бинарных опционов Покет Опшен, то становится понятно, что его лицензия гарантирует защиту и стабильную работу для трейдеров. Любой спорный момент всегда можно попробовать решить с помощью регулятора, который выступает гарантом качества работы компании.

        Комментарии

        Option Bull
        Можно ли обращаться в ЦРОФР в случае возникновение проблем с брокером?
        Руслан, да, это одна из их обязанностей - рассматривать жалобы трейдеров и решать спорные моменты.
        15 ноября 2022
        Руслан
        Можно ли обращаться в ЦРОФР в случае возникновение проблем с брокером?
        15 ноября 2022
        Давид
        Лицензия гарантирует надежность работы компании и является одним из ключевых факторов, по которому клиенты могут оценивать заслуживает ли брокер их доверие и безопасно ли с ним сотрудничать - вот мое мнение на этот счет.
        22 марта 2021
        Karolina
        ЦРОФР лучше чем ничего, вот и все что тут можно сказать))
        02 сентября 2020
        Обрек
        вон бинариум тот же взять они пока что без лицензии, и ничего)))
        но у них была лицензия кипрская, просто они вроде как решали над продлением или получением другой
        я к тому, что это далеко не всегда важно, какая лицензия, все равно бо не регулируют, так какой смысл в том же црофре))
        ну если так рассуждать, то нет смысла но и прям без лицензии это уже не пойми какое казино будет)
        29 августа 2020
        blondinka
        вон бинариум тот же взять они пока что без лицензии, и ничего)))
        но у них была лицензия кипрская, просто они вроде как решали над продлением или получением другой
        я к тому, что это далеко не всегда важно, какая лицензия, все равно бо не регулируют, так какой смысл в том же црофре))
        18 августа 2020
        Обрек
        вон бинариум тот же взять они пока что без лицензии, и ничего)))
        но у них была лицензия кипрская, просто они вроде как решали над продлением или получением другой
        16 августа 2020
        blondinka
        вон бинариум тот же взять они пока что без лицензии, и ничего)))
        06 августа 2020
        GIVI
        совсем уж ужасного брокера видно сразу, да и популярность его тоже решает, если о нем никто не знает, то торговать у него будет опасно.
        31 июля 2020
        Robot
        для рос. брокеров сегодня лицензия есть, завтра нет. вон у бинариума раньше была кирпская, сейчас нет. так что уже пусть будет хотя бы црофровская...
        11 июля 2020
        Гаврик
        Црофр конечно лучше, чем ничего, но он тоже не гарант 100% супер работы брокера. лично я выбираю по популярности и отзывам
        18 июня 2020
        Генчик
        Есть лицензия, нет лицензии, не важно, так как все равно официально бинарных опционов нет, поэтому выбирайте просто брокера по отзывам так сказать и по своим предпочтениям
        ну не скажи, уж лучше црофр, чем совсем ничего
        29 мая 2020
        Никита
        Есть лицензия, нет лицензии, не важно, так как все равно официально бинарных опционов нет, поэтому выбирайте просто брокера по отзывам так сказать и по своим предпочтениям
        09 мая 2020
        Андрей Алексеев
        Регуляция - первое, на что я обращаю внимание. Если брокер не регулируется, то что-то тут не чисто.
        10 апреля 2020
        Ирина Александрова
        Pocket всегда с сертификатом был, на сколько помню и продлевает его без задержек, так что брокер серьезный)
        10 апреля 2020
        Наталья
        Регуляция - первое, на что я обращаю внимание. Если брокер не регулируется, то что-то тут не чисто.
        тоже самое, всегда смотрю сначала на сертификат, если его нет, то 99% что я не буду работать с таким брокером.
        10 апреля 2020
