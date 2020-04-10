Несмотря на то, что для осуществления брокерской деятельности в большинстве стран лицензирование не является обязательным процессом, наличие таковой будет огромным плюсом для любой компании. Лицензия подтверждает, что брокер бинарных опционов собирается работать как минимум качественно и настроен на долгосрочное сотрудничество с клиентами. Брокер Pocket Option не является исключением из сказанного выше и имеет лицензию на предоставление услуг в финансовом секторе.

Лицензия брокера бинарных опционов Pocket Option

Брокер PocketOption получил лицензию в конце 2017 года. Регулятором в данном случае выступила коммерческая организация ЦРОФР. Каждому лицензированному брокеру выдается специальная лицензия, которая подтверждает регуляцию данной компании:

ЦРОФР № TSRF RU 0395 AA Vv0141

Стоит отметить, что данный регулятор не выдает лицензии всем желающим. Для получения разрешения на ведение деятельности требуется предоставить немало документов, уплатить комиссионные взносы, а также внести на независимый счет регулятора $20 000, который в будущем послужат страховыми выплатами для трейдеров, которые пострадают от невыполнения обязательств брокером (если такие будут).

Наличие лицензии предполагает:

Стабильность компании.

Оказание качественных услуг.

Страховку от крупных потерь для клиентов компании.

Потеря лицензии всегда чревата оттоком трейдеров для каждого брокера, как и простое приостановление лицензии. Если такое происходит, то скорее всего компания либо перестала предоставлять услуги, либо нарушила правила. О таких моментах всегда можно узнать на официальном сайте регулятора:

Что такое ЦРОФР и какие функции он выполняет?

ЦРОФР — это коммерческая организация, которая ставит своей целью обезопасить возможность трейдеров совершать торговые операции на финансовых рынках.

Данный регулятор выдает лицензии не только брокерам бинарных опционов, а и Форекс-брокерам. Каждому лицензированному брокеру выдается сертификат, который подтверждает выполнение обязательств перед трейдерами. Компании, которые не соответствуют требованиям регулятора не могут получить сертификат, так как решение Центр Регулирования принимает после тщательной проверки брокера.

Также при возникновении спорных ситуаций между трейдерами и брокерами ЦРОФР выступает гарантом того, что пострадавшие клиенты могут получить компенсацию. Для этого необходимо будет подать заявку на официальном сайте регулятора, где подробно описать суть обращения и предоставить доказательства нарушения брокером обязательств. Рассматривается такое обращение обычно от недели до месяца.

Примечание: максимальная сумма выплат, которую может получить один клиент компании составляет — $5 000.

Что гарантирует лицензия у брокера бинарных опционов?

Лицензированный брокер имеет намного больше преимуществ и доверия по сравнению с компаниями, которые пренебрегают регулированием. Вот некоторые из преимуществ работы с сертифицированным брокером для трейдеров:

Компенсационный фонд, который гарантирует выплаты при невыполнении обязательств компании (банкротство, нарушение правил и тому подобное).

Серьезность компании и готовность предоставлять качественные услуги.

Честная работа брокера.

Стабильность компании.

Лицензирвание выполняет функции защиты для трейдеров и дает понять, что брокер настроен на долгосрочное сотрудничество и предоставление качественных услуг.

Стоит отметить, что такую лицензию не обязательно получать, так как каждый брокер может работать и без нее, что является более простым вариантом. Поэтому получение лицензии уже говорит о многом.

На официальном сайте брокера Покет Оптион в самом низу страницы можно найти любую дополнительную информацию и всю документацию, а также ссылку на сертификат:

Заключение

При выборе брокера для торговли первым делом всегда стоит обращать внимания на лицензию. Если ее нет, то стоит задуматься о том, не собирается ли компания в ближайшее время прекратить свою деятельность.

Если говорить о брокере бинарных опционов Покет Опшен, то становится понятно, что его лицензия гарантирует защиту и стабильную работу для трейдеров. Любой спорный момент всегда можно попробовать решить с помощью регулятора, который выступает гарантом качества работы компании.

