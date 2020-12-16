        Вся правда о брокере Binarium
        /
        Как выбрать таймфрейм для торговли с Binarium

        Какой таймфрейм наиболее подходит для торговли с Binarium

        Таймфрейм бинарные опционы

        Таймфреймы представляют собой ключевой инструмент в анализе рынка бинарных опционов. Они играют решающую роль в создании торговых стратегий, позволяя визуально выделить направление тренда за определенный период времени. Помимо этого они позволяют определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также находить паттерны графического анализа.

        Строго говоря, таймфрейм – это временной интервал, в течение которого на графике появляется одна свеча. Начинающим трейдерам сложно понять, какой таймфрейм выбрать, и от чего должен зависеть выбор. В этом обзоре эксперты брокера Бинариум провели анализ и готовы поделиться собственными выводами о торговле бинарными опционами на разных таймфреймах.

        Содержание:

        Виды таймфреймов в трейдинге: как выбрать правильный интервал (2026)

        выбор таймфреймов

        Настройка таймфрейма происходит в окне торгового терминала. Из наиболее известных, с которыми имеет смысл работать – временной промежуток от минуты до одного дня:

        • Краткосрочные: М1, М30;
        • Средние: Н1, Н4;
        • Долгосрочные: D1.

        Кроме того, что таймфрейм показывает время, за которое образуются свеча или бар на графике, он необходим для анализа ценовых изменений в указанный период. Кроме стандартных таймфреймов используются и индивидуальные, разработанные отдельными брокерами для привлечения трейдеров. В их числе нестандартные двухчасовые временные промежутки и двухмесячные.

        Краткосрочные таймфреймы в моменты спокойного настроения рынка открывают больше возможностей для прибыльных сделок. Трейдерам нужно открывать сделки с краткосрочными таймфреймами по результатам технического анализа. По наблюдениям экспертов Бинариум, такая тактика может стабильно обеспечивать профит в 80%. Чтобы выбрать оптимальный таймфрейм, нужно практиковаться, комбинируя интервалы с разными стратегиями и инструментами.

        Легендарный метод Элдера для фильтрации убыточных сделок

        У каждого трейдера с опытом своя методика использования таймфреймов, но если вы только начинаете и пока не знаете, с каким временным промежутком работать и как сочетать его с инструментами и стратегией, рекомендуем прислушаться к рекомендациям инвесторов с опытом, готовых делиться мнениями.метод Элдера

        Автор одного из самых известных мнений – успешный трейдер Элдер. Возможно, что вам приходилось слышать о стратегии – три экрана Элдера, названной в его часть. Суть методики сводится к одновременному использованию трех экранов с тремя таймфреймами: основным и вспомогательными. Элдер утверждал, что принимать решение можно только после подтверждения прогноза по каждому из временных периодов.

        Действовать по методике Элдера или разработать собственный способ комбинаций таймфреймов со стратегиями? Решать вам, главное понять, что настройка временного периода один из важных этапов на пути к цели. Анализ, подбор инструментов, выбор стратегии – все это дает результат только, если правильно сочетается с временными периодами.

        Связь таймфрейма и стратегии

        Итак, если временные периоды напрямую связаны с выбором стратегии, рассмотрим наиболее очевидные “рабочие” связки. Условно в мире трейдинга выделяют 4 категории стратегий:

        • технические;
        • индикаторные;
        • фундаментальные;
        • на основе свечного анализа.

        В категорию технических попадают стратегии, основанные на проведении технического анализа. Вспомогательными инструментами для трейдера тут выступают ценовые уровни, линии поддержки и сопротивления. В комбинации с такими стратегиями работают почти все таймфреймы, но наиболее эффективным считается часовой интервал.

        Индикаторные связаны с использованием технических индикаторов. Таймфреймы здесь “рабочие” почти все, выбор будет зависеть от параметров входа.

        Фундаментальные стратегии самые практичные и основательные, опираются на глубокий фундаментальный анализ. С одними из самых используемых активов валютными парами идеально сочетаются временные промежутки М5 и М15. Если это фондовые активы, то таймфреймы выставляются более длительные — от недели до месяца.

        Стратегия анализа фигур и свечных паттернов Price Action отлично работает в связке с Н4.

        Выбор таймфрейма для торговли на Binarium

        Было бы несправедливо лишать вас возможности выбора, настаивать на использовании определенных интервалов. Эксперты Бинариум рекомендуют получать практический опыт методом проб и ошибок. Это путь к профессиональномуанализ выбора таймфрейма росту и знаниям, основанным на собственной практике. Кроме того, единого мнения относительно использования того или иного таймфрейма нет.

        Анализируйте информацию, описанную выше, пробуйте разные варианты, отмечая для себя самые успешные и проигрышные. Чтобы не рисковать просто так, тренируйтесь и тестируйте стратегии на демо- счете.

        Из наиболее применяемых на нашем сайте таймфреймов хотим особенно выделить М1 и Н1. Среди всех остальных именно они отлично работают в комбинации с основными видами торговых стратегий и индикаторов. Более того, чтобы работать с этими видами временных интервалов не обязательно пользоваться свечными паттернами, графическими фигурами и экономическим календарем. Технический анализ вполне справится с тем, чтобы раскрыть потенциал подобных комбинацией и в конечном итоге обеспечить профит.

        Заключение

        Итак, мы рассмотрели основные виды таймфреймов, которые активно применяются в трейдинге бинарными опционами на платформе Binarium. Рекомендуем остановится на том временном интервале, на котором индикаторы вашей стратегии способны генерировать высокий процент прибыльных сделок. При этом имейте ввиду, что, скорее всего, этот оптимальный таймфрейм будет меняться в зависимости от выбранного актива и самой стратегии. Даже в рамках одного финансового инструмента и торгового метода не будет лишним поэкспериментировать с другими интервалами, особенно, когда эффективность вашего метода начинает снижаться.

        Помните: в выборе оптимального таймфрейма поможет только практика. Поэтому не бойтесь экспериментировать на демо-счете, отрабатывая разные комбинации временных интервалов в торговле бинарными опционами.

        Смотрите также:
        Комментарии

        Руслан
        Мне кажется или для начинающих лучше подходят краткосрочные тф?
        Option Bull, нет не кажется, на краткосрочных таймфреймах проще угадать тренд
        07 ноября 2022
        Option Bull
        Мне кажется или для начинающих лучше подходят краткосрочные тф?
        03 ноября 2022
        Роман
        Роман
        Я когда начал изучать торговлю на БО, понял, что для меня больше подходят краткосрочные таймфреймы. Если я вижу нужный мне сигнал на графике, то выбираю экспирацию от 1 до 5 минут. А иногда даже 15 сек
        03 ноября 2022
        Мирослава
        Три экрана Элдера для меня слишком. Тут с одним пока разберешься, а то на все три нужно смотреть и ждать совпадения. Точно не для новичка.
        03 ноября 2022
        Ваня Пермаков
        Выбрать легко - надо просто использовать свой рабочий таймфрейм)
        19 декабря 2020
        Михаил Петров
        Выбрать легко - надо просто использовать свой рабочий таймфрейм)
        хотел тоже самое написать, плюс сказать что точно нельзя браать такие тф как 5 секунд, а то будет слив
        19 декабря 2020
        Алексей Алексеев
        зависит от стратегии вашей, поэтому не важно какой брокер, хоть бинариум, хоть нет, главное чтобы вам подходил таймф.
        19 декабря 2020
