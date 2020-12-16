Какой таймфрейм наиболее подходит для торговли с Binarium

Таймфреймы представляют собой ключевой инструмент в анализе рынка бинарных опционов. Они играют решающую роль в создании торговых стратегий, позволяя визуально выделить направление тренда за определенный период времени. Помимо этого они позволяют определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также находить паттерны графического анализа.

Строго говоря, таймфрейм – это временной интервал, в течение которого на графике появляется одна свеча. Начинающим трейдерам сложно понять, какой таймфрейм выбрать, и от чего должен зависеть выбор. В этом обзоре эксперты брокера Бинариум провели анализ и готовы поделиться собственными выводами о торговле бинарными опционами на разных таймфреймах.

Настройка таймфрейма происходит в окне торгового терминала. Из наиболее известных, с которыми имеет смысл работать – временной промежуток от минуты до одного дня:

Краткосрочные: М1, М30;

Средние: Н1, Н4;

Долгосрочные: D1.

Кроме того, что таймфрейм показывает время, за которое образуются свеча или бар на графике, он необходим для анализа ценовых изменений в указанный период. Кроме стандартных таймфреймов используются и индивидуальные, разработанные отдельными брокерами для привлечения трейдеров. В их числе нестандартные двухчасовые временные промежутки и двухмесячные.

Краткосрочные таймфреймы в моменты спокойного настроения рынка открывают больше возможностей для прибыльных сделок. Трейдерам нужно открывать сделки с краткосрочными таймфреймами по результатам технического анализа. По наблюдениям экспертов Бинариум, такая тактика может стабильно обеспечивать профит в 80%. Чтобы выбрать оптимальный таймфрейм, нужно практиковаться, комбинируя интервалы с разными стратегиями и инструментами.

Легендарный метод Элдера для фильтрации убыточных сделок

У каждого трейдера с опытом своя методика использования таймфреймов, но если вы только начинаете и пока не знаете, с каким временным промежутком работать и как сочетать его с инструментами и стратегией, рекомендуем прислушаться к рекомендациям инвесторов с опытом, готовых делиться мнениями.

Автор одного из самых известных мнений – успешный трейдер Элдер. Возможно, что вам приходилось слышать о стратегии – три экрана Элдера, названной в его часть. Суть методики сводится к одновременному использованию трех экранов с тремя таймфреймами: основным и вспомогательными. Элдер утверждал, что принимать решение можно только после подтверждения прогноза по каждому из временных периодов.

Действовать по методике Элдера или разработать собственный способ комбинаций таймфреймов со стратегиями? Решать вам, главное понять, что настройка временного периода один из важных этапов на пути к цели. Анализ, подбор инструментов, выбор стратегии – все это дает результат только, если правильно сочетается с временными периодами.

Связь таймфрейма и стратегии

Итак, если временные периоды напрямую связаны с выбором стратегии, рассмотрим наиболее очевидные “рабочие” связки. Условно в мире трейдинга выделяют 4 категории стратегий:

технические;

индикаторные;

фундаментальные;

на основе свечного анализа.

В категорию технических попадают стратегии, основанные на проведении технического анализа. Вспомогательными инструментами для трейдера тут выступают ценовые уровни, линии поддержки и сопротивления. В комбинации с такими стратегиями работают почти все таймфреймы, но наиболее эффективным считается часовой интервал.

Индикаторные связаны с использованием технических индикаторов. Таймфреймы здесь “рабочие” почти все, выбор будет зависеть от параметров входа.

Фундаментальные стратегии самые практичные и основательные, опираются на глубокий фундаментальный анализ. С одними из самых используемых активов валютными парами идеально сочетаются временные промежутки М5 и М15. Если это фондовые активы, то таймфреймы выставляются более длительные — от недели до месяца.

Стратегия анализа фигур и свечных паттернов Price Action отлично работает в связке с Н4.

Выбор таймфрейма для торговли на Binarium

Было бы несправедливо лишать вас возможности выбора, настаивать на использовании определенных интервалов. Эксперты Бинариум рекомендуют получать практический опыт методом проб и ошибок. Это путь к профессиональному росту и знаниям, основанным на собственной практике. Кроме того, единого мнения относительно использования того или иного таймфрейма нет.

Анализируйте информацию, описанную выше, пробуйте разные варианты, отмечая для себя самые успешные и проигрышные. Чтобы не рисковать просто так, тренируйтесь и тестируйте стратегии на демо- счете.

Из наиболее применяемых на нашем сайте таймфреймов хотим особенно выделить М1 и Н1. Среди всех остальных именно они отлично работают в комбинации с основными видами торговых стратегий и индикаторов. Более того, чтобы работать с этими видами временных интервалов не обязательно пользоваться свечными паттернами, графическими фигурами и экономическим календарем. Технический анализ вполне справится с тем, чтобы раскрыть потенциал подобных комбинацией и в конечном итоге обеспечить профит.

Заключение

Итак, мы рассмотрели основные виды таймфреймов, которые активно применяются в трейдинге бинарными опционами на платформе Binarium. Рекомендуем остановится на том временном интервале, на котором индикаторы вашей стратегии способны генерировать высокий процент прибыльных сделок. При этом имейте ввиду, что, скорее всего, этот оптимальный таймфрейм будет меняться в зависимости от выбранного актива и самой стратегии. Даже в рамках одного финансового инструмента и торгового метода не будет лишним поэкспериментировать с другими интервалами, особенно, когда эффективность вашего метода начинает снижаться.

Помните: в выборе оптимального таймфрейма поможет только практика. Поэтому не бойтесь экспериментировать на демо-счете, отрабатывая разные комбинации временных интервалов в торговле бинарными опционами.

Торговать с Binarium

