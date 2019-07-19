Как реально заработать на криптовалюте новичку?

Популярные криптовалюты, такие как Биткоин и Эфириум, все чаще мелькают в заголовках. Их сумасшедшая доходность привлекает внимание даже тех, кто никогда не задумывался о биржевой торговле. Но как новичку разобраться в хитросплетениях этого рынка, заработать на криптовалюте и не потерять свой капитал?

В этой статье мы простым и понятным языком расскажем о доступных методах заработка на криптовалюте, которые освоит даже новичок. Мы не будем углубляться в сложный технический анализ, а сосредоточимся на практических советах и рекомендациях, которые помогут вам сделать первые шаги на криптовалютном рынке. Готовы окунуться в сферу цифровых денег и начать зарабатывать? Тогда читайте дальше!

Содержание:

Реалистичный взгляд на то, чего не стоит ожидать от криптовалют

Первое, о чём хочется предупредить всех новичков: криптовалютный рынок – это не казино. Тут не стоит ожидать баснословных выигрышей без должных знаний и подготовки. Не представляйте его как некий игровой автомат, который выдает деньги каждый раз, когда вы бросаете в него свои монеты.

Рынок – это не казино и не ставки на спорт. Не ожидайте получить быструю прибыль. Так вы только быстро потеряете все деньги. В криптовалютах все, что связано со словом “быстро”, как правило, относится к использованию кредитных плечей, фьючерсов и каких-то дополнительных рисков, которые вы на себя берете.

Используя эти инструменты, можно на самом деле много зарабатывать, но делать это следует осознанно, понимая и принимая все риски. Иначе ваша торговля будет больше похожа на ставки в казино, чем на действительно заработок в криптовалюте.

Кстати, на криптовалютном рынке можно заработать далеко не только трейдингом, как об этом часто думают новички. На самом деле это самый сложный способ, особенно в перспективе 3-5 лет. Обычно за это время очередное поколение трейдеров разоряется, и ему на смену приходят другие, которые, как и их предшественники, думают, что они умнее, проворнее и смелее. И вот уже другие технологии и методы торговли, но результаты в среднем остаются прежними – по разным оценкам, на трейдинге зарабатывают в лучшем случае 3-5% от общего числа трейдеров. Есть ли выход из этой ситуации? Безусловно.

Зарегистрируйтесь на бирже и начните зарабатывать

Для начала следует выбрать торговую площадку, на которой будете инвестировать свои средства. Сделать это не сложно. Достаточно обратиться к рейтингу авторитетного онлайн-ресурса CoinMarketCap. Как видим, тройка лидеров на рынке деривативов в последнее время не меняется:

Binance ByBit OKX

Выберем Binance, тем более эта площадка лидирует не только в категории деривативов, но и на рынке спот. О том как пройти регистрацию на бирже Binance, читайте в нашей статье “Регистрация на Binance: пошаговая инструкция”.

Пополнение счета – первый шаг к прибыли

После регистрации и верификации аккаунта следует пополнить баланс на Binance. Сделать это можно разными способами, например, через площадку P2P-торговли. Напомним, что Binance P2P — это торговая площадка, позволяющая напрямую обменивать криптовалюты на фиатные деньги и обратно напрямую между пользователями этой биржи. При этом можно устанавливать свой курс обмена, выбирая удобный способ оплаты. Советуем заводить средства в криптодолларах – USDT. Позже, если понадобится другая криптовалюта, вы всегда сможете ее обменять по более выгодному курсу, чем если бы вы заводили, например, биткоины.

Детальнее о том, как завести криптовалюту на свой счет, используя сервис P2P-обмена, читайте в статье “Как пополнить баланс на Binance”. Помимо секретов использования пиринговой площадки P2P, в статье рассказывается о пополнении баланса с карты, кошельке Advcash, методе пополнения счета Binance через международную платежную систему Payeer и многое другое.

Основы спотовой торговли

Теперь пришло время поговорить о самом распространенном способе заработка на криптовалюте для новичков – спотовой торговле. В верхней панели меню web-интерфейса Binance переходим в раздел “Торговля” -> “Спот”.

Далее мы попадаем в торговый терминал. Самое важное, на что следует обратить внимание – цена. Это самое главное, что вам нужно знать в первую очередь из всего многообразия статистических данных. Она выделена цветом, и ее невозможно не заметить.

Также обратите внимание на правую панель торгового терминала. Здесь выбирается валюта котировки (вторая в паре). Как видим, биржа предлагает большое разнообразие монет для торговли. На момент написания обзора на спотовом рынке Binance торговалось 416 монет, чего с головой хватит даже для самого взыскательного пользователя.

Теперь давайте посмотрим, как все это работает на практике. Допустим, мы хотим купить Биткоин. Для этого в нижней части торгового терминала открываем панель “Спот” и выбираем тип ордера – Market. Далее необходимо указать какое количество монет BTC мы хотим приобрести. Сделать это можно двумя способами:

Выбрав из выпадающего списка “Количество”. Тогда в этом поле указываем количество биткоинов с точностью до пятого знака после запятой. Указав их общую стоимость в USDT. Для этого из списка выбираем “Всего” и указываем стоимость покупки в Tether. При этом число монет биткоина на эту сумму рассчитается автоматически.

Затем нажимаем на кнопку “Купить BTC”.

После того как мы открыли сделку, информация о ней появится во вкладке “Торговая история”. Здесь указаны ее основные параметры, и можно задать период, за который отображается история торговли.

Со временем, когда цена купленной нами монеты вырастет, мы ее сможем продать с прибылью, выполнив обратную процедуру: выбираем нужный актив, тип ордера - Market, указываем сумму (ее можно задать ползунком) и нажать кнопку “Продать BTC”.

Все. Мы получили свою первую прибыль с первого способа заработка на криптовалюте. Повторяя эти действия многократно на разных монетах, можно зарабатывать на курсовом росте монет в среднесрочной перспективе. После того как вы научитесь это делать у вас будет два пути:

Увеличить горизонт инвестирования до нескольких лет и перевести свою торговлю в пассивный режим, покупая монеты на часть (20-30%) от своего основного дохода. Увеличить риски, перейдя на краткосрочную торговлю фьючерсами с кредитным плечом. О том, что это такое рассказываем далее.

Попробуйте торговлю фьючерсами

Торгуя фьючерсами, вы по сути будете заниматься тем же самым, что и на спотовом рынке – покупать и продавать ваш любимый биткоин или любую другую криптовалюту, но уже с так называемым “кредитным плечом” – за счет денег, взятых у биржи в долг. После чего, имея на счете условные $100, сможете открывать сделки уже на $1000, т.е. в 10 раз большим объемом.

Таким образом, вы сможете зарабатывать прибыль уже не со своих первоначальных $100, а с $1000, оплатив бирже за этот “целевой кредит” какие-то смехотворные 5% годовых. Это настолько незначительная сумма в день, что ею фактически можно пренебречь. Как и прежде, вы будете платить бирже лишь небольшую комиссию за открытие и закрытие сделок. В торговле фьючерсами опасность кроется не в биржевых комиссиях, а в самом “плече”. Потому что, как нетрудно догадаться, с увеличением потенциальных заработков растут и риски.

Возвращаемся к нашему примеру. Взяв 10x плечо, вы будете получать прибыль не со $100, а с $1000. Однако и убытки также вырастут в 10 раз. Если в какой-то момент ваших денег не хватит для поддержания открытой позиции, она будет принудительно ликвидирована биржей с убытком. Поэтому фьючерсы – это довольно опасный инструмент, особенно для новичков. Использовать его могут только трейдеры, научившиеся извлекать стабильную прибыль на спотовом рынке.

Однако, у фьючерсов есть и неоспоримые преимущества. Одно из них – возможность “шортить” – зарабатывать на снижении цены актива. Учитывая, что во фьючерсной торговле мы берем деньги в долг у биржи, у нас появляются дополнительные возможности, которые позволяют зарабатывать даже на снижении цен.

Однако, прежде чем это делать, стоит внимательно проанализировать основной тренд, сложившийся на криптовалютном рынке. Открывая позицию на продажу (“шорт”) мы, фактически, идем против долгосрочной тенденции рынка. Чтобы это делать должны быть очень весомые аргументы. Однако, самый лучший совет на все времена – торгуйте по тренду: если рынок растет – покупайте, падает – открывайте шорт-позиции, но помните о том, что рынок может очень быстро восстановится.

Поэтому всегда используйте в торговле защитные стоп-приказы, и помните: априори рынки чаще всего растут, чем снижаются. Безусловно, с коррекциями, флэтом, но в долгосрочной перспективе обычно растут.

Для того, чтобы начать торговать фьючерсами перейдите в меню “Торговля” и выберите пункт “Маржа”.

После этого откроется вкладка маржинальной торговли. Обратите внимание на значок “5х”, появившийся рядом с тикером валютной пары SOL/USDT. Это означает, что по этой паре доступно кредитное плечо 1:5.

Далее процесс открытия сделок аналогичен спотовому рынку.

Копируйте сделки лучших трейдеров

Теперь поговорим об инструменте, на который обязательно стоит обратить внимание новичку – копитрейдинг, суть которого сводиться к копированию сделок успешных трейдеров. С помощью этого инструмента можно доверить свои средства в управление другим людям. Но вы не беспокойтесь. На самом деле, даже после активации этой услуги, ваши средства по-прежнему будут оставаться на вашем балансе и никому они переводиться не будут. Этот инструмент создала сама биржа и она его полностью контролирует.

Чтобы открыть раздел Копитрейдинга откройте меню “Торговля”, и кликните по пункту меню “Копитрейдинг”, как показано на скрине выше. После этого откроется страница с предложениями от профессиональных трейдеров. Вверху страницы есть переключатель “Futures/Spot”, с помощью которого можно выбрать интересующую секцию биржи для торговли.

Ниже в разделе “Список портфелей” можно выбрать период оценки результатов представленных стратегий по разным параметрам: Прибыль & Убыток, ROI, Максимальная просадка, сумма активов под управлением, количество трейдеров, копирующих стратегию, Прибыль & Убыток копирующих трейдеров, коэффициент Шарпа.

Однако, при выборе трейдера, сделки которого вы собираетесь копировать, всегда помните, что рост капитала в прошлом не гарантирует роста в будущем. Кроме того, очень важно в какой момент вы запускали копитрейдинг на своем счете. В период общего бычьего роста, когда куда не ткни пальцем в график – получишь прибыль или в период так называемой “крипто-зимы”, когда все криптоактивы падают в цене или в лучшем случае торгуются в узких диапазонах.

Делегируйте работу торговым ботам

В разделе “Торговые боты” можно настроить своего торгового робота, который будет за вас открывать сделки и приносить вам прибыль даже тогда, когда вы заняты своими делами или даже спите.

В разделе торговых ботов можно выбрать стратегию, по которой робот будет совершать сделки.

Однако, в большинстве случаев суть торговли с помощью ботов банальна – купить актив дешевле, а продать дороже. Очень соблазнительно подписаться на некоторые из них и получать прибыль на полном автомате.

Статистику торговли ботами можно ранжировать по разным показателям: ROI, PNL, по количеству подключенных счетов и т.д. В целом, торговля ботами – это очень интересная тема, особенно для новичков, которые ещё не успели выработать собственную стратегию или по каким-то другим причинам пока не начали торговать самостоятельно.

Преимущество ботов в том, что, придумав стратегию, ее можно протестировать, например, в терминале TradingView. После этого вы поймете, насколько она прибыльна и как изменился бы ваш капитал на протяжении большого периода времени. В связи с этим, можно уверенно сказать, что у торговых ботов есть достаточно преимуществ, большинство из которых раскрываются, если ими серьезно заниматься.

Тем не менее, хотим предупредить, что использовать стандартных торговых ботов, предлагаемых самой биржей не стоит, за исключением сеточного бота для торговли на спотовом рынке. По нашим оценкам он заслуживает внимания. Например, при снижении цены биткоина он будет его покупать вам прямо на кошелек (в отличие от фьючерсного контракта). Соответственно, в случае снижения котировок BTC/USDT вы будете зарабатывать Биткоины, а в случае роста этой пары – USDT.

Таким образом, просто на колебании котировок пары BTC/USDT трейдер зарабатывает прибыль, не анализируя и не прогнозируя рынок. При таком подходе риски минимальны, т.к. в такой торговле поймать ликвидацию позиций просто невозможно. Потому что если биткоин сильно упадет в цене, бот просто купит больше BTC, а когда он начнет расти, вы заработаете больше USDT. Это отличное решение для тех, кто предпочитает пассивные инвестиции в в биткоин или Эфириум на долгосрок.

Инвестируйте в перспективные проекты с Launchpad и Launchpool

Безусловно, автоматическая торговля прекрасна, как роса на рассвете, но что делать, если у вас недостаточно собственного капитала для запуска алготрейдинга? Выход есть. И связан он с возможностью покупки на бирже Binance токенов до их листинга на бирже.

Как это происходит? У Binance есть две платформы: Launchpad и Launchpool. Обе они позволяют привлекать средства для новых криптовалютных проектов. Однако, несмотря на созвучность, между ними есть существенные отличия.

В первую очередь стоит запомнить, что на платформе Launchpad предлагаются токены уже запущенных в обращение проектов, в то время как Launchpool позволяет всем желающим поучаствовать в криптопроекте на его ранних стадиях еще до его запуска за счет блокировки средств (обычно в токенах BNB или других, поддерживаемых проектом) в пуле ликвидности на определенный срок. Взамен они получают токены проекта пропорционально внесенной сумме и времени блокировки.

Также между этими двумя площадками есть отличия в самом механизме участия. Например, на платформе Launchpad пользователи по сути участвуют в лотерее по покупке токенов по фиксированной цене, а участники Launchpool гарантированно получают токены соразмерно внесенной в пул ликвидности сумме и сроку блокировки. Таким образом, благодаря Launchpool пользователь может заработать на блокировке активов без их покупки.

Как попасть на эти платформы? В верхнем меню“Подробнее” есть раздел “Launchpool”. Кликаем по нему.

Перед нами откроется платформа с токенами перспективных проектов.

Здесь будут перечислены доступные проекты и указаны пулы ликвидности для блокировки средств участников. Например, в проекте IO, который завершился 11 июня 2024 года, можно было поучаствовать, заблокировав свои FDUSD или BNB монеты.

Megadrop – ваш шанс на бесплатные токены

Все о чем было рассказано выше: трейдинг, боты, копитрейдинг, безусловно, все очень интересно и заслуживает самого пристального внимания, но все это требует первоначальных вложений хотя бы от $500 до $1000. А, что делать, если вы полный новичок и у вас совсем нет денег?

У биржи Binance есть еще один классный инструмент покупки токенов до момента их выхода на биржу – Megadrop. Это еще одна форма участия в раздаче токенов и аирдропов. Только в этом сервисе в отличие от Launchpad и Launchpool, платформа объединяет функционал Binance Earn и Binance Web3 Wallet.

Благодаря Megadrop пользователи смогут подписаться на монеты с фиксированным сроком размещения, выполнять задания и получать определенные вознаграждения в токенах на основе полученных ими баллов. Суть – получить ранний доступ к проектам на Web3 платформе, которые еще даже не начали торговаться на бирже.

Как это работает? Для начала зайдем в меню “Earn” и выберем монету с фиксированным сроком размещения.

Допустим мы выбрали BNB. Чем дольше срок нашей блокировки, тем больше BNB получим.

При этом за каждый заблокированный BNB нам начислят баллы. Чем больше у нас баллов, тем больше наград мы получим в сервисе Megadrop. Эти награды могут быть в виде новых криптовалют или каких-то других бонусов.

Заключение

Напоследок всем новичкам советуем начать постепенно вникать в то, что происходит на рынке. Только в этом случае получится реально заработать на криптовалюте. Следите за тем, какие новые монеты появляются, какие проблемы они решают и какие вызовы в принципе существуют на крипторынке.

Изучив конкретный проект и поняв его преимущества и перспективы, вы сможете приобрести его монеты на рынке и через несколько лет продать их с большой выгодой для себя. А ведь это только начало. Криптовалютный рынок еще очень молод и находится в самом начале своего большого пути. Сейчас – лучшее время, чтобы начать зарабатывать на криптовалюте.

Вкладывая время в изучение криптовалют, вы не только открываете для себя новые возможности, но и увеличиваете свои шансы на успех. Будьте настойчивы, терпеливы и вы обязательно добьетесь поставленных целей. Желаем всем удачных инвестиций!

