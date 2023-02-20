Обман бинарных опционов: хитрые схемы

Общаясь на форумах, посвященных трейдингу, нередко можно услышать мнения о том, как “обмануть” бинарные опционы. Кто-то советует воспользоваться платными индикаторами или стратегиями, в алгоритм которых “зашита” некая секретная формула. Кто-то рекомендует услуги сомнительных личностей, обещающих восстановить ваш слитый аккаунт за долю от полученной прибыли, а есть уникумы, которые не стесняясь предложат “граальную” стратегию торговли в виде робота, открывающего сделки по опережающим котировкам. Насколько все эти “предложения” помогут или наоборот ухудшат вашу торговлю бинарными опционами рассмотрим в этом обзоре.

Манипуляция ценой

На заметку: OTC (Over-the-Counter) — это рынок, где финансовые инструменты торгуются напрямую между участниками, обычно вне официальных бирж и без стандартных контрактов.

Достаточно экзотичной, но в тоже время вполне рабочей выглядит схема обмана брокера бинарных опционов с помощью манипуляции ценой. Многие современные брокеры, пытаясь конкурировать с криптовалютными биржами, включают в список своих активов валютные пары с торговлей в выходные дни по котировкам OTC.

Это делается вынужденно, т.к. набирающие популярность криптовалютные площадки, работающие круглосуточно, позволяют трейдерам буквально торговать когда угодно и где угодно, в то время как традиционные финансовые рынки не работают в выходные и праздничные дни из-за закрытых международных деловых центров.

Из-за этого брокерам бинарных опционов приходится буквально из ниоткуда брать эти данные. В ход идет специализированное программное обеспечение и секретные формулы, позволяющие из одного или нескольких предыдущих дней “собрать” график необходимой валютной пары для выходного дня. Вот тут и раскрывается “окно возможностей” для особо предприимчивых трейдеров.

Ходят слухи, что кому-то даже удается раскрыть секрет генерации графиков и они на этом неплохо зарабатывают. Скажем сразу, что у нас нет подтвержденных данных на этот счет, но отметим, что теоретическая возможность такой хитрой схемы обмана бинарных опционов все-таки существует. Не стоит сбрасывать со счетов достижения последних лет в сфере развития искусственного интеллекта и машинного обучения.

Дело в том, что у OTC есть один недостаток – котировки начала и конца торгов не должны отличаться от официальных бирж. С началом новой рабочей недели и открытием международных финансовых центров цены должны сойтись с официальными поставщиками, иначе брокера обвинят в мошенничестве. Поэтому если проанализировать большой объем данных и сравнить информацию по котировкам OTC от самого брокера, теоретически возможно вычислить принцип, по которому они формируются, т.к. это всего лишь формула, пусть и очень сложная.

Роботы для торговли бинарными опционами

На заметку: API (Application Programming Interface) — это способ подключения, с помощью которого различные программы могут обмениваться данными и работать вместе, следуя определенным правилам и инструкциям.

Следующей хитрой схемой обмана бинарных опционов выступает применение роботов. Как известно, благодаря автоматизации торговли можно очень быстро реагировать на малейшие изменения цен и публикацию новостей. Однако, не только это привлекает особо находчивых трейдеров. Один из вариантов обмана бинарных опционов – подключить через API торгового робота к брокеру и источнику быстрых котировок.

Пользуясь тем, что у брокеров бинарных опционов часто нет такой высокой скорости передачи данных, как у других провайдеров, трейдеры пытаются извлечь выгоду из быстрых ценовых движений, совершая сделки с турбо-опционами на опережение графика выбранной валютной пары, получая данные в более быстром источнике.

В моменте такая стратегия может приносить прибыль. Если трейдер будет удачлив и торговать по тренду, возможно, на каком-то этапе даже удастся заработать прибыль. Однако, следует помнить, что большинство брокеров бинарных опционов не приветствуют использование стороннего программного обеспечения и, в случае его применения, могут заблокировать аккаунт. Не забывайте о наличии системы мониторинга и анализа поведения пользователей, которая есть у брокеров. С их помощью специалисты брокерской компании могут распознать аномальное поведение своих клиентов и заблокировать их работу для предотвращения мошеннических действий.

Фиктивные счета

На заметку: Антифрод система – специальная программа, которая помогает компаниям автоматически находить и предотвращать мошеннические действия и незаконные операции.

Еще одним распространенным способом обмана бинарных опционов выступает использование фиктивных счетов. Суть метода заключается в приобретении так называемых “минусовых аккаунтов”, о которых мы подробно рассказывали в статье “Как продать свой минусовый аккаунт Pocket Option?”. При помощи таких аккаунтов мошенники получают доступ к торговому счету своей жертвы с помощью социальной инженерии, а затем используя ее или свои реквизиты выводят прибыль.

Весь расчет делается на то, чтобы, прикрываясь счетом с отрицательным балансом, не попасть в поле зрения антифрод системы брокерской компании. Есть мнение, и надо сказать оно не беспочвенное, что с таких счетов проще вывести прибыль. Этой особенностью пользуются мошенники, использующие доверчивых трейдеров, попавших в сложную финансовую ситуацию, обещая им быстрый возврат потерь.

Подобные объявления можно встретить на форумах и в социальных сетях, посвященных трейдингу. Мы со своей стороны настоятельно не рекомендуем использовать подобные “услуги”, а предлагаем потратить свое время на обучение трейдингу и изучить индикаторы и стратегии для торговли бинарными опционами на нашем сайте.

К хитрым схемам обмана бинарных опционов, которые также связаны с созданием фиктивных счетов, можно отнести и манипуляции с промокодами. С целью привлечения новых клиентов брокеры часто проводят различные акции с раздачей скидок или материальных бонусов. Например, о таких бонусах от ведущих брокеров бинарных опционов вы можете узнать из статьи “Бонусы брокеров бинарных опционов на 2025 год”. Обман заключается в том, что мошенник регистрирует большое количество фиктивных счетов с целью получения промокодов от брокера для дальнейшей перепродажи или личного использования.

Бинарные опционы без обмана

Так можно или нет торговать бинарные опционы без обмана? Безусловно да. Более того, ваша честность – неотъемлемый компонент успешной торговли. Когда клиенты не пытаются обмануть брокера бинарных опционов, это помогает установлению прозрачных отношений с компанией. Если трейдер уверен в честности своего брокера, он может сосредоточиться на своей торговой стратегии и заключении сделок, вместо того чтобы беспокоиться о возможных мошеннических схемах. В свою очередь с частными клиентами брокеры больше будут тратить свои ресурсы на совершенствование своих торговых платформ и работать над развитием собственных сервисов. Таким образом, честные отношения выгодны обеим сторонам.

Заключение

В этом обзоре мы рассмотрели несколько хитрых схем по обману бинарных опционов. Всегда найдутся те, кто не захочет зарабатывать честно. Они постоянно будут придумывать новые схемы обмана брокеров бинарных опционов. Однако, гораздо выгоднее торговать законно, не прибегая к мошенническим схемам, как бы они ни были привлекательны на первый взгляд. Советуем выбрать надежного брокера, разработать собственную торговую стратегию и придерживаться правил управления риском и капиталом. Удачи в торговле!

Смотрите также: