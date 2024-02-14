        Вся правда о брокере Pocket Option
        Хотите продать минусовый аккаунт Pocket Option?

        Как продать свой минусовый аккаунт Pocket Option?

        “Куплю ваш минусовый аккаунт Pocket Option” – такое сообщение все чаще можно увидеть в тематических пабликах о трейдинге. Учитывая высокую популярность брокера бинарных опционов Pocket Option, мошенники начали активно продвигать собственные услуги по “разгону” убыточных аккаунтов пользователей до первоначального уровня баланса. При этом такие предложения можно встретить даже в самих соцсетях брокера. Случайность? Или брокер Pocket Option сам каким-то образом замешан в этих схемах, и хочет заблокировать ваш аккаунт на платформе?

        О том, стоит ли продавать свой минусовый аккаунт на платформе Покет Опшен, и можно ли на этом заработать, разбираемся в этом обзоре.

        Содержание:

        принятие решения о продаже манусового аккаунта

        Минусовый аккаунт Pocket Option – кому он нужен и зачем?

        Для любого трейдера слитый минусовый аккаунт – крайне неприятное происшествие. Большинство людей предпочитает не признавать, что их решение о вложении денежных средств в трейдинг было ошибочным. И поэтому многие из них предпочитают цепляться за свои счета, веря, что уход в минус не настоящий пока он не был зафиксирован.

        Так или иначе потеря денег – всегда очень сильное эмоциональное переживание. Психологическая боль утраты заставляет искать быстрое решение, способное хотя бы отчасти компенсировать потери. Именно на это и делают ставку продавцы «раскрутки счета», обещающие не только быстро компенсировать потери на слитом счету Pocket Option за счет применения неких «секретных инструментов», но и стабильный заработок в будущем. Звучит заманчиво, но сколько же на самом деле вы заработаете продав свой аккаунт?

        объявление о покупке минусовых аккаунтов

        Казалось бы, достаточно передать аккаунт свой с платформы Pocket Option на «раскрутку» и начать зарабатывать деньги вместе с «экспертом». По факту, такие аккаунты скупают мошенники по двум причинам.

        Причина первая. На счету вами уже давно пройдена верификация, поэтому данный аккаунт раскрывает только вашу личность, оставляя в тени всех других участников любых мошеннических схем.

        Причина вторая. Брокер не очень пристально следит выполнением пользовательского соглашения клиентом, пока сумма на счету не начинает существенно превышать изначальную сумму пополнения. Минусовый аккаунт в Pocket Option – гарантия того, что ваш аккаунт старого клиента еще долгое время не привлечет внимание службы безопасности.

        Схемы заработка на покупке слитых аккаунтов Pocket Option

        Предложений купить минусовый счет Pocket Option в интернете достаточно много. Чаще всего они поступают в виде спама в комментариях в соц сетях, форумах и личных сообщениях, но так же можно и увидеть рекламу в анонимных Телеграм- или YouTube-каналах с небольшой аудиторией (как правило накрученной при помощи специализированных сервисов). Владельцы этих пабликов предлагают потенциальным клиентам взять на раскрутку их убыточные аккаунты с проигранными суммами от 200 долларов и выше.

        Дальнейшая схема работы зависит от конкретного «эксперта» и степени его жадности. Вариантов достаточно много, и забегая наперед, вас обманут в каждом из них. Мы же все таки разберем, два наиболее распространенных. Вот как вас обманут при покупке вашего минусового аккаунта в Pocket Option в самом распространенном случае:

        Вариант №1. Cчет пополняете вы.

        В данном случае после “продажи аккаунта”, вам нужно будет предложено пополнить счет самостоятельно чтобы начать “раскрутку”. В данном случае схема развода будет наиболее банальной и в какой-то момент может даже действительно принести прибыль.

        Вас попросят пополнить счет на не большую сумму с той же карты, с которой вы пополняли счет раньше. Дальше, после передачи доступов для раскрутки счета, к вашему аккаунту Pocket Option в лучшем случае подключат торгового робота, который откроет несколько сделок на турбо опционах, либо же вовсе мошенники рандомно проведут несколько сделок на весь ваш депозит и будут ждать их закрытия. Возможно вам даже предложат продемонстрировать весь процесс, поделившись демонстрацией экрана.

        вы пополняете ваш аккаунт

        В этот момент, как ни странно, мошенники действительно будут заинтересованы чтобы сделки принесли прибыль, и если так и случится, то данная демонстрация «профессионализма» будет поводом для более крупного депозита (в несколько раз больше предыдущего). Если же сделки уйдут в минус, вам обязательно скажут не унывать, и что это была просто настройка торгового робота под текущую ситуацию на рынке. Вот теперь, когда «все настроено», можно уже вносить серьезный депозит и раскручивать свой аккаунт обанкрочивая брокера.

        Допустим, вы соглашаетесь на более крупный депозит и готовы начать получать прибыль. Тут снова могут быть разные схемы обмана.

        Вас могут попросить перевести деньги для пополнения счета непосредственно на карту/счет/крипто-кошелек мошенников (обычно в случае если первые сделки принесли прибыль, и мошенники вошли в ваше доверие), якобы чтобы брокеру казалось это более естественным и аккаунт не заблокировали после первого вывода (на самом деле пополнение счета с одной и той же карты более естественно для алгоритмов безопасности брокера). Понятное дело, после такого перевода, о своих деньгах вы можете забыть.

        Второй вариант более крупного депозита, это все-таки еще одно пополнение вами счета на более крупную сумму напрямую с вашей карты. В этот момент вам скорей всего предложат пополнить счет с промокодом для получения бонуса, якобы для еще большей прибыли и более безопасной раскрутки счета. На самом же деле, такой промокод переведет ваш аккаунт в партнерский кабинет мошенников, после чего они будут получать прибыль с каждой проигранной вами сделки, ну и тут, конечно, рассчитывать на прибыль вам явно не стоит.

        Что касается промокодов и партнерских ссылок на сайт брокера Pocket Option с нашего сайта, то все ваши аккаунты открываются по тарифу от оборота, а не от слива, поэтому мы не заинтересованы в вашем сливе депозитов.

        Вариант №2. Счет пополняет мошенник

        В этом случае все кажется максимально “безопасным”. Вы вот-вот получите свои деньги обратно, ведь все что было нужно вы уже сделали, слив свои депозиты, и теперь осталось их только вернуть обратно с прибылью.

        счет пополняете не вы

        В этом случае никаких рандомных сделок не будет, и к вашему аккаунту наверняка подключат хорошего опережающего котировки (арбитражного) робота, либо надежную торговую стратегию.

        Арбитражные роботы в свое время были очень популярны на рынке Форекс, но с развитием индустрии лейтенси (latency-задержка англ.) арбитраж потерял свою актуальность. Однако, на рынке бинарных опционов он буквально получил второе дыхание. Из-за особенностей платформ, здесь чаще возникают арбитражные возможности, которые и отрабатываются с помощью таких ботов.

        Эти роботы, как бы заглядывают в будущее, успевая открыть сделку на повышение или понижение в платформе брокера бинарных опционов до того, как скачок цен фактически произойдет на платформе брокера. По сути, они ничего не анализируют и не предсказывают. Все, что они делают – быстро реагируют на движение цен. Этого достаточно, чтобы в нужный момент купить турбо-опцион Call или Put, заранее зная куда пойдет цена.

        торговый робот

        Такой способ действительно бывает рабочим и если повезет, можно попасть на довольно таки длинную серию прибыльных сделок, но вот только брокер тоже знает об этом баге и регулярно с этим борется, блокируя и отслеживая такие аккаунты.

        И вот торговый робот подключен к вашему аккаунту и сделки начали приносить прибыль, но проблема в том, что алгоритмы безопасности брокера работают так, что вывод средств после раскрутки счета вы сможете сделать только на ту же карту, с которой вы пополнили счет в последний раз, а любое обращение в поддержку с просьбой отправить вывод на старую карту приведут к ручной проверке вашего счета и, как результат, его полной блокировке за использование торговых роботов.

        Реально ли заработать просто продав слитый аккаунт Pocket Option?

        На первый взгляд предложение о полной покупке убыточного аккаунта Pocket Option выглядит очень перспективным и заманчивым, но если внимательно прочитать пользовательское соглашение с брокером, вы увидите, что продажа своего верифицированного счета Pocket Option не просто не принесет вам денег, но и может оказаться опасной!

        И если в какой-то момент вы задумаетесь, почему бы не продать свой минусовый аккаунт на Pocket Option, взяв деньги вперед, учтите, что вы больше не сможете контролировать процесс движения средств по вашему счету, доступ к которому добровольно предоставили третьим лицам. Можете ли вы быть уверены, что дальше процесс торговли на вашем счете будут проводить не с краденной кредитной карты, что еще более опасно с точки зрения международного права, с целью отмывания денег?

        правила пользования

        Заключение

        Как видите, заработать на раскрутке счета минусовых аккаунтов брокера бинарных опционов, могут только те, кто предлагает эту услугу, а вы не только не заработаете, но и потеряете дополнительные деньги от подобных действий.

        Мы настоятельно не рекомендуем вам передавать свои аккаунты третьим лицам, а потратить больше времени на обучение трейдингу и разработать свою собственную прибыльную стратегию торговли бинарными опционами, научившись самостоятельно оценивать риски.

        Serg, Wow, that’s rough! Did he try reaching out to Pocket Option support after realizing he’d been scammed? I'm curious if they were able to help or if they just locked the account.
        14 ноября 2024
        Ответить
        Serg
        I actually had a friend who tried selling his negative balance account. The scammers played him good. First, they made him top up like $200 more, and they even made a few profitable trades to build trust. Then they convinced him to go big and deposit $500 more, promising they’d ‘triple it.’ Yeah, you can guess what happened next — account gone, money gone. Lesson learned the hard way!
        17 октября 2024
        Ответить
        The part about scammers asking for more deposits got me. It’s like they’re trying to milk every penny out of you before disappearing. Never trust anyone who promises to 'fix' a blown account. If you lost it, learn from it and move on.
        17 октября 2024
        Ответить
        I’ve seen so many ads about selling negative accounts, and I’ve always wondered if anyone actually makes money from it. After reading this, it’s clear these 'deals' are just scams. Better stick to learning the trade rather than risking more cash!
        17 октября 2024
        Ответить
        К сожалению, на моего друга напали мошенники, и его счет потерял 22 000 долларов. Он расстроился и захотел продать свой аккаунт в обмен на 30% от суммы убытка. Мошенник договорился с ним, что предоставит ему полный контроль над своей личной электронной почтой и банковским кошельком Perfect Money. И карманный опционный счет. Он сообщил ему, что в течение 21 дня убытки будут возмещены. Но мошенник украл все и не дал ему ни одного доллара. Остерегайтесь мошенничеств и мошенничества, так как способов несколько.
        12 сентября 2024
        Ответить
        Кругом одно жульё. Так и норовят нашего брата трейдера обмануть.))))
        Артур, Ну не все поголовно, но хватает... Я вообще не понимаю как можно свою верификацию продать. А если действительно отмывка бабала? Придут-то к тебе.
        tirant, Ко мне не надо приходить. Я никому ничего не продаю, не передаю.))))
        15 марта 2024
        Ответить
        Я никогда не обращал внимание на этих минусовщиков, и всем не советую.
        12 марта 2024
        Ответить
        Если с краденой карты пополнят... Это будет капец.
        12 марта 2024
        Ответить
        Короче говоря, попандос в любом случае ))) Так это только два общеизвестных варианта, а уверен, что вариантов куча )) Самое страшное, что можно попасть ещё и под раздачу по международному праву.
        11 марта 2024
        Ответить
        Уже достали эти раскрутчики, просто сил нет. Везде куда не зайдешь там и они со своими предложениями ошиваются и спамят. Хорошо что их как правило стараются сразу же банить.
        Option Bull, это точно, причем предлагают раскрутить аккаунт не только покета, но и квотекса, ай кью опшена и других. По крайней мере мне такие предложения тоже попадались. А сама статья - хорошее пособие для начинающих трейдеров.
        Руслан, абсолютно поддерживаю, а на счет других брокеров я не знаю, хотя допускаю что там то же самое. Как вообще можно отдавать кому-то незнакомому свой акк, вместо того чтобы лучше научится торговать???! Тем более когда на сайте много полезной информации да и в интернете вообще.
        11 марта 2024
        Ответить
