Стратегия для Pocket Option "Турбо-опционы"

        Трейдинг бинарными опционами через брокера Pocket Option имеет одно неоспоримое преимущество в сравнении с торговлей другими финансовыми активами: трейдер всегда знает размер потенциальной прибыли и убытков еще до открытия сделки. Именно поэтому среди участников рынке популярностью пользуются так называемые турбо-опционы. Данный контракт отличается от других тем, что продолжительность срока его экспирации варьируется от нескольких секунд до пяти минут. При правильно подобранной стратегии торговли на Pocket Option турбо-опционами можно стабильно получать достаточно высокий доход.

        Одним из удачных методов работы с этими контрактами заключается в использовании сигналов, которые поступают от индикаторов Awesome Oscillator, Alligator и RSI. Каждый из этих инструментов встроен в торговый терминал, который предоставляет Покетопшн.

        Установка и настройка индикаторов

        Как было отмечено, торговля турбо-опционами проходит быстро. Поэтому брокер Pocket Option рекомендует работать с этими инструментами на малых таймфреймах. В частности, торговать турбо-опционами можно на минутном графике «Японские свечи». Чтобы задать эти параметры (таймфрейм и тип графика), нужно нажать на значок графика, расположенном в главном окне терминала Покетопшн, и выбрать соответствующий пункт.

        Используя в качестве торгового инструмента турбо-опционы, нужно учитывать, что каждый час индикаторы выдают по ним до 10-15 сигналов. В таких условиях необходимо выбирать высоковолатильные активы, по которым часто совершаются сделки. В ином случае высокая вероятность того, что индикаторы будут постоянно давать ложные сигналы. В частности, к таким активам можно отнести пары GBP/USD и EUR/USD. Также для такой торговли подходят криптовалюты.

        Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

        Чтобы настроить параметры индикаторов, нужно в терминале брокера Pocket Option перейти на вкладку «Активные» и нажать на значок карандаша напротив каждого инструмента.

        В появившихся окнах нужно задать параметры, которые будут отвечать условиям выбранной торговой стратегии. Для Alligator это:

        • сдвиг по умолчанию;
        • губы — 3;
        • зубы — 5;
        • челюсти — 13.

        Для RSI нужно установить период 14 и уровень 50 для зон перекупленности и перепроданности. А в окне индикатора Awesome Oscillator следует задать периоды 5 и 34.

        Правила торговли

        Несмотря на то, что срок действия контракта минимальный (из-за чего число сигналов возрастает), три указанных индикатора помогают вести торговлю турбо-опционами на Покетопшн. Чтобы подобрать удобный момент для входа на рынок, нужно отслеживать, когда пересекаются сигнальные линии RSI.

        Выставлять ордер на покупку Call нужно, если указанные линии пересекают уровень 50 снизу-вверх. При этом открывать сделку необходимо в тот момент, когда зеленый мувинг Alligator аналогичный образом пересекает красный, а в окне индикатора Awesome Oscillator над нулевым пределом начинает образовываться бар.

        Опционы Put нужно покупать при возникновении обратной ситуации. То есть такие сделки необходимо совершать, когда линии RSI и Alligator пересекают указанным образом сверху-вниз, а в окне Awesome Oscillator образуется внизу новый столбец.

        Как было отмечено, срок экспирации контракта в рамках описанной стратегии должен составлять 1-2 минуты. Выставлять на каждую сделку рекомендуется не более 2% от размера всего депозита. Столь малые суммы обусловлены тем, что контракты заключается часто, из-за чего существенно повышаются риски.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        tirant
        Спасибо за полезную инфу, но пока не возьмусь за неё.
        08 ноября 2023
        Богдан
        От нескольких секунд до 5 минут. Однако.
        03 ноября 2023
        Трейдер БО
        Работают те же самые индюки что и везде.
        01 ноября 2023
        Артур
        Слишком уж быстро эти турбо опционы.
        31 октября 2023
        Руслан
        А как фильтровать сигналы по менее волатильным активам?
        05 февраля 2023
        Option Bull
        Не знала что такую экспирацию называют турбо)) спасибо за стратегию
        Ирина Александрова, есть еще такое понятие как скальпинг, часто их путают с турбо-опционами, но там есть тонкие различия между ними)
        05 февраля 2023
        Option Bull
        С экспирацией понятно, а таймфрейм какой должен быть для осцилляторов с данными настройками?
        так на картинке же в начале статьи выбирается таймфрейм М1, и на других скринах тоже он
        Серж, насколько я понимаю тф полюбому никак не может быть выше экспирации, верно?
        05 февраля 2023
        Женя
        Спасибо большое, Очень полезная информация! На демке в покете уже попробовал, сейчас еще по практикую и думаю начну уже на реале.
        08 февраля 2021
        Серж
        так на картинке же в начале статьи выбирается таймфрейм М1, и на других скринах тоже он
        29 июня 2020
        Anna
        29 июня 2020
        ТрейдерБО
        турбо-опционы это ж скальпинг в принципе, малые сделки и быстрые. стратегия заинтересовала, поэтому буду ее изучать на реале
        18 марта 2020
        Карим
        Спасибо за такой материал, раскрыто все как надо!)
        18 марта 2020
        Ирина Александрова
        Не знала что такую экспирацию называют турбо)) спасибо за стратегию
        18 марта 2020
