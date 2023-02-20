Hacer trampa en las opciones binarias: las mejores formas

A menudo hay mensajes de comerciantes en Internet sobre cómo logran "estafar" las opciones binarias . La esencia de estos artículos se reduce al hecho de que los autores dicen cómo vencer a cualquier corredor de opciones binarias . La aparición de este tipo de mensajes para algunos comerciantes parece inusual, ya que muchos creen que las opciones binarias son un casino y que es imposible vencer al casino. Pero puede obtener ganancias constantemente negociando contratos digitales si comprende todas las características de esta área de actividad financiera. Siguiendo ciertas recomendaciones que se describen a continuación, muchos logran “hacer trampa” en poco tiempo y comenzar a ganar dinero con opciones binarias .

Contenido:

¿Qué son las opciones binarias?

Una opción binaria es un tipo de contrato de intercambio que se basa en un activo específico: una acción, un par de divisas , un índice, una criptomoneda , etc. Para ganar dinero con él, un comerciante debe realizar una apuesta. Es decir, los usuarios deben decidir si el precio de un activo subirá o bajará y luego comprar el contrato correspondiente, estableciendo el tiempo de vencimiento (el momento en que la transacción se cerrará automáticamente).

Una de las principales ventajas de operar con opciones binarias es que el operador no necesita monitorear constantemente el gráfico de precios. Las ganancias dependen de si adivinó o no la dirección del tipo de cambio del activo. En caso afirmativo, recibirá unos ingresos determinados y predeterminados. De lo contrario, perderá todo el importe invertido en la transacción. Es en esta simplicidad que se basan todos los esquemas de engaño de los corredores.

Por qué los corredores ofrecen operaciones con opciones binarias

Aquellos comerciantes que han aprendido a engañar a las opciones binarias reciben una fuente de ingresos elevados y constantes. Esto plantea la pregunta de por qué los corredores brindan a los clientes la oportunidad de negociar contratos digitales. Las empresas corren un alto riesgo porque si muchos comerciantes profesionales cooperan con ellas, arruinarán, ya que la mayoría de las transacciones serán exitosas para los especuladores. Pero en realidad , los corredores ganan dinero con opciones binarias . La razón es que, como muestran las estadísticas, la mayoría (más precisamente, alrededor del 90%) de los comerciantes cometen errores y pierden dinero. Esta elevada cifra se debe a lo siguiente:

Negativa a analizar. Esto se debe a la pereza de los comerciantes. Las opciones binarias dan la falsa impresión de que es fácil ganar dinero con ellas. Como resultado, los comerciantes, al realizar transacciones, se limitan a un análisis superficial. Un flujo constante de recién llegados. Los operadores novatos también suelen empezar a operar inmediatamente sin ni siquiera comprender los conceptos básicos. Además, muchos principiantes tienen la opinión de que están haciendo trampa con las opciones binarias y para ellos será dinero fácil que no requiere ninguna habilidad. Jugadores. Este grupo incluye una gran cantidad de clientes de corredores de opciones binarias honestos . Estas personas no trabajan con contratos digitales, sino que se esfuerzan, como en un casino, por sacar provecho de la suerte haciendo apuestas.

Estos grupos de comerciantes proporcionan la mayor parte de los ingresos de los corredores. Por tanto, el éxito de los comerciantes profesionales no afecta la situación financiera de dichas empresas.

Lo que necesitas saber sobre el análisis técnico en opciones binarias

Cuando hacemos trampa con opciones binarias, a menudo olvidamos que la base para una negociación exitosa de contratos digitales es el análisis técnico . Y para ello se utiliza una plataforma de negociación de opciones binarias o un terminal MetaTrader 4 . La plataforma de operaciones del corredor también brinda acceso a operaciones reales y a una cuenta de demostración .

Cada terminal, independientemente de su funcionalidad e interfaz, se distingue por una característica: la facilidad de implementación. Por lo tanto, algunos traders profesionales experimentan ciertas dificultades al cambiar de MetaTrader 4. Este último está diseñado para análisis técnicos y fundamentales , que normalmente no son compatibles con los programas de broker. En el último caso, los operadores sólo pueden confiar en un determinado conjunto de indicadores que pueden transferirse a los gráficos.

Como resultado, los usuarios se ven privados de la capacidad de realizar análisis. En particular, muchos programas de corretaje no permiten dibujar líneas en los gráficos, gracias a las cuales los operadores, por ejemplo, marcan los niveles de soporte y resistencia necesarios para determinar el momento de la reversión del precio.

Debido a esto, los profesionales y los principiantes cometen los mismos errores: deciden abrir una operación basándose en las señales de un indicador. Por lo tanto, para aprender a engañar realmente a las opciones binarias y obtener ingresos constantes, es necesario realizar análisis de mercado en gráficos de terceros. La funcionalidad disponible en MetaTrader 4 es adecuada para esto. Pero vale la pena recordar que los indicadores no siempre dan señales, cuando aparecen, es necesario abrir una transacción inmediatamente. A menudo anticipan los acontecimientos. Por ejemplo, un comerciante opera con un intervalo de una hora, es decir, la vela refleja la situación en el mercado durante una hora, y el comerciante, utilizando una señal del indicador del gráfico de minutos, abre una transacción en una vela horaria. con vencimiento en una hora. En consecuencia, la transacción se cerrará automáticamente sólo después de una hora, lo que en última instancia puede provocar pérdidas.

Los usuarios que toman decisiones basándose en análisis gráficos se enfrentan a grandes dificultades. Por ejemplo, hubo un fuerte rebote desde la línea de soporte. En esta situación, los comerciantes esperan la continuación de un nuevo movimiento. Pero en este momento puede haber cierta calma en el mercado, que dura varias velas. Por lo tanto, cuando se trabaja con opciones binarias, no se puede analizar el gráfico en el mismo período en el que se realiza la negociación.

Cómo ganar dinero con opciones binarias

Para saber cómo ganar dinero con opciones binarias, es necesario realizar análisis en otros períodos de tiempo . Es decir, es necesario evaluar la situación primero en intervalos de tiempo grandes (esto le permite comprender el estado de ánimo actual del mercado y determinar la dirección del movimiento de precios durante un largo período), luego en intervalos más pequeños. Habiendo recibido al menos tres señales para comprar una opción en la dirección de la tendencia, puede abrir una transacción.

Independientemente del programa que utilice un operador para operar, es importante aprender a analizar en una cuenta de demostración. Esto le permitirá comprender las características de la funcionalidad propuesta sin perder dinero debido a errores.

Además, antes de empezar a operar, debes elegir una estrategia y probarla en una cuenta demo. Si el corredor no proporciona acceso a este último, se recomienda rechazar la cooperación con él.

Para reducir los riesgos asociados con un análisis incorrecto, debes trabajar en gráficos de largo o mediano plazo. Los plazos óptimos son diarios o de 4 horas. Las ganancias con esta estrategia pueden ser pequeñas. Pero gracias a este enfoque, puedes engañar a las opciones binarias. Es decir, estas estrategias brindan más tiempo para el análisis y le permiten cortar inmediatamente las transacciones no rentables.

Además, para operar con éxito siempre es necesario analizar las ganancias y pérdidas para comprender si la estrategia elegida le ayuda a ganar dinero y cómo debe ajustar el enfoque de negociación elegido.

¿Por qué es importante seguir una estrategia comercial?

A pesar de que las ganancias con las opciones binarias dependen únicamente de si el usuario adivinó o no la dirección del movimiento de los precios, el principio de trabajar con contratos digitales se reduce al análisis del mercado. Además, en este caso se pueden utilizar enfoques completamente diferentes. En particular, las terminales comerciales proporcionan muchos indicadores que simplifican el análisis.

Por ejemplo, utilizando el RSI en combinación con indicadores, se puede predecir la dirección del movimiento del precio con un 90% de precisión. Este índice, tomado con un período de 5 y un nivel de 50, en combinación con la media móvil (también un período de 5), dibuja un corredor en el gráfico, que ayuda a determinar los momentos de reversión (rebote de las líneas). y obtener ganancias constantemente:

A menudo, los comerciantes, al intentar aumentar sus ganancias, buscan momentos de corrección de precios. Por lo tanto, abren operaciones en contra de la tendencia actual. Pero esta estrategia casi siempre trae consigo pérdidas. Para evitar pérdidas, se recomienda abrir operaciones sólo en la dirección de la tendencia. Si se produce una corrección en el mercado, se debe esperar hasta que se recupere el movimiento del precio.

Principios importantes que te permiten engañar a las opciones binarias.

A continuación enumeramos varios factores importantes que le permitirán vencer a los corredores de opciones binarias. Entonces, es muy importante:

Adhiérase a los principios de gestión del dinero y gestión de riesgos . Puede invertir un pequeño porcentaje de su depósito en cada operación. Si tiene un gran capital, puede invertir hasta el 3-5% del monto disponible en una sola operación. Con un depósito menor, debe minimizar el monto de la inversión en la transacción. Si no sigue esta regla, después de varias transacciones no rentables, el dinero de su cuenta se acabará. Cíñete a estrategias simples. El éxito del trading a menudo depende de qué tan bien una persona comprenda esta actividad. Por lo tanto, no se deben utilizar estrategias complejas en el trading. Es especialmente peligroso utilizar métodos arriesgados como la Martingala . Es importante comprender a fondo cómo funciona la estrategia. Entonces es más fácil cambiarlo si las transacciones no generan ganancias o la cantidad de ingresos es menor de lo esperado. Coopere con corredores confiables. Los corredores de opciones binarias confiables están interesados ​​en una cooperación a largo plazo. Por lo tanto, estas empresas ofrecen terminales comerciales con amplia funcionalidad y brindan a los clientes todas las herramientas necesarias para una negociación exitosa. Además, los corredores confiables no impiden el retiro del dinero ganado.

Conclusión

Las opciones binarias son una herramienta simple y difícil de entender para ganar dinero. Al invertir en contratos digitales, los comerciantes pueden obtener grandes ganancias. Pero para ello es importante operar de forma organizada, analizando constantemente el mercado.

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