Биткоин будет стоить НОЛЬ

Может ли Биткоин обесцениться полностью? Нам так часто говорили: все что нужно – просто купить несколько Биткоинов, подождать несколько лет и стать миллионером. Именно так преподносят первую криптовалюту почти все блогеры и СМИ. Но что, если криптовалюта - обман? Ведь именно по такому принципу и работает любая пирамида. Вспомните, например, МММ. При этом итог у них у всех один: вы потеряете все свои деньги, ведь их стоимость, рано или поздно, будет НОЛЬ!

В последнее время криптовалютный рынок все чаще сотрясают возгласы скептиков, указывающих на несостоятельность идеи создания волшебного мира децентрализованных финансов, свободных от влияния государств и банковских структур. Давайте разберемся, что именно указывает на то, что Bitcoin – это пирамида, и его цена непременно упадет до нуля.

Многие уже открыто говорят о том, что великий и могучий Биткоин – любимец миллионов и самая желанная криптовалюта нашей планеты, на самом деле появился вовсе не с целью спасения Человечества от вездесущего ока «Большого брата», а с целью банальной наживы очень узкого круга людей, скрывающихся под псевдонимом некоего Сатоши (Сатоси) Накамото.

Настоящее имя и возраст этого неуловимого персонажа никому не известны. Он представляет одного человека или целую группу? Все, что нам позволено знать – создатель протокола Биткоина и первого виртуального кошелька для его хранения владеет не менее 5% всех монет этой криптовалюты, когда-либо добытой в процессе майнинга. Этот факт делает людей под ником «Сатоши» одними из самых богатых на нашей планете, что само по себе способствует появлению бесчисленных теорий об истинных целях создателей первой универсальной цифровой валюты. Несколько из таких, и весьма небезосновательных, рассмотрим в нашем обзоре.

Причины обнуления Биткоина

Одна из главных причин сверх популярности Биткоина – желание большого количества людей получать пассивный доход, не прикладывая при этом особых усилий. Никогда ранее в истории финансовых рынков не было примеров, чтобы после покупки какого-то актива можно было также уверенно рассуждать о будущем росте его курсовой стоимости.

На сегодняшний день у многих крипто-инвесторов сложилась непоколебимая вера в то, что для их счастливого будущего нужно всего лишь вовремя «прикупить биточек» и дело в шляпе. Высокий спрос и халвинг (процесс сокращения добычи новых монет с одновременным снижением вознаграждения за их генерацию) сделают все остальное за них.

Однако, реальность иная. Финансовый «пузырь», надувавшийся 15 лет с 3 января 2009 года – даты генерации первого блока и начала работы криптовалютной сети, рано или поздно завершится обнулением биткоина. Такого мнения придерживается главный экономист и глобальный стратег компании по управлению активами Euro Pacific Asset Management, LLC Питер Шифф.

В своей социальной сети он еще 14 июля 2020 года провел опрос на тему: «Как долго цена #Bitcoin будет оставаться ниже $10 000, прежде чем вы сдадитесь и продадите его?» И далее добавил несколько фраз о его перспективах в случае, если Биткоин так и не сможет масштабироваться.

Тем не менее, если начать рассуждать серьезно, и задаться вопросом: что же должно произойти, чтобы цена Биткоина упала до нуля? Быстро выяснится, что очень много чего. В 2018 году два экономиста Юкун Лю и Олег Цывинский провели комплексное исследование рисков и доходности криптовалют, в котором рассчитали вероятность наступления некоторого события, ставшего причиной обрушения Биткоина.

По их мнению, вероятность такого сценария колеблется в интервале от 0% до 1,3%. Для сравнения аналогичный показатель по европейской валюте составляет 0,009%. Как видим, шансы обнуления первой криптовалюты хоть и малы, но вовсе не нулевые.

Еще одной причиной того, что Биткоин может полностью обесцениться, может стать нехватка внутренней стоимости. Как и все мировые валюты Биткоин ничем не обеспечен. Однако, это вовсе не означает, что он не имеет самостоятельной ценности. Его внутренняя стоимость во многом подкреплена ценой ресурсов, потребляемых при его добыче (майнинге).

На это противники «битка» возразят: мировая финансовая система в глубоком кризисе, фиатные деньги (бумажные купюры) ничем не обеспечены, Федеральная резервная система США постоянно печатает доллары, и они ничем не подкреплены, а госдолг Соединенных Штатов постоянно растет. Но, если с американской валютой все понятно – какими ресурсами обеспечена и какое у государства-эмитента есть имущество под ее обеспечение, то с Биткоином не понятно ничего. Кто стоит за его разработкой? Кому принадлежит самый большой пул монет этой криптовалюты? Поэтому не удивительно, что в таких условиях возникают самые разнообразные теории.

Биткоин – новая схема Понци (пирамида)

Одна из самых ярких концепций – предположение о том, что первая криптовалюта изначально создавалась по принципу «пирамиды» – схемы Чарльза Понци, когда доходы первоначальным вкладчикам (основателям проекта) выплачиваются не из законной прибыли, полученной за счет инвестиционной деятельности, а за счет денег новых пайщиков.

На первый взгляд такое предположение выглядит странным. Владельцам Биткоина никто не обещал никаких выплат или иного вида дохода. Они сами, по своей воле, инвестируют собственный капитал в надежде на его будущий ценовой рост. И вот в этом «ожидании» многие сторонники теории «Биткоин – новая схема Понци» и видят основной подвох.

По их мнению, Биткоин – это новый вид пирамиды, в которой новые вкладчики получают прибыль только, когда его покупают другие. Ведь только в этом случае растет спрос и, как следствие, цена на цифровую валюту.

Фактически, так и есть. Ведь Биткоин – не какая-нибудь корпорация, генерирующая прибыль от своей операционной и инвестиционной деятельности. Скорее он похож на кусок драгоценного металла, цена которого колеблется под воздействием спроса и предложения.

Но почему-то никому в голову не приходит назвать золото, серебро или палладий пирамидой. Хотя цены на эти активы также формируются исключительно за счет спроса и предложения, а не корпоративной отчетностью по прибыли за минувший квартал. Поэтому, на наш взгляд, уместнее сравнивать Биткоин не с пирамидой, а с золотом.

Биткоин – финансовый пузырь

Продолжением темы выступает идея об искусственном надувании, так называемого «спекулятивного пузыря» - резкого роста цен актива в результате ажиотажного спроса. Надо признать, что во многом сторонники этой гипотезы правы. Действительно, хайп, связанный с тематикой криптовалют, во многом способствовал лавинообразному увеличению спроса не только на сам Биткоин, но и на многие альткоины с завышенными, следовательно, ценами.

Низкие процентные ставки и нулевая, а местами даже отрицательная доходность по государственным ценным бумагам, способствовали большому притоку спекулятивного капитала на криптовалютный рынок. Это стало причиной резкого роста курса Биткоина аналогично тому, что можно было неоднократно наблюдать на фондовых площадках в период бума технологичных компаний, известный как «пузырь доткомов».

Сторонники теории «Биткоин – финансовый пузырь» утверждают, что целью создания первой криптовалюты была манипуляция ценами и нажива за счет инвесторов, купивших этот актив. На это можно возразить тем, что инвестиционный актив – всего лишь одна из четырех основных функций Биткоина, а первой и самой главной из них выступает средство обмена.

Во-первых, он создавался как средство платежа для перевода денег между людьми, минуя посредников с их гигантскими комиссиями и дорогостоящими платежными системами.

Во-вторых, главная криптовалюта используется в качестве хранения стоимости и сбережения капиталов от инфляции в отличии от традиционных фиатных денег.

В-третьих, создана блокчейн индустрия, на основе которой выросла целая отрасль по обеспечению безопасности транзакций, анонимности пользователей и их персональных данных.

И только в последнюю очередь, Биткоин рассматривается как объект инвестиций и спекуляций по причине высокой волатильности цен.

Коварные основатели присвоили первые 12 млн. монет

Еще один момент, на который обращают внимание сторонники идеи манипуляции Биткоином, - неопределенная собственность большого количества монет. И это же может стать причиной того, что Биткоин полностью обесценится.

В самом деле за первые 5 лет было сгенерировано 12 млн. монет, которые, как предполагается, осели в карманах собственников этого проекта и людей приближенных к ним. На графике ниже можно наблюдать взрывной рост эмиссии за этот период на волне ажиотажного спроса.

Отметим, что эти подозрения вовсе не беспочвенны. Периодически финансисты всего мира стали отмечать движения крупного капитала в биткоинах между биржами. Так по информации Bloomberg, 12 ноября 2017 кто-то перевел порядка 25000 монет на сумму 159 млн. долларов. В сети сразу разгорелись споры по поводу возможного вывода этих средств с рынка и, как следствие, начала обвала котировок.

Часто держателей крупных сумм в биткоинах называют китами. Они – самая большая головная боль любого криптоинвестора, т.к. могут в любой момент обрушить цены, выведя с рынка даже часть своего капитала. И вероятность такого события тем выше, чем выше цены.

По оценке аналитиков Bloomberg, около 40% всех биткоинов принадлежат маленькой группе лиц, которая насчитывает не более 1000 человек. Такое положение дел, создает опасность для криптовалютного рынка в целом, т.к. возможное обрушение Биткоина потянет за собой и альткоины.

Ситуация усугубляется тем, что многие так называемые «киты» знают друг друга и могут легко вступить в сговор с целью манипулирования рынком. Многие крипто-энтузиасты удивятся, но такие действия даже не нарушают закон. Потому что Биткоин – это не ценная бумага, а цифровая валюта, которая никем не регулируется и на ее торговлю не существует никаких ограничений, включая сговор с целью извлечения неправомерной выгоды.

Главные владельцы Биткоина обналичивают прибыль

Учитывая вышесказанное, невольно задумаешься об истинных целях создания «народной валюты». Годами нам рассказывали об абсолютно свободной от регулирования валюте, которая якобы никому не принадлежит. Майнят ее какие-то случайные и никому не известные энтузиасты криптографии. И вот таким честным, прозрачным способом этот актив стал народным, неся Человечеству свободу и независимость от международных корпораций, банков и государства. Кто создал? Непонятно. Какой-то аноним, чтобы все люди Земли в один день проснулись богатыми и свободными.

Именно Биткоин должен был стать защитой от «настоящих финансовых пузырей» с могущественными собственниками. А, что, если сам Биткоин – и есть самый большой пузырь за всю историю финансовых рынков?

Обратим внимание на распределение токенов этой валюты во времени. Алгоритм майнинга организован таким образом, что с каждым годом добывать криптовалюту становится все сложнее и сложнее.

За первые 8 лет существования Биткоина было добыто порядка 16 млн. монет, тогда как за последующие 16 лет – всего 4 млн. Таким образом, основной пул монет был изначально распределен между нужными людьми, которые фактически и контролируют этот рынок на сегодняшний день.

Безудержный рост цен, подогреваемый новостями о халвингах и запуске в обращение биткоин-ETF, помогает владельцам проекта спокойно выводить деньги с рынка, обналичивая их. Желающих купить их «валюту» хоть отбавляй.

Как известно, всего может быть добыто 21 млн. монет, и большая их часть уже в руках собственников проекта. Новые монеты с каждым годом добывать все сложнее, а цена на них будет расти. В таких условиях крупному продавцу необходимо лишь дождаться очередного витка спроса под любым предлогом и на ажиотаже продолжить фиксировать прибыль, активно распродавая ранее добытые монеты.

После продажи всех монет собственников Биткоин рухнет к нулю

Основной аргумент покупателей Биткоина на высоких уровнях – предстоящий халвинг в апреле 2024 года. Многие трейдеры планируют покупать первую криптовалюту при росте котировок выше $45 тыс. Однако, сторонники теории манипуляции Биткоином считают, что предстоящий халвинг может стать для него последним.

Аргумент очень простой – с увеличением сложности поиска новых блоков в сети блокчейн добыча Биткоинов на определенном этапе станет просто не выгодной. Майнеры перестанут поддерживать сеть и вся система развалится. К этому моменту основные собственники проекта начнут активно фиксировать свои длинные позиции, закрывая их о многочисленные ордера на покупку, щедро расставленные инвесторами, привыкшими к росту курса после очередного сокращения оплаты за добычу блока.

Если этот процесс примет лавинообразный характер, пророчества таких великих экономистов как Пол Кругман могут действительно сбыться. Он признавал наличие больших проблем в мировой экономике, но при этом любил приговаривать: «наши зеленые кусочки бумаги находятся в прекрасном состоянии – и нам надо оставить их в покое».

Не нуждающийся в представлении Уоррен Баффетт также считает, что Биткоин однажды способен преподнести очень неприятный сюрприз своим владельцам. Он не однократно призывал инвесторов держаться от него подальше, называя его не более, чем «мираж».

Заключение

Любой инвестор прежде всего обязан заботиться о сохранении собственного капитала и лишь после этого думать о его преумножении. Только имея деньги можно что-то анализировать, оценивать и в конечном счете куда-то их вкладывать. Поэтому хорошенько обдумайте ту информацию, которую мы предоставили вам в этом обзоре. И делайте выводы, которые помогут в будущем не только не потерять свои сбережения, но и преумножить их, вовремя распознав надвигающийся кризис в том или ином криптопроекте.

Знать наверняка, обесценится ли Биткоин полностью, и если да, то когда – мы вряд ли можем. У любого из них есть периоды становления, зрелости и активного роста. И похоже в ближайшее время нас ожидает закат самого нашумевшего проекта нашей эпохи. А раз так, следует повнимательней присмотреться к другим финансовым средствам и активам. Разложите свои инвестиции в разные инструменты, неукоснительно соблюдая правила риск-менеджмента и мани-менеджмента, и тогда вам станет не так важно, будет ли на самом деле Биткоин стоить ноль или нет.

Смотрите также:

Лучшие биржи криптовалют