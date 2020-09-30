Криптовалюта обман

Криптовалюта в последние годы переживает взрывной рост популярности и цифровые монеты завладели умами инвесторов во многих странах мира. Такая популярность вызывает опасения правительств разных стран, так как контролировать транзакции с криптовалютами пока никто не может. Однако, несмотря на активное распространение цифровых монет по всему миру, до сих пор остается немало людей, которые не верят в виртуальные деньги, и они полагают, что криптовалюта – это очередной обман или финансовая пирамида.

Принципы работы криптовалюты

Чтобы разобраться в вопросе, является ли криптовалюта обычным «разводом», необходимо понять принципы работы цифровых монет. Основу всех виртуальных денег составляет блокчейн, и это сравнительно новая технология, предусматривающая децентрализацию всех операций. То есть информация о проведенных сделках, переводах и других сведениях об операциях с криптовалютами хранится на всех компьютерах, подключенных к определенной сети (например, к Биткоину). Эти данные содержатся в специальных блоках, объединенных в одну цепочку, которая автоматически изменяется на всех компьютерах после совершения любой операции с криптовалютой.

Благодаря таким особенностям блокчейна цифровые деньги никому не подчинены, а эмиссия криптовалют происходит после того, как компьютеры участников сети открывают новый блок, за что они получают вознаграждение в виде криптовалюты. Такая особенность позволяет исключить из цепочки сделок банки и другие финансовые учреждения, или если сказать точнее – влияние со стороны государства, и поэтому ни один банк или государственная структура не способна «заморозить» средства в криптовалютном кошельке. Кроме того, за счет этого минимизируются комиссии за переводы, так как третьи лица (те же банки) не принимают участия в транзакциях.

Технология блокчейн примечательна еще и тем, что обеспечивает практически полную анонимность пользователей, благодаря чему участники сети могут создавать неограниченное число кошельков без привязки их к какой-либо информации. Например, если пользователь при создании криптовалютного кошелька не указал никаких данных о себе, то никто не сможет узнать, кому принадлежит тот или иной счет без желания его владельца.

Еще одним принципом работы технологии блокчейн является то, что она создает прозрачную экосистему. Каждый пользователь, подключенный к сети, имеет доступ ко всей информации об операциях, совершенных в течение всего периода существования системы. Например, участники могут узнать, с какого и на какой кошелек были переведены деньги, при этом блокчейн не позволяет вносить изменения в цепочку блоков без согласия участников. Данная особенность приводит к тому, что пользователи не могут вернуть отправленные деньги либо отменить уже совершенную операцию.

Если говорить об эмиссии криптовалют (добыче новых монет), то происходит это благодаря действиям участников сети, и новая монета появляется после того, как компьютеры подключенных пользователей решат сложную математическую задачу. Таким образом, любой человек при наличии достаточных мощностей может добывать криптовалюты.

Преимущества и недостатки криптовалют

К неоспоримым преимуществам использования криптовалют относится следующее:

Отсутствие внешнего контроля. Операции с криптовалютами проводятся без непосредственного участия третьих лиц или организаций, а на курс криптовалют влияют только пользователи сети и трейдеры. Анонимность. В данном случае нужно отметить, что некоторые криптовалюты полностью не закрывают информацию о пользователях. Защищенность. Благодаря особенностям блокчейна взломать сеть и получить доступ к кошелькам можно при условии, если один человек (или компания) будет владеть как минимум 51% сети, что физически невозможно. Также криптовалюту нельзя подделать. Высокая волатильность. Данная характеристика относится как к преимуществам, так и к недостаткам. Из-за высокой волатильности трейдеры могут быстро заработать на криптовалютах большие суммы, но и также можно все быстро потерять. Большое количество специализированных бирж. Криптовалютные биржи дают возможность всем желающим начать зарабатывать на торговле криптовалютами.

Несмотря на сказанное, криптовалюты не лишены ряда недостатков:

Существует вероятность взлома кошельков и криптобирж. Отсутствие централизованного управления, что в определенных случаях может привести к хаосу и провоцирует на активность мошенников и других представителей криминального мира. Неясный статус криптовалют. В некоторых странах операции с цифровыми монетами запрещены. Невозможность отмены транзакций. После ошибочной отправки денег пользователь не может вернуть средства.

Популярные мифы о криптовалюте

Столь быстрый рост популярности криптовалют не мог не привести к возникновению мифов и заблуждений о цифровых монетах.

Миф 1. Криптовалюты – это финансовая пирамида

Данный миф подкрепляется двумя фактами:

Во-первых, на криптовалюте, как и на финансовой пирамиде, можно быстро заработать.

Во-вторых, в сети функционирует немало сервисов, которые предлагают за небольшое количество цифровых монет гораздо большую сумму.

Отчасти именно последние платформы создали миф о том, что криптовалюта – это финансовая пирамида. Данные структуры работают следующим образом: клиенты приносят в компанию определенное количество денег, после чего спустя некоторое время они получают сумму, превышающую первоначальные инвестиции. Прибыль от вложений почти всегда производится из тех денег, которые приносят новые клиенты, и в итоге наступает момент, когда люди перестают приходить, а финансовая пирамида закрывается, забирая себе все оставшиеся средства. Также пирамиды могу закрываться и просто по желанию ее создателя, если тот посчитает это необходимым.

Сама же криптовалюта работает по совершенно другим принципам, кардинально отличающимся от пирамид. Как уже было отмечено, получение криптовалюты происходит только после совершения определенных действий: открытия нового блока (майнинг) либо обмена фиатных (реальных) денег на специализированных площадках.

Миф 2. Криптовалюта создана для криминального мира

Многие криминальные структуры используют анонимность технологии блокчейн для отмывания денег, но стоит отметить, что и до появления криптовалют существовало множество более безопасных способов, чтобы это сделать. И стоит отметить, что при желании силовые ведомства все равно могут найти почти любого злоумышленника, принимающего оплату при помощи криптовалют, что происходило далеко не один раз. Помимо этого, криптовалюты сегодня используются в разных сферах жизни, которые далеки от противозаконных действий.

Также цифровыми монетами можно легально торговать на специализированных биржах, а некоторые компании принимают оплату в криптовалюте за товары и услуги.

Миф 3. Криптовалюты – это «мыльный пузырь»

Трейдеры применяют понятие «мыльный пузырь» к активам, рост курса которых ничем не подкреплен. Например, компания-эмитент заявляет о резком увеличении доходов, которого на самом деле не было, из-за чего курс ее акций временно растет, достигая высоких цен. Но стоит отметить, что данные ценные бумаги почти всегда имеют обеспечение в виде имущества, денег и других активов компании, тогда как ценность криптовалют во многом определяется только доверием участников сети.

Миф 4. Криптовалюта не имеет обеспечения

Данный миф во многом правдив, но и реальные деньги с 1971 года не имеют никакого обеспечения. По сути, ценность криптовалют и фиата определяется доверием людей, то есть по данному признаку цифровые монеты не отличаются от реальных денег.

Криптовалюта – это развод?

То, что криптовалюта – это не развод, подтверждают четыре важных факта.

Прежде всего, чтобы получить новую монету, требуются достаточно мощные компьютеры и большие затраты на электроэнергию, тогда как мошенники преимущественно стараются минимизировать расходы и максимально быстро получить прибыль.

Второе важное обстоятельство – это то, что о криптовалютах говорят практически все. Японское правительство разрешило обращение Bitcoin на территории страны, а во многих государствах сегодня запущенны процессы по созданию законодательной базы под криптовалюты. В некоторых странах, включая Россию и Китай, задумались над вопросом создания собственной цифровой монеты, из чего следует, что мировое общество, в том числе и правительства, начали признавать не только существование криптовалют, но и то, что она открывает новые перспективы для развития финансового сектора.

Третье обстоятельство – немало трейдеров смогли заработать себе целое состояние на торговле криптовалютами и их истории известны широкой общественности и многократно подтверждены фактами. Естественно, в сети встречаются негативные отзывы о трейдинге криптовалютами, но аналогичные сообщения оставляют в адрес финансовых бирж, а если сравнить число негативных и позитивных отзывов о торговле криптовалютой, то позитивных будет в разы больше.

И последнее важное обстоятельство – криптовалютами начали расплачиваться за реальные товары и услуги в некоторых странах, но постепенно такие способы оплаты распространятся по всему миру.

Когда нельзя инвестировать в криптовалюту

Столь резкий рост популярности криптовалюты не мог не привлечь внимания мошенников, которые придумали несколько популярных схем обмана пользователей.

Поддельные сайты

В сети часто встречается информация от пользователей, которые заявили, что одна из популярных платформ забрала все инвестированные деньги, но подобные случаи возникают только тогда, когда люди заходят на поддельные сайты.

Мошенники используют следующую схему: они берут адрес популярного криптовалютного ресурса и меняют в его названии только одну букву либо переставляют их местами. Внешний вид поддельной площадки в итоге не отличается от оригинальной, из-за чего пользователи не всегда замечают, что заходят на неправильный сайт.

Поэтому при работе с криптовалютами рекомендуется каждый раз проверять правильность написания наименования ресурса в адресной строке браузера.

Стандартные схемы обмана

Мошенники пользуются и тем, что операции с криптовалютами нельзя изменить. Поэтому они находят доверчивых пользователей, предлагая им приобрести товар за цифровые монеты, но как только они получают деньги от клиентов, никакой продукции в ответ не поставляют, а средства в подобных случаях вернуть нельзя.

Встречаются в сети и так называемые скам-ресурсы (scam). На этих сайтах размещены положительные отзывы от якобы реальных клиентов, которые должны повысить доверие пользователей. Подобные площадки предлагают инвестиции с доходностью в 400% и другие привлекательные условия. Избежать «встречи» с такими мошенниками можно только изучив отзывы об этих сайтах на сторонних ресурсах.

Финансовые пирамиды с криптовалютами

О финансовых пирамидах было сказано ранее. Здесь следует отметить, что применительно к криптовалютам данная схема обмана работает по стандартному сценарию, где автор финансовой пирамиды предлагает большой рост первоначальных инвестиций в течение короткого периода времени.

Авторы подобных финансовых пирамид предлагают «клиентам» предоставить на временное хранение небольшое количество криптовалюты либо приобрести мощности в «облачном» майнинге. Более того, первые пользователи, инвестировавшие в такой ресурс, действительно получают доход, но по прошествии некоторого времени сайт закрывается, а деньги «клиентов» исчезают.

Фишинговые ссылки

В данном случае также речь идет о поддельных сайтах, но пользователи на них переходят не напрямую, а по предложенной ссылке. После того, как человек заполнит поля с паролем и логином, эти данные сразу переходят к мошенникам, которые получают тем самым доступ к криптовалютным кошелькам или биржам (в зависимости от того, какой сайт был подделан).

Вредоносные мобильные приложения и плагины для браузеров

Несмотря на то, что Google и Apple отслеживает появление вредоносных программ на Google Play и AppStore соответственно, периодически на этих площадках размещаются приложения, которые воруют личные данные пользователей.

Аналогичным образом мошенники поступают и в отношении плагинов для браузера. В частности, приложение BitcoinWisdom Ads Remover автоматически пересылало криптомонеты пользователей на кошелек злоумышленника.

Избежать обмана в данном случае можно только путем глубокой проверки каждого приложения. Также не рекомендуется хранить информацию о криптокошельках и пароли от бирж на компьютере.

Важные правила, которые нужно соблюдать при работе с криптовалютой

Торговля криптовалютой, как и другими финансовыми активами, подвержена влиянию множества факторов, поэтому приступая к трейдингу цифровыми монетами нужно постоянно помнить о следующем:

Криптовалютный рынок очень волатильный. Курс одной монеты может как быстро расти, так и стремительно падать, причем происходит это иногда в течение нескольких дней или недель. На рынке криптовалют есть крупные игроки, способные своими действиями резко изменить курс монет. Политические решения оказывают прямое влияние на курсы криптовалют. Для примера, введение запрета на использование цифровых монет со стороны США может привести к быстрому падению курса. Торговля криптовалютами всегда сопровождается высокими рисками. Заработать на криптовалюте можно только при условии проведения комплексного анализа криптомонет, включающего в себя оценку перспектив монеты и множества других факторов.

В определенном смысле торговля криптовалютой выглядит сложнее, чем трейдинг классическими финансовыми активами типа акций и облигаций.

Есть ли у криптовалюты будущее?

О том, что история криптовалюты подошла к концу, говорили много раз. Эксперты финансового рынка неоднократно предрекали скорый крах криптовалют, но несмотря на эти заявления, криптовалюта продолжает развиваться, а ее популярность остается на достаточно высоком уровне.

В связи с этим все чаще стали возникать вопросы о том, нужны ли цифровые монеты мировому финансовому рынку, как встроить их в текущую конъюнктуру и стоит ли официально разрешить использовать виртуальные деньги в качестве платежного средства.

В настоящий момент развитие криптовалюты застопорилось где-то по середине. Одна часть экспертов уверена, что за данным активом и технологией блокчейн будущее, тогда как другая до сих пор настаивает на скором крахе цифровых монет. Некоторые аналитики предрекают повсеместное внедрение технологии блокчейн в повседневную жизнь, но есть и противники данного решения.

В действительности же криптовалюта и блокчейн продолжают развиваться и в скором времени можно ожидать появления новых популярных криптовалют и исчезновение старых. Также не исключено, что Биткоин и, возможно, Ethereum станут мерилом финансовых средств наряду с американским долларом. Ряд экспертов не сомневается в том, что криптовалюты станут надгосударственными деньгами, так как этим они облегчат многие операции, на которые не смогут влиять правительства различных стран. В пользу данного предположения свидетельствует постепенная и масштабная цифровизация разных сфер жизнедеятельности человека, а с учетом того, что криптовалюта изначально являлась только цифровым активом, она вполне может стать одним из средств платежа и проведения расчетов. В мире есть несколько государств, руководство которых считает, что за криптовалютами будущее, но в Эквадоре и Боливии запретили любые операции с этими активами. В России пока нет законодательной базы, которая регулирует транзакции с криптовалютами, но в ближайшем времени ситуация может измениться.

Как и любой другой новый финансовый актив, криптовалюта должна пройти несколько этапов становления. В частности, ей еще предстоит завоевать доверие у широких масс населения, изменив критические настроения в обществе, но судя по текущей тенденции, когда даже руководство стран задумывается о легализации операций с цифровыми монетами, можно с уверенностью сказать, что за криптовалютами будущее. При этом нужно понимать, что технология блокчейн еще далека от совершенства и ей также необходимо пройти несколько стадий развития, чтобы она смогла прочно войти в повседневную жизнь. Поэтому перед тем, как начнется массовое использование криптовалют, пройдет не один десяток лет и будет проведено огромное множество тестирований и нововведений.

Стоит ли обращаться к биржам криптовалют?

Криптовалютами сегодня занимаются брокеры бинарных опционов и рынка Forex, но особое внимание стоит уделить биржам криптовалют. Такие компании успели завоевать доверие среди трейдеров благодаря многолетней и успешной работе, но и среди бирж криптовалют встречаются мошенники. Как и предыдущих случаях, прежде чем доверить свои деньги компании, следует проверить отзывы о ней на сторонних ресурсах.

Как найти надежную биржу криптовалют?

Чтобы выбрать надежную биржу криптовалют, необходимо:

Изучить информацию о бирже на сторонних ресурсах, в том числе стаж работы и планы на будущее. Проверить отзывы о бирже криптовалют. Провести несколько операций на демо-счете (если он предоставляется). Данный инструмент позволяет получить первые навыки торговли криптовалютами в реальных условиях, не рискуя собственными деньгами. Также при помощи демо-счета можно познакомиться с интерфейсом терминала, через который ведется трейдинг. Выяснить, какие бонусы предлагает биржа. Данный параметр тоже позволяет оценить надежность компании, так как нечестные компании нередко предлагают крупные бонусы и подарки, что всегда подозрительно. Приступить к сотрудничеству с биржей, инвестируя минимальный капитал. Это поможет понять, насколько надежна компания, и проверить скорость вывода заработка со счета.

Такой подход поможет избежать встречи с мошенниками и подобрать оптимальную биржу.

Выводы

Криптовалютный рынок сегодня является одним из самых быстрорастущих. На нем наблюдается высокая волатильность, которая как позволяет заработать крупные суммы денег, так и потерять весь депозит за короткий срок, поэтому чтобы получать стабильный доход на криптовалюте, нужно понимать принципы работы этого инструмента, отслеживать все факторы, влияющие на курс и научиться принимать правильные решения.

