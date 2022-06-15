Причины падения Криптовалют. Почему падает Bitcoin и альткоины

Давайте постараемся разобраться, почему падает Bitcoin и другие криптовалюты в 2022 года? Биткоин с момента его создания и запуска не перестает стремительно расти в цене на протяжении уже более 10 лет, но несмотря на это, не редко случаются периоды падения и коррекции курса Bitcoin, которые могут длиться довольно долго.

Одним из самых затяжных снижений в цене первой криптовалюты можно считать период, который длился более 1 года (снижение цены началось в конце 2017), и лишь к середине 2019 года можно было наблюдать новый рост и восстановление рынка.

Далее рассмотрим хронологию событий, связанных с некоторыми последними значительными падениями и коррекциями цены BTC.

Содержание:

Почему цена на Bitcoin падает в 2022 году

Начиная с конца 2020 года Биткоин показывал сильную тенденцию роста, благодаря чему достиг цены в $69 000, что является рекордом для этой криптовалюты. Но цена на монеты не может расти без падения, и начиная с 9 ноября началась затяжная коррекция. По итогу она переросла в падение и в 2022 году все попытки роста не были оправданы. В понедельник, 17 января после небольшого отката цена продолжила падение, пробив цену в $40 000 и в день написания статьи BTC снизился в цене более чем на 50% от точки максимума:

На данный момент многие трейдеры обсуждают состояние Bitcoin, связывая состояние цены с двумя недавними факторами. Одна из негативных новостей, повлиявших на падение, связана с предложением ЦБ РФ запретить криптовалюты и майнинг в России, так как они связаны с высокими рисками из-за своей волатильности, чем могут нанести удар по финансовой ситуации страны. Кроме этого, монетарная политика США и ее ужесточение в виде изменения процентных ставок также толкает инвесторов избавляться от рискованных активов.

И даже не смотря на самые последние и воодушевляющие прогнозы, цена продолжает падать. ARK Invest и Кэти Вуд говорили о росте до $500 000. Генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор и вовсе предсказывал цену в $6 000 000 за одну монету BTC. По факту же мы имеем то, что последнее снижение цен уменьшило капитализацию Биткоина на более чем $600 000 000 000 (млрд.), а капитализацию всего рынка криптовалют на более чем $1 000 000 000 000 (трлн.):

Из новостей, которые могут положительно повлиять на цены, сообщается, что администрация Байдена готовится опубликовать первоначальную общегосударственную стратегию в отношении цифровых активов уже в феврале. После этого федеральным агентствам будет поручено оценить риски, связанные с криптовалютами.

Ситуация с криптовалютами на июнь 2022 года

В середине июня две крупнейшие криптовалюты – Биткоин (BTC) и Эфир (ETH) продолжают свое большое снижение несмотря на небольшую попытку роста. Биткоин, снизившийся на 7% до $22 000, продолжил падение до $21 000. Согласно CoinMarketCap, эта цена является самой низкой с декабря 2020 года. Эфир снизился на 2.2% до $1 170 и продолжил падение до $1 100, что является самой низкой ценой с января 2021 года:

BTC ETH

Избыточная ликвидность, которая появилась из-за адаптивной денежно-кредитной политики и массивной фискальной поддержки со стороны правительства США во время пандемии, которая помогла поддержать криптовалюты, теперь работает в обратном направлении, поскольку Федеральная резервная система может снова поднять ставки.

Поскольку крупнейшая в мире криптовалюта все еще демонстрирует слабость, акции компании MicroStrategy, которая владеет 129 918 BTC, уже упали на 8.3%. Компании, возможно, придется разместить дополнительное кредитное обеспечение, обеспеченное криптовалютой, если Bitcoin опустится ниже $21 000. Показатели других акций, связанных с криптовалютами, неоднозначны: Coinbase -5.2%, Riot Blockchain -2.4%, Marathon Digital -3.2%, BIT Mining +5.7%, Core Scientific -2%, Hut 8 Mining +2.4%.

В то время как некоторые задаются вопросом, пора ли покупать Биткоин после резкого падения, Ноэль Ачесон, глава отдела анализа рынка в Genesis Trading, более осторожна. «Запуск Celsius может в конечном итоге оказать большее влияние на рынок в целом, чем крах экосистемы Terra – это сильно навредило, но было относительно изолированным», – написала она в Твиттере. «Этот взрыв может повлиять на многие экосистемы, поскольку у Celsius есть ряд активов, используемых на нескольких платформах».

Закупают ли киты Bitcoin на снижении цены в 2022 году?

Соучредитель Morgan Creek Digital Энтони Помплиано изучает ключевые показатели сети, чтобы определить, накапливают ли киты Биткоин – флагманский криптоактив, поскольку он торгуется близко к $30 000. В новом выпуске «Лучшего бизнес-шоу» Помплиано рассказал тысячам своих подписчиков на YouTube, что BTC-киты в значительной степени остались в стороне во время последней резкой коррекции, в результате которой Биткоин потерял более 50% своей стоимости за два с лишним месяца: «По-прежнему не хватает крупных покупателей. Киты, у которых более 1 000 BTC просто не покупают новые монеты никаким из возможных способов. По сути, это просто боковое движение… Поэтому, хотя цена движется вверх и вниз, мы все еще наблюдаем боковое движение». Кроме этого, он сказал о том, что для роста нужны новые покупки: «Для того, чтобы мы увидели существенное движение цены вверх, нужны новые крупные сделки. Обычно наблюдается всплеск активности китов, они начинают покупать монеты, а потом начинает расти цена… Это означает, что нам не следует ожидать какого-либо существенного движения цены вверх, пока мы не увидим всплеск активности китов».

Помплиано также смотрит на показатель чистой реализованной прибыли/убытка, который отслеживает, продают ли держатели Биткоинов свои криптомонеты с убытком или с прибылью. По его словам, фаза капитуляции Bitcoin, похоже, подходит к концу: «Капитуляция, кажется, замедляется, а это означает, что количество убытков уменьшается… В конце декабря и в начале января было много людей, продающих в убыток. Но теперь мы возвращаемся к нулю, своего рода точке безубыточности. Обычно это заканчивается тем, что мы возвращаемся к тем, кто продает уже не в минус, а в плюс».

Помплиано также следит за процентом предложения BTC к прибыли. Он говорит, что это указывает на то, что первая криптовалюта может достичь дна: «Если мы посмотрим на процент предложения к прибыли, то увидим, что это всего около 70% или около того… Это примерно тот же уровень, который мы видели летом, когда фактически достигли дна перед массовым восстановлением».

Также можно посмотреть на доминацию Биткоина, которая начала расти летом, и сейчас можно видеть небольшое начало ее роста, что может говорить о предстоящем росте:

Причины начала падения Bitcoin в 2021 году

С самого начала 2021 года, на графике Bitcoin, медленно, но уверенно начала формироваться дивергенция. Дивергенцию можно было наблюдать на разных индикаторах, но лучше всего она видна по индикатору RSI. Тем не менее, не смотря на целые 4 расходящихся пика, цена биткоин в 2021 году достигла рекордного значения в 64700$ по данным биржи Binance и только после этого дивергенция начала свою отработку и похоже уйдет довольно глубоко. При этом, если цена во время такой коррекции Bitcoin опустится ниже 37000$ за 1BTC, это уже может значить, что это вовсе не коррекция, а победа медведей над быками и переход Биткоина в нисходящий тренд.

Конечно не последнюю роль в падении Bitcoin сегодня сыграл и Илон Маск, который как известно сначала купил Биткоины за счет своей компании Tesla, после чего объявил у себя в Twitter, что компания Tesla начинает принимать Биткоин для оплаты их автомобилей прямо на официальном сайте. Но уже 17 мая 2021 года, он выпустил новый твит, где сообщил что, компания отказывается от приема криптовалюты из-за надуманной причины, что добыча BTC потребляет слишком много электроэнергии, что расходится с взглядами компании об экологии, после чего и началась глубокая отработка дивергенции по BTC.

Подлили и масла в огонь новости из Китая, где в среду, 19 мая, Народный банк Китая обьявил о запрете цифровых валют в качестве оплаты товаров и услуг.

До апреля 2021 года, можно наблюдать две глобальные коррекции цен на Биткоин. Первая произошла в начале января и продлилась около двух недель, а снижение в цене достигало 31%. Второе снижение можно было наблюдать 22 февраля и возможно оно еще не было закончено. Цена упала чуть более чем за день на 28%:

Такое падение опустило цену BTC в конце февраля до $45 000. По данным с некоторых криптовалютных бирж стало известно, что от ликвидации long-позиций (покупок) пострадали около 475 000 трейдеров, а общая сумма ликвидированных позиций составила 4.4 миллиарда долларов:

Большинство аналитиков, трейдеров и инвесторов считают, что этому падению цены предшествовали слова Джанет Йеллен (министр финансов США), которая сказала в интервью газете New York Times, что Биткоин «нестабилен» и «неэффективен».

Когда ее спросили об инвестировании в Bitcoin, Йеллен заявила, что «людям следует опасаться, что он может быть чрезвычайно нестабильным, и я действительно беспокоюсь о потенциальных убытках, которые могут понести инвесторы». И также это крайне неэффективный способ проведения транзакций».

Джанет Йеллен, как бывший председатель Федеральной Резервной Системы имеет долгую историю негативного отношения к Биткоину и другим криптовалютам, поскольку они уменьшают возможные монопольные полномочия руководителей центральных банков.

Для многих в криптосфере комментарии Йеллен не были слишком неожиданными, но, по крайней мере, прояснили ее позицию.

Известный писатель Роберт Кийосаки, написавший бестселлер «Богатый папа, бедный папа», недоверчиво отреагировал на слова Йеллен в Twitter. Кийосаки сказал: «Министр финансов Джанет Йеллен заявляет: «Биткоин крайне неэффективен». А считает ли она, что печать триллионов новых долларов эффективна? Разве она не знает, что чем больше новых долларов она печатает, тем эффективнее и ценнее становится Bitcoin?»

Стоит отметить, что не смотря даже на самую глубокую коррекцию, будущее будет за криптовалютами и скорей всего в будущем Bitcoin все таки будет расти, как мы уже писали ранее в статье о причинах дальнейшего роста Bitcoin. Продолжению роста будет способствовать то, что все больше новых крупных компаний начинают инвестировать в Bitcoin, а самой крупной инвестицией в 2021 году, на данный момент считается покупка Илоном Маском (компания Тесла) Биткоинов на 1.5 миллиарда долларов.

Причины падения Биткоина в 2019 году

После длительного формирования на графике фигуры нисходящего треугольника, Bitcoin вышел из него вниз, как и прогнозировалось, обрушив при этом не только свой курс, а и потянув за собой курс других криптовалют:

Уже к концу 24 сентября 2019 года, Bitcoin упал более чем на 15%, преодолев при этом такие, казалось бы, надежные уровни поддержки как $9 000, $8 700, $8 300 и почти дошел до своего круглого уровня в $8 000.

Такое падение Биткоина потянуло за собой вниз почти все альткоины, часть из которых в моменте упала более чем на 30% всего за несколько часов:

Альткоины еще до падения BTC показывали значительно меньший рост в сравнении с основной криптовалютой и хотя многие аналитики предсказывали для альтов значительно больший рост, уже этой осенью, они смотрелись значительно слабее Bitcoin, показывая рост на 1-2% в день, при росте первой криптовалюты Биткоин на 4-5%. Как результат, альтоины обвались еще сильней чем Bitcoin, многие из них обновили свои годовые минимумы, выбив тем самым все стоп-лосы покупателей.

Так Ripple (XRP) по итогам дня опускался до своего минимального значения в 0.21998 цента за монету:

А к примеру, Bitcoin Gold (BTG) и вовсе обвалился до $4 за одну монету, что ниже более чем в 100 раз от его максимальных значений!

Падение Bitcoin было обусловлено не только фигурой технического анализа в качестве нисходящего треугольника, но и его трендовой линией, ниже которой BTC торгуется уже довольно долго, что так же говорит о его медвежьих настроениях и перспективах к падению. Многие явно ожидали падение Биткоина, но вероятно не такого стремительного:

Основная причина падения Bitcoin осенью 2019 года

И все-таки главной причиной такого резкого падения Bitcoin стал запуск биржи Bakkt, нацеленной на институциональных инвесторов.

В финансовом мире давно был миф о «большом институциональном интересе» к Биткоину. Этот миф жил и процветал среди криптоаналитиков, ориентированных на розничных инвесторов, но более объективная экспертная оценка признает очевидный факт: интерес институциональных инвесторов к биткоину развивается медленно (если вообще развивается).

По итогам первого дня торгов биржи Bakkt, ее объём составил всего 71 BTC:

Так, для примера, средний объём торгов всего одной биржи Binance составляет более 100 000 BTC в сутки. Разницу в объёмах торгов Биткоином на этих биржах даже не стоит сравнивать, так как она не поддается сравнению.

Такое отсутствие интереса к криптовалюте со стороны крупных игроков и повело за собой, скорее всего, крах Биткоина и криптовалют в целом этой осенью.

Как будет развиваться судьба Bitcoin и всех криптовалют в общем, покажет время, но пока на всех альткоинах уже сформировалась фигура графического анализа «крест смерти» обозначающую сильные медвежьи настроения и последующее падение актива:

Биткоину еще есть куда падать даже в рамках коррекции его последнего роста, а это значит что альткоины будут обновлять свои минимумы и дальше, пока не изменится картина по BTC.

