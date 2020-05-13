Халвинг Биткоина 2020 года

Халвинг Биткоина происходит через каждые 210 000 блоков или примерно каждые 4 года. Данный алгоритм никак не изменить, так как он был изначально заложен в алгоритм работы данной криптовалюты. Суть халвинга в «уполовинивании» награды майнерам за добытый блок, и они будут происходит до того момента, пока не прекратится добыча Bitcoin (примерно до 2140 года).

Сколько халвингов уже было проведено?

За все время существования Биткоина халвинг проводился всего 2 раза: 28 ноября 2012 года и 9 июля 2016 года. Самые первые майнеры изначально получали 50 BTC за добавленный блок (это кажется огромным вознаграждением, но стоит учитывать, что тогда цена Bitcoin была в разы меньше), а после первого халвинга награда была уменьшена в два раза и составляла уже 25 BTC. После третьего халвинга награда уменьшилась еще в 2 раза и до недавнего времени составляла 12.5 BTC.

Когда должен произойти следующий халвинг?

Третий халвинг в сети биткоина уже состоялся, и это произошло 11 мая 2020 года. Номер блока, после которого произошёл халвинг - #630 000.

Теперь награда за добытый блок составляет 6.25 BTC и следующие 4 года будет оставаться такой. Цена во время халвинга не изменялась и держалась в районе $8 600.

Халвинг не с проста волнует многих инвесторов крипторынка. Это событие всегда вызывало значительный рост цены Биткоина, так как тут работает классический экономический закон – чем ниже предложение, тем выше цена, и наоборот. И несмотря на то, что Bitcoin продолжают добывать, это становится все сложнее и сложнее.

Кроме этого, Биткоин очень часто называют «тихой гаванью» и лучшей инвестицией десятилетия, так как из-за кризиса и эпидемии коронавируса почти все мировые рынки очень сильно пострадали, чего не скажешь о главной криптовалюте.

И все же Bitcoin пока еще остается далеко не самым популярным активом для инвестирования, так как его волатильность довольно высока по сравнению с классическими активами. Кроме этого, профессионально инвестировать в него гораздо сложнее, чем в золото или, например, облигации.

Несмотря на это, криптоэнтузиасты полны надежд, что цена на Биткоин будет неуклонно расти, как это происходило после предыдущих халвингов. И стоит отметить, что еще 11 апреля цена BTC составляла всего $6 800, а к халвингу выросла примерно на 47% и достигала отметки в $10 000.

Почему Биткоину необходим халвинг?

Единственной задачей халвинга является контроль эмиссии криптовалюты и сдерживание инфляции.

Если сравнить Bitcoin с золотом, то можно сказать, что, как и запасы золота в мире ограничены и добывать его становится все сложнее и дороже, также и Биткоин после халвинга становится все сложнее добывать. Именно поэтому золото всегда было в цене на протяжении многих сотен лет, а Биткоин был в цене на протяжении большей части своего существования.

На сколько сильно халвинг влияет на майнинг Биткоина?

При создании Bitcoin было предусмотрено снижение сложности майнинга при снижении активности майнеров. Поэтому если какое-то количество майнеров после халвинга или в любой другой момент решат перестать добывать BTC, то хешрейт сети снизится вслед за уходом этих майнеров, что в свою очередь снизит сложность добычи, и другие майнеры смогут добывать больше монет, прилагая те же усилия. А значит новые блоки будут добавляться примерно с теми же интервалами и скорость обработки транзакций останется прежней.

Также на эффективность майнинга оказывают влияние цена BTC и объем транзакций. При высокой активности уход некоторых майнеров не окажет сильного эффекта.

На сколько сильно халвинг влияет на цену Bitcoin?

Как первый, так и второй халвинги каждый раз вызывали повышенную активность со стороны инвесторов и спекулянтов в течении 1-2 лет после начала халвинга.

Так, после первого халвинга цена поднималась с $11 до $1 100, а после второго — с $230 до $20 000. Не обходилось и без падений цены в много раз, как это произошло после декабря 2017 года. Поэтому касательно третьего халвинга мнения экспертов отличаются, и одни говорят о новом росте, а другие об отсутствии изменений.

В компании Digital Asset Research предполагали, что к маю 2020 года цена Биткоина может составлять около $60 000. Это предположение основывается на том, что каждый предыдущий халвинг вызывал повышенный спрос, что и приводило к новым историческим пикам цены Биткоина. Но к середине мая фактическая цена находилась в районе $8 900, что далеко даже от половины их прогноза, и очень маловероятно, что цена на 2 недели сможет вырасти так сильно.

Специалисты банка Bayerische Landesbank считают, что третий состоявшийся халвинг может позволить Биткоину получить показатель отношения запасов к приросту (Stock-to-Flow, S2F) в районе 53, что будет являться очень близким к показателю золота, который составляет 58. Если это произойдёт, то цена BTC может достигнуть $90 000. Но если судить по цене на данный момент, то такие показатели также кажутся сейчас далекими от правды и если и произойдут изменения, то только в ближайшие годы.

А вот прогнозы аналитиков компании Strix Leviathan оказались более вероятными. Они предполагали, что до и после халвинга рост цен, если он произойдёт, будет вызван активными спекуляциями и манипуляциями от крупных игроков на фоне иллюзии предыдущих эффектов от халвинга и того, что медиа будут активно рекомендовать инвесторам не продавать имеющиеся у них Биткоины.

На сколько высока вероятность, что халвинг вызовет «спираль смерти» Bitcoin?

Сложность добычи Биткоина становится сложнее каждые 2016 или примерно раз в 2 недели. Поэтому некоторые боятся того, что при падении хешрейта и перерасчете может появится временная «пропасть», и сеть Bitcoin может войти в «спираль смерти». Если говорить проще, то сложность майнинга остается прежней, а выгодность майнинга падает, из-за чем майнеры уходят и транзакции становятся в разы медленнее.

Но криптовалютные эксперты, включая Андреаса Антонопулоса утверждают, что «спираль смерти» не грозит Биткоину, так как майнеры изначально приходят в майнинг с долгосрочными перспективами и будут ожидать нового перерасчета.

Заключение

Как можно видеть, каждый халвинг Биткоина сопровождался ростом цен в последующие несколько лет, а значит рост цен возможен и в этот раз. Поэтому стоит осторожно наблюдать рынком, так как возможности для инвестирования могут появится в любой момент.

Смотрите так же:

Биржи криптовалют

Эфириум – просто криптовалюта или нечто большее?

Как выбрать кошелек для хранения Биткоина и других криптовалют

Топ-10 криптовалют для инвестирования в 2020 году