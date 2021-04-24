Бинарные опционы для мусульман: особенности исламского трейдинга

Многие мусульмане, активно интересующиеся инвестициями, задаются вопросом: бинарные опционы – халяль или харам? Учитывая строгие законы Шариата, этот вопрос далеко не праздный для многих. В этом обзоре мы разберемся в принципах исламской торговли и представим список из топ-5 брокеров бинарных опционов с исламскими счетами. Если вы хотите научиться безошибочно отличать халяль от харам, рекомендуем дочитать до конца.

Содержание:

Принципы исламской торговли бинарными опционами

Особенности исламских торговых счетов (Swap-free)

Топ брокеров с исламскими счетами

Рекомендации по торговле на исламских счетах

Заключение

Часто задаваемые вопросы об исламском трейдинге бинарными опционами

Принципы исламской торговли бинарными опционами

В мусульманском мире придается большое значение соблюдению законов Шариата – свода священных правил, охватывающих все аспекты жизни каждого мусульманина. Поэтому, чтобы разобраться в принципах исламской торговли бинарными опционами, следует изучить положения исламской экономики. Она основана на ряде постулатов, направленных на создание устойчивого и справедливого общества:

Запрет ростовщичества (риба): недопустимо получать процентное вознаграждение за предоставление денег в долг. Запрет азартных игр (майсир): любые игры, основанные на случайности, а не на реальном производстве товаров и услуг, считаются недопустимыми. Принцип справедливости: все экономические отношения между людьми должны основываться на справедливости и равенстве.

Поэтому вести торговлю бинарными опционами в соответствии с исламскими принципами можно только с использованием специальных исламских счетов без свопов, которые не начисляются за перенос открытой позиции на следующий день. Брокеры учитывают потребности своих клиентов из исламского мира и предлагают торговые счета, адаптированные под особенности их менталитета.

Особенности исламских торговых счетов (Swap-free)

Сама торговля бинарными опционами значительно отличается от трейдинга на рынке Форекс. Трейдеры бинарных опционов не оплачивают комиссии и проценты за перенос позиций овернайт, что позволяет им не нарушать принцип риба (запрет на ростовщичество).

Преимущества исламских счетов

Большинство мусульманских трейдеров считают исламские счета полезными. Например, брокеры бинарных опционов предлагают халяльные счета для тех, кто желает торговать в соответствии с законами Шариата. Учитывая запрет на ростовщичество, исламские счета для торговли бинарными опционами структурированы таким образом, чтобы исключить выплату процентного вознаграждения и спекуляцию, делая торговлю халяльной. Такие счета функционируют по особым правилам: прибыль и убытки учитываются отдельно. Такой подход соответствует принципу справедливости исламской экономики, обеспечивая заинтересованность обеих сторон сделки в ее успехе.

Требования к верификации для исламских счетов

Начинающие трейдеры часто задают нам вопрос: зачем нужна верификация? Напомним, что это стандартная процедура для всех клиентов брокерской компании без исключения, независимо от типа торгового счета. Поэтому мусульманским трейдерам, как и всем остальным, необходимо пройти этот этап, чтобы иметь возможность полноценно пользоваться своим торговым счетом.

Однако, несмотря на общую схожесть процедуры верификации, существуют определенные особенности, связанные с необходимостью соблюдения законов Шариата:

Заявление на открытие исламского счета. В нем трейдер подтверждает знание и соблюдение принципов исламской экономики. Документы, подтверждающие вероисповедание. Некоторые брокеры могут запросить дополнительные документы, подтверждающие, что вы являетесь мусульманином.

Эти документы необходимы брокерской компании для подтверждения того, что средства на исламских счетах используются в соответствии с принципами исламской экономики. Список документов и требования к ним могут различаться в зависимости от выбранного брокера.

Доступные торговые инструменты

Исламский счет позволяет трейдеру торговать только теми активами, которые не противоречат своду священных правил, обязательных для каждого мусульманина. Например, на таких счетах запрещено торговать акциями компаний, занимающихся производством алкоголя, свинины, азартными играми и другими видами деятельности, не разрешенными в исламе. Также трейдеры на таких счетах не оплачивают свопы – проценты за перенос открытых позиций на следующий торговый день. Все остальные активы, включая индексы, валютные пары и криптовалюты, доступны для торговли.

Условия работы с исламскими счетами

Работа с исламским счетом существенно не отличается от работы с обычным торговым счетом. Для его открытия вам потребуется стандартный набор документов (удостоверение личности и подтверждение адреса), а также заполнить заявление об открытии счета для мусульман. Затем вам необходимо внести минимальный депозит, размер которого зависит от вашего брокера.

Обращаем ваше внимание, что некоторые брокеры могут взимать комиссию за обслуживание таких счетов и другие услуги. При этом обычно мусульманским трейдерам предоставляется та же торговая платформа, что и для обычных пользователей. Кроме того, торговля на исламском счете позволяет обращаться за помощью в службу клиентской поддержки в случае необходимости.

Особенности пополнения и вывода средств

Как мы упоминали выше, для мусульман очень важно отсутствие процентных операций. Поэтому при пополнении и выводе средств с исламского торгового счета не должно быть никаких операций, связанных с начислением процентов. Убедитесь в том, что ваш банк или используемая вами платежная система прошли сертификацию на соответствие этим правилам и являются халяльными.

Как правило, у большинства брокеров бинарных опционов доступен широкий выбор разнообразных платежных систем, включая банковские переводы, электронные кошельки и платежные карты. Но не все они подходят для исламских счетов. Обратите на это внимание. Помимо этого, некоторые брокеры могут потребовать от вас дополнительные документы перед первым пополнением торгового счета с целью проверки вашего вероисповедания. Исламские счета поддерживают: Банковские переводы – самый безопасный метод пополнения счета.

– самый безопасный метод пополнения счета. Электронные кошельки – Skrill, Neteller и многие другие поддерживают исламские счета.

– Skrill, Neteller и многие другие поддерживают исламские счета. Платежные карты – также подходят для пополнения исламских счетов.

Важно: перед выбором метода пополнения или вывода средств убедитесь, что ваш брокер не взимает комиссии за пополнение или вывод средств.

Топ брокеров с исламскими счетами

Существует немного брокеров бинарных опционов, предлагающих своим клиентам-мусульманам индивидуальные исламские счета. Они строго соответствуют законам Шариата, что позволяет трейдерам открывать беспроцентные счета для торговли бинарными опционами, соблюдая принципы исламской экономики.

Рекомендации по торговле на исламских счетах

Для успешной торговли на исламских счетах рекомендуется придерживаться нескольких простых правил. В первую очередь выберите надежного брокера бинарных опционов, который поддерживает счета, соответствующие законам Шариата. Убедитесь, что у этого брокера есть лицензия и опыт работы с мусульманскими трейдерами. Такой подход гарантирует, что ваш брокер понимает специфику работы для мусульман и предоставит качественные услуги.

Далее проверьте список активов, доступных для торговли бинарными опционами на исламских счетах у этого брокера. Среди них не должно быть активов, связанных с компаниями из индустрии гэмблинга или с производством продуктов, запрещенных законами Шариата (например, свинина, мясо хищников и т.д.).

Выбрав инструменты для халяльной торговли опционами, составьте на их основе портфель торговых стратегий, чтобы снизить общий уровень риска. Если у вас возникнут сомнения по какому-либо вопросу, свяжитесь со службой поддержки на нашем сайте. Следуя этим рекомендациям, вы сможете торговать на финансовых рынках, не нарушая своих религиозных принципов.

Заключение

Торговля бинарными опционами на исламских счетах не только прибыльна, но и соответствует вашим религиозным убеждениям. Если вы, как трейдер-мусульманин, подойдете ответственно к выбору брокера и откроете счет у одного из рекомендованных в этом обзоре, вы сможете успешно торговать, соблюдая законы Шариата. Правильный выбор активов и стратегий обеспечит вам комфортные условия для торговли бинарными опционами. Желаем всем попутного тренда!

Часто задаваемые вопросы об исламском трейдинге бинарными опционами

Бинарные опционы – это халяль или харам?

Трейдинг бинарными опционами можно отнести к халяль, потому что эта деятельность не противоречит принципам ислама. Покупая бинарный опцион, вы приобретаете актив, который может принести вам как прибыль, так и убыток. Это не азартная игра в казино, а серьезная инвестиционная деятельность.

Какие брокеры бинарных опционов предлагают исламские счета?

В нашем обзоре мы указали список самых популярных брокеров бинарных опционов с исламскими счетами. Это такие брокерские компании как Pocket Option, Quotex, Alpari, IQ Option и Binomo. У каждого из них вы можете открыть торговый счет, который не противоречит Шариату.

Можно ли открыть исламский счет у Pocket Option?

Да, у брокера бинарных опционов Pocket Option можно открыть счет, который соответствует всем нормам Шариата. У таких счетов отсутствуют свопы и процентные платежи, а прибыль и убытки по ним начисляются прозрачно и понятно. Это позволяет мусульманским трейдерам спокойно торговать и получать прибыль без противоречий с их религиозными убеждениями.

Чем халяльная платформа Pocket Option отличается от других?

Халяльная платформа Pocket Option выгодно выделяется на фоне конкурентов благодаря технологиям, лежащим в её основе, а также своему богатому функционалу, который наверняка оценят мусульманские трейдеры.

Чем особенны исламские торговые счета?

Исламские счета позволяют трейдерам-мусульманам торговать бинарными опционами, не нарушая законов Шариата. На этих счетах доступны определённые активы, и запрещены начисления процентов.

