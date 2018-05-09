Как торговать в плюс на бинарных опционах

Торговля бинарными опционами – привлекательное занятие ввиду быстрого дохода за счет участия в сделках, совершаемых на финансовых рынках. Изменение курса ценных бумаг и валют приводит к тому, что на этом зарабатывают значительные суммы. При этом многие подпадают под действие азарта и стараются сорвать куш. Эмоции выходят на первый план – человек начинает играть, а не выстраивать стратегию трейдера. Этому способствует все: удобная торговая платформа, доступная сумма депозита (в среднем 10 долларов) и простота приобретения бинарных опционов.

В плане сложности освоения Форекс выглядит менее предпочтительным на фоне торговли бинарными опционами, несущих фиксированную прибыль. Чтобы воспользоваться последними, потребуется лишь определить тренд на конец заданного отрезка времени и нажать соответствующую кнопку. Изучать сложные термины не придется, а предлагаемая доходность способна порадовать кого угодно – до 90%.

Обозначенный процент прибыли становится тем, что завлекает многих людей. Большинство превращается в игроков, а не трейдеров. Они испытывают судьбу в расчете на удачу. Зачастую депозит инвестируется как ставка в казино (бинарные опционы — это развод), когда идут ва-банк – размещается вся доступная сумма депозита. Никаким анализом графиков никто не занимается. Такой подход приводит к печальному результату. Депозит полностью сливается в течение нескольких часов или дней.

Попробуем разобраться в том, как не оказаться среди неудачников. Научимся распоряжаться капиталом грамотно, то есть без слива депозитов.

Мани-менеджмент

Деньги требуют бережного отношения вне зависимости от варианта использования. Если предполагается торговля на бинарных опционах, то следует предварительно:

избавиться от эмоций;

установить правила «игры»;

выбрать вариант менеджмента для управления капиталом.

На начальном этапе воспользуйтесь учебным счетом (демо-счетом). Это приведет к приобретению необходимых навыков и придаст уверенность в том, что доход посредством бинарных опционов – реальность. Следующий шаг – выбор торговой стратегии для бинарных опционов . Сделки не должны заключаться наобум. Здесь необходима своя методика и собственный стиль. Изучите нюансы риск-менеджмента и только после этого переходите к торговле на реальные деньги.

Внимание! Никогда не инвестируйте всю сумму сразу. Такой риск не имеет оправдания. Бинарные опционы – это не лотерея.

Профессиональные трейдеры определяют для себя допустимый размер одной сделки. Стандарт – от 3 до 5% от депозита. Если вы начинающий игрок финансового рынка, то желательно снизить объем единоразового инвестирования до 1–2%. Это немного, но сначала надо обрасти знаниями и опытом, а затем включаться в марафон за прибылью. Первый этап – выработка стратегии, способной обеспечить безубыточные торги по итогам отчетного периода.

Каждый день не может приносить прибыль, что обусловливается непредсказуемостью рынка. Одни дни станут для вас доходными, а другие – убыточными. Ваша задача – сделать так, чтобы торговля выходила в плюс на конец установленного периода (неделя, месяц, квартал и т. д.). Заведите дневник трейдера . Стремитесь к удачному завершению сделок не менее чем в 70% случаев. Также определите, какое количество убыточных сделок считается допустимым. Если такой показатель будет равняться 3, то прекращайте торговлю при его достижении. Займитесь анализом ошибок, подтяните теорию, а к торгам приступайте не ранее завтрашнего дня.

Следование приведенно му выше алгоритму снижает накал страстей. Эмоции утихают, и человек становится способным принимать взвешенные решения. Большинство людей с трудом владеют собой, когда теряют большую сумму за раз или их преследует череда неудач. Происходит слив депозита, так как трейдер пытается вернуть потери. Некоторые обращаются к стратегиям, применяемым в казино. Используется тот же «догон», характеризуемый тем, что после каждого неудачного завершения сделки сумма инвестирования удваивается, а то и утраивается, используется так называемая система Мартингейла . Это приводит к моментальному «сливу» депозита.

Торговая стратегия

Если делать упор на интуицию при заключении сделок, то это обязательно приведет к сливу депозита за короткий срок. Следуйте конкретной стратегии. Выберите подходящую и начните работу над ней. Тестируйте, изменяйте, улучшайте, добавляйте – делайте все, чтобы довести используемый метод участия в торгах до совершенства.

Постепенно количество удачных сделок возрастет. Стремитесь к экспериментам – смело меняйте стратегию, если она не подходит по качеству. Лезьте в настройки, задавайте другие периоды и типы.

Совет! Когда страх потери денег велик, обращайтесь к учебному счету. Это дает возможность всестороннего тестирования выбранной стратегии. Серьезные брокеры предоставляют эту услугу бесплатно.

Строгая дисциплина

Выберите двух трейдеров, работающих с применением одной и той же стратегии, и вы удивитесь тому, насколько разная у них результативность торгов. Один успешен, а другой не очень. Причина такого положения дел заключается в психологии трейдинга у каждого конкретного человека.

Люди делятся по психотипам. Некоторые проявляют чудеса выдержки. В то же время другие полны страстей, вызываемых жадностью, азартом и т. д. Кто-то видит сигналы, которых нет. Им не терпится погрузиться в рынок с его котировками. Этот процесс завораживает, возникает зависимость сродни адреналиновой.

Важно! Вы новичок. Не открывайте одновременно более одной сделки. Наберитесь сначала профессионализма, рынок никуда не денется.

Главное, правильно стартовать как трейдер на финансовом рынке. Требуется выработка модели поведения, что напрямую связано с тем, сколько будущая торговля сможет принести денег. Скажите нет эмоциями и установите суровую дисциплину, когда ничто не отвлекает от реализации конкретной стратегии.

Поначалу ограничьте использование торговых активов. Достаточно двух-трех. Углубитесь в тему с точки зрения технических и фундаментальных составляющих. Отслеживайте факторы, влияющие на изменение состояния активов. Распыление сил снижает качество контроля, что не способствует прибыльности торгов.

Вывод

Назвать торговлю бинарными опционами трудным занятием – значит пойти против истины. Подобная вид заработка в интернет не требует серьезных навыков. Нет нужды осваивать сложные моменты, все просто и понятно, что отличает от Форекс. Необходим лишь соответствующий настрой и понимание своих действий, в чем способна помочь эта статья.

