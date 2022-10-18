        Бинарные опционы в Венгрии: законно или нет?

        Бинарные опционы в Венгрии: законно или нет?

        Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) в 2018 году запретило торговлю бинарными опционами. Однако это не означает, что люди, проживающие в странах ЕС, не имеют доступа к данному виду деятельности. Найти площадку бинарных опционов можно, если заключить договор о сотрудничестве с брокерами, которые зарегистрированы за пределами Евросоюза. При этом нужно учитывать, что часть подобных компаний может обмануть трейдеров. Поэтому, прежде чем открывать счет, рекомендуется обратить внимание на рейтинг лучших брокеров бинарных опционов в Венгрии. 

        Содержание:

        Почему в Европе нельзя торговать бинарными опционами?

        ESMA – это регулятор, который определяет правила работы финансового рынка в Европе. Данное управление в 2018 году ввело запрет на проведение операций с бинарными опционами. Свое решение ESMA обусловило тем, что сделки с цифровыми контрактами сопоставимы с азартными играми. Однако не все в Европе согласны с таким утверждением.

        бинарные опционы в ЕвропеПосле введения запрета голландский суд постановил, что торговля бинарными опционами не сопоставима с азартными играми. Это объясняется тем, что данный вид трейдинга, как и работа с традиционными финансовыми активами, базируется на проведении комплексного анализа рынка. То есть решения о ставках принимаются, не исходя из интуитивного понимания, а благодаря результатам анализа (технического или фундаментального). Это означает, что, по мнению голландского суда, суть торговли бинарными опционами и традиционными активами типа акций одинаковая. Но ESMA, несмотря на сказанное, не снимает запрет на данный вид трейдинга.

        Однако действие этого постановления распространяется только на брокеров, зарегистрированных на территории ЕС. Такие компании не могут предлагать в качестве услуги торговлю цифровыми контрактами. Введенные ограничения не касаются жителей ЕС. Это означает, что каждый человек в Евросоюзе может открыть счет у брокера, зарегистрированного в других странах, и заняться трейдингом бинарных опционов.

        Сложности сотрудничества с брокерами

        Введенный запрет ограничил возможности брокеров и связанных компаний. Во избежание возможных санкций многие площадки бинарных опционов отказались принимать переводы, выполненные с помощью банковских карт Visa или Master Card. Поэтому, решившись на торговлю бинарными опционами, жителям Венгрии придется искать другие способы пополнения депозита у брокера. Наиболее предпочтительным вариантом считаются криптовалютные или электронные кошельки.

        Как безопасно торговать бинарными опционами в Венгрии

        Из-за введения указанного запрета жителям Венгрии стало сложнее находить надежного брокера бинарных опционов. Это связано с тем, что компании из ЕС, которые до 2018 года предлагали данный вид услуг, сегодня работают только с традиционными активами. Поэтому те брокеры, которые позволяют торговать цифровыми контрактами, зарегистрированы за пределами ЕС. В этом случае возникает опасность попасть на нечестную компанию, так как деятельность подобных фирм не регулируется надежными европейскими организациями.

        торговля бинарными опционами в ВенгрииНо несмотря на сказанное, сегодня можно найти немало брокеров, которые не обманывают своих клиентов. Такие компании ориентированы на долгосрочное сотрудничество и дорожат собственной репутацией. При этом рекомендуется избегать брокеров, которые появились на рынке недавно. Поэтому лучше останавливать свой выбор на проверенных компаниях, отзывы о сотрудничестве с которыми можно найти в интернете.

        Начинающим трейдерам из Европы можно приступать к торговле бинарными опционами при условии, если накоплена достаточная сумма на счету и проведено не менее 10 сделок с указанными контрактами. После этого можно брать из банка подтверждение совершенных операций и регистрироваться у подходящего брокера.

        Заключение

        Введенный запрет, а также наличие множества мошенников на рынке, осложняет поиск надежного брокера бинарных опционов. Согласно отзывам трейдеров, оптимальным вариантом для жителей Венгрии может стать компания Pocket Option. Этот брокер представлен на рынке в течение нескольких лет, за которые доказал свою надежность. Компания предлагает универсальные услуги, которые подойдут как новичкам, так и профессионалам. В частности, торговать можно с депозитом в пять долларов и со ставкой в одну сделку от одного доллара.

        В компании предусматриваются дополнительные бонусы, а также торговые сигналы и возможность копирования сделок успешных трейдеров.

        Pocket Option выгодно выделяется на фоне других брокеров, зарегистрированных за пределами ЕС. Подобные компании часто не выполняют условия сотрудничества, обманывая клиентов. В этом случае пользователям сложно вернуть свои деньги, так как нет инструментов для принуждения брокеров к выполнению обязательств.

        Смотрите также:

        Как заработать на бинарных опционах

        Как торговать с мобильных устройств на платформе Pocket Option

        Платформы для торговли бинарными опционами

        Зарабатывают ли на бинарных опционах?

        Комментарии

        Option Bull
        А что, в Венгрии кроме Покета больше нигде не торгуют?
        Руслан, в Квотексе и Бинариуме еще вроде торгуют
        23 января 2023
        Руслан
        Я так понимаю, в Eвpoпe бинapныe oпциoны дocтyпны тoлькo cepьeзным дядькaм, тo ecть пpoфeccиoнaльным инвecтopaм? Простым людям не поторговать?
        Кристина, граждане Европы могут торговать бинарными опционами, которые регулируются за пределами Европейского Союза (США, Австралия, Швейцария). К сожалению, это сейчас единственный нормальный выход из этой ситуации.
        Михаил, так у брокера может быть лицензия какой-нибудь другой страны, что уже может говорить о том, что он проверенный)
        23 января 2023
        Стас
        Самое главное, когда выбираешь брокера за пределами ЕС, не наткнуться на мошенников. Это уже все на ваш страх и риск, в случае чего, обратиться к регулирующим органам вы уже не сможете...
        19 октября 2022
        Михаил
        19 октября 2022
        Кристина
        Я так понимаю, в Eвpoпe бинapныe oпциoны дocтyпны тoлькo cepьeзным дядькaм, тo ecть пpoфeccиoнaльным инвecтopaм? Простым людям не поторговать?
        19 октября 2022
