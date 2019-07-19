Как продать свой минусовый аккаунт Quotex?

Каждый трейдер бинарных опционов наверняка хотя бы раз за свою карьеру сталкивался с подобными объявлениями: «Вернем убыток» или «Купим ваш минусовый аккаунт Quotex». Неумолимая статистика успешности торговли гласит: большая часть новичков теряет свой депозит на бинарных опционах в первый год. Увидев подобное объявление, начинающий трейдер невольно задаётся вопросом: а вдруг это шанс вернуть хотя бы часть потерь?

В этом обзоре разберемся, стоит ли доверять таким заманчивым предложениям и есть ли смысл в продаже собственного минусового аккаунта Quotex.

Что такое минусовый аккаунт?

Минусовый аккаунт Quotex представляет собой учетную запись у этого брокера бинарных опционов с большими убытками в торговой истории. Как правило, под историей подразумевается продолжительная дистанция. Владелец такого счета чаще проигрывал, чем выигрывал, и в итоге полностью обнулил свой депозит.

Иногда встречаются и уникальные случаи, когда трейдерам удается уйти в минус до отрицательных значений. Это возможно, если в торговле использовались бонусные средства – например, предоставленные брокером за регистрацию, пополнение счёта, достижение определенного оборота, компенсацию убытков и другие активности.

Кому нужен слитый счет Quotex?

Тут разумно задаться вопросом: а чем же так привлекает разгромленный счет его покупателей? Дело в том, что профессиональные трейдеры бинарных опционов и бонус хантеры знают как брокер Quotex пристально следит за размерами ставок. Его антифрод система чутко реагирует на агрессивные стратегии управления капиталом с применением системы мартингейла. И бывают случаи, когда подобная тактика приводила к блокировке счета, на котором она применялась.

В случае же с минусовым счетом Quotex, брокер не видит никакой опасности, так как владелец аккаунта не получал систематической прибыли. Именно поэтому убыточные профили не привлекают внимание службы безопасности компании и, как правило, имеют высокие лимиты на размеры одной сделки.

Для чего покупают аккаунты с отрицательным балансом?

В первую очередь для раскрутки депозита на платформе Quotex за счет агрессивных торговых стратегий. Те, кто покупают такие счета уверены в том, что некоторое время им удастся оставаться в тени всевидящего ока алгоритма антифрод-системы ( от англ. “anti-fraud” – борьба с мошенничеством).

Есть еще одна категория покупателей – бонус хантеры. “Охотники” за халявой покупают аккаунты, на которых еще не использовались бонусы в надежде использовать бесплатные средства, выданные брокером для своей выгоды.

Ну, и конечно же активно такими счетами пользуются мошенники, которые используют счета Quotex для проведения нелегальных финансовых операций чаще всего в связке с отмыванием денег. Для этого они пополняют счет одним способом, а выводят – другим. В таком случае, деньги выведенные с брокерского аккаунта, станут легальными: прибыль получена в результате торговли бинарными опционами.

Как зарабатывают на минусовых аккаунтах Quotex

Предложения о покупке слитых аккаунтов Quotex можно найти в различных социальных сетях, форумах, и даже в личных сообщениях или комментариях под видео на YouTube. Обычно речь идет о покупке убыточных профилей этого брокера бинарных опционов. Как правило, в таких объявлениях указываются суммы проигрыша, начиная от $500.

Далее существует несколько основных “схем” работы, в зависимости от опыта и уровня подготовки “покупателя”.

Вариант №1: Счет пополняет его владелец

Самый простой и распространенный вариант “сотрудничества” – пополнение счета самим продавцом. В этом случае он вносит на собственный счет небольшую сумму, например, с банковской карты или системы электронных платежей и передает счет в управление якобы профессиональным управляющим.

На самом деле после пополнения депозита, к его счету в лучшем случае подключат торгового робота с агрессивным методом управления капитала. После чего его “помощники” откроют несколько сделок на крупную сумму и будут ждать результата. Если повезет и сделки закроются в плюс – это станет их аргументом в пользу того, чтобы собственник слитого аккаунта пополнил счет на более крупную сумму (ведь они с такими малыми суммами, как известно, не работают – понимать надо).

Самое интересное начинается с момента зачисления более крупных средств. В одном из вариантов неожиданно выгодного партнерства мошенники просят перечислить средства на их реквизиты. Как бы странно это ни звучало, но некоторые особо доверчивые клиенты Quotex соглашаются на этот весьма сомнительный шаг. Очевидно, находясь под впечатлением увиденного профессионализма управляющих. Безусловно после этого связь с этими “мастерами трейдинга” будет окончательно утеряна, а вы останетесь в тяжелых раздумьях по поводу недополученной прибыли. Интересно, где вы тут могли ошибиться? Предлагаем написать вашу версию в комментариях.

Существует еще один, не менее наглый вариант “партнерства”. При пополнении счета на большую сумму вам предложат воспользоваться особо секретным промокодом, который позволит увеличить ваш депозит еще больше, что позволит гораздо безопаснее торговать на вашем аккаунте.

Но есть нюанс: промокод, который вы укажите при пополнении счета, приведет вас в партнерский кабинет мошенников. После чего они будут получать прибыль с каждой вашей убыточной сделки, а вы в этом явно преуспели, иначе зачем вам продавать слитый минусовый аккаунт Quotex?

Вариант №2: Счет пополняет покупатель аккаунта

Существует еще более изощренный вариант “взаимовыгодной работы”. К вашему счету подключат робота, который будет использовать поток данных непосредственно с биржи для того, чтобы получать котировки по различных инструментам быстрее, чем они появляются в торговом терминале Quotex. Заранее зная, куда пойдет цена, такой робот открывает сделку, торгуя как бы на инсайде, что прямо противоречит Торговому регламенту платформы Quotex.

Как следует из пункта 2.5.2 этого документа, брокер Quotex запрещает использовать любые автоматизированные системы для заключения сделок на своей платформе. Не трудно догадаться, что как только брокер заметит такую торговлю – сразу заблокирует счет без возможности вывода средств.

Есть ли смысл в продаже минусового аккаунта Quotex?

На первый взгляд перспектива продажи минусового аккаунта Quotex может показаться весьма заманчивой. Неопытным трейдерам это кажется реальным шансом вернуть хотя бы часть потерь от торговли. Однако, детально изучив этот вопрос, мы пришли к выводу: делать этого не стоит, поскольку риски слишком высоки.

Передав свой аккаунт третьим лицам, вы теряете над ним контроль – а значит, не можете гарантировать, что его не будут использовать в противоправных целях.

Заключение

Итак, на “раскрутке” минусовых аккаунтов Quotex зарабатывают только те, кто предлагает их у вас купить. Сами владельцы таких счетов не только не возвращают утраченный капитал, но и с высокой долей вероятности рискуют столкнуться с серьезными проблемами с законом. Оно того точно не стоит.

Вместо того чтобы связываться с сомнительными схемами, мы рекомендуем пройти пошаговое обучение бинарным опционам и воспользоваться проверенными стратегиями и индикаторами.

