Plataforma de negociación Quotex

Descubra toda la verdad sobre el corredor Quotex antes de comenzar a operar con opciones binarias en su plataforma. Lea reseñas reales sobre el corredor y también seleccione estrategias gratuitas para operar y no se olvide de la lista de bonificaciones y códigos promocionales.

Broker Quotex, ¿puedes confiar en él? ¿Qué reseñas escriben los comerciantes sobre él y qué ventajas tiene?

Todos los códigos promocionales existentes para el broker Quotex, que le permiten obtener desde el 40% hasta el 80% de reposición de su cuenta, así como las instrucciones para su uso.

Broker Quotex (opciones binarias) es una empresa joven que comenzó a funcionar en 2020, pero en tan poco tiempo logró desarrollarse a una escala importante, tanto en términos de funcionalidad y aspectos técnicos como en términos de popularidad en la CEI. países y Rusia. Es por eso que muchos operadores cambiaron de otras plataformas al corredor de opciones binarias Quotex y continúan operando, realizando transacciones y obteniendo ganancias.

Revisión de la plataforma de negociación del corredor Quotex

La plataforma de negociación del corredor de opciones binarias Quotex es moderna, cómoda e intuitiva. Contiene muchas herramientas útiles para analizar mercados, comerciar y mantener estadísticas. ¿Qué puede aprender de la sección de revisión del corredor de opciones binarias Quotex?

Las operaciones en sí se llevan a cabo en el sitio web oficial de Quotex, y se pueden considerar las principales ventajas de la plataforma de operaciones Quotex:

Apertura instantánea de transacciones con cualquier volumen de negociación y cualquier tiempo de vencimiento;

Muchos indicadores técnicos para análisis;

Muchas herramientas gráficas para análisis (incluidos patrones de gráficos, herramientas de Fibonacci, canales, etc.);

Varios plazos, incluidos segundos;

4 tipos de gráficos;

Un mercado con servicios y funciones útiles que aumentan la probabilidad de obtener ganancias.

Además, la plataforma de operaciones Quotex tiene configuraciones visuales y usted puede personalizar el diseño completamente a su gusto, incluido el color de las velas, el fondo del gráfico y la combinación de colores general.

Si tiene alguna pregunta, siempre puede ponerse en contacto con el soporte del corredor de opciones binarias Quotex, que responde en ruso y trabaja en la hora de Moscú. Además, la web oficial de Quotex dispone de una sección con respuestas a las preguntas más frecuentes.

Por separado, vale la pena señalar que cualquier transacción con el corredor de opciones binarias Quotex se abre instantáneamente, y muchos comerciantes y clientes de la compañía ya están convencidos de esto y, como usted sabe, abrir transacciones rápidamente en el mercado es muy importante.

Registrar una cuenta comercial con Quotex

La sección de registro de Quotex lo ayudará a comprender los detalles de la apertura de una nueva cuenta en la empresa, ya que es posible que algunos principiantes no sepan cómo registrar Quotex correctamente.

Hablará sobre las formas más rápidas y sencillas de registrarse en Quotex y también mostrará todo utilizando ejemplos reales. Gracias a esta sección, cada nuevo cliente broker podrá recibir una plantilla de registro en la plataforma Quotex.

Verificación con el corredor de opciones binarias Quotex

La sección de verificación le informará en detalle sobre el proceso de verificación de la cuenta. Después de leer este artículo, podrá comprender por qué es necesaria la verificación de datos en la plataforma del corredor de opciones binarias Quotex y si es obligatoria.

También puedes aprender en la sección cómo completarlo lo más rápido posible y cuánto tiempo suele tomar verificar los datos al verificar una cuenta en Quotex.

Depósitos y retiros en Quotex

Para comprender cómo puede recargar su cuenta con el corredor Quotex, puede leer la sección sobre recarga y retiro de fondos.

Desde allí podrá conocer todas las formas disponibles de recargar su cuenta comercial, así como también cómo retirar las ganancias obtenidas y cuánto tiempo lleva retirar los fondos.

Códigos promocionales y bonificaciones del corredor Quotex

Desde el primer día de operación, el corredor de opciones binarias Quotex permite a sus operadores utilizar códigos promocionales y bonificaciones para recargar sus cuentas, así como cancelar una transacción en Quotex.

En la sección de códigos promocionales de Quotex podrás conocer todos los códigos promocionales existentes y cómo utilizarlos.

Hablando de bonos, puede obtener un bono de bienvenida del 40% sobre su depósito del broker Quotex y, además, en nuestra sección los operadores pueden encontrar un código promocional para cancelar una operación perdedora en Quotex y un código promocional para un bono de depósito;

Estos códigos promocionales del corredor de opciones binarias Quotex le permiten reducir los riesgos durante las operaciones y aumentar las posibilidades de obtener un resultado positivo de las transacciones. El código promocional para cancelar una operación de Quotex se considera especialmente útil, ya que permite cancelar una operación perdedora por una determinada cantidad, después de lo cual la cantidad total perdida se devuelve íntegramente a su cuenta de operaciones.

Señales gratuitas del corredor Quotex

En la plataforma de negociación del corredor de opciones binarias Quotex también puede encontrar señales en línea gratuitas que se generan en tiempo real y se emiten para determinados activos comerciales.

Se pueden recibir señales tanto para opciones de compra ("superiores") como para opciones de venta ("inferiores"), y lo más importante es que el historial de todas las señales anteriores se guarda y siempre puede verlo y analizarlo si lo desea.

Programa de afiliados de Quotex

La sección con el programa de afiliados del broker Quotex te permitirá conocer todo sobre cómo funciona y cuánto puedes ganar al mes.

La sección también contiene información sobre cómo:

Registre su cuenta de socio;

Dónde conseguir materiales promocionales;

Cómo crear tu propio enlace de afiliado;

Cómo retirar el dinero ganado.

La ventaja del programa de afiliados de Quotex es que le permite obtener ingresos sin introducir el comercio, lo que significa que no existen riesgos al trabajar con un corredor, a diferencia del comercio.

Quotex: opiniones

Dado que la empresa es joven, todavía no hay muchas reseñas sobre el corredor BO Quotex, pero aquellos comerciantes que han probado el comercio real muy a menudo dejan reseñas sobre el corredor Quotex diciendo que las transacciones en la plataforma se realizan instantáneamente y las ganancias se pagan sin problemas.

Vale la pena señalar que en unos pocos años será posible juzgar la calidad del servicio brindado por las reseñas de Quotex, ya que en una distancia corta es imposible obtener una imagen completa de la empresa. Si las críticas sobre el bróker Quotex siguen siendo positivas en un par de años, entonces se le puede considerar uno de los mejores brókeres de los países de la CEI.

Conclusión

El corredor de opciones binarias Quotex puede convertirse en uno de los mejores corredores si continúa brindando servicios comerciales de la misma calidad en los mercados financieros. Pero siempre vale la pena recordar que no importa cómo parezca el corredor, no debes invertir todos tus fondos en él y es mejor distribuirlos entre diferentes empresas.