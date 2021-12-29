Валюта счета в Quotex

Нередко трейдеры, торгуя бинарными опционами, хотят изменить тип валюты, которая хранится на депозите. Причины такого решения бывают разные. При этом многие честные брокеры бинарных опционов отказываются проводить подобные операции. Но брокер Quotex предлагает другие условия торговли. Причем клиентам компании доступны уникальные для рынка бинарных опционов предложения. Помимо стандартных условий компания позволяет неограниченное количество раз менять виды средств, которые хранятся на депозите.

Поддерживаемые валюты счета в Quotex

Во время регистрации официальный сайт сообщает, что счет можно открыть в:

американских долларах;

евро;

российских рублях;

украинской гривне;

бразильском реале и еще в 7 различных валютах.

Перечень указанных активов постоянно расширяется. В частности, на площадке со временем можно будет работать с большим количеством криптовалют. Ранее клиентам компании была возможность открытия счета только в стандартных деньгах.

Правила выбора валюты у брокера бинарных опционов Квотекс

Функция выбора формы отображения баланса доступна после регистрации нового пользователя. Если при открытии счета вы выбрали не ту единицу, которую хотели, ее можно будет поменять. Это делается на панели баланса:

Нажимаем кнопку «Поменять» и в окне выбираем нужные, после подтверждаем:

При пополнении, если разновидность денежной единицы, выбранной для депозита, не совпадает с тем, который указан на внешнем кошельке, то после завершения процедуры происходит автоматическая конвертация всей суммы. Курс, по которому проводится данная операция, также можно узнать непосредственно через терминал. Для этого нужно в торговой платформе включить график котировок по конкретной паре. Например, если пользователь зачисляет на долларовый счет биткоины, то следует посмотреть курс пары BTC/USD. Предложенные котировки являются официальными. То есть курс меняется динамически вслед за рынком.

Выбор и замена валюты счета Quotex с помощью мобильного приложения

Мобильная и онлайн-версии торгового терминала мало в чем отличаются между собой. В частности, в обоих случаях трейдерам доступен одинаковый интерфейс профиля. Поэтому правила пополнения баланса и смены валюты в мобильном приложении те же, что используются для браузерной версии терминала:

Виды бонусов при переводе

Для перевода следует перейти во вкладку с входящими транзакциями. Здесь при указании количества средств для зачисления можно нажать на кнопку «У меня есть промокод» и ввести в новом окне соответствующий код, который дает дополнительный бонус. Все промокоды, которые пользователь смог собрать ранее, размещены во вкладке Маркет. При необходимости каждый бонус можно активировать из этого раздела.

Также можно выбрать бонус к депозиту:

Как вывести деньги

Часто брокеры бинарных опционов взимают дополнительные комиссии за вывод денег. Однако Квотекс предлагает другие условия. Клиенты компании могут снимать деньги, не выплачивая дополнительных комиссий:

Но не всегда на внешний кошелек поступает та сумма, которую трейдер поставил на вывод. Это объясняется тем, что платежная система, через которую осуществлялся перевод, взимает собственные комиссии. Также поступление меньшего количества средств может быть обусловлено проведенной конвертацией по невыгодному курсу.

Поэтому, прежде чем ставить деньги на вывод, рекомендуется уточнить условия конкретной платежной системы. В ряде случаев возможно, что комиссии «съедают» несколько десятков процентов от суммы, заработанной на бинарных опционах.

Преимущества торговой платформы

Платформа Квотекс отличается понятным и простым интерфейсом. Это касается и порядка проведения платежных транзакций. Трейдеры благодаря понятному интерфейсу не испытывают проблем, связанных с пополнением баланса или выводом денег.

Простым и доступным функционалом отличается демо-счет, позволяющий проверять стратегии и получить необходимые навыки торговли цифровыми контрактами. Кроме того, брокер предлагает широкий выбор индикаторов и сигналов, благодаря которым даже начинающие трейдеры могут быстро научиться правильно выбирать моменты для открытия сделок. Благодаря такой особенности клиенты этого поставщика услуг обычно не пользуются сторонним площадками для сбора нужной аналитической информации.

