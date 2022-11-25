Как закрыть счет у брокера Quotex

Quotex как брокер бинарных опционов, действующий согласно международному законодательству, обязан закрывать счет и аннулировать (удалять) сведения о клиенте по запросу последнего. Поэтому оба процесса максимально упрощены у этой компании. Аннулировать депозит и удалить профиль можно на официальном сайте или через мобильное приложение Quotex.

Порядок закрытия счета у брокера бинарных опционов Quotex

При удалении аккаунта поставщик брокерских услуг должен полностью погасить задолженности перед пользователями. То есть до начала процесса следует разрешить все финансовые вопросы с компанией. После этого можно приступать к удалению аккаунта.

Чтобы провести операцию, необходимо выполнить 4 действия:

Авторизоваться на официальном сайте или в мобильном приложении. Вывести все деньги со счета (если они есть). Зайти в личный кабинет на вкладку «Профиль». Нажать на кнопку «Удалить аккаунт».

Соответствующая кнопка располагается в правой нижней части экрана. После удаления восстановить аккаунт нельзя. То есть если пользователь планирует в будущем вернуться на платформу, то придется повторно регистрироваться на официальном сайте Quotex.

После нажатия на кнпопку "Удалить аккаунт" появится сообщение с подтверждением проводимых манипуляций. Нажав на «Да», человек завершит процесс удаления.

Повторная регистрация счета у брокера Квотекс *

Несмотря на то, что депозит после выполнения описанных действий закрывается, Квотекс хранит в собственной базе информацию о клиентах. В частности, компания оставляет привязку удаленного профиля к конкретному адресу электронной почты. Также поставщик брокерских услуг хранит сведения об ID-клиентов в социальной сети, если человек регистрировался на сайте в один клик.

Каждый бывший пользователь торговой платформы может вернуться на сайт. Для этого достаточно повторно пройти регистрацию:

Причем в подобных обстоятельствах разрешено использовать прежние сведения. То есть пользователь может зарегистрироваться под старым ником. По завершении описанных действий клиент попадает в прежний аккаунт.

Благодаря наличию опции повторной регистрации каждый клиент может в любой момент вернуться к торговле бинарными опционами на Квотекс. Последний не запрещает проводить подобные операции. Однако не рекомендуется заводить одновременно несколько профилей в компании. Это может привести к блокировке средств на балансе и другим санкциям.

Полное удаление счета у брокера бинарных опционов Quotex

Срок хранения данных о клиенте (адрес электронной почты и другие) определяет брокер. Однако трейдер может попросить компанию удалить эту информацию, написав соответствующее заявление. Такой документ необходимо отправить по адресу abuse@quotex.io. Заявление можно составлять в произвольной форме. Срок рассмотрения в данном случае также определяется компанией. Квотекс может дать ответ по заявке в течение месяца.

На указанный адрес электронной почты можно отправлять заявления, связанные с регистрацией нового пользователя. В частности, рекомендуется составлять подобные обращения в случае обнаружения ошибки в предоставленных сведениях при прохождении верификации.

Перед полным закрытием счета рекомендуется также обратиться в службу поддержки для разрешения финансовых вопросов. В частности, следует уточнить, не остались ли неиспользованные бонусы и промокоды или открытые сделки. Кроме того, перед «заморозкой» или удалением аккаунта для вывода средств со счета пользователь должен пройти обязательную процедуру верификации. Правила в подобных обстоятельствах не меняются.

Причины, почему люди решаются на закрытие профиля

1) Наиболее частая причина – несколько убыточных сделок, из-за которых у людей возникают сомнения в честности брокера. В подобных условиях верх берут эмоции. Трейдеры полагают, что убытки возникли из-за действия компании, а не из-за неправильно выбранной торговой стратегии или неожиданного изменения ситуации на рынке. В действительности Quotex – это надежный брокер бинарных опционов, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы клиентов.

2) Вторая наиболее частная причина взаимосвязана с первой. Предполагая, что Quotex – это мошенник, трейдеры стремятся удалить аккаунт, чтобы компания не завладела личными данными. Однако, как было отмечено ранее, клиенты брокера не нашли примеров обмана со стороны последнего. В частности, в Сети не найти случаев, когда трейдеры могли доказать мошенничество Quotex, приводя номер счета, сумму операции и другие конкретные данные, подтверждающие выдвинутые обвинения.

Как правильно торговать: проверенные советы

Платформа Квотекс считается одной из самых удобных и понятных на рынке бинарных опционов. Однако не все спекулянты могут разобраться, как работать с цифровыми контрактами. Часто пользователи сливают весь депозит, стремясь максимально быстро увеличить вложенную сумму. При такой торговле вероятность совершения ошибки очень высокая. Необдуманные ставки, сделанные без использования стратегии, сигналов и других инструментов, приводят к быстрой потере денег.

Торговля бинарными опционами позволяет зарабатывать тысячи долларов. Но для этого необходимо научиться правильно подбирать стратегии, анализировать рынок и настраивать доступные индикаторы. Получить такие знания можно, используя демо-счет, который можно найти на официальном сайте. Используя данный инструмент, удается понять особенности торговли бинарными опционами.

Если данный метод заработка не подходит для трейдера, полностью удалять аккаунт также не рекомендуется. Объясняется это тем, что при наличии профиля клиенты Quotex могут и дальше использовать демо-счет, доступ к которому открывается только после авторизации.

Заключение

При удалении аккаунта у брокера Quotex необходимо вывести все деньги с депозита и проверить, нет ли открытых сделок. Если на балансе остались средства, следует пройти процедуру верификации и вывести их.

По завершении процедуры нужно перейти в личный профиль и нажать на соответствующую кнопку. При необходимости можно сделать запрос на полное удаление информации о трейдере из брокерской базы отправим запрос по email. Каждый процесс занимает определенное время, так как для разрешения ряда ситуаций потребуется вмешательство специалистов службы поддержки. В подобных обстоятельствах рекомендуется сделать запрос с целью выяснить, не остались ли между сторонами неразрешенные финансовые вопросы.

