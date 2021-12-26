Quotex: демо-счет

Как и у других брокеров, у Квотекс демо-счет создан для обучения начинающих трейдеров навыкам торговли бинарными опционами, а также для отработки стратегий на живом графике без риска. Инструмент отличается высокой эффективностью. Благодаря этой опции новичкам проще узнать особенности трейдинга, а опытным спекулянтам – повысить эффективность проводимых операций.

Открытие демо-счета по электронной почте

Для начала работы с этим инструментом необходимо зарегистрировать новый аккаунт в Quotex. Для создания профиля нужно нажать на одноименную кнопку, расположенную в правом верхнем углу главной страницы:

Для регистрации потребуется выполнить следующие операции:

Ввести адрес электронной почты и пароль. Указать тип валюты, которая будет использоваться при пополнении депозита и вывода средств. Принять соглашение о предоставлении услуг.

При выполнении указанных операций необходимо следить за правильностью ввода данных. Если появятся сомнения в достоверности предоставленных сведений у службы поддержки, аккаунт могут заблокировать. Причем это происходит и в том случае, когда человек пополняет депозит. То есть, если произошла «заморозка», нельзя будет воспользоваться всеми возможностями.

При обнаружении недостоверной информации в личном кабинете необходимо отредактировать данные или обратиться к технической поддержке. Сделать это можно онлайн через чат или по электронной почте.

После завершения процедуры открывается доступ к демонстрационному счету:

Трейдерам предоставляются 10 тысяч виртуальных долларов для совершения операций. Этих денег достаточно для получения первых навыков работы с цифровыми контрактами, а также для отработки стратегий. При полной растрате всех виртуальных средств счет можно пополнить неограниченное количество раз.

Прежде чем приступать к трейдингу на вложенные средства, рекомендуется сначала воспользоваться возможностями данного инструмента. Помимо изучения основ трейдинга, тот позволяет изучить предложенные функции брокерского терминала.

Благодаря предложенной опции каждый трейдер может попрактиковаться в работе с разными финансовыми активами, не рискуя потерять вложенные доллары. Все операции проводятся в онлайн-режиме на графике: разница между сделками заключается в том, что на демо-счете клиенты тратят только виртуальные средства. То есть разница между демонстрационной и реальной торговлей сводится к тому, что в первой ситуации клиент не рискует своими деньгами. Остальные условия трейдинга идентичны между собой:

После перехода на трейдинг вложенными долларами (для этого достаточно пополнить депозит) демо-счет автоматически не закрывается. Каждый человек может в любой момент воспользоваться данным инструментом для отработки тактик поведения на рынке.

Также в терминале можно зарегистрироваться в один клик и при помощи социальных сетей. Для этого достаточно нажать на соответствующую кнопку, выбрав учетную запись Google, Facebook или VK.

Открытие демо-счета через Facebook

Для открытия доступа через Facebook потребуется:

На главной странице нажать «Регистрация». Под строками для ввода логина и пароля нажать на значок Facebook. В новом окне зайти в аккаунт этой социальной сети, введя логин и пароль. Нажать на «Продолжить» после того, как в терминале появится запрос на получение личной информации (имя, изображения и так далее).

Если страница в Facebook открывается сразу (то есть авторизация не нужна), то после нажатия на указанную иконку сразу появится запрос на доступ к личным сведениям. После завершения процедуры браузер автоматически перенаправит на торговую платформу.

Открытие через Вконтакте

Для открытия демо-счета через VK достаточно на соответствующий значок, расположенный под формой регистрации/входа.

Как и в предыдущих случаях, браузер автоматически перенаправит на главную страницу официального сайта при условии, если у пользователя открыт профиль в социальной сети.

Открытие через Gmail

Как и при регистрации, демо-счет можно открыть с помощью учетной записи Google. Для этого нужно:

Нажать на соответствующий значок. В новом окне ввести логин и пароль от личного профиля. Выполнить действия, которые запрашивает Google.

Как и в предыдущей ситуации, после выполнения описанных действий автоматически создается новый аккаунт со всеми торговыми функциями.

Открытие демо-счета через Android-приложение

Мобильное приложение Quotex мало в чем уступает браузерной версии платформы. Поэтому, как и в случае с трейдингом бинарными опционами на Квотекс, демо-счет открывается только после регистрации в программе.

Для регистрации через мобильное приложение также необходимо ввести адрес электронной почты и пароль. Затем следует выбрать предпочитаемую валюту, в которой будет отражаться текущий депозит.

Доступ к демо-счету в данной программе открывается после нажатия на ту же кнопку. Объем виртуальных средств, как и условия пользования инструментом, в этой ситуации не меняется.

Функциональность в мобильном приложении аналогична браузерной версии. Здесь также доступны возможности для отработки стратегий и получения навыков работы с контрактами.

График платформы изменяется в режиме онлайн. То есть котировки двигаются так же, как если бы трейдер человек на реальные деньги.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Новичков часто интересуют и другие вопросы, связанные с демо-счетом. Ответа ны самые популярные из них можно увидеть ниже.

Может ли трейдер получать дополнительную прибыль при торговле на демо-счете?

Демо-счет – это один из инструментов платформы Quotex, который предназначается для получения первых навыков трейдинга цифровыми контрактами и отработки стратегий. С помощью данной опции пользователям открывается возможность проводить операции на реальном графике с постоянно изменяющимися котировками онлайн, не рискуя собственными деньгами.

Но доллары, которые зачисляются на демо-счет, виртуальные. То есть ту сумму, которая указана на депозите, нельзя выводить или использовать в реальной торговле. Поэтому получить дополнительный доход, торгуя на демо-счете, невозможно.

Вывести деньги можно только с обычного счета Quotex. Эта опция доступна после переключения платформы на реальную торговлю, пополнения баланса и заключения прибыльных сделок.

Нужно ли загружать специальную программу на смартфон пли компьютер?

Брокер Quotex предлагает разные способы для ведения операций с бинарными опционами. Трейдеры могут воспользоваться как онлайн-, так и мобильной версиями платформы. При желании каждый клиент Quotex может вести торговлю бинарными опционами через официальный сайт, не скачивая дополнительные программы на смартфон или компьютер.

В какой валюте открывать счет? Можно ли изменить тип валюты позднее?

Тип валюты счета на Quotex каждый человек задает самостоятельно. По умолчанию баланс отображается в американских долларах. Но при необходимости спекулянт может изменить валюту, выбрав из предложенного списка (доступны рубли, гривны, евро, криптовалюты и другие):

Проводить эту процедуру можно неограниченное количество раз и в любое время. Если для пополнения баланса трейдер использует другую валюту, то брокер автоматически проведет конвертацию средств по текущему курсу.

Каков размер минимальной суммы, которую можно перевести на депозит?

Компания Quotex предлагает удобные условия торговли как для опытных, так и для начинающих спекулянтов. Для последних доступна возможность начать трейдинг цифровыми контрактами при пополнении депозита Квотекс на сумму от 10 американских долларов.

Демонстрационные продукты предлагают разные поставщики брокерских услуг. Однако Квотекс, в отличие от конкурентов, обеспечивает возможностью проводить сделки на виртуальные доллары, используя актуальную информацию о котировках. То есть спекулянты могут испытывать тактики поведения на рынке, не рискуя собственными деньгами и получая реальные сведения об эффективности стратегии.

