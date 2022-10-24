        Лучшие брокеры бинарных опционов Казахстана

        Брокеры бинарных опционов Казахстана: ТОП лучших брокеров

        Казахстан при регулировании финансовых операций вынужден руководствоваться не только собственными интересами, но и решениями соседних стран. Из-за этого местные жители могут столкнуться с проблемами в поиске подходящей платформы бинарных опционов. Часть компаний, предлагающих услуги торговли цифровыми контрактами, может быть запрещена на территории страны. Но представленный рейтинг брокеров бинарных опционов поможет найти фирму, сотрудничество с которой не только надежно, но и разрешено с точки зрения законодательства Казахстана.

        Большинство трейдеров заявляет, что оптимальным вариантом для выбора площадки бинарных опционов является Pocket Option. Это брокер предлагает универсальные услуги, которые подойдут новичкам и профессионалам. Положительные отзывы вызывают Binarium и Quotex. А Deriv больше ориентирован на людей, которые используют разные торговые стратегии. Каждая компания поддерживает популярные активы и предлагает доступ к демо-счету.

        Содержание:

        Pocket Option

        Платформа брокера Pocket Option

        Площадка Pocket Option предлагает комплекс услуг по типу «все-в-одном». Клиенты компании могут воспользоваться следующими условиями сотрудничества:

        • операции можно проводить, начиная с одного доллара при депозите в 50 долларов;
        • размер дохода по одной сделке достигает 95%;
        • бонусы в размере 50% и кэшбэк;
        • все операции контролируются независимым регулятором IFMRRK;
        • доступ к копированию сделок и торговым сигналам;
        • наличие опции безрисковой сделки.

        Дополнительно для клиентов Pocket Option разработана специальная программа лояльности, воспользовавшись которой, каждый пользователь за совершение определенных операций (провести конкретное количество сделок и так далее) получают вознаграждение в виде драгоценных камней. Эти подарки затем можно обменять на безрисковые сделки или бонусы.

        Quotex

        Брокер Quotex

        Quotex можно назвать лучшим брокером бинарных опционов для новичков. Помимо того, что доступ к торговле через эту платформу открывается при пополнении баланса в 10 долларов, клиентам предоставляет доступ к мощной торговой платформе. Для получения навыков и знаний, необходимых для совершения прибыльных сделок, пользователям можно начать тренироваться на демо-счету. Поэтому Quotex и является очень удобным брокером для новичков.

        Доходность каждой операции на этой площадке достигает 92%. Еще 50% клиенты могут получить в виде дополнительных бонусов. Также клиенты Quotex акцентируют внимание на качественном наборе инструментов для анализа.

        Binarium

        Брокер Binarium

        Binarium проигрывает другим брокерам по объему предоставляемых услуг. В этой компании в сравнении с PocketOption меньше аналитических инструментов, но зато тут отлично построена программа обучения. Также Binarium выгодно выделяется на фоне конкурентов за счет трех особенностей:

        Также клиенты Binarium отмечают эффективно выстроенную классификацию счетов. Благодаря этому каждый трейдер может индивидуализировать подход к торговле, подобрав более оптимальный вариант сотрудничества с компанией.

        Доходность по одной сделке в Binarium достигает 90% и кроме этого данный брокер предоставляет дополнительные бонусы и промокоды.

        Deriv

        Торговая площадка Deriv

        Deriv в отличии от других брокеров не начисляет дополнительных бонусов. Также клиентам этой компании не доступна функция копирования сделок. Однако это компенсируется тем, что Deriv:

        • регулируется сразу пятью независимыми организациями, что доказывает высокий уровень надежности компании;
        • предлагает торговать не только бинарными опционами, но и акциями, валютами и другими активами;
        • имеет клиентскую базу, которую составляют свыше миллиона человек;
        • позволяет открывать сделать при депозите в 10 долларов.

        Доходность по одной успешной сделке у клиентов Deriv достигает 98%, что является одним из самых высоких показателей в отрасли.

        Как найти брокера в Казахстане

        Выбор брокера — это индивидуальный процесс, который определяется не только надежностью, но и удобством сотрудничества с компанией. То есть, прежде чем пополнять депозит, рекомендуется ознакомиться с интерфейсом площадки и списком предоставляемых функций (виды активов, на которых базируются опционы, типы индикаторов и так далее). Для этого следует провести несколько операций на демо-счете.

        Я правильно понимаю, торговать на сайтах брокеров можно, просто нет никакой законодательной базы под эту сферу деятельности?
        Masik_96, да, так и есть, точнее где-то что-то о них написано в законодательстве, но толком эта сфера деятельности не урегулирована, что в принципе не мешает заниматься трейдингом на бо
        Руслан, это еще зависит от каждой конкретно взятой страны ну или региона в целом, допустим в странах Евросоюза все очень сильно зарегулировано, но не в пользу трейдеров, а есть еще пример США, где все законно, но та же самая ситуация - торговать можно только профи + нужно платить налог с деятельности, так что текущий статус БО в СНГ меня устраивает)
        06 февраля 2023
        Можно ли торговать в тенге?
        Айдар, к сожалению, это довольно редкая валюта и именно в тенге торговать не получится. Но в любом терминале вы найдете почти наверняка доллары, евро и российские рубли.
        Михаил, я вот вообще не понимаю, зачем торговать в тенге, да и рублях тоже, если в долларах/евро в разы выгоднее!?)
        Айдар
        Можно ли торговать в тенге?
