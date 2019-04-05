Обзор брокера бинарных опционов Expertoption. Отзывы

Expertoption краткий обзор Брокер Expert Option за короткий период присутствия на рынке приобрел популярность среди трейдеров благодаря своим преимуществам. В обзоре также представлены главные аспекты заработка на финансовом рынке, минусы и правила вывода средств.

Брокер Expertoption появился на рынке бинарных опционов в 2014 году. По прошествии одного года компания заработала хорошую репутацию среди трейдеров, предложив им удобную и простую в управлении торговую платформу.

Услуги брокера

Деятельность брокера регулируется на основании лицензии, выданной ЦРОФР. Компания оказывает посреднические услуги по торговле бинарными опционами, доходность которых достигает 85%. Пополнить счет на сайте брокера можно, перечислив не менее 10 долларов, а размер минимальной инвестиции в сделку составляет один доллар.

Компания Expertoption предоставляет доступ к демо-счету, который позволяет без риска потерь депозита попробовать новую стратегию для бинарных опционов или оценить собственные возможности при работе на финансовом рынке. Клиенты брокера имеют возможность торговать на финансовом рынке, используя более 100 активов. У Expertoption предусмотрены 2 бонусные программы. Начинающие трейдеры могут воспользоваться на сайте брокера обучающими материалами. Компания клиентам предлагает так же и мобильную версию торговой платформы.

Сайт брокера Expertoption

Условия сотрудничества брокера Expertoption подходят как для начинающих, так и опытным трейдерам. Пополнять депозит на сайте компании можно в рублях либо долларах. Также брокер компенсирует потери клиентов, связанные с переводом средств на счет.

Процедура регистрации

В отличие от большинства других брокеров Expertoption позволяет начать торговлю на демо-счете без регистрации. На сайте компании имеется кнопка «Бесплатное демо», которая предоставляет доступ к этой возможности.

Официальный ресурс брокера — это простая площадка, на которой отсутствуют большинство привычных элементов. Такая особенность сайта объясняется стремлением компании максимально упростить работу трейдеров.

Регистрация нового пользователя занимает несколько секунд. Для этого достаточно в соответствующие поля ввести адрес электронной почты и пароль. Также войти на сайт под собственным именем можно, авторизовавшись через Facebook. Тип торгового счета и валюта задаются через личный кабинет трейдера.

Торговая платформа

Сразу после регистрации пользователям предлагают ознакомиться с особенностями предоставляемой торговой платформы. Вся информация об этом собрана в трех картинках. После этого трейдеры попадают в личный кабинет, через который можно запустить торговую платформу (кнопка «Trade»).

Если пользователи ранее работали с бинарными опционами, в первое время трейдинг через Expertoption может вызвать сложности. Объясняется это тем, что торговая платформа компании отличается от других подобных продуктов. В частности, трейдерам предлагается небольшой объем активов, а для каждого типа бинарных опционов доступен свой срок экспирации.

Торговая платформа отображает 4 вида графиков:

бары;

свечи;

линейный;

диапазон.

На свечном и баровом графике можно задавать таймфрейм в пределах от 5 до 60 секунд. Трейдеру доступно разделение окна горизонтальными и вертикальными линиями. На каждом графике можно задавать собственный таймфрейм для отдельной свечи. Такая особенность позволяет трейдерам входить на рынок с максимальной точностью и отслеживать поведение разных активов.

Размер инвестиции устанавливается вручную либо при помощи кнопок «+/-», которые соответственно увеличивают и уменьшают заданную сумму на 1, 5, 10 и 50.

Торговая платформа от Expertoption поддерживает следующие виды индикаторов:

волны Боллинджера;

Аллигатор;

скользящая средняя.

Ценовой график можно масштабировать с помощью «колесика» мышки или кнопок «+/-».

В правой части торговой платформы располагается окно, в которой отображаются торговые сигналы. Благодаря этим инструментам трейдеры могут определить примерное направление движения цены и силу импульса.

Размер максимальной инвестиции в одну сделку зависит от типа торгового счета и варьируется в пределах 20-300 долларов.

Поддерживаемые счета

Брокер предлагает клиентам 4 вида торговых счетов:

Mini. Этот счет открывается автоматически после внесения на депозит не менее трех тысяч рублей. После открытия Mini трейдерам доступны бонусная программа, в рамках которой размер баланса увеличивается на 50% от внесенных средств, и бесплатное обучение. Владельцы этого счета могут одновременно выставлять не более 10 ордеров и страховать сделки от риска потерь с компенсацией в виде 25% от понесенного убытка. Silver. Счет открывается после пополнения баланса на сумму свыше 20 тысяч рублей. Владельцам Silver предоставляются бонус в размере 80% и страховка на 30%. Количество одновременных сделок по этому счету увеличивается до 15. Дополнительно с каждым клиентом работает персональный менеджер. Gold. Счет, размер бонуса по которому доходит до 100%, открывается после пополнения баланса на сумму от 50 тысяч рублей. Страховка от убытка достигает 35%. Число сделок по этому счету, которые можно открывать одновременно, не ограничено. Трейдерам также предоставляется персональный менеджер и доступны консультации с экспертами. Вывод средств и открытие сделок по счету Gold осуществляется в приоритетном порядке. Vip. Открывается после внесения не менее 200 тысяч рублей. Размер бонусного начисления составляет 125%, страховки — 40%.

Для начинающих трейдеров подходит Mini. Более опытным рекомендуется открывать другие счета, предоставляющие широкие возможности для торговли.

Виды активов

Брокер позволяет торговать бинарными опционами на более чем 100 разнообразных активов, каждый из которых входит в одну из следующих групп:

валюта;

сырье;

биржевые индексы;

акции.

Любителям нестандартных и новых активов доступна торговля бинарными опционами на популярные криптовалюты.

Бонусные программы

Компания Expertoption предлагает клиентам два вида бонусных программ. По первой трейдеры получают вознаграждения в виде дополнительной суммы, зачисляемой на депозит при каждом пополнении баланса. Размер бонуса в данном случае варьируется в зависимости от типа счета и достигает 125%.

Компания Expertoption, стремясь удержать клиентов, поощряет трейдеров, которые долгое время сотрудничают с брокером. Размер бонуса в данном случае зависит от стажа работы.

Поддерживаемые опционы

Компания Expertoption поддерживает только два вида опционов: турбо и классические. По первым срок экспирации составляет 1-5 минут. По классическим опционам время действия контракта составляет 5, 10, 15, 30 и 45 минут. Эти виды активов считается наиболее востребованным у трейдеров.

Программа обучения

На сайте компании Expertoption собраны обучающие материалы по техническому и фундаментальному анализам. Пользователи могут найти информацию о популярных торговых стратегиях и психологии поведения на финансовом рынке. Также на площадке в отдельном разделе представлен набор понятий и терминов, которые используют трейдеры.

Дополнительно на сайте Expertoption предусмотрен демо-счет, с помощью которого трейдер могут без риска потери депозита опробовать собственные навыки торговли или новую стратегию.

Поддержка клиентов

Служба поддержки брокера работает круглосуточно и без выходных. Задать интересующий вопрос специалисту можно:

по номеру телефона +7 (804) 333-46-47 (работает с 10 до 19 в рабочие дни);

через Skype.

Служба поддержки брокера оперативно отвечает на поставленные вопросы.

Пополнение баланса и вывод средств

Пополнить баланс на сайте Expertoption можно банковского перевода (со счета или карт) либо через популярные платежные системы. Перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей «ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера»».

Аналогичным образом осуществляется вывод заработанных денег. За раз можно отправить на карту не менее 10 долларов. Каждая подобная заявка обрабатывается в течение двух дней. Комиссии за переводы средств брокер не взимает.

Достоинства и недостатки

Клиенты компании Expertoption выделяют следующие преимущества сотрудничества с брокером:

низкий порог входа;

удобная и простая торговая платформа;

интуитивно понятный интерфейс;

наличие бесплатных обучающих материалов;

отсутствие комиссионных сборок за пополнение баланса и вывод средств;

быстрая регистрация;

высокая доходность;

быстрое открытие сделок;

наличие бонусных программ;

доступ к финансовой аналитике.

Брокер обеспечивает хороший уровень защиты проводимых сделок. Клиентам Expertoption доступна круглосуточная поддержка. Основной недостаток брокера заключается в ограниченном наборе бинарных опционов и торговых активов.

Вывод

Несмотря на то, что компания Expertoption сравнительно недавно вышла на рынок, за это время ей удалось заработать хорошую репутацию среди трейдеров. Брокер предлагает уникальные услуги, предоставляя доступ к оригинальной торговой платформе с удобным и понятным интерфейсом. Клиенты компании могут бесплатно воспользоваться демо-счетом и торговой аналитикой. Брокер имеет потенциалы для дальнейшего развития. Поэтому Expertoption стоит рассмотреть в качестве основного поставщика услуг на рынке бинарных опционов.

