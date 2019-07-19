Пополнение счета Binarium (Бинариум)

Брокер Binarium очень популярен среди трейдеров бинарными опционами. Это неудивительно, ведь он предлагает одну из самых удобных торговых платформ в индустрии. Однако, чтобы воспользоваться всеми её преимуществами, вам необходимо пополнить счёт. В этом обзоре мы расскажем о нюансах перечисления средств на торговый аккаунт, изучим доступные варианты и объясним, как пополнить счёт Бинариум для торговли бинарными опционами быстро и без проблем.

Для заработка на бинарных опционах у брокера Binarium вам необходимо зарегистрировать аккаунт, пройти верификацию персональных данных и пополнить баланс торгового счёта. Опытные трейдеры рекомендуют начинать с небольших депозитов, чтобы ошибки, которые вы наверняка совершите на пути становления трейдером, не оказались для вас слишком болезненными.

После завершения описанных выше процедур вы сможете воспользоваться одной из платёжных систем, авторизовавшись в личном кабинете и перейдя в раздел пополнения счёта торговой платформы. В этом разделе вы сможете выбрать подходящий способ оплаты и платёжную систему, доступную в вашем регионе.

Все способы пополнения средств у Binarium можно разделить на три категории: банковские карты, электронные кошельки и криптовалюты. Самыми популярными среди них являются платёжные карты Visa и Mastercard. Помимо карт, трейдеры этой компании часто используют для внесения депозита такие электронные кошельки, как FKWallet, PiastrixWallet, Sky Pay и другие. Любители цифровых активов могут пополнять счёт с помощью Bitcoin, Ethereum, Tether, TRX, Litecoin, Ripple, Toncoin, USDCoin, Dogecoin, BinanceCoin и POL.

Вид оплаты Принимаемая валюта Срок зачисления средств Ограничения по размеру платежа Комиссия Банковские карты и переводы: VISA, Mastercard USD, UAH, EUR, KZT, RUB 5-10 минут Минимум $25

Максимум $10000 0% Электронные платежные системы: FKWallet USD, UAH, EUR, KZT, RUB, BTC, LTC Мгновенно Минимум $5 Максимум $7000 0% Рiastrix USD, UAH, EUR, KZT, RUB, BTC, LTC Мгновенно Минимум $5 Максимум $10000 0% Криптовалюты: USDT TRC-20 В течение 45 минут Минимум $10 Максимум $100000 0% Bitcoin BTC В течение 45 минут Минимум $10 Максимум $20000 0% Litecoin LTC В течение 45 минут Минимум $10 Максимум $999999 0% Ethereum ETH В течение 45 минут Минимум $10 Максимум $20000 0%

Банковские карты и переводы

Для пополнения депозита с банковских карт Visa или MasterCard перейдите в раздел «Депозит» торговой платформы и выберите соответствующий метод зачисления. В зависимости от вашего региона проживания для оплаты будет доступна одна или несколько валют. Однако, в любом случае, ваши средства конвертируются в доллары США по текущему курсу.

В некоторых странах при пополнении депозита с карт Visa и MasterCard пользователям может потребоваться пройти верификацию карты. Это стандартная процедура KYC, направленная на борьбу с мошенничеством. При этом разрешено использовать любые банковские карты, включая кредитные. Во время пополнения необходимо заполнить все обязательные поля и нажать кнопку «Подтвердить» для завершения платежа.

Помните: чем больше сумма пополнения счёта, тем ценнее подарок вы можете получить. Кроме того, вы можете рассчитывать на бонус к депозиту, размер которого зависит от уровня вашего аккаунта.

Электронные платежные системы

Если вы по какой-то причине не можете использовать банковские карты, воспользуйтесь одной из электронных платёжных систем. Выбрать наиболее подходящую из них вы сможете также в разделе «Депозит». Как правило, зачисление средств на счёт брокера бинарных опционов через электронные кошельки осуществляется практически мгновенно.

Однако скорость зачисления может варьироваться в зависимости от валюты, которую вы используете в своих операциях, а также от уровня загрузки системы обработки платежей. Если вы столкнулись с задержкой, рекомендуем обратиться в службу поддержки брокера, указав в своём запросе хэш-идентификатор вашей транзакции.

Выбрав подходящий электронный кошелёк, заполните все обязательные поля, укажите промо-код (если у вас его нет, обратитесь в службу поддержки нашего сайта), и перейдите к оплате.

Обратите внимание: электронные платёжные системы устанавливают ограничение на размер транзакций. Учтите это при выборе способа пополнения депозита, если планируете переводить крупные суммы.

Криптовалюты

Если ни один из описанных выше способов вам не подходит, воспользуйтесь криптовалютами. Binarium поддерживает все ведущие цифровые валюты для пополнения счёта. При этом они позволяют переводить средства на брокерский счёт без ограничений по суммам, что выгодно отличает их от систем электронных платежей.

Чтобы воспользоваться цифровыми активами для пополнения счёта Binarium, зайдите в раздел «Депозит» и выберите подходящую криптовалюту. Затем необходимо заполнить все обязательные поля и перевести средства на адрес в выбранной сети.

Обычно деньги зачисляются на счёт моментально. Если это не так, обратитесь в службу поддержки. Проверить суммы, зачисленные на счёт, можно в истории платежей. Имейте в виду, что, как правило, за перевод в сети блокчейн удерживается комиссия.

Пошаговая инструкция пополнения счета

Авторизация: Войдите в личный кабинет на платформе Binarium, нажав на кнопку «Депозит» в правом верхнем углу торгового терминала. Выбор способа пополнения: Выберите подходящую систему оплаты из числа доступных. Ввод суммы: Укажите сумму, которую вы хотите внести на свой торговый счёт. Бонус: Если у вас есть промокод, поставьте галочку в соответствующее поле и укажите его. Подтверждение платежа: Следуйте инструкциям на экране, подтверждая платёж. В зависимости от выбранного способа оплаты от вас может потребоваться дополнительная информация (например, номер карты, данные электронного кошелька и т.д.).

Через некоторое время ваши средства поступят на счёт и отобразятся в поле баланса.

Минимальная сумма пополнения

Для большинства способов оплаты минимальный депозит в Binarium составляет всего $5 или эквивалент в валюте вашего счёта. Даже при внесении минимальной суммы вы получите полноценный доступ к торговой платформе, сможете смело приступать к торговле и получать реальную прибыль. Учтите, что этот брокер бинарных опционов не поддерживает криптовалютные счета, поэтому переводы в цифровых валютах автоматически конвертируются по текущему курсу в доллары США.

Обратите внимание: брокер Binarium не взимает комиссии за пополнение или вывод средств, а минимальная сумма депозита может варьироваться в зависимости от используемой вами платёжной системы.

Если после пополнения депозита баланс вашего торгового счёта не изменился, напишите в службу поддержки о своей проблеме.

Сроки обработки платежей

Брокерская компания постоянно развивается и совершенствуется, стремясь сократить сроки обработки платежей до минимума. В то же время этот брокер предлагает своим клиентам счета нескольких уровней. Чем выше статус аккаунта, тем приоритетнее обслуживание такого клиента и короче период обработки платежей.

На счетах “Start” и “Standard” вывод средств может занимать от 3 до 5 дней, в то время как на счёте “Business”– до двух дней, а на “Premium” и “VIP”– всего сутки.

Обратите внимание: все неторговые операции финансовый отдел Бинариум рассматривает исключительно в будние дни с 8:00 до 21:00 по Киеву. Если по какой-то причине вы подали заявку на вывод или пополнили счёт в выходной день, финансовый отдел компании сможет её обработать не ранее начала новой рабочей недели.

Особенности пополнения для разных стран

Пополнение счёта в разных странах имеет свои особенности, связанные с законодательными ограничениями, доступностью платёжных систем и другими факторами. Поэтому пришло время разобраться, какие способы доступны для жителей СНГ и европейских пользователей.

Пополнение счета в странах СНГ

Как нам удалось выяснить, пользователи Binarium, проживающие на территории стран СНГ, могут пополнить свой счёт, используя следующие методы оплаты:

Пополнение счета для европейских пользователей

Европейские пользователи могут пополнить счёт Binarium с помощью следующих платёжных систем и криптовалют:

FKWallet

Webmoney WMZ

SticPay

Tether TRC20

Tether ERC20

Bitcoin

Litecoin

Ethereum

Ripple

Заключение

Итак, пополнить счёт у брокера бинарных опционов Binarium довольно просто, и это не займёт много времени. Однако есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание: у каждой платёжной системы есть свои ограничения и стоимость обслуживания. Поэтому перед совершением любого платежа рекомендуем ознакомиться с условиями вашего платёжного сервиса. Также обратите внимание на скорость обработки транзакций: время зачисления средств зависит от способа оплаты, уровня вашего аккаунта и дня недели. Желаем всем удачной торговли бинарными опционами!

FAQ – Наиболее часто задаваемые вопросы о пополнении счета Binarium

Можно ли доверять Бинариум?

Да, брокер Бинариум заслуживает доверия. Эта компания работает на рынке бинарных опционов с 2012 года и завоевала популярность у трейдеров. Она предлагает своим клиентам отзывчивую службу поддержки, интуитивно понятную торговую платформу, турниры и привлекательные бонусы, которые сделают вашу торговлю не только прибыльной, но и интересной.

Можно ли вывести деньги с Бинариум?

Да, безусловно. Вы сможете вывести деньги со своего торгового счёта у брокера Binarium на те же реквизиты, с которых его пополняли. Это делается с целью защиты средств клиентов брокера от мошенничества и несанкционированного доступа.

