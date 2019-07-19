Обзор криптовалюты Solana: выгодная ли это инвестиция?

Созданная Анатолием Яковенко и группой бывших инженеров Qualcomm, криптовалюта Solana за несколько лет стала одним из самых обсуждаемых проектов в криптоиндустрии. Благодаря своему алгоритму Proof-of-History и высокой скорости обработки транзакций, Solana предлагает пользователям высокую пропускную способность и низкие комиссии, что делает ее привлекательной альтернативой Ethereum. В этом обзоре мы детально рассмотрим технологические особенности Solana, ее сильные и слабые стороны, а также оценим перспективы токена SOL как инвестиционного инструмента. Те, кто дочитает до конца, узнают, почему криптовалюта Solana привлекает внимание крупных инвесторов и стоит ли вам ее включить в свой инвестиционный портфель.

Как появилась суперскоростная Solana

Чтобы понять, для чего создавалась криптовалюта Solana, необходимо разобраться, с какими проблемами сталкивались децентрализованные приложения на момент ее появления. Изначально технологии блокчейн разрабатывались с расчетом на то, что со временем децентрализация интернета приведет к созданию равных условий для пользователей по всему миру.

Однако высокие комиссии и медленные транзакции стали барьером на пути развития и повсеместного принятия криптовалют. Именно тогда возникла необходимость решения этих проблем на основе сети, ориентированной на массовое внедрение. Но в чем ее принципиальное отличие от существовавших на тот момент блокчейнов биткоина и эфириума?

Дело в том, что Solana работает гораздо быстрее. Скорость обработки транзакций в ее сети составляет всего 400 мс против 10 сек у Ethereum и 10 мин у биткоина. Таким образом, сеть Solana может обработать до 710 тыс. транзакций в секунду, что в 30 раз больше, чем может себе позволить платежная система VISA.

Правда, пока не довелось проверить такие способности нового блокчейна. Просто не было такой нагрузки. На данный момент рекорд составляет 50 тыс. транзакций в минуту, но потенциал этой сети впечатляет.

Секретный ингредиент: Что делает криптовалюту Solana такой особенной?

Кто же стоит за разработкой столь совершенного распределенного реестра?

В создании высокопроизводительного блокчейн-протокола участвовала целая группа инженеров под руководством Анатолия Яковенко, ранее работавшего в таких известных компаниях, как Qualcomm и Dropbox. Ему удалось собрать команду специалистов, которая разработала блокчейн, преодолевший ограничения существующих на тот момент платформ.

Ключевыми особенностями Solana стали принципиально новый механизм консенсуса Proof of History и параллельная обработка транзакций, благодаря которым удалось достичь столь высокой пропускной способности. Но это не все. Еще одной особенностью этого протокола является низкая стоимость транзакций. Операция в нем обойдется всего в сотую долю цента. Помимо этого, он привлекает пользователей своими минимальными требованиями к валидаторам – узлам сети, которые подтверждают транзакции и добавляют их в блокчейн, поддерживая единый и достоверный реестр всех операций.

Что такое SOL? Раскрываем тайны экономики Solana

Теперь пришло время поговорить о токеномике этого проекта. Напомним, что под “токеномикой” понимается экономическая модель, описывающая правила обращения и распределения цифровых активов (токенов) внутри блокчейн-проекта. Проще говоря, это набор правил, которые определяют, как токены создаются, распределяются, используются и влияют на экономику всего проекта.

В сети Solana используется монета SOL. Она применяется для оплаты транзакций и используется во всей блокчейн-экосистеме. SOL относится к дефляционным токенам, потому что некоторое время 100% токенов SOL, полученных в виде комиссий за транзакции, уничтожались, тем самым уменьшая их общее предложение. В настоящее время сжигается только 50% токенов, полученных в виде оплаты комиссий. Теперь ставка вознаграждения сокращается каждые несколько дней. В конечном счете, количество монет в обращении должно составить исходные 500 млн.

Согласно данным аналитической платформы SOLSCAN, на момент написания обзора в сети Solana было доступно 582 262 219,89 монет SOL.

Почему Solana нельзя майнить? Разбираемся в особенностях сети

Благодаря своему уникальному алгоритму работы майнинг SOL, аналогично тому, как это происходит в блокчейне биткоина и других криптовалют, в принципе невозможен. Тут для создания новых блоков не нужно решать сложные математические задачи. Вместо этого сеть Solana использует специальные временные метки на основе верифицируемых функций задержки (VDF). По сути, эти VDF – обычные математические функции, для вычисления которых требуется определенное время, а их результат легко проверяется.

С помощью этих функций формируется последовательность уникальных цифровых отпечатков – хэшей, где каждый из них зависит от предыдущего. Весь процесс занимает определенное время, а полученная последовательность становится доказательством того, что это время прошло и блок создан. Такой алгоритм многократно увеличивает скорость создания новых блоков и пропускную способность всей сети. Отсутствие необходимости в мощном оборудовании для решения сложных математических задач делает работу блокчейна Solana гораздо более эффективной и менее энергозатратной.

Как стать обладателем криптовалюты Solana

Приобрести цифровой актив распределенной сети Solana, а также обменять его на другую криптовалюту или фиатные деньги можно на одной из самых популярных криптовалютных бирж, Binance. Здесь доступно огромное количество активов и способов заработка, включая стейкинг. Напомним, что стейкинг криптовалюты Solana активируется через пул ставок. При этом вы делегируете свои монеты SOL валидаторам этого блокчейна, предоставляя их для поддержки работы сети, а взамен получаете вознаграждение в виде новых токенов SOL. Эта процедура очень напоминает открытие обычного банковского вклада, только вместо процентов на депозит вы получаете криптовалюту.

Где хранить свои SOL

После того как вы купили свои первые монеты SOL, возникает вопрос, где их хранить. Самый простой, но далеко не самый лучший вариант – использовать биржевой кошелек. Он имеет целый ряд недостатков: централизованность, ограниченные возможности, риск блокировки аккаунта и возможные проблемы с выводом средств. Поэтому хранить криптовалюту Solana лучше на некастодиальном кошельке, таком как Solflare.

Этот удобный web-кошелек позволяет хранить и передавать токены валидаторам для стейкинга, обменивать монеты SOL и SPL непосредственно в самом интерфейсе, а также взаимодействовать с различными DeFi-проектами и децентрализованными приложениями на базе блокчейна Solana. Для дополнительной защиты ваших активов можно подключить Solflare к аппаратному кошельку Ledger Nano S. Сам кошелек доступен в виде мобильного приложения для операционных систем iOS и Android.

О чем молчат энтузиасты Solana

Теперь давайте поговорим о недостатках криптовалюты Solana. Спустя четыре года с момента запуска этой сети в ней по-прежнему периодически происходят сбои в работе. В феврале 2024 года на официальном сайте проекта в разделе “Время безотказной работы” (Uptime) появилась многозначительная отметка “Большой перерыв в работе” (Major outage). Масштабный сбой в сети Solana длился почти пять часов и привел к простою проектов на сумму $1,7 млрд.

В такие периоды пропускная способность сети заметно падает, но это не единственная проблема. Она резко снижается и в случае одновременного запуска нескольких сложных приложений. Также нельзя сказать, что протокол Solana абсолютно децентрализован. По сравнению с Ethereum, криптовалюта Solana значительно более централизована. Недоумение вызывают и посты в социальных сетях проекта, призывающие валидаторов перезапустить свои ноды во время сбоев.

Кроме того, возникают вопросы к организации работы самих валидаторов сети Solana. Дело в том, что многие из них разворачивают свои ноды на облачной платформе Amazon Web Services (AWS). Никто не задумывался о том, что произойдет с сетью Solana, если платформа, обслуживающая около 60% всех валидаторов, решит вмешаться? И это проблема далеко не только блокчейна Solana. У многих сетей аналогичная ситуация – тотальная зависимость от облачных сервисов. Поэтому все разговоры о децентрализации больше похожи на миф, на сказку для взрослых, чем на реальность. В любом случае, за децентрализованным приложением стоит централизованный домен и хостинг, который вы покупаете. Поэтому идея децентрализации в нашем централизованном мире пока не реализуема полностью.

Что ждет Solana?

В долгосрочной перспективе криптовалюта Solana демонстрирует рост. В октябре 2020 года она торговалась около $3 за монету, но уже через год превысила отметку в $200, что свидетельствует о высоком интересе криптовалютного рынка к этой сети.

По оценкам экспертов криптовалютной биржи Binance, по итогам 2024 года, среднегодовая цена криптовалюты Solana будет на уровне $250 за монету, а пиковая цена ожидается выше $300.

Эти благоприятные прогнозы основаны на лидирующих позициях этой криптовалюты на рынке децентрализованных финансов благодаря высокой скорости обработки транзакций, недоступной для биткоина, эфира и многих других криптовалют. Примерно таких же оценок придерживаются эксперты новостного сайта Cryptodaily. По их мнению, в следующем 2025 году среднегодовая цена Solana будет находиться в диапазоне $250–$340.

Заключение

Криптовалюта Solana – очень перспективная монета, связанная с одной из самых инновационных блокчейн-платформ, предлагающих высокую скорость транзакций и масштабируемость. Однако Solana обладает высокой волатильностью и подвержена риску внезапного снижения цен. Высокие ставки на стейкинг делают ее привлекательной для инвесторов, желающих получать пассивный доход, но при этом увеличивают зависимость от курсовой динамики.

Подводя итог, можно сказать, что криптовалюта Solana представляет собой интересный инвестиционный инструмент для тех, кто готов принять на себя повышенные риски. Ее технологические преимущества и активное развитие экосистемы создают предпосылки для роста стоимости SOL в долгосрочной перспективе.

Смотрите также:

Как купить криптовалюту за рубли или доллары

Необходима ли криптовалюта в современном мире?

Кто придумал криптовалюты?

Рейтинг криптовалют