Брокер NSBroker. Обзор и отзывы

NSBroker – краткий обзор брокера бинарных опционов NSBroker – форекс-брокер, предоставляющий услуги на финансовых рынках уже более 10 лет. Брокер имеет лицензии многих регуляторов и обеспечивает высокий уровень безопасности персональных данных клиентов. Для торговли используется современный терминал MetaTrader 5 и несколько сервисов для увеличения дохода трейдеров. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ NSBROKER NSBroker отзывы

С первого дня работы на рынке Форекс в 2019 году Форекс-брокер NSBroker ставил перед собой довольно амбициозные цели:

Популяризация онлайн-трейдинга;

Внедрение инновационных технологий;

Обновление и расширение списка предоставляемых трейдерам инструментов;

Повышение качества предоставляемых услуг.

Подтверждением того, чтоб брокер на «отлично» справляется с поставленными перед собой целями, является его постоянно растущая клиентская база. Счета на платформе NSBroker ежедневно открывают сотни начинающих и опытных инвесторов со всей Европы. Чтобы удостовериться в популярности этой брокерской компании и в наличии большого количества преимуществ в сотрудничестве с ним, сделаем подробный обзор NSBroker.

Сайт NSBROKER

Обеспечение безопасности

Для NSBroker безопасность средств и персональной информации его клиентов является приоритетным аспектом в сотрудничестве. То, что это не пустые слова, говорит стаж работы брокера на рынке, а это более 10 лет. Немногие компании способны удерживать популярность такое длительное время. Большой стаж работы говорит о надежности брокера и о том, что клиенты ему доверяют.

Чтобы официально подтвердить свою надежность, NSBroker дополнительно выполнил ряд достаточно сложных условий и получил лицензию авторитетного регулятора. Компания зарегистрирована на Мальте, ее деятельность находится под контролем Управления по финансовому надзору и регулированию Мальты (MFSA). Поскольку NSBroker ориентируется на европейских клиентов, в своей деятельности брокер руководствуется Директивой ЕС MiFID, а на территории многих крупных стран Европейской экономической зоны компания работает с одобрения их национальных регуляторов:

В Великобритании – FCA;

В Германии – BaFin;

Во Франции – ACP;

В Испании – CNMV;

В Дании – FINANSTILSYNET;

В Италии – Consob.

Таким образом, NSBroker сотрудничает с основными регуляторными органами, которые стоят на защите прав потребителей инвестиционных услуг.

NSBroker хранит деньги клиентов в самых надежных международных банках на сегрегированных счетах – BOV, Bank of Cyprus. Контролирует сохранность сбережений аудитор с мировым именем PwC. Компания подтверждает, что брокер в полной мере выполняет возложенные на него обязательства и отвечает всем отраслевым стандартам. NSBroker работает с крупнейшими провайдерами ликвидности, поэтому его клиенты всегда без проблем и ограничений получают все положенные им выплаты.

NSBroker использует инновации, помогающие управлять рисками его клиентов, а именно применяет роботизированную систему наблюдения за каждой клиентской операцией, гарантируя тем самым, что ни один баланс трейдера, открывшего у него счет, не уйдет в минус. С целью снижения вероятности потери капитала, брокер также ввел обязательное анкетирование для потенциальных клиентов, которые проходят регистрацию на его сайте. В анкете трейдер должен ответить на вопросы, касающиеся источников получения стартового капитала и об опыте инвестиционной деятельности. Такой опрос поможет не допустить к торговой платформе несовершеннолетних и тех, кто без надлежащего опыта имеет большие шансы потерять все свои сбережения. Такая система безопасности еще раз подтверждает, что NSBroker выстраивает со своими клиентами долгосрочные отношения, а не стремится выманить у них все имеющиеся средства и втянуть в долги, как это бывает с недобросовестными брокерами.

Поскольку популярность рынка Форекс растет с каждым днем, увеличивается и количество виртуальных мошенников, которые хотят завладеть средствами трейдеров. Чтобы посторонние лица не могли воспользоваться персональными данными или средствами клиентов NSBroker, брокер сделал обязательной для всех процедуру верификации аккаунта. Только с верифицированных аккаунтов может быть выведена заработанная прибыль. Провести данную операцию может только владелец счета. Для верификации аккаунта трейдер должен предоставить брокеру скан-копию своего паспорта и документа, подтверждающего место проживания:

Квитанция за коммунальные услуги. Она должна быть выдана не более 3 месяцев назад;

Банковская выписка за последнее полугодие;

Справка о проживании.

Если трейдер планирует пополнять депозит или выводить прибыль на банковскую карту, он должен предоставить брокеру скан-копию обеих сторон пластикового носителя. По желанию клиент может закрыть ту область карты, на которой указан CVV-код.

Торговый терминал

MetaTrader5 – это настоящий повод для гордости за брокера NSBroker, ведь его торговая платформа оснащена огромным количеством функций и полезных инструментов. Она простая, удобная в использовании. С тем, как на ней работать, разберется даже далекий от трейдинга пользователь. На МТ5 можно торговать валютными парами, индексами, энергоресурсами, драгоценными металлами и криптой. Всего в распоряжении трейдеров свыше сотни базовых активов.

Для трейдеров, имеющих постоянное рабочее место в доме или в офисе за компьютером, доступна десктоповая версия терминала. Если клиент хочет контролировать рабочий процесс, находясь в дороге или путешествуя по миру, он может установить на свой смартфон или планшет мобильное приложение, которое по функционалу не отличается от основной версии. Для трейдеров, не привязанных к определенному компьютеру или гаджету, разработана веб-площадка, которую можно запустить через любой браузер.

МТ5 выгодно выделяется на фоне торговых терминалов других брокеров. Площадка обладает рядом неоспоримых преимуществ:

Предоставляет круглосуточную поддержку по будням;

Позволяет торговать с узкими спредами от 0,3 пп;

Ее сервер работает безотказно;

Есть возможность использовать технические инструменты для автоматизации торговли;

Одновременно на экране можно запускать до сотни графиков;

Графики могут строиться на любом из 21 таймфреймов;

В терминал интегрировано свыше полусотни индикаторов и более 40 графических объектов.

Чтобы воспользоваться торговым терминалом, трейдеру нужно изначально зарегистрироваться на сайте nsbroker.com, в разделе «Торговые платформы» выбрать подходящую версию, скачать ее и установить на свое компьютерное или мобильное устройство. Далее нужно открыть счет и внести на его баланс любую сумму в размере минимум 250 у.е. Всем своим клиентам NSBroker предоставляет поддержку в виде кредитного плеча. На первых порах его величина не превышает 1:50, но для трейдеров, показавших достаточный профессиональный уровень, значение может быть увеличено до 1:100.

Оперативное пополнение и вывод прибыли

Внести деньги на депозит, а затем вывести заработанную прибыль клиенты NSBroker могут любым удобным для них методом. Условия пополнения/вывода выгодно отличаются от конкурентов:

Банковский перевод. Комиссии за любые транзакции отсутствуют. На баланс деньги поступают за 2-3 дня, выводятся со счета за 2 банковских дня. Кредитные карты (VISA, MasterCard, Maestro, Visa Electron). Пополняется баланс мгновенно, прибыль выводится за 24 ч. Комиссионных нет. Электронные платежные системы (Neteller, Skrill). Баланс пополняется мгновенно, запрос на вывод обрабатывается до суток. Пополнение без комиссии, комиссия за вывод – 2,9% от суммы.

NSBroker не устанавливает лимит на сумму вывода или пополнения счета. Все транзакции проходят без задержек в четко оговоренные сроки. Оперативный вывод прибыли подтверждают и положительные отзывы о брокере на тематических форумах и в отзовиках.

Полезные сервисы

Есть трейдеры, которые не хотят или не имеют возможности торговать самостоятельно, при этом они не желают упускать шанс заработать на рынке Форекс. Для них брокер NSBroker предлагает удобный сервис копирования сделок. Принцип его работы очень прост. Трейдер из доступного списка поставщиков сигналов по рейтингу, по величине комиссионных или по прибыльности торговли выбирает подходящего претендента и подписывается на его рассылку. С этого момента все сделки поставщика сигналов будут копироваться на счет подписчика. Даже при том, что за подписку нужно оплачивать комиссию, пользоваться этим сервисом выгодно и вот почему:

Сигналы качественные, а значит, трейдер даже за вычетом комиссионных будет получать хороший пассивный доход;

Прибыль поступает на счет, даже если подписчик не находится рядом со своим компьютером и не принимает участия в торгах;

Копирование сделок – это отличная возможность поучиться у более опытного коллеги, ведь все его сделки копируются в режиме реального времени, а значит, есть возможность следить за его работой и перенимать навыки.

Кроме сигналов NSBroker предлагает еще один метод пассивного заработка – партнерскую программу. Стать ее участником могут владельцы интернет-ресурсов на экономическую тематику и те, кто захочет привлекать клиентов через социальные сети. Каждый участник партнерки получает реферальную ссылку, размещает ее на своем веб-сайте или странице в соцсетях и привлекает новичков. Вознаграждение приходит за каждого новичка или в виде процента от прибыли, которую он даст компании. С помощью сигналов и партнерской программы можно зарабатывать на рынке Форекс даже без достаточных для этого знаний.

Уникальная система обучения

Чтобы самостоятельно работать на рынке Форекс, нужно изначально получить достаточный запас знаний. Хороший брокер прекрасно понимает, что его личное благополучие зависит от того, насколько эффективно и грамотно работают его клиенты, поэтому стремится помочь им в обучении. NSBroker предлагает своим клиентам уникальную систему обучения, которая включает в себя не только теоретические занятия, но и практику, наставничество и бесплатное тестирование знаний. В распоряжении трейдеров есть следующие учебные материалы и инструменты:

Глоссарий. В нем собраны все самые необходимые термины и фразы. Электронные книги. Прочитав их, трейдер будет знать все азы работы с акциями, валютными парами и индексами. Видеоролики. На сайте брокера есть несколько популярных видеокурсов о трейдинге, каждый из которых заканчивается тестовыми вопросами для самоконтроля.

Вебинары. В ходе бесплатных интерактивных занятий трейдер сможет видеть лектора, слышать его и задавать любые вопросы по теме вебинара, на которые он сможет прочитать ответ в онлайн-чате. Демо-счет. Это учебный аккаунт, условия торговли на котором совпадают с реальными, но нет необходимости вносить собственные средства на счет. На балансе изначально есть 20 тыс. виртуальных долларов. Этой суммы достаточно для тестирования своих знаний и отработки на практике выбранной стратегии.

Во время всего обучения трейдер не брошен сам на сам со сложными терминами и понятиями. В его распоряжении всегда есть опытный аналитик компании. У персонального менеджера большой опыт работы на рынке, он учит клиента анализировать рынок, обучает его трейдингу и подготавливает к профессиональной самостоятельно работе. Если и вы хотите воспользоваться уникальной образовательной системой от NSBroker, регистрируйтесь на сайте брокера и гарантированно получайте персональную поддержку в обучении.

