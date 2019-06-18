Обзор биржи криптовалюты EXMO. Отзывы

Появившаяся в 2013 году биржа Exmo сегодня входит в список самых популярных криптовалютных площадок. Этот ресурс предоставляет широкие возможности для ведение трейдинга цифровыми монетами. Несмотря на то, что площадка поддерживает небольшое количество активов, здесь, в отличие от ряда других подобных бирж, можно обменять фиатные деньги (доллары, евро и другие) на криптовалюту и обратно. Также Exmo имеет удобный сайт, который поддерживает несколько языков, включая русский.
Брокер
EXMO
Сайт
exmo.me
Дата основания
2013 год
Штаб-квартира
England, 49 Station Road, Polegate, East Sussex, BN26 6EA
Виды поддержки
Онлайн-чат, база знаний, электронная почта
Бесплатный демо-счет
Нет
Комиссия брокера
Есть
Типы счетов
Стандартный
Способы пополнения
Банковские переводы (Visa, MasterCard), Capitalist, Yandex Money, AdvancedCash, Okpay, Money Polo, Payeer, криптовалюты (Etherium, Dash, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin) и т.д.
Способы вывода
Банковские переводы (Visa, MasterCard), Capitalist, Yandex Money, AdvancedCash, Okpay, Money Polo, Payeer, криптовалюты (Etherium, Dash, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin) и т.д.
Количество активов
240
Типы активов
Etherium, Dash, Dogecoin, Waves, Zcash, Monero, KickCoin, BitcoinCash, Ripple, Litecoin, Bitcoin и т.д.
Общая оценка
9,6/10
Дополнительная информация
- Комиссия биржи: да
- Объем торгов: более 4 млн долларов/сутки
- Каналы общения: онлайн-чат, электронная почта, Telegram, Twitter, Facebook, ВКонтакте
- Наличие русского языка: да
- Возможность обмена на фиатные валюты: да
- Количество криптовалют: более 10
- Обучение: нет
- Аналитика: да
- Автотрейдинг: да
- Партнерские программы: да
- EXMO API: да
Особенности биржи
Число официально зарегистрированных пользователей на Exmo превысило 500 тысяч человек. Биржа ориентирована в основном на страны СНГ, поэтому большая часть трейдеров на этой площадке русскоязычные. Отчасти популярность Exmo среди пользователей обусловлена следующими особенностями площадки:
- возможность мгновенного обмена;
- быстрый вывод средств;
- наличие кошельков под каждую валюту;
- низкие комиссии;
- удобная техническая поддержка;
- наличие реферальной программы;
- быстрое исполнение ордеров.
Exmo поддерживает следующие виды фиатных валют:
- российский рубль;
- американский доллар;
- евро;
- польский злотый;
- гривны.
Обмен, как и торговые операции, проводятся двумя способами: мгновенный (по текущему курсу) и по лимиту (по курсу, определенному пользователем). Доступ к кошелькам на бирже открывается сразу после регистрации аккаунта.
Торговый терминал Exmo отличается удобным и понятным интерфейсом и дополняется следующими опциями:
- возможность масштабирования по времени;
- доступ к свечным графикам;
- стаканы ордеров;
- графики динамики криптовалют;
- история сделок.
К числу выраженных достоинств площадки трейдеры относят высокий уровень безопасности как сделок, так и личных данных. Для общения пользователям предоставляется доступ к онлайн-чату. Ранее трейдеры сталкивались с проблемами, связанными с входом на сайт. Биржа адекватно поступила в той ситуации и быстро разрешила данную задачу.
Сегодня Exmo – это стабильно развивающая и работающая площадка, которая постоянно расширяет собственный функционал и увеличивает число торгуемых активов. Благодаря этому биржа постепенно наращивает клиентскую базу и поднимается вверх в разнообразных рейтингах.
Exmo подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Пользователи достаточно быстро разбираются в особенностях работы биржи и практически сразу приступают к торговли. К числу важных достоинств площадки следует отнести и наличие автотрейдинга. На бирже возможна как кратко-, так и долгосрочная торговля представленными активами.
Ввод/Вывод
Биржа помимо криптовалют поддерживает операции, совершаемые с использованием фиатных денег. Для пополнения баланса на доллары, рубли или другие валюты можно осуществить перевод с:
- банковской карты или счета;
- Perfect Money;
- Polo и других платежных систем.
Точный перечень поддерживаемых платежных систем следует уточнять на официальном сайте биржи, так как этот список может со временем поменяться. Для пополнения баланса и вывода средств необходимо зайти в раздел «Кошелек», выбрать нужную валюту и совершить требуемую операцию.
Мнение трейдеров
Биржа Exmo пользуется большей популярностью у русскоязычных трейдеров. Пользователи в свою отзывах отмечают следующие достоинства площадки:
- надежность;
- удобный интерфейс;
- наличие онлайн-чата для пользователей;
- несколько вариантов для вывода средств;
- удобный торговый терминал.
Из недостатков платформы трейдеры выделяют частые задержки с пополнением баланса и выводом средств, длительное ожидание ответа от службы поддержки и периодические проблемы с входом на сайт.
Как регулируется деятельность биржи?
Биржа Exmo официально зарегистрирована на территории Великобритании и подчиняется местным законам. Последние разрешают подобным ресурсам собирать и обрабатывать персональные данные трейдеров, передавать эту информацию дочерним организациям и субподрядчикам. Пользователи после регистрации автоматически дают согласие на такие условия сотрудничества с биржей.
В случае нарушения правил и британских законов аккаунт пользователя блокируется. В ряде ситуаций возможно удаление личного кабинета. В штате Exmo есть сотрудники, которые отслеживают операции, проводимые с целью легализации незаконно заработанных денег. Также биржа мониторит поведение пользователей на предмет проведения сомнительных операций и проверяют предоставленные клиентом данные.
Стоит ли инвестировать в Exmo?
Несмотря на то, что Exmo уступает множеству других подобных площадок по объему торгов, числу зарегистрированных пользователей и иным параметрам, данная биржа входит в число лучших. Этому во многом способствует стабильная работа на протяжении нескольких лет.
Основные преимущества Exmo заключаются в том, что площадка предлагает удобный терминал с продуманным интерфейсом и функционал, необходимый для проведения торговых операций: обмен, продажа/покупка. Другая важная особенность биржи заключается в том, что разработчики уделяют повышенное внимание вопросам безопасности. Для этого введена двухфакторная авторизация и верификация пользователей. Благодаря такому подходу сегодня биржа крайне редко сталкивается со взломами аккаунтов.
Exmo – это активно развивающаяся площадка, обеспечивающая повышенный уровень безопасности и предоставляющая доступ к торговле различными криптомонетами и фиатными валютами. Данный ресурс стоит рассматривать в качестве источника для заработка, так как биржа существует уже несколько лет, и за это время не зарегистрировано ни одного случая, чтобы служба поддержки игнорировала запросы трейдеров либо с баланса пользователя сотрудники платформы крали деньги.
