Обзор биржи криптовалюты EXMO. Отзывы

        Появившаяся в 2013 году биржа Exmo сегодня входит в список самых популярных криптовалютных площадок. Этот ресурс предоставляет широкие возможности для ведение трейдинга цифровыми монетами. Несмотря на то, что площадка поддерживает небольшое количество активов, здесь, в отличие от ряда других подобных бирж, можно обменять фиатные деньги (доллары, евро и другие) на криптовалюту и обратно. Также Exmo имеет удобный сайт, который поддерживает несколько языков, включая русский.

        Брокер

        EXMO

        Сайт

        exmo.me

        Дата основания

        2013 год

        Штаб-квартира

        England, 49 Station Road, Polegate, East Sussex, BN26 6EA

        Виды поддержки

        Онлайн-чат, база знаний, электронная почта

        Бесплатный демо-счет

        Нет

        Комиссия брокера

        Есть

        Типы счетов

        Стандартный

        Способы пополнения

        Банковские переводы (Visa, MasterCard), Capitalist, Yandex Money, AdvancedCash, Okpay, Money Polo, Payeer, криптовалюты (Etherium, Dash, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin) и т.д.

        Способы вывода

        Банковские переводы (Visa, MasterCard), Capitalist, Yandex Money, AdvancedCash, Okpay, Money Polo, Payeer, криптовалюты (Etherium, Dash, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin) и т.д.

        Количество активов

        240

        Типы активов

        Etherium, Dash, Dogecoin, Waves, Zcash, Monero, KickCoin, BitcoinCash, Ripple, Litecoin, Bitcoin и т.д.

        Общая оценка

        9,6/10

         

        Дополнительная информация

        • Комиссия биржи: да
        • Объем торгов: более 4 млн долларов/сутки
        • Каналы общения: онлайн-чат, электронная почта, Telegram, Twitter, Facebook, ВКонтакте
        • Наличие русского языка: да
        • Возможность обмена на фиатные валюты: да
        • Количество криптовалют: более 10
        • Обучение: нет
        • Аналитика: да
        • Автотрейдинг: да
        • Партнерские программы: да
        • EXMO API: да

         

        Особенности биржи

        Число официально зарегистрированных пользователей на Exmo превысило 500 тысяч человек. Биржа ориентирована в основном на страны СНГ, поэтому большая часть трейдеров на этой площадке русскоязычные. Отчасти популярность Exmo среди пользователей обусловлена следующими особенностями площадки:

        • возможность мгновенного обмена;
        • быстрый вывод средств;
        • наличие кошельков под каждую валюту;
        • низкие комиссии;
        • удобная техническая поддержка;
        • наличие реферальной программы;
        • быстрое исполнение ордеров.

        Exmo поддерживает следующие виды фиатных валют:

        • российский рубль;
        • американский доллар;
        • евро;
        • польский злотый;
        • гривны.

        Обмен, как и торговые операции, проводятся двумя способами: мгновенный (по текущему курсу) и по лимиту (по курсу, определенному пользователем). Доступ к кошелькам на бирже открывается сразу после регистрации аккаунта.

        Торговый терминал Exmo отличается удобным и понятным интерфейсом и дополняется следующими опциями:

        • возможность масштабирования по времени;
        • доступ к свечным графикам;
        • стаканы ордеров;
        • графики динамики криптовалют;
        • история сделок.

        К числу выраженных достоинств площадки трейдеры относят высокий уровень безопасности как сделок, так и личных данных. Для общения пользователям предоставляется доступ к онлайн-чату. Ранее трейдеры сталкивались с проблемами, связанными с входом на сайт. Биржа адекватно поступила в той ситуации и быстро разрешила данную задачу.

        Сегодня Exmo – это стабильно развивающая и работающая площадка, которая постоянно расширяет собственный функционал и увеличивает число торгуемых активов. Благодаря этому биржа постепенно наращивает клиентскую базу и поднимается вверх в разнообразных рейтингах.

        Exmo подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Пользователи достаточно быстро разбираются в особенностях работы биржи и практически сразу приступают к торговли. К числу важных достоинств площадки следует отнести и наличие автотрейдинга. На бирже возможна как кратко-, так и долгосрочная торговля представленными активами.

        Ввод/Вывод

        Биржа помимо криптовалют поддерживает операции, совершаемые с использованием фиатных денег. Для пополнения баланса на доллары, рубли или другие валюты можно осуществить перевод с:

        • банковской карты или счета;
        • Perfect Money;
        • Polo и других платежных систем.

        Точный перечень поддерживаемых платежных систем следует уточнять на официальном сайте биржи, так как этот список может со временем поменяться. Для пополнения баланса и вывода средств необходимо зайти в раздел «Кошелек», выбрать нужную валюту и совершить требуемую операцию.

        Мнение трейдеров

        Биржа Exmo пользуется большей популярностью у русскоязычных трейдеров. Пользователи в свою отзывах отмечают следующие достоинства площадки:

        • надежность;
        • удобный интерфейс;
        • наличие онлайн-чата для пользователей;
        • несколько вариантов для вывода средств;
        • удобный торговый терминал.

        Из недостатков платформы трейдеры выделяют частые задержки с пополнением баланса и выводом средств, длительное ожидание ответа от службы поддержки и периодические проблемы с входом на сайт.

        Как регулируется деятельность биржи?

        Биржа Exmo официально зарегистрирована на территории Великобритании и подчиняется местным законам. Последние разрешают подобным ресурсам собирать и обрабатывать персональные данные трейдеров, передавать эту информацию дочерним организациям и субподрядчикам. Пользователи после регистрации автоматически дают согласие на такие условия сотрудничества с биржей.

        В случае нарушения правил и британских законов аккаунт пользователя блокируется. В ряде ситуаций возможно удаление личного кабинета. В штате Exmo есть сотрудники, которые отслеживают операции, проводимые с целью легализации незаконно заработанных денег. Также биржа мониторит поведение пользователей на предмет проведения сомнительных операций и проверяют предоставленные клиентом данные.

        Стоит ли инвестировать в Exmo?

        Несмотря на то, что Exmo уступает множеству других подобных площадок по объему торгов, числу зарегистрированных пользователей и иным параметрам, данная биржа входит в число лучших. Этому во многом способствует стабильная работа на протяжении нескольких лет.

        Основные преимущества Exmo заключаются в том, что площадка предлагает удобный терминал с продуманным интерфейсом и функционал, необходимый для проведения торговых операций: обмен, продажа/покупка. Другая важная особенность биржи заключается в том, что разработчики уделяют повышенное внимание вопросам безопасности. Для этого введена двухфакторная авторизация и верификация пользователей. Благодаря такому подходу сегодня биржа крайне редко сталкивается со взломами аккаунтов.

        Exmo – это активно развивающаяся площадка, обеспечивающая повышенный уровень безопасности и предоставляющая доступ к торговле различными криптомонетами и фиатными валютами. Данный ресурс стоит рассматривать в качестве источника для заработка, так как биржа существует уже несколько лет, и за это время не зарегистрировано ни одного случая, чтобы служба поддержки игнорировала запросы трейдеров либо с баланса пользователя сотрудники платформы крали деньги.

        Xannerot
        вроде нормальная биржа
        22 ноября 2021
        Андрей
        Если вы хотите что бы вас кинули на деньги, вы попали на нужный сайт. Заблокировали вывод, даже после предоставления всего, что они запросили, а это верификация адреса (аккаунт изначально был верифицирован), видео–селфи (причем отправлял его неоднократно), включение двухфакторки. И самое интересное происхождение средств и пополнения кошелька на этой бирже (что я тоже смог предоставить). Они морозились и тупо на почту отвечал бот. Как только это факт мошенничества я сделал публичным, эти мошенники немного зашевелились. Если у вас небольшая сумма, думаю эти мошенники не будут блокировать вывод, но как только вы нормально пополните аккаунт они будут делать все что бы украсть у вас деньги. Кто столкнулся с похожим мошенничеством данной бирже, пишите об этом везде.
        23 июля 2021
        Андрей
        Биржа нормальная. Потерялся у меня 1 эфир, написал в поддержку, вернули. Правда возврата долго ждал, целый месяц)
        22 июня 2019
        Orri
        Торгую на бирже уже с полгода. Среди минусов отметил только слабую техподдержку (видимо людей мало). В остальном она меня полностью устраивает.
        18 июня 2019
