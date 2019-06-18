Обзор биржи криптовалюты EXMO. Отзывы

Появившаяся в 2013 году биржа Exmo сегодня входит в список самых популярных криптовалютных площадок. Этот ресурс предоставляет широкие возможности для ведение трейдинга цифровыми монетами. Несмотря на то, что площадка поддерживает небольшое количество активов, здесь, в отличие от ряда других подобных бирж, можно обменять фиатные деньги (доллары, евро и другие) на криптовалюту и обратно. Также Exmo имеет удобный сайт, который поддерживает несколько языков, включая русский.

Брокер EXMO Сайт exmo.me Дата основания 2013 год Штаб-квартира England, 49 Station Road, Polegate, East Sussex, BN26 6EA Виды поддержки Онлайн-чат, база знаний, электронная почта Бесплатный демо-счет Нет Комиссия брокера Есть Типы счетов Стандартный Способы пополнения Банковские переводы (Visa, MasterCard), Capitalist, Yandex Money, AdvancedCash, Okpay, Money Polo, Payeer, криптовалюты (Etherium, Dash, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin) и т.д. Способы вывода Банковские переводы (Visa, MasterCard), Capitalist, Yandex Money, AdvancedCash, Okpay, Money Polo, Payeer, криптовалюты (Etherium, Dash, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin) и т.д. Количество активов 240 Типы активов Etherium, Dash, Dogecoin, Waves, Zcash, Monero, KickCoin, BitcoinCash, Ripple, Litecoin, Bitcoin и т.д. Общая оценка 9,6/10

Особенности биржи

Число официально зарегистрированных пользователей на Exmo превысило 500 тысяч человек. Биржа ориентирована в основном на страны СНГ, поэтому большая часть трейдеров на этой площадке русскоязычные. Отчасти популярность Exmo среди пользователей обусловлена следующими особенностями площадки:

возможность мгновенного обмена;

быстрый вывод средств;

наличие кошельков под каждую валюту;

низкие комиссии;

удобная техническая поддержка;

наличие реферальной программы;

быстрое исполнение ордеров.

Exmo поддерживает следующие виды фиатных валют:

российский рубль;

американский доллар;

евро;

польский злотый;

гривны.

Обмен, как и торговые операции, проводятся двумя способами: мгновенный (по текущему курсу) и по лимиту (по курсу, определенному пользователем). Доступ к кошелькам на бирже открывается сразу после регистрации аккаунта.

Торговый терминал Exmo отличается удобным и понятным интерфейсом и дополняется следующими опциями:

возможность масштабирования по времени;

доступ к свечным графикам;

стаканы ордеров;

графики динамики криптовалют;

история сделок.

К числу выраженных достоинств площадки трейдеры относят высокий уровень безопасности как сделок, так и личных данных. Для общения пользователям предоставляется доступ к онлайн-чату. Ранее трейдеры сталкивались с проблемами, связанными с входом на сайт. Биржа адекватно поступила в той ситуации и быстро разрешила данную задачу.

Сегодня Exmo – это стабильно развивающая и работающая площадка, которая постоянно расширяет собственный функционал и увеличивает число торгуемых активов. Благодаря этому биржа постепенно наращивает клиентскую базу и поднимается вверх в разнообразных рейтингах.

Exmo подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Пользователи достаточно быстро разбираются в особенностях работы биржи и практически сразу приступают к торговли. К числу важных достоинств площадки следует отнести и наличие автотрейдинга. На бирже возможна как кратко-, так и долгосрочная торговля представленными активами.

Ввод/Вывод

Биржа помимо криптовалют поддерживает операции, совершаемые с использованием фиатных денег. Для пополнения баланса на доллары, рубли или другие валюты можно осуществить перевод с:

банковской карты или счета;

Perfect Money;

Polo и других платежных систем.

Точный перечень поддерживаемых платежных систем следует уточнять на официальном сайте биржи, так как этот список может со временем поменяться. Для пополнения баланса и вывода средств необходимо зайти в раздел «Кошелек», выбрать нужную валюту и совершить требуемую операцию.

Мнение трейдеров

Биржа Exmo пользуется большей популярностью у русскоязычных трейдеров. Пользователи в свою отзывах отмечают следующие достоинства площадки:

надежность;

удобный интерфейс;

наличие онлайн-чата для пользователей;

несколько вариантов для вывода средств;

удобный торговый терминал.

Из недостатков платформы трейдеры выделяют частые задержки с пополнением баланса и выводом средств, длительное ожидание ответа от службы поддержки и периодические проблемы с входом на сайт.

Как регулируется деятельность биржи?

Биржа Exmo официально зарегистрирована на территории Великобритании и подчиняется местным законам. Последние разрешают подобным ресурсам собирать и обрабатывать персональные данные трейдеров, передавать эту информацию дочерним организациям и субподрядчикам. Пользователи после регистрации автоматически дают согласие на такие условия сотрудничества с биржей.

В случае нарушения правил и британских законов аккаунт пользователя блокируется. В ряде ситуаций возможно удаление личного кабинета. В штате Exmo есть сотрудники, которые отслеживают операции, проводимые с целью легализации незаконно заработанных денег. Также биржа мониторит поведение пользователей на предмет проведения сомнительных операций и проверяют предоставленные клиентом данные.

Стоит ли инвестировать в Exmo?

Несмотря на то, что Exmo уступает множеству других подобных площадок по объему торгов, числу зарегистрированных пользователей и иным параметрам, данная биржа входит в число лучших. Этому во многом способствует стабильная работа на протяжении нескольких лет.

Основные преимущества Exmo заключаются в том, что площадка предлагает удобный терминал с продуманным интерфейсом и функционал, необходимый для проведения торговых операций: обмен, продажа/покупка. Другая важная особенность биржи заключается в том, что разработчики уделяют повышенное внимание вопросам безопасности. Для этого введена двухфакторная авторизация и верификация пользователей. Благодаря такому подходу сегодня биржа крайне редко сталкивается со взломами аккаунтов.

Exmo – это активно развивающаяся площадка, обеспечивающая повышенный уровень безопасности и предоставляющая доступ к торговле различными криптомонетами и фиатными валютами. Данный ресурс стоит рассматривать в качестве источника для заработка, так как биржа существует уже несколько лет, и за это время не зарегистрировано ни одного случая, чтобы служба поддержки игнорировала запросы трейдеров либо с баланса пользователя сотрудники платформы крали деньги.

