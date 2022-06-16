Криптобиржа WhiteBIT: стоит ли доверять, отзывы

WhiteBIT – это новая платформа, предназначенная для трейдеров, которые хотят зарабатывать на криптовалюте. Данная площадка предлагает несколько вариантов извлечения дохода, включая реферальную программу. Однако в связи с тем, что WhiteBIT вышел на рынок сравнительно недавно, у многих пользователей возникают сомнения по поводу надежности платформы.

Что такое криптобиржа WhiteBIT

WhiteBIT – это новая биржа, которая вышла на рынок в 2018 году. Платформа предназначается для обмена криптовалют. WhiteBIT, по заявлениям клиентов, отличается понятным интерфейсом и предоставляет легальные услуги, что подтверждено соответствующими лицензиями.

Платформа выделяется на фоне аналогов тем, что за сравнительно короткий срок присутствия на рынке смогла привлечь большую аудиторию. Отчасти высокий спрос на услуги WhiteBIT обусловлен тем, что биржа поддерживает несколько языков. Благодаря этому инвесторы из разных стран могут проводить операции с криптовалютами, не тратя время на поиск информации об особенностях работы площадки.

Несмотря на это, WhiteBIT ориентирована на оказание услуг клиентам, проживающим в странах СНГ. Офис компании, которая владеет биржей, располагается на территории Литвы. Основная причина, почему платформа была зарегистрирована именно в этой стране – лояльное к криптовалютам местное законодательство. Судя по заявлениям эстонских властей, отношение к цифровым активам здесь не поменяется в ближайшие годы. Это говорит о том, что даже внешние факторы не повлияют на работу биржи. Поэтому WhiteBIT может говорить о том, что предлагает надежные услуги по трейдингу.

Популярности площадки способствует наличие широкого перечня цифровых активов. Пользователи могут проводить операции с более чем 330+ криптовалютами, в том числе с BTC, ETH, XRP, ADA, SOL и другими:

Высокая популярность WhiteBIT и быстрое расширение клиентской базы объясняется еще и тем, что интерфейс и функционал площадки во многом похож на аналогичные ресурсы. Но данная платформа предлагает несколько дополнительных опций. WhiteBIT представляет инвесторам возможность для заработка на депозитах. Для этого разработана специальная программа SMART Box. Для перемещения активов на площадке предусматривается отдельная функция, при помощи которой можно перевести криптовалюты с одного аккаунта на второй.

Среди достоинств площадки трейдеры выделяют высокую производительность. Встроенные алгоритмы способны обрабатывать до 10 тысяч ордеров каждую секунду и миллион TCP-соединений. Благодаря такой особенности исключается вероятность потери денег из-за резкого изменения курса валют: площадка закрывает все сделки до того, как это произойдет.

Для трейдинга криптовалютами разработана простая торговая платформа, на изучение которой пользователи тратят не более 20 минут. Все доступные функции располагаются в удобных местах: каждый инструмент можно найти очень быстро.

Основные преимущества биржи WhiteBIT

Торговая платформа WhiteBIT позволяет проводить операции с популярными криптовалютными парами. Благодаря этому трейдеры всегда могут найти подходящий актив для извлечения прибыли. WhiteBIT характеризуется простым с точки зрения даже начинающих спекулянтов интерфейсом, который включает в себя следующее:

список доступных активов, вынесенных в отдельное окно;

история ордеров, или совершенных ранее сделок;

график по выбранной криптовалютной паре;

окно для открытия ордеров на покупку или продажу.

WhiteBIT – универсальная торговая платформа. Воспользоваться ей можно как с компьютера, так и с мобильного устройства, для чего разработано специальное приложение. Последнее имеет аналогичный набор функций. Приложение адаптировано под устройства на iOS и Android.

Торговая платформа WhiteBIT выделяется на фоне аналогов несколькими особенностями:

удобный интерфейс, понятный даже начинающему трейдеру;

поддержка нескольких языков, включая русский;

высокая скорость обработки ордеров;

отсутствие задержек при исполнении заявок;

поддержка «живого» графика;

низкие комиссии за операции;

широкий набор основных и дополнительных функций, которые делают торговлю более простой и удобной;

поддержка популярных платежных систем.

Важной особенностью WhiteBIT является то, что площадка хранит криптовалюту на «холодных» кошельках. Это минимизирует вероятность взлома и кражи денег пользователей. Также разработчики платформы внедрили систему антифишинга.

Веб-терминал биржи WhiteBIT и обмен криптовалют пошагово

Веб-терминал биржи WhiteBIT включает в себя все необходимое для комфортного трейдинга и содержит:

стакан; график; окно с балансами трейдера; окно с криптовалютами; окно ленты сделок; торговую панель; окно с торговой статистикой.

Все панели удобно расположены, но использовать терминал будут лишь трейдеры, которые спекулируют на ценах с криптовалютами. Те люди, которые просто хотят купить монеты с долгосрочной перспективой, могут воспользоваться панелью обмена, что более удобно. Этот отдельный раздел предназначен для быстрого обмена криптовалют и находится на главной странице биржи:

Окно обмена отличается от остального сайта максимально упрощенным интерфейсом. Такой дизайн выбран для того, чтобы любой пользователь, включая тех, кто никогда не проводил подобные операции, смог сразу обменять монеты.

Чтобы сделать это, нужно:

Выбрать криптовалюту для обмена из предложенного списка. Выбрать направление обмена (то есть тот актив, который нужно получить взамен криптовалюты). Ввести количество монет и нажать «Обменять».

Операция проходит обычно сразу. Исключения могу быть в моменты повышенной волатильности.

Условия верификации на криптобирже WhiteBIT

Верификация – это необязательная процедура для клиентов биржи. Однако после выполнения всех условий, предложенных площадкой, трейдер снимает введенные ограничения. В частности, после прохождения верификации увеличивается лимит на вывод заработка, который по умолчанию установлен на уровне 100 долларов. Также данная процедура упрощает восстановление доступа к аккаунту в случае утраты логина и/или пароля.

Для прохождения верификации необходимо открыть раздел «Верификация», нажав на значок профиля:

Далее нужно ввести личные данные: фамилию и имя, дату рождения, пол и полный адрес проживания (страна, город и так далее). Это минимальное количество информации, которую должен предоставить клиент. Для снятия всех ограничений придется пройти второй этап верификации: предоставить бирже документы, подтверждающие личность. Это могут быть сканы паспорта, водительского удостоверения или ID-карты.

Но и после последнего этапа биржа не снимает все лимиты. Для этого необходимо сфотографировать свое лицо, держа рядом паспорт (иной документ, подтверждающий личность) и лист с надписью WhiteBIT, текущей датой и подписью. Полученный снимок также нужно отправить через соответствующую форму. Коротко действия по верификации аккаунта выглядят так:

Эти данные отправляются для защиты аккаунтов от взлома и для пресечения отмывания денег. После завершения процедуры верификации сотрудники биржи проверяют предоставленную информацию. В случае необходимости специалисты могут запросить повторно выслать определенные документы. Поэтому на завершение верификации отводят от нескольких дней до недели и более.

Как пополнить баланс и вывести заработок с биржи WhiteBIT

Все транзакции на WhiteBIT рекомендуется проводить после завершения верификации. Для зачисления денег на внутренний счет нужно перейти на вкладку «Баланс», которая появляется при наведении на значок профиля. Пополнить баланс можно в криптовалюте или фиатных деньгах (долларах и другой валюте). Для зачисления средств потребуется:

выбрать подходящую валюту;

нажать на кнопку «Депозит», расположенную под активом;

скопировать адрес кошелька, который генерируется автоматически;

вставить адрес в поле «Адрес получателя».

Перевод средств внутри биржи производится моментально.

Для зачисления средств в фиатных деньгах нужно:

Выбрать USD и нажать на «Депозит». Выбрать из предложенного списка подходящую платежную систему. Ввести сумму перевода и нажать на кнопку «Запрос». Заполнить все поля в новом окне и выполнить иные условия, которые предлагает выбранная платежная система.

После завершения этой операции деньги будут зачислены на счет. Подобные транзакции проводятся мгновенно.

Вывести заработок с баланса криптобиржи можно через одноименный раздел. Но для этого потребуется:

Выбрать тип валюты, в которой будет выведен заработок. Нажать на «Вывод». В новом окне указать адрес кошелька, на который будут переведены средства, и сумму. Нажать на «Запрос» и дождаться подтверждения выплаты.

Криптовалюты и фиатные деньги выводятся по одинаковой схеме. В обоих случаях биржа устанавливает определенные ограничения на подобные операции. Пользователи, которые недавно открыли счет, могут выводить в сутки не более 500 долларов. Для владельцев расширенных аккаунтов этот лимит увеличивается до 100 тысяч долларов.

Биржа не взимает дополнительных комиссии за пополнение баланса или вывод заработка. Однако некоторые платежные системы взимают комиссию при проведении подобных транзакций. Биржа взимает 0,1% от суммы в виде комиссии за каждый исполненный ордер.

Криптодепозит от WhiteBIT

Для тех, кто не хочет торговать криптовалютами, но при этом хочет получать пассивный доход, на платформе биржи WhiteBIT существует такой сервис, как Криптодепозит. Он позволяет получать до 19% годовых в криптовалюте или стейблкоинах:

Чтобы начать использовать «умный» стейкинг, необходимо выполнить три простых шага:

пополнить основной баланс; выбрать понравившийся план (10, 20, 30, 90, 180, 360 дней); «застейкать» монеты.

На выбор есть просто огромное количество криптовалют для стейкинга, начиная от USDT и закачивая BTC, ETH и другими монетами. Количество времени для стейкинга также является гибким, и вы можете выбрать период от 10 до 360 дней, но стоит понимать, что чем меньше срок, тем меньше будут проценты по вкладу. Поэтому если вы хотите получить максимальный процент, то используйте 360-дневный план:

Примечание: при стейкинге на криптобирже WhiteBIT важно понимать, что вы получаете проценты после истечения срока выбранного плана. При желании вы можете вывести средства и раньше, но тогда процент начислен вам не будет.

Бонусные программы биржи WhiteBIT

Разработчики биржи пока не предлагают бонусных программ. Однако клиенты WhiteBIT могут получить дополнительный доход, если воспользуются дополнительным условием сотрудничества. Каждый трейдер, зарегистрировавшийся на бирже, получает доступ к реферальной программе. За каждого приглашенного пользователя, который не только создал собственный аккаунт, но и провел не менее одной операции, клиенты WhiteBIT получают до 50% от суммы заработка площадки.

Регуляция криптобиржи WhiteBIT

Криптовалютный рынок привлекает внимание многих мошенников. А с учетом того, что данный сегмент пока в большинстве стран официально не регулируется, это открывает множество возможностей для обмана людей. Поэтому перед началом работы с любой площадкой, поддерживающей операции с криптовалютами, рекомендуется ознакомиться с лицензиями, на основании которых действует биржа. Эту информацию публикуют на официальных сайтах. Наличие лицензии часто свидетельствует о том, что платформа предлагает надежные услуги.

Компания, которая владеет WhiteBIT, официально зарегистрирована как юридическое лицо на территории Литвы. То есть деятельность этой фирмы регулируется местным законодательством. Дополнительно биржа авторизована еще в двух странах, проверить действительность можно на сайте соответствующей организации. Это означает, что в случае нарушения условий предоставления услуг соответствующие регуляторы могут наложить штрафные санкции. Кроме того, это может привести к отзыву лицензии.

Пользовательское соглашение

В пользовательском соглашении приведена информация, определяющая условия сотрудничества между трейдерами и биржей WhiteBIT. Каждый пользователь должен ознакомиться с приведенными данными до начала работы с компанией. Объясняется это тем, что даже надежные биржи могут предлагать условия, которые не подходят конкретному человеку.

В пользовательском соглашении указано, что WhiteBIT не несет ответственности за потери, которые клиенты несут в рамках торговли криптовалютой. Эта операция всегда связана с определенными рисками. В частности, операции с монетами не регулируются в большинстве стран. Поэтому трейдеры должны сами нести риски, связанные с резким изменением курса, возможным закрытием определенных проектов, которые выпустили цифровые активы, и другими факторами. То есть биржа несет ответственность только за свою деятельность. Трейдер должен понимать, что любые изменения, обусловленные воздействием внешних факторов (в том числе и введение запрета на проведение транзакций с криптовалютой на государственном уровне) – это тот риск, который несет каждый спекулянт.

WhiteBIT обязуется предоставлять услуги с должным усилием. То есть биржа должна предпринимать все возможные меры, направленные на защиту клиентов. Для этого площадка использует доступные технические возможности для сохранения монет и фиатных денег на внутренних счетах. Однако, если пользователь не зарегистрирован на бирже, то последняя обязуется только передавать данные о проведенных транзакциях в конкретную сеть блокчейн. WhiteBIT не несет ответственность за убытки, понесенные в ходе операций с криптовалютами, упущенную выгоду и другие возможности в той мере, в какой это разрешено действующим законодательством. Также трейдеры обязаны брать на себя риски, связанные с возможностью утраты данных и косвенными потерями при условии, если это не противоречит правилам WhiteBIT Financial Company OU.

Если клиент не исполняет либо ненадлежащим образом исполняет условия сотрудничества, то биржа вправе ограничить или полностью заблокировать доступ к аккаунту, в том числе и к хранящимся на счету деньгам. Об этих действиях площадка обычно сообщает пользователям, объясняя причины принятого решения, а также приводя способы снятия ограничений.

Каждый клиент несет ответственность за причиненный ущерб. К этому также относится тот ущерб, которые принесла компания третьим лицам или в связи с нарушением соответствующих норм законодательства. В частности, клиенты несут ответственность за мошеннические действия. В подобных случаях биржа может наложить штрафные санкции, в том числе и за негативные последствия, которые наступили из-за решений пользователей. Аналогичные наказания предусматриваются за действия клиентов, которые идут вразрез с действующим законодательством.

WhiteBIT не несет ответственность за неисполнение своих обязательств в случаях, когда это невозможно из-за форс-мажорных обстоятельств. В частности, к подобным ситуациям относятся изменения в законодательстве, которые ограничивают деятельность биржи.

Все услуги предоставляются по принципу «Как есть». То есть компания предпринимает усилия по поддержанию работоспособности сайта и торговой платформы, но не исключает вероятность возникновения сбоев по разным причинам. WhiteBIT не несет ответственность за убытки, которые несут спекулянты в подобных обстоятельствах. То есть компания не дает никаких гарантий, которые могут защитить трейдеров от потерь, возникающих из-за сбоев и иных нарушений в работе сайта и торговой платформы. При этом организатор обязуется предпринимать разумные усилия для того, чтобы подобные последствия не возникали.

WhiteBIT также вправе приостанавливать работу сайта и торговой платформы для проведения операций по техническому обслуживанию. Обычно о подобных действиях площадка сообщает заранее. Но трейдеры обязаны согласиться с тем, что биржа оставляет за собой право не уведомлять о таких операциях в чрезвычайных обстоятельствах.

Служба поддержки

WhiteBIT стремится предлагать только качественные услуги. Поэтому площадка оперативно решает все возникающие проблемы. Для этого работает служба поддержки, с которой можно связаться по электронной почте, встроенному онлайн-чату или через социальные сети.

Отзывы о криптобирже WhiteBIT

WhiteBIT – это сравнительно новый проект, который хоть и имеет обширную базу клиентов, пока еще не стал крупным игроком. Поэтому в Сети встречается мало отзывов о площадке, но они есть:

Это обстоятельство подрывает доверие к WhiteBIT со стороны начинающих трейдеров. Но наличие лицензий от известных регуляторов и опыт других спекулянтов показывают, что данная площадка надежная.

Среди преимуществ WhiteBIT большинство клиентов выделяет удобный интерфейс и низкие комиссионные сборы. Однако на бирже отсутствует демо-счет, что неудобно для начинающих спекулянтов.

Криптобиржа WhiteBIT – это развод?

Несмотря на то, что криптовалюты, как и проекты, выпускающие подобные цифровые активы, существуют давно, многие пользователи настороженно относятся к данному сегменту рынка. Большинство опасений обусловлено тем, что операции с монетами не регулируются законодательно, в связи с чем трейдеры вынуждены нести высокие риски, а также постоянно сталкиваются с мошенническими действиями.

В связи с этим новые проекты, которые появляются на рынке, часто воспринимают как очередной развод. Поэтому не удивительно, что к WhiteBIT, заработавшему только в 2018 году, сегодня относятся с определенной настороженностью. Опасения вызывает еще и тот факт, что биржа за короткий срок смогла набрать большую клиентскую базу.

WhiteBIT – официально зарегистрированная торговая площадка, деятельность которой регулируется двумя сторонними организациями (подтверждено соответствующими лицензиями) и законодательством Литвы, в которой зарегистрирована платформа. То есть деятельность биржи жестко контролируется, что исключает вероятность обмана со стороны владельцев. При этом из-за того, что WhiteBIT появился сравнительно недавно, в Сети редко встречаются отзывы о платформе. Поэтому часть трейдеров продолжает с осторожностью рассматривать возможность сотрудничества с площадкой. Но те спекулянты, которые уже провели несколько операций на бирже, заявляют, что последняя всегда исполняет свои обязательства и не ограничивает вывод средств.

Заключение

WhiteBIT – молодая криптовалютная биржа, которая работает с 2018 года. Но несмотря на это, платформа смогла набрать большую клиентскую базу, что доказывает высокую надежность предлагаемых услуг. Это подтверждает наличие двух лицензий, выданных сторонними регуляторами, а также официальная регистрация одноименной компании на территории Литвы. WhiteBIT предлагает выгодные условия сотрудничества и возможность совершать операции с более чем 330+ валютных пар. Биржа предлагает сходный с конкурентами набор функций и несколько дополнительных опций. Однако в сравнении с аналогичными площадками видно, что WhiteBIT еще необходимы некоторые изменения.

Читайте также: