Где и как хранить крипту: кошелек или биржа?

Сбережение криптовалюты очень похоже на хранение наличных: неосторожное поведение может привести к плачевным результатам. Но как выбрать правильное решение, которое обеспечит безопасность и одновременно будет удобным в использовании? Где надежнее хранить свои цифровые активы: в кошельке или на бирже? Этот вопрос задают себе все, кто решил инвестировать в криптовалюту. Пришло время разобраться в особенностях каждого варианта и понять, какой из них лучше всего подходит именно вам.

Почему важно разобраться с безопасным хранением крипты

На заметку: Приватный ключ – секретный код, необходимый для доступа к криптовалютным активам и их защиты.

Перед покупкой своей первой криптовалюты новичкам следует обязательно разобраться со способами ее хранения. Это необходимо, потому что, в отличие от обычных денег, криптовалюта не имеет физического носителя, а значит, особое внимание следует уделить сбережению приватных ключей, без которых можно навсегда утратить доступ к своим средствам. К сожалению, высокая доходность криптовалютного рынка привлекает не только добропорядочных инвесторов, но и мошенников. Практически каждый день киберпреступники изобретают все новые методы и приемы кражи цифровых денег. Знание и применение на практике методов их безопасного хранения поможет защитить от взломов, фишинговых атак и прочих угроз.

Способы хранения криптовалюты

Криптовалюты очень быстро набирают популярность среди людей, интересующихся новыми способами инвестирования и заработка. И первая проблема, с которой они сталкиваются, – это хранение цифровых активов. Что лучше: кошелек или биржа? Давайте разберемся.

Мобильные кошельки

Совет: не храните все свои криптовалюты в одном месте. Для повышения безопасности распределите свои средства между разными кошельками.

Полный контроль над своими средствами, анонимность и неподконтрольность государству – это то, что сделало мобильные кошельки очень популярными. Такой кошелек всегда под рукой на смартфоне или планшете. За безопасность отвечают приватные ключи, которыми пользователь управляет лично. Мобильные кошельки бывают разных видов, и в нашем обзоре мы разберем четыре самых популярных из них, указав преимущества и недостатки каждого.

Trust wallet

На сегодняшний день один из самых популярных кошельков – это Trust Wallet. Он представляет собой мультивалютный криптокошелек с открытым исходным кодом, который можно установить в виде мобильного приложения на смартфон или как расширение для веб-браузера.

По заявлению разработчиков, Trust Wallet не содержит персональные данные пользователей, а вся информация о криптовалютных операциях хранится на устройствах тех, кто в них непосредственно участвует. При этом третьи лица не имеют доступа к ней.

Кошелек Trust Wallet начал функционировать в 2017 году, а уже в 2018 его выкупила криптовалютная биржа Binance, что никак не отразилось на его работе. Он так и остался децентрализованным приложением, несмотря на то, что его новым владельцем стала централизованная биржа.

Через Trust Wallet можно купить более 60 криптовалют за обычные (фиатные) деньги, используя дебетовую или кредитную карту. Однако мы рекомендуем покупать криптовалюты непосредственно на биржах, чтобы снизить комиссии.

Помимо этого, в кошельке реализована функция стейкинга, благодаря которой пользователь может разместить под проценты свои временно свободные средства. Также доступны другие способы получения пассивного дохода, включая блокировку цифровых активов в блокчейнах Stargaze (STARS) и KAVA.

Какой из них выбрать, зависит от ваших целей: если нужна максимальная доходность, выбирайте STARS; если хотите разнообразить свой инвестиционный портфель, рассмотрите KAVA. Однако не забывайте о рисках, так как стейкинг – это не безрисковое вложение. Советуем выбирать только надежных валидаторов, проверяющих транзакции, и регулярно выводить свои комиссионные вознаграждения.

Также в кошельке Trust Wallet можно обменивать криптовалюты через встроенную децентрализованную биржу (DEX), хранить стейблкоины и управлять NFT – уникальными цифровыми активами, существующими на блокчейне.

Кошелек Trust Wallet взимает комиссии за:

Хранение криптовалют

Получение токенов

NFT

Совершение транзакций– комиссия сети (Network fees) + комиссия за обмен (Swap fees). Network fees зависит от загруженности сети, размера транзакции и ее скорости, а Swap fees обычно составляет 0,1% от суммы обмена, но может меняться в зависимости от токенов и поставщика ликвидности.

Свап токенов внутри кошелька – без комиссий.

Zengo

Следующим по популярности мобильным кошельком является Zengo. Он очень прост в использовании и позволяет хранить, покупать, продавать и обменивать не только криптовалюты, но и NFT.

Вот несколько его особенностей:

Возможность хранить информацию без ключей – благодаря технологии MPC, данные безопасно хранятся не за счет какого-то очень сложного ключа, а благодаря тому, что этот приватный ключ не храниться целиком ни на вашем устройстве, ни на серверах самого кошелька. Вместо этого он делится на несколько частей, каждая из которых хранится на отдельном сервере. И теперь, для осуществления какой-либо операции, необходимо, чтобы все эти серверы подписали ее своей частью ключа. Только в случае полного совпадения этого «пазла» в одно целое, возможно ее выполнение.

благодаря технологии MPC, данные безопасно хранятся не за счет какого-то очень сложного ключа, а благодаря тому, что этот приватный ключ не храниться целиком ни на вашем устройстве, ни на серверах самого кошелька. Вместо этого он делится на несколько частей, каждая из которых хранится на отдельном сервере. И теперь, для осуществления какой-либо операции, необходимо, чтобы все эти серверы подписали ее своей частью ключа. Только в случае полного совпадения этого «пазла» в одно целое, возможно ее выполнение. Биометрическая аутентификация – чтобы войти в свой кошелек необходимо приложить палец к считывающему устройству на смартфоне или пройти верификацию через Face ID, сделав селфи своего лица.

Восстановление доступа – в Zengo есть функция так называемого «социального восстановления», благодаря которой можно вернуть доступ к своему кошельку с помощью доверенных друзей. При создании кошелька вам понадобится выбрать несколько доверенных лиц и каждому из них дать свою "фразу восстановления" – определенный набор слов, который в будущем вы сможете использовать для восстановления доступа. Очень важно хранить эту фразу в безопасном месте и никому не разглашать. В случае утери смартфона свяжитесь с выбранными друзьями и предоставьте им эту фразу. С ее помощью они смогут восстановить ваш доступ к кошельку. При этом вы сами определяете, сколько понадобится друзей для его восстановления (как правило, от 3 до 5 человек). Учтите, чем больше людей задействовано, тем выше ваша безопасность. Выбирайте только тех, кому полностью доверяете, и не делитесь фразой восстановления ни с кем другим.

– в Zengo есть функция так называемого «социального восстановления», благодаря которой можно вернуть доступ к своему кошельку с помощью доверенных друзей. При создании кошелька вам понадобится выбрать несколько доверенных лиц и каждому из них дать свою "фразу восстановления" – определенный набор слов, который в будущем вы сможете использовать для восстановления доступа. Очень важно хранить эту фразу в безопасном месте и никому не разглашать. В случае утери смартфона свяжитесь с выбранными друзьями и предоставьте им эту фразу. С ее помощью они смогут восстановить ваш доступ к кошельку. При этом вы сами определяете, сколько понадобится друзей для его восстановления (как правило, от 3 до 5 человек). Учтите, чем больше людей задействовано, тем выше ваша безопасность. Выбирайте только тех, кому полностью доверяете, и не делитесь фразой восстановления ни с кем другим. Покупка криптовалюты – цифровые активы можно покупать не только за фиатные деньги (USD, EUR, GBP и др.), но и с помощью кредитных или дебетовых карт, а также через платежные сервисы Apple Pay и Google Pay.

– цифровые активы можно покупать не только за фиатные деньги (USD, EUR, GBP и др.), но и с помощью кредитных или дебетовых карт, а также через платежные сервисы Apple Pay и Google Pay. Обмен криптовалюты – можно обменять одни токены на другие, не выходя из приложения.

– можно обменять одни токены на другие, не выходя из приложения. Поддержка NFT – можно хранить, просматривать и торговать NFT.

можно хранить, просматривать и торговать NFT. Интеграция с DeFi – Zengo позволяет подключаться к децентрализованным приложениям (dApps) и участвовать в протоколах DeFi.

– Zengo позволяет подключаться к децентрализованным приложениям (dApps) и участвовать в протоколах DeFi. Простой интерфейс– кошельком Zengo легко пользоваться благодаря простому интерфейсу, с которым разберется даже начинающий пользователь.

Мобильный кошелек Zengo поддерживает более 200 криптовалют. Сюда входят Биткоин, Эфириум, Лайткоин, Солана и многие другие. Кошелек доступен на iOS и Android.

Комиссии в кошельке Zengo составляют:

Покупка криптовалюты: от 3,99% + комиссия сети

Обмен криптовалюты: от 0,1%

Вывод средств: зависит от сети.

MetaMask

Еще один популярный криптовалютный кошелек –MetaMask. Его любят пользователи за многофункциональность и удобство, а также возможность проводить любые операции с цифровыми активами, включая их получение, хранение или обмен. Существует не только десктоп-версия в виде расширения для браузера, но и мобильное приложение для смартфона или планшета.

Вот некоторые из его преимуществ, на которые обращают внимание пользователи:

Простой интерфейс – у кошелька простой интерфейс, в котором разберется даже начинающий пользователь.

у кошелька простой интерфейс, в котором разберется даже начинающий пользователь. Безопасность – в кошельке MetaMask пользователи сами хранят собственные приватные ключи. Такой тип кошельков получил название некастодиальный.

– в кошельке MetaMask пользователи сами хранят собственные приватные ключи. Такой тип кошельков получил название некастодиальный. Универсальность – кошелек может взаимодействовать с большим числом цифровых активов и приложений вроде биржи Uniswap, маркетплейса для NFT OpenSea и протокола для кредитования Aave.

– кошелек может взаимодействовать с большим числом цифровых активов и приложений вроде биржи Uniswap, маркетплейса для NFT OpenSea и протокола для кредитования Aave. Интеграция с DeFi – MetaMask поддерживает различные DeFi-сервисы. В том числе, MakerDAO, Compound и другие.

– MetaMask поддерживает различные DeFi-сервисы. В том числе, MakerDAO, Compound и другие. Поддержка ERC-20 – этот кошелек может работать с большим количеством криптовалют стандарта ERC-20: ETH (Эфириум), DAI, USDC, USDT и другие. Чтобы узнать, поддерживает ли MetaMask конкретный токен этого формата, вы можете попробовать добавить его в свой кошелек. Если он поддерживается, то появится в вашем списке доступных активов.

этот кошелек может работать с большим количеством криптовалют стандарта ERC-20: ETH (Эфириум), DAI, USDC, USDT и другие. Чтобы узнать, поддерживает ли MetaMask конкретный токен этого формата, вы можете попробовать добавить его в свой кошелек. Если он поддерживается, то появится в вашем списке доступных активов. Совместим с аппаратными кошельками –можно подключить к аппаратному кошельку, чтобы повысить безопасность ваших средств. При этом все возможности MetaMask останутся.

Комиссии MetaMask:

В отличие от других кошельков, MetaMask не берет деньги за то, чтобы хранить ваши цифровые активы. Зато вам придется заплатить за отправку, обмен и покупку токенов. В целом оплата зависит от загруженности сети и скорости отдельной транзакции, обменного курса и ликвидности токенов. Выбор способа оплаты также окажет влияние.

Обратите внимание: MetaMask сам не устанавливает комиссии; их определяют майнеры и биржи, которые обрабатывают транзакции. Кошелек лишь отображает эти расходы, чтобы вы могли оценить их размер перед тем, как подтвердить операцию.

Реальные способы уменьшить комиссии:

Сети Polygon и Binance Smart Chain помогут снизить комиссии за операции по обмену токенов.

Чем быстрее осуществляется сделка, тем выше комиссионные сборы. Поэтому излишне не увеличивайте ее скорость обработки.

Не обменивайте малоликвидные токены.

Используйте биржи с минимальными сборами для обмена криптовалют.

В целом, MetaMask – хороший выбор для тех, кто хочет начать работу с Web3 – децентрализованной и более открытой версией интернета на базе блокчейна, криптовалют и невзаимозаменяемых токенов (NFT), где у пользователей гораздо больше контроля над своими данными. Кошельком можно пользоваться как расширением для веб-браузеров Chrome, Firefox, Brave, и в виде мобильного приложения для операционных систем iOS и Android.

Atomic Wallet

И наконец, мы рассмотрим мультивалютный кошелек Atomic Wallet, внутри которого, благодаря встроенной бирже, можно покупать цифровые активы за обычные деньги. С его помощью можно также хранить, управлять и обменивать криптовалюту. Однако имейте в виду, что в нем нельзя анонимно покупать крипту за фиатные деньги. Кроме того, Atomic Wallet не совместим ни с одним из аппаратных кошельков, что автоматически делает его неподходящим выбором для тех, кто стремится к максимальной безопасности собственных средств.

Основные характеристики Atomic Wallet:

Поддерживает более 300 криптовалют, включая такие популярные как Биткоин, Эфириум, Лайткоин и токены различных стандартов (ERC-20, BEP-20 и другие).

Шифрует и хранит приватные ключи на вашем мобильном устройстве, а не на собственных серверах, что обеспечивает вам полный контроль над активами.

Сервис ChangeNOW позволяет обменивать криптовалюту прямо в приложении без необходимости переводить средства на сторонние биржи.

С помощью банковской карты можно покупать криптовалюту за обычные деньги (USD, EUR и др.)

Кошелек поддерживает стейкинг, что позволяет получать пассивный доход.

За использование встроенной биржи и покупку криптовалюты за фиатные деньги держатели токенов AWC получат кэшбэк.

У кошелька Atomic Wallet простой и понятный интерфейс, который понравится большинству пользователей.

Недостатки, на которые также стоит обратить внимание:

За обмен криптовалют и покупку за фиат взимаются комиссии.

Atomic Wallet считается безопасным благодаря своему принципу хранения данных, но пользователям придется самостоятельно позаботиться о безопасности своих устройств и резервных копий.

Служба поддержки Atomic Wallet не такая оперативная, как у крупных бирж.

Atomic Wallet поддерживает:

Более 500 криптовалют, включая такие популярные монеты как Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, Dogecoin, Cardano, Solana, Polkadot, Shiba Inu. Токены ERC-20:Uniswap, Chainlink, AAVE, SushiSwap, Maker, Yearn Finance, Compound, Basic Attention Token (BAT), The Graph (GRT), Theta Network (THETA). Токены BEP-20:Binance Coin (BNB), Binance USD (BUSD), CAKE, PancakeSwap (CAKE), ApeCoin (APE), TerraUSD (UST), Axie Infinity (AXS), THORChain (RUNE). Стейблкоины:Tether (USDT), USD Coin (USDC), Dai, TerraUSD (UST), Pax Dollar (USDP), TrueUSD (TUSD) и многие другие.

Комиссии Atomic Wallet:

За обработку транзакций сеть блокчейна взимает комиссию. При этом Atomic Wallet не контролирует их, и они могут меняться в зависимости от загруженности сети и прочих факторов.

Сбор за обмен составляет 2%, при этом минимальная комиссия – 10 долларов США.

Сборы при покупке криптовалюты за фиат: при использовании банковской карты взимается комиссия в размере от 2,5% до 3,5%, в зависимости от монеты, стоимости покупки и способа оплаты.

Вот несколько примеров:

Сумма покупки Криптовалюта Комиссия (%) Комиссия ($) Общая сумма $100 Bitcoin 3% $3 $103 $1000 Ethereum 2,50% $25 $1025 $5000 Bitcoin 2,70% $135 $5135

Вот еще несколько примеров расчета комиссий Atomic Wallet:

Отправка Bitcoin: Сетевая плата + 2% (минимум 10 долларов США)

Сетевая плата + 2% (минимум 10 долларов США) Обмен Ethereum на Litecoin: 2% от суммы обмена (минимум 10 долларов США)

2% от суммы обмена (минимум 10 долларов США) Покупка Bitcoin за USD:3% от суммы покупки + сетевая плата

Обратите внимание, что комиссии Atomic Wallet могут быть выше, чем у других кошельков. Например, MetaMask не взимает комиссию за обмен криптовалюты, а Trust Wallet берет только сетевые сборы. Однако Atomic Wallet предлагает программу лояльности, которая позволяет зарабатывать токены AWC и получать скидки на комиссии. Их точную величину вы увидите перед совершением транзакции.

Кошелек Atomic Wallet доступен в виде десктоп-приложений для операционных систем Windows, macOS и Linux, а также в виде мобильного приложения для iOS и Android. Обратите внимание, что далеко не все перечисленные криптовалюты одновременно доступны на всех платформах. Например, некоторые из них могут быть доступны только в десктопной версии Atomic Wallet, а другие – только на мобильных устройствах. Список поддерживаемых криптовалют постоянно обновляется. Актуальную информацию об изменениях можно найти на официальном сайте кошелька.

Плюсы и минусы кошельков

В целом, кошельки Trust Wallet и MetaMask более популярны среди пользователей. Это объясняется широким выбором самых разнообразных инструментов и поддержкой криптовалют разных стандартов. В свою очередь, Zengo, из-за простого интерфейса и функций безопасности, прекрасно подойдет новичкам. Опытным пользователям рекомендуем обратить внимание на Atomic Wallet. Его широкий перечень доступных цифровых активов наверняка не оставит равнодушным даже самого взыскательного криптоэнтузиаста.

Так какой же кошелек выбрать? Ответ на этот вопрос во многом будет зависеть от индивидуальных потребностей и предпочтений пользователя.

Для вашего удобства мы подготовили таблицу с преимуществами и недостатками рассмотренных криптовалютных кошельков.

Кошелек Плюсы Минусы Trust Wallet Поддерживает много криптовалют и токенов ERC-20, BEP-20 и TRC-20. Встроенный обменник и браузер dApp. Есть поддержка NFT. Мультиплатформенный (iOS, Android). Некастодиальный кошелек (вы сами храните свои приватные ключи). Взламывали в прошлом. За некоторые операции взимается комиссия. Zengo Простой интерфейс. Поддержка биометрической аутентификации и 2FA. Страхование на 100 миллионов долларов США. Поддержка Apple Pay и Google Pay. Некастодиальный кошелек. Не поддерживает аппаратные кошельки. Поддерживает ограниченное количество криптовалют. MetaMask Поддерживает много криптовалют и токенов ERC-20. Встроенный обменник и браузер dApp. Совместим с аппаратными кошельками. Мультиплатформенный (iOS, Android). Некастодиальный кошелек. За некоторые операции взимается комиссия. Будет трудно освоить начинающим пользователям. Atomic Wallet Поддерживает более 500 криптовалют, включая редкие и новые токены. Встроенный обменник и атомные свопы. Некастодиальный кошелек. Мультиплатформенный (Windows, macOS, Linux, iOS, Android). За некоторые операции взимается комиссия. Поддерживает ограниченный список фиатных валют. Интерфейс сложнее, чем у Zengo.

Криптовалютная биржа

Если вам нужно купить, продать или обменять криптовалюту, лучше всего сделать это на криптовалютной бирже. Она представляет собой онлайн-платформу, по функционалу очень похожую на обычную фондовую биржу, только вместо акций или облигаций на ней торгуются цифровые активы, такие как биткоин, эфириум, лайткоин и многие другие.

Кроме торговли, биржу часто используют для хранения криптоактивов. Сразу отметим, что это не самый оптимальный вариант, но у него определённо есть свои преимущества, как и недостатки, о которых мы расскажем далее.

Хранение на Binance

Давайте рассмотрим преимущества хранения криптовалют на примере самой популярной площадки – Binance. Благодаря ее удобству большинство пользователей выбирают именно эту биржу для хранения своих криптовалютных сбережений. Вам не понадобится загружать дополнительное программное обеспечение или самостоятельно заботиться о безопасности своих приватных ключей – все это за вас сделает биржа.

Binance – это место, где встречаются друг с другом огромное количество продавцов и покупателей. Поэтому здесь вы без проблем сможете купить или продать криптовалюту. Кроме того, тут вы с легкостью сможете обменять свою крипту на обычные деньги.

Вероятность взлома аккаунтов пользователей сводится к минимум благодаря использованию двухфакторной аутентификации, которая надежно защищает их средства. Кроме того, биржа регулярно обновляет своё программное обеспечение и внедряет современные технологии защиты. Например, средства клиентов хранятся на холодных кошельках.

Стейкинг, кредитование и участие в программах лояльности открывают перед пользователями Binance дополнительные возможности по заработку помимо традиционной купли и продажи криптовалют.

Стейкинг на Binance

Знаете ли вы, что за хранение средств на биржевом счете можно получать пассивный доход? На площадке Binance у вас есть возможность заблокировать временно свободные средства на некоторый срок и получать за это вознаграждение в виде процентов на вложенный капитал. Эта процедура называется стейкинг. Хотите узнать, как это работает?

В первую очередь необходимо выбрать монету для стейкинга. На бирже Binance много криптовалют с годовой процентной ставкой (APY), которую можно заработать, участвуя в определенных финансовых операциях. Затем выбираем пул стейкинга, например, BNB со ставкой APY 20% годовых.

При выборе пула обращайте внимание не только на размер минимального депозита и комиссий, но и на срок блокировки активов, и его репутацию. После того как застейкаете монету, вы будете автоматически получать вознаграждения на свой счет Binance на полном автомате. При этом не забывайте о рисках, принимайте меры безопасности.

Советы по стейкингу на Binance:

Выбирайте известные и надежные монеты

Пользуйтесь информацией только из официальных источников биржи Binance

Составьте портфель из нескольких активов

Плюсы и минусы бирж

Новичкам проще всего хранить свои средства прямо на бирже. У этого способа есть много очевидных преимуществ. В первую очередь это касается большого выбора цифровых активов, что позволяет довольно просто разнообразить собственный инвестиционный портфель. В любой момент их можно продать или наоборот докупить благодаря высокой ликвидности биржи.

При этом ваши средства будут в относительной безопасности, учитывая те меры, которые они принимают для защиты средств своих клиентов. Помимо этого, биржи позволяют зарабатывать на снижении цен за счет маржинальной торговли и получать пассивный доход от стейкинга или кредитования других пользователей.

Но не все так безоблачно, как может показаться на первый взгляд. Есть и очевидные минусы. Биржи берут комиссии, что потенциально снижает ваш доход. Также не стоит забывать, что несмотря на все меры безопасности их периодически взламывают хакеры.

Ниже представлена таблица с краткими характеристиками трех самых популярных криптовалютных бирж.

Биржа Плюсы Минусы Binance Широкий выбор криптовалют, низкие комиссии, простая платформа Не регулируется Coinbase Высокая ликвидность, просто использовать, хорошая репутация Высокие комиссии, ограниченный выбор криптовалют Kraken Надежная платформа, ориентация на безопасность, маржинальная торговля Сложный интерфейс, высокие комиссии для некоторых операций

Перед тем как решить, на какой бирже хранить свои криптовалютные сбережения, обратите внимание на то, какие фиатные валюты она поддерживает, какие способы ввода и вывода доступны ее клиентам, какие комиссии она берёт и, конечно, как быстро она проводит операции.

Биржа Фиатные валюты Методы вывода Комиссии Сроки обработки Binance Большой выбор Банковский перевод, SWIFT, P2P Нет комиссии за вывод, возможна комиссия за конвертацию 1-2 рабочих дня Coinbase Небольшой выбор Банковский перевод, ACH (только для США) Комиссия за вывод 1-5 рабочих дней Kraken Небольшой выбор Банковский перевод, SWIFT Комиссия за вывод 1-5 рабочих дней

Если для вас важно иметь доступ к большому количеству фиатных валют, а также низкие комиссии, советуем выбрать Binance. Если вы ищете простой интерфейс и хорошую репутацию, обратите внимание на площадку Coinbase. Однако имейте в виду: у неё комиссии выше, чем на Binance.

Если ваша цель – максимальная безопасность средств, рекомендуем Kraken. Но предупреждаем: для новичков будет сложно ориентироваться в ее интерфейсе, а комиссии могут показаться завышенными.

Аппаратные кошельки

Если вам нужно безопасно хранить свои приватные ключи, обратите внимание на аппаратные криптокошельки. Они устойчивы к хакерским атакам благодаря тому, что хранят ваши ключи офлайн, не давая мошенникам даже шанса получить к ним доступ через интернет.

При создании такого кошелька на вашем устройстве генерируются уникальные приватные ключи, без которых доступ к нему невозможен. Они хранятся в специальном защищенном чипе, не подключенном к интернету, что делает их недоступными для онлайн-хакеров. Чтобы начать пользоваться таким кошельком, нужно подключить его к компьютеру, после чего устройство подпишет транзакцию приватным ключом, обеспечивая ее безопасность.

На момент написания этого обзора есть несколько популярных моделей аппаратных криптокошельков, заслуживающих вашего внимания: Ledger Nano S и Trezor.

Ledger Nano S

Французская компания Ledger разработала очень компактный и простой в использовании аппаратный криптокошелек – Ledger Nano S. На сегодняшний день это один из самых простых в использовании и доступных по цене кошельков такого типа на рынке.

Ledger Nano S поддерживает более 1800 криптовалют и токенов, включая такие популярные, как биткоин, эфириум, XRP, Litecoin, Dogecoin, Cardano и многие другие. Французское агентство по информационной безопасности (ANSSI) выдало сертификат на чип, который используется для надежной защиты приватных ключей пользователя. Благодаря этому чипу устройство хранит ключи в специальной защищенной среде, недоступной для онлайн-хакеров.

Nano S настолько прост, что его легко освоят даже новички. Благодаря своей компактной форме его всегда можно носить с собой, а управлять им можно с помощью всего двух кнопок и небольшого экрана. У этого устройства есть важная особенность – функция "Recovery Phrase", которая поможет не потерять ваши средства. В случае утраты устройства эта функция поможет восстановить доступ к криптовалютам.

Trezor

Напоследок поговорим об известном чешском производителе аппаратных криптокошельков Trezor. Начав свою работу в 2013 году, эта компания выпустила две модели: Trezor One и Trezor Model T. Trezor One – компактный и доступный по цене аппаратный кошелек, быстро завоевавший популярность на рынке.

С ним вы сможете хранить более 1600 криптовалют и токенов. Пользователи его полюбили за простоту и высокий уровень безопасности. В то же время Trezor Model T – более продвинутая модель этого кошелька, оснащена цветным сенсорным экраном и поддержкой биометрической аутентификации Apple – Touch ID. Кроме того, он поддерживает более широкий перечень криптовалют.

У этого кошелька более высокий уровень безопасности благодаря использованию военных чипов и регулярным обновлениям программного обеспечения для защиты от новых угроз. Кошелек Trezor легко использовать, из-за чего его очень любят новички. Управлять им можно с помощью кнопок и экрана. Он компактен и на сегодняшний день является одним из самых доступных по цене аппаратных кошельков на рынке.

Плюсы и минусы аппаратных кошельков

Преимущества и недостатки есть у каждого устройства, и аппаратные кошельки в этом смысле не исключение. К однозначным плюсам таких устройств можно отнести устойчивость к онлайн-атакам и краже средств за счет хранения приватных ключей пользователя в специальном чипе без подключения к интернету.

Минусом можно считать их более высокую цену по сравнению с программными кошельками, а также то, что, хотя украсть криптовалюту из такого устройства сложно онлайн, до нее все-таки можно добраться при физическом контакте с аппаратным кошельком или в случае его повреждения. Также имейте в виду, для безопасного использования аппаратных кошельков регулярно осуществляйте резервное копирование данных.

Ниже приведена таблица с основными характеристиками двух самых популярных аппаратных кошельков.

Свойство Ledger Nano S Trezor One Цена Дешевле ($59) Дороже ($69) Экран Небольшой Немного больший Функциональность Ограниченная Больше функций (microSD, Bitcoin.com) Дизайн Компактный Менее компактный Бренд Известный Менее известный Управление 2 кнопки Сенсорный экран Безопасность Высокая Высокая Поддержка криптовалют Более 1800 Более 1600 Простота использования Легко использовать Легко использовать Портативность Компактный Компактный Восстановление Seed-фраза Seed-фраза

Сравнение кошельков и бирж

На сегодняшний день существует два основных сервиса по хранению и обмену криптовалют - кошелек и биржа. Однако важно понимать, в чем их различие:

Функция Кошелек Биржа Назначение Хранение криптовалюты Покупка, продажа и торговля криптовалютой Владение приватными ключами Только вы владеете своими приватными ключами Биржа владеет вашими приватными ключами Контроль У вас полный контроль над своей криптовалютой У биржи контроль над вашей криптовалютой Безопасность Более безопасный (если хранить оффлайн) Менее безопасный Анонимность Более анонимный (если не требуется KYC) Менее анонимный (требуется KYC) Функциональность Ограниченная (хранение и отправка криптовалюты) Расширенная (покупка, продажа, торговля, стейкинг) Удобство использования Просто использовать Может быть сложнее для начинающих Комиссии Низкие или отсутствующие Может взимать комиссии за торговлю, снятие средств и т. д.

Когда вам необходимо просто кому-то отправить, или от кого-то получить криптовалюту или ее хранить, рекомендуем использовать кошельки. Некоторые из них даже можно использовать для получения пассивного дохода от стейкинга. Однако, если ваша цель – покупать и позже перепродавать ваши цифровые активы за обычные деньги такие как доллар, евро или гривна, используйте биржи. Помимо самого обмена они помогут вам заработать дополнительную прибыль от курсовых колебаний или выгодного курса P2P-обмена, маржинальной торговли или спекуляций на фьючерсах и опционах.

Рекомендации по хранению криптовалют

На одном устройстве не рекомендуется держать все ваши средства. Помните о золотом правиле инвестора: не держать все яйца в одной корзине. Всегда, где только это возможно включайте двухфакторную аутентификацию. Не забывайте постоянно обновлять программное обеспечение своего кошелька и делать копии важных данных.

Помните: ваши инвестиции в ваших руках. От правильного выбора метода хранения ваших активов будет зависеть и их приумножение в том числе.

Заключение

Напоследок напоминаем о бережном отношении к собственным средствам. Представьте, что вы нашли клад. Вы же его не бросите на дороге, а постараетесь найти подходящее хранилище. То же самое верно и для криптовалют. Недаром среди криптоэнтузиастов очень популярно выражение, что криптовалюта – это цифровое золото. Поэтому внимание и осторожность по отношению к ней никогда не будут лишними.

В этом обзоре мы рассмотрели разные способы хранения криптовалют: мобильные и аппаратные кошельки, а также биржи. Надеемся, что, изучив все плюсы и минусы каждого из них, вы сможете сделать правильный выбор в зависимости от ваших потребностей и предпочтений.

ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ СКИДКУ BINANCE

