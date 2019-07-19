Что такое стейкинг криптовалют и как можно на этом заработать?

Если вы относитесь к категории инвесторов, которые с определенной настороженностью следят за стремительными взлетами и падениями курсов криптовалют, и хотите инвестировать более осторожно, у нас для вас отличные новости. Резкие курсовые колебания таких известных монет как биткоин, открывают перед нами уникальные инвестиционные возможности, когда можно неплохо зарабатывать, и при этом не заходить слишком далеко в зону риска.

О том как получать регулярные выплаты, и при этом не тратиться на дорогое оборудование для майнинга, заменив его стейкингом криптовалют, рассказываем в этом обзоре. Дочитав его до конца, даже полный новичок разберется с тем, как это работает и, что нужно сделать, чтобы настроить пассивный доход от стейкинга криптовалют на полном автомате.

Содержание:

Что такое стейкинг?

В первую очередь давайте разберемся с тем, что же такое стейкинг? Если не вдаваться в технические подробности, и говорить простым и понятным для новичков языком – это аналог банковских вкладов. Только в стейкинге вы будете получать доход не в виде фиатных долларов, евро и гривны, а в криптовалюте: usdt, usdc или любой другой.

Откуда в стейкинге берутся деньги? Представьте на минутку, что вы держите в своем кошельке Ethereum. Блокчейн Эфириума работает благодаря специальным "валидаторам", которые следят за порядком и безопасностью в этой сети. Процедура стейкинга позволяет любому желающему стать одним из них.

Для этого необходимо "заморозить" (застейкать) часть своей криптовалюты на определенное время. Чем больше криптовалюты заблокируете, тем выше шансы стать валидатором. Это своего рода взнос на участие в конкурсе, где призом будет роль валидатора сети. Когда вы станете таким валидатором, начнете получать вознаграждение. Почему? Потому что сеть делится частью своих комиссий за транзакции со своими валидаторами в качестве оплаты за их работу. Кроме того, дополнительную прибыль обеспечивает участие в DeFi-протоколах и партнерских программах.

Виды стейкинга

Теперь, когда мы разобрались с тем, что прибыль от стейкинга абсолютна легальна и законна, давайте поговорим о том, какие существуют варианты размещения наших средств. Их всего четыре: классический, DeFi-стейкинг, Мастерноды и LaunchPool.

Классический стейкинг мы описали выше. Чтобы получать вознаграждение по этому варианту, достаточно заблокировать свою криптовалюту под определенный процент на централизованной бирже. Для DeFi-стейкинга процесс практически идентичный с той лишь разницей, что средства блокируются в пулах ликвидности на децентрализованных площадках.

Мастерноды, скорее, подойдут опытным инвесторам, хорошо разбирающимся в криптовалютных технологиях. В этом варианте речь идет о настройке собственного сервера по обработке транзакций сети за определенное вознаграждение. После настройки сервера, инвестор получает доход в криптовалюте на полном автомате.

LaunchPool позволяет участвовать в запуске интересных криптопроектов и получать токены перспективных блокчейнов. Фактически, в этом варианте стейкинга можно вложиться в одну криптовалюту, а получать другую.

Главное, что нужно запомнить:стейкинг – это пассивный заработок. Вложили средства и получаете регулярные выплаты без какого либо участия.

Особенности стейкинга в USDT

Рассмотрим классический вариант стейкинга на примере стейблкоина USDT. В чем основная идея? На рынке криптовалют есть монеты, курс которых максимально, насколько это в принципе возможно, привязан к доллару США. За, что они получили название – стейблкоины. Благодаря жесткой привязке к американской валюте их считают условно безопасными.

Конечно, если вдаваться в детали, с этими инструментами все довольно сложно, как с юридической, так и с технической точки зрения. Не говоря уже о том, что далеко не на 100% у таких монет курс идентичен доллару США, и, безусловно, у них есть свои внутренние риски. Однако, сейчас не об этом.

Главное, что сейчас следует уяснить – эти стейблкоины можно положить на “депозит”, с тем, чтобы принимающие их платформы, использовали в каких-то собственных целях.

Например, некоторые биржи используют такие средства для кредитования собственных трейдеров и предоставления им “кредитного плеча”, чтобы те смогли заработать больше на своем трейдинге.

Другие платформы выдают часть средств своих пользователей, полученных у них в процессе стейкинга, обычным инвесторам под процент, которым по каким-то причинам понадобилось финансирование.

Одним словом, вариантов использования нашего “застейканного” Tether очень много. Тем не менее, следует иметь ввиду, что в обычных условиях, когда на рынке нет больших ценовых движений, много заработать таким образом не получится, т.к. годовая процентная ставка APR по таким заимствованиям будет невысокой.

Объясняется это тем, что пользователей с Tether-ом навалом и потребности в этом стейблкоине на устойчивом рынке немного. Однако, все резко меняется, когда на рынок приходит паника или эйфория. В этот момент всем срочно нужен Tether. Если на рынке началось настоящее ралли, многие будут брать USDT в кредит, чтобы увеличить свою покупательскую способность и закупиться криптовалютой на суммы, превышающие их собственные финансовые возможности, используя так называемое “кредитное плечо”.

Таким образом, когда на рынке шторм и высокая волатильность, спрос на наши монеты USDT резко повышается, и это дает возможность торговым платформам заимствовать их под больший процент, чем обычно.

Стейкинг на Binance – просто, доступно и выгодно

Давайте посмотрим, как на бирже Binance, без особых рисков, получать стабильный пассивный доход. После того как залогинились, переходим в раздел “Earn” и выбираем в выпадающем списке “Обзор” пункт “Simple Earn”.

Проскролив страницу ниже, можно увидеть список монет, доступных для стейкинга на этой бирже. Обратите внимание на колонку “Расчетный APR” (“Est. APR”), в которой указан процент доходности годовых. У волатильных криптовалют она колеблется очень существенно. Это связано с тем, о чем мы говорили в разделе “Особенности стейкинга в USDT”.

В условиях низкой волатильности процентная ставка, как правило, невысокая, но, когда на рынке свирепствует паника или эйфория, уровень ставок зашкаливает за 100% годовых.

Далее следует обратить внимание на колонку “Срок” (“Duration”), в которой указаны варианты размещения монет: Гибкий и Фиксированный. Гибкий период размещения означает, что проценты будут начисляться ежедневно, а фиксированный – только по истечению какого-то срока, по аналогии со срочным вкладом в обычном банке.

Особенно подчеркнем, что в “гибком” режиме можно забрать свою криптовалюту и положенные проценты в любой момент. А вот при фиксированном сроке размещения так сделать нельзя. Точнее, свою криптовалюту забрать в любой момент вы также сможете, а вот проценты по вкладу будут аннулированы.

Также обратите внимание, что в “гибком” режиме годовая доходность по стейкингу USDT выше, чем по “фиксированному” и составляет 4,23% против 3,1%. Такой эффект достигается благодаря сложным процентам, которыми обрастает ваш вклад в режиме авто-накопления (“Auto-Compounding”).

Давайте воспользуемся фильтром и поставим галочку напротив “Сопоставить мои активы” (“Match My Assets”), чтобы платформа Binance отразила варианты стейкинга криптовалют, доступные для нашего счета. Например, выберем USDT. По нему в “гибком” режиме Binance предлагает 4,26% с защитой основной суммы и кликаем по кнопке “Подписаться”.

Можно задаться вопросом: а в чем смысл “фиксированного” режима, если выплаты по нему меньше, чем в “гибком” с ежедневным начислением процентов? Дело в том, что в этом режиме процентная ставка фиксируется на момент стейкинга криптовалют и не меняется со временем, как это происходит в “гибком” режиме. Это хорошо видно в окне приложения Binance, которое появляется после нажатия по кнопке “Подписаться” (“Subscribe”).

Если опустить курсор в раздел “Итого” (“Summary”) появится всплывающее окно с графиком изменения процентной ставки за последние 24 часа и 30 дней. На нем видно, как менялось значение APR за этот период времени. Если переключиться во вкладку “21D”, с информацией по вкладу за 21 день, можно увидеть даты подписки и расчетов по стейкингу, а также дату следующей подписки, которая будет автоматически продлена в случае, если у вас стоит галочка “Auto Subscribe”.

Функция автоподписки очень удобна и ее стоит активировать, если вы в ближайшее время не планируете продавать криптовалюту, но, если вы не уверены в том, какие будут условия по стейкингу вашей монеты в будущем, советуем автоподписку отключить.

Итак, после того, как вы определились с условиями, на которых готовы застейкать свою криптовалюту, осталось выбрать сумму, доступную на балансе, согласиться с условиями размещения, поставив галочку напротив соответствующего сообщения от Binance, и нажать “Подтвердить” (“Confirm”).

После этого появится сообщение, подтверждающее подписку на стейкинг криптовалюты.

Если нажать на желтую кнопку “К активам” (“View Holdings”), мы попадем в один из разделов нашего спотового кошелька – “Earn”, где находится информация по монетам в стейкинге. Обратите внимание: на правой панели в строке “APR в реальном времени” указана текущая годовая процентная ставка и другие важные показатели.

Если по какой-то причине мы передумали, и хотим вернуть криптовалюту из стейкинга на свой спотовый кошелек, нажимаем на тикер криптовалюты (в нашем случае это USDT), и открываем панель Simple Earn - Flexible, на которой следует нажать кнопку “Выкупить” (“Redeem”).

После чего биржа Binance захочет у нас уточнить: какую сумму и на какой кошелек мы хотим вернуть криптовалюту?

После указания суммы и выбора кошелька из выпадающего списка, нажимаем “Подтвердить” (“Confirm”).

Все! Наши деньги вернулись к нам на кошелек. При желании можно перейти в раздел истории и посмотреть все операции, связанные со стейкингом. Для этого нажимаем “История” (“View History”).

Мы рассмотрели самый простой, доступный для новичков, но вместе с тем весьма прибыльный вид стейкинга криптовалют, который есть на любой криптовалютной бирже. Теперь пришло время поговорить о том, чего ни в коем случае не следует делать.

Как не стать жертвой мошенников и не потерять деньги на стейкинге

Золотое правило инвестора:Отправляйте в стейкинг только те монеты, которые уже есть в вашем криптопортфеле, либо те, что планируете держать в долгосрок.

При выборе криптовалюты для стейкинга очень важно соблюдать простое правило – никогда не включайте сортировку по APR в таблице доступных инструментов. И ни в коем случае целенаправленно не покупайте монеты, которые находятся в топе списка, чтобы заработать на стейкинге.

Как правило, в этот список попадают монеты проектов с огромной эмиссией новых токенов или новые и никому не известные монеты новых проектов, среди которых, зачастую, встречаются и откровенно мошеннические. Очень высока вероятность, что цена на эти монеты будет падать. Это скорее всего приведет к тому, что убыток на курсовой разнице между датами размещения и погашения перекроет ваш процентный доход от самого стейкинга, и вы не только ничего не заработаете, но и получите немалый убыток по итогу всех операций.

Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание. Если валидатор сети просит вас отправлять ему средства напрямую – это явный признак мошенничества, и такие “предложения” всегда игнорируйте.

Заключение

Стейкинг криптовалют – отличный способ дополнительного пассивного дохода. Этот способ дополнительного заработка настолько же прост, насколько может быть простым заурядный банковский вклад. Не унывайте, если на первый взгляд процентные ставки по стейкингу вас совсем не впечатляют. В период нестабильности и высокой волатильности рынков годовые процентные ставки по стейкингу взлетят до невероятных значений, о которых традиционные инвесторы не могут и мечтать. Получать доход в USDT под 15-25% годовых вполне реально. Этот процент может быть заметно выше, если вы умеете грамотно определять моменты начала нового тренда. Если вы только делаете первые шаги на рынке и испытываете трудности с тем, как использовать медвежий и бычий тренд в своих интересах, советуем изучить статью “Как правильно определять фазы тренда” на нашем сайте. Желаем всем прибыльных инвестиций!

