Бинариум - скачать на ПК

Брокер Бинариум пользуется большой популярностью среди трейдеров бинарных опционов, поэтому неудивительно, что многие новички ищут информацию о загрузке и запуске его десктоп-приложения. Если вы хотите узнать, как безопасно скачать и установить Binarium на своем компьютере для торговли бинарными опционами, советуем дочитать до конца.

Скачать на ПК

Содержание:

Минимальные системные требования

Прежде чем приступать к загрузке приложения, убедитесь, что на вашем компьютере установлено необходимое оборудование и он соответствует следующим техническим требованиям.

ПК Базовые характеристики Оптимальные параметры На базе ОС Windows 2 ГБ ОЗУ 6 ГБ ОЗУ На базе ОС macOS 2 ГБ ОЗУ 6 ГБ ОЗУ Тип процессора x86-64 Intel Core 3 Intel Core i5/i7 с 1.2-3.6 ГГц Скорость интернет-соединения (Мбит/с) 5 12+

Как установить Binarium на ПК?

Описание действий как скачать и установить приложение:

**Запустите скачанный файл** – откройте setup.exe (Windows) двойным кликом.

**Запустите процесс установки** – выполняйте указания мастера установки.

**Задайте местоположение программы** – можно оставить по умолчанию или выбрать свою папку установки.

**Дождитесь окончания процесса** – завершите установку, кликнув по кнопке «Готово».

**Откройте приложение** – авторизуйтесь или зарегистрируйте новый аккаунт.

Как установить на ноутбук

Установка программы на ноутбук для торговли бинарными опционами не отличается от её установки на стационарном компьютере. Сначала убедитесь, что вы находитесь на официальном сайте брокерской компании. Найдите ссылку для скачивания торгового приложения от официального разработчика на системе Windows. Затем запустите скачанный файл с расширением «.exe» или «.dmg» (в зависимости от операционной системы вашего ноутбука). После завершения установки запустите терминал двойным щелчком мыши.

Как установить на macOS

Перед тем как приступить к установке приложения на операционную систему MacOS убедитесь, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям, описанным выше. Сам процесс установки выглядит следующим образом:

Поиск установочного файла – зайдите на официальный сайт Бинариум и убедитесь в том, что версия, выбранная вами для скачивания, совместима с Mac OS.

зайдите на официальный сайт Бинариум и убедитесь в том, что версия, выбранная вами для скачивания, совместима с Mac OS. Загрузка – необходимо скачать файл с расширением «.dmg».

– необходимо скачать файл с расширением «.dmg». Открытие – дважды щелкните по загруженному файлу «.dmg», чтобы открыть его.

– дважды щелкните по загруженному файлу «.dmg», чтобы открыть его. Перетащите иконку приложения в папку Applications (Программы).

приложения в папку Applications (Программы). Запуск – дважды щелкните по иконке программы в папке Applications, чтобы ее запустить.

– дважды щелкните по иконке программы в папке Applications, чтобы ее запустить. Подтверждение – в виду того, что программа была загружена не из App Store, операционная система MacOS потребует подтверждения ее открытия.

– в виду того, что программа была загружена не из App Store, операционная система MacOS потребует подтверждения ее открытия. Авторизация – введите логин и пароль для доступа к торговому терминалу и своему аккаунту.

Как использовать Binarium на ПК?

После запуска торгового терминала вам станут доступны следующие функциональные возможности платформы:

Дополнительные функции:

Торговая комната с сигналами от опытных трейдеров.

Выставление ордеров с помощью горячих клавиш.

Доступ к торговому терминалу на разных устройствах.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Нужно ли мне платить за установку?

Нет, установка приложения полностью бесплатна. Но учтите, что для начала торговли бинарными опционами потребуется внести депозит на свой торговый счет. Брокер предлагает несколько способов его пополнения – от банковских карт до криптовалют. Какой из них выбрать, зависит от ваших личных предпочтений.

Безопасно ли использовать приложение Binarium?

Да, безусловно. Если вы скачали приложение с официального сайта брокера, вам нечего опасаться. Рекомендуем регулярно обновлять программное обеспечение, чтобы оно соответствовало последним изменениям в сфере безопасности платежей и защиты персональных данных от несанкционированного доступа.

Как установить приложение?

Установка приложения зависит от устройства, на котором вы планируете его использовать. Процесс установки на компьютере подробно описан в соответствующем разделе нашего обзора. Если вас интересует установка на мобильное устройство, откройте Google Play Market на Android или App Store на iOS и найдите приложение. Выбрав его из списка, установите на устройство.

