Бесплатный бинарный опцион: заманчивое предложение или скрытая ловушка?

С каждым днем все больше брокеров бинарных опционов старается привлечь внимание трейдеров конкурсами, турнирами и всевозможными акциями. Часть из них, безусловно, полезны и заслуживают внимания. Однако, среди предложений брокеров встречаются и такие, которые лучше обойти стороной, чтобы не попасть в ловушку. Как научиться отличать действительно бесплатный бинарный опцион от откровенного обмана, читайте в нашем обзоре.

Участвуем в бесплатных конкурсах

Высокая конкуренция среди брокеров бинарных опционов заставляет их собственников постоянно изобретать новые маркетинговые ходы и способы привлечь внимание потенциальных пользователей. Чтобы не терять клиентов брокеры постоянно предлагают самые разнообразные льготы, конкурсы и турниры. Один из самых популярных из них – безрисковая торговля.

Например, брокер бинарных опционов Quotex предлагает всем желающим получить бесплатный промокод для отмены убыточной сделки на 3$, что фактически равносильно зачислению этих денег на ваш торговый счет. Все, что необходимо сделать – написать отзыв об этом брокере и прислать ссылку на его публикацию в центр поддержки клиентов.

Кроме того, этот брокер регулярно проводит турниры: “Фантастика! Среда”, "Бесплатная пятница" и "Баттл выходного дня". Как видно на скриншоте выше, благодаря этим конкурсам можно выиграть значительные средства, а участие в них либо абсолютно бесплатно, либо стоит совсем небольших денег.

Аналогичным образом можно принимать участие в турнирах других брокеров бинарных опционов. К примеру, брокер Binomo предлагает на выбор сразу три турнира: “Тигр”, “Трасса” и "Бесплатный День". Первые два – платные, участие в них обойдется в $45, но и призовой фонд внушительный – от $45000 до $53000. Бесплатно можно побороться за $300, что тоже совсем неплохо. Выигранные в этих турнирах деньги фактически станут средством покупки бесплатных бинарных опционов.

Плюсы и минусы конкурсов

Однако, прежде, чем решиться на участие в каком-либо конкурсе, советуем внимательно изучить его условия. Постарайтесь объективно оценить не только свои возможности по достижению заявленных в конкурсе целей, но и его преимущества и недостатки.

Как и к любому делу, к участию в турнире следует отнестись серьезно. Только в этом случае можно рассчитывать на довольно крупный выигрыш реальных денег, которые вы сможете полностью вывести с брокерского счета или использовать в дальнейшей торговле. Если вы ищете бесплатные бинарные опционы, конкурсы – отличный вариант. Участвуя в них, вы не только прокачаете свои торговые навыки, но и получите опыт конкурентной борьбы в условиях ограниченного времени.

Участие в конкурсах – это не только реальные деньги, но и престиж. Многие соревнуются не столько ради призов, сколько ради признания своих результатов, которыми можно похвастаться перед коллегами и в кругу друзей. В конце-концов, конкурсы – это не только возможность весело и интересно провести время, но и отличный способ завести новые знакомства.

Вместе с тем, предупреждаем, – участие в трейдерских соревнованиях потребует от вас более агрессивных стратегий и большей психологической нагрузки, чем в обычной торговле. Кроме того, некоторые турниры могут проводиться не совсем честно и прозрачно. Но это уже вопрос скорее к самой брокерской компании, чем к способу получения бесплатных бинарных опционов.

Также старайтесь не забывать, что регулярное участие в таких мероприятиях может привести к зависимости от азартных игр, что может крайне негативно сказаться на вашей обычной торговле. Все должно быть в меру. Помните это золотое правило, и тогда конкурсы для вас станут приятным способом проведения досуга с возможностью неплохо увеличить ваш торговый капитал.

Увеличиваем капитал с помощью бонусов

Кстати, по поводу увеличения капитала. Конкурсы – далеко не единственный метод. Советуем обратить внимание на бонусы. В последнее время бонусные программы стали негласным стандартом индустрии бинарных опционов. Сегодня, наверно, невозможно найти брокера, который не предлагал бы клиентам промокоды, различные программы лояльности и всевозможные бонусы.

Все бонусы можно разделить на несколько категорий:

– предназначены для клиентов, обладающих в брокерской компании VIP-статусом. Такие клиенты могут рассчитывать на повышенные льготы и выплаты. Уточняйте условия получения такого статуса и размер выплат у своего брокера.

Все вышеописанные бонусы можно получить только после выполнения определенных условий брокерской компании. Например, для получения некоторых бонусов может потребоваться внести минимальный депозит, для получения других – выполнить условие по минимальному объему торгов. Также на некоторые виды бонусов накладываются ограничения по времени, в течение которых их можно использовать, или имеются ограничения на вывод средств.

Скрытые опасности заманчивых предложений

Теперь пришло время поговорить о “подводных камнях”, связанных с получением бонусов. Не всегда обещания брокеров бинарных опционов соответствуют тем условиям, на которых они их предоставляют. Рассмотрим эту ситуацию на примере брокера Binarium.

Как указано на главной странице официального сайта этого брокера, минимальный депозит составляет $50. При этом обещают зачислить приветственный бонус в размере 100% от первоначального депозита.

Однако, это не совсем так. На самом деле минимальный размер депозита будет зависеть от платежной системы, выбранной вами для пополнения торгового счета. В большинстве случаев – это составит $5. Детальную информацию об этом вы сможете получить в разделе “Касса”.

Как видно на скриншоте выше, размер минимального депозита, в случае пополнения баланса криптовалютой Tether, составляет $10. Если вы воспользовались приветственным бонусом, имейте ввиду, что свои денежные средства, как и прибыль, заработанную на бонусы, вы сможете вывести только после отработки торгового оборота. При этом сумму самого бонуса вывести нельзя.

Обратите внимание: ваши средства будут недоступны до полной отработки бонуса.

После активации приветственного бонуса, забрать свои деньги у брокера Binarium вы сможете только после проторговки 40-кратного размера начисленного бонуса.

Поясним на простом примере: вы завели $100 и получили приветственный бонус в размере 100% – еще $100. После этого вы ничего не сможете сделать со своим счетом пока не совершите торговых операций на сумму: 100*40= $4000. Только после этого вы сможете вывести свою прибыль вместе с первоначальным депозитом, а начисленный бонус в $100 заберет брокерская компания.

Прежде, чем соглашаться на такие условия несколько раз подумайте: насколько реально отработать такой объем на небольшом счете, и какое количество сделок вам придется для этого совершить?

Заключение

В завершении хотим призвать всех трейдеров, ищущих бесплатные бинарные опционы, быть бдительными и не попадаться на уловки брокеров и чересчур заманчивые предложения. Нельзя забывать, что даже в самом сладком пироге есть ложка дегтя, и бесплатные бинарные опционы - не исключение. Прежде, чем активировать любой бонус внимательно ознакомьтесь с условиями, на которых его предоставляет компания. Нет ли там скрытых комиссий или “драконовских” условий по отработке?

Не верьте обещаниям легкого заработка и большим бонусам на депозит. Наверняка за них придется долго и упорно расплачиваться торговлей. Торгуйте только с лицензированными брокерами из списка надежных брокеров на нашем сайте. Начните с демо-счета, изучите все правила и условия вашего брокера и только получив устойчивые результаты на виртуальном счете переходите к торговле на реальные средства, используя правила управления риском и капиталом. Надеемся, что информация из нашего обзора поможет вам сделать правильный выбор. Желаем всем удачной торговли!

