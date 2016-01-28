        Обзор и отзывы брокера Binomo

        Как должен выглядеть брокер бинарных опционов? Он должен иметь в арсенале ультрасовременную торговую платформу, высокую прибыльность опционов, обучающий бесплатный блок, демо-счёт, предлагать комплект бездепозитных лотов и беспроблемный вывод финансов с торгового счета в течение суток. И всем перечисленным условиям полностью отвечает Binomo – бинарный брокер опционного рынка с технически совершенным терминалом и невероятно удобным пользовательским интерфейсом.

        Брокер Binomo

        • Компания основана: в 2014 г.
        • Сайт брокера: binomo.com.ru
        • Стартовое финансовое депо:  10$ или 500 руб.
        • Минимальная сделка:  1$ или 100 руб.
        • Уровень прибыльности:  до 87%
        • Бездепозитные опционы:  20 фри-трейдов с возможностью полного вывода полученных средств
        • Бонус с первого депозита – до 75%
        • Русификация: Есть
        • Демо-счёт:  Предусмотрен
        • e-mail: support@binomo.com
        • Системы платежей: Сбербанк-онлайн, VISA, Union Pay, Neteller, Альфа-клик, MasterCard, QIWI, WebMoney, Яндекс-Деньги.
        • Вывод финансов со счёта – до 24 часов

        Преимущества брокера Binomo

        Binomo – очень клиентоориентированная компания, в этом состоит её главное преимущество. Посудите –

        минимальный лот у Биномо установлен на 1 USD или 100 руб., а войти в рынок вы можете всего с 10 USD или 500 руб. на счете. Риск – минимален, управлять капиталом – проще простого!

        Да и вообще – сейчас полноценно войти в рынок у Биномо вы можете и вовсе с нулевым счётом – каждый клиент получает в подарок 20 бесплатных сделок, а те средства, что вы по ним заработали – не являются бонусными, отторговывать их не нужно, вы можете обналичить в полном объёме. Деньги – полностью ваши!

        Акции от Binomo

        Торговая платформа Binomo

        Гордостью Binomo является её новый терминал, ведь аналогов ему на бирже не существует.

        Вот в чем его основные достоинства:

        • Окно для графиков занимает весь монитор
        • Интерфейс очень удобен в управлении
        • Сделки отображены поуровнево
        • Есть торговые индикаторы
        • Котировки представлены в линейной форме и в японской свечной
        • Хороший выбор активов для трейдинга
        • Прибыльность очень высока – до 87%
        • Дробление экспирации от 1 мин. до 1 часа
        • Одновременное открытие нескольких торговых позиций
        • Скорость исполнения торгового приказа - до 1,7 мс (нет проскальзываний)

        И, что существенно – данный терминал существует и в мобильной форме, вы можете торговать с устройств Android, а вскоре – увидит свет и версия для iOS.

        Бесплатные обучающий и аналитический блоки

        Прочие брокеры зачастую требуют оплаты при попытках получения доступа к обучающему разделу (если он вообще есть). Ну или, как минимум – пополнения депозита. У Биномо обучение торговле бинарами производится совершенно бесплатно! Есть доступ к следующим материалам:

        1. Видеоурокам
        2. Интерактивным книгам
        3. Терминологическим базам, инструкциям для новичков
        4. Ожидаются вебинары с обратной связью (вопросы к преподавателю)

        И это не полный список достоинств брокера Биномо! Когда вы уже поднаторели в теории – начинайте торговать, заручившись поддержкой аналитического раздела. Здесь есть блоки с техническим анализом, размещенные на терминале (в виде визуальных подсказок – в каком направлении и в какой момент заключать сделки), идеи инвестиций и каждодневные обзоры рынка. Этого всего – более чем достаточно для того, чтобы вы начали зарабатывать практически с первых своих шагов в опционном мире!

        Технический анализ от Binomo

        Безопасность терминала Binomo

        Брокер Binomo – регулируемая компания. С начала 2015 г. для Биномо действует сертификат о регулировании от ЦРОФР, что означает, что компания обязана функционировать в рамках конкретных нормативных требований. А раз Биномо подконтролен российскому регулятору, то средства его трейдеров получают гарантию от компенсационного фонда.

        И вот ещё что важно: Биномо обладает повышенным уровнем надежности! Сайт защищен современными криптографическими протоколами, что означает, что трейдинг и финансовые операции трейдеров Биномо обеспечены высоким уровнем защиты!

        Биномо – это компания, идущая в ногу с последними технологиями рынка финансов, а главный приоритет данного брокера - клиентооринтированная политика. То есть, зарегистрировавшись у Биномо, вы получаете максимум финансовых сервисов высокого качества и возможность результативно использовать бинарные опционы для стабильного и каждодневного заработка!

        Читайте также:

        Valisa
        Для новичков самое то. Много обучающих материалов. Я вполне довольна, что нашла их среди такого количества брокеров. Подучусь и буду уже торговать на постоянке.
        09 марта 2019
        Саша
        binomo достаточно порядочный брокер, с него начинать удобно, я так и делал
        20 июня 2018
        Борис
        Binomo мне нравится, уже пятый месяц с ним торгую, все устраивает
        16 июня 2018
        Руслан
        про binomo ходят неплохие отзывы, вот начал торговать с этим брокером, пока все замечательно
        14 июня 2018
        Сергей
        В принципе удобная платформа, проблем с вводом/выводом не было
        04 марта 2018
        Андрей
        Реально хороший брокер. Не надоедают у них все просто, если умеешь грамотно торговать… Именно торговать, а не играть в лотерею. Кому важно зарабатывать, а не выигрывать. У меня был неплохой опыт, работая на разных площадках. Сейчас рекомендую: Биномо и Финмакс
        27 февраля 2018
        Василий
        Нормальный брокер, деньги выводятся без проблем
        21 февраля 2018
        Никита
        Нормальная платформа, деньги выводятся. Не слишком много опционов по сравнению с другими брокерами, но в принципе работать можно, негатив у меня биномо не вызывает
        19 февраля 2018
        Руслан Пегов
        Спасибо ребятам за то что получилось уволиться со старой работы и делать деньги дома,ни в чем себе не отказываю,отличный брокер!
        02 января 2018
        Глеб
        Брокер дорожит каждым клиентом, даже теми, у кого счета небольшие. Я уже довольно давно с ними торгую, нареканий к ним у меня нет.
        16 декабря 2017
        Артем
        Кучу раз ставил бабосы на вывод,и всегда все приходило,так что торгуйте и зарабатывайте
        09 декабря 2017
        Роман
        Раньше торговал на этом брокере,особо сказать нечего,посредственный брокер каких много,выводил деньги не всегда вовремя,но это приемлимо
        08 декабря 2017
        Вадим
        много слышал негативных отзывов, но это всё не правда. Брокер отлично работает, вывод проходит без проблем, всем доволен
        28 ноября 2017
        Николай
        Торгую пока что немного, получается не плохо, брокер дает заработать, вывод не затягивают, отвечают оперативно Для успешной торговли вполне подходящий бокер.
        26 ноября 2017
        Антон
        Хороший БО. Я торговал несколько раз у него, мне понравилось с ним работать.
        23 ноября 2017
        Антон
        давно работаю с этим брокером, всё устраивает
        20 ноября 2017
        Олеся
        недавно зарегалась тут пока что неплохо получается торговать, посмотрим что будет с выводом
        17 ноября 2017
        Сергей
        Друзья посоветовали Биномо,не сказать,что я прям в восторге,брокер как брокер,деньги выводит и хорошо
        08 ноября 2017
        Дмитрий
        В полне себе хороший брокер,выводит заработаное,так что я не жалуюсь
        05 ноября 2017
        Артур
        Никогда не берите бонус у этого брокера!!! Не сможете потом вывести деньги. Если бонус у Вас 1000 руб то нужно сделок совершить — на 35000 рублей А пока Вы их совершите — по любому сольетесь. Такая вот уловка есть у этого брокера.
        11 октября 2017
