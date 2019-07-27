Binomo закрывается в России

Еще один популярный брокер бинарных опционов объявил о закрытии регистраций на территории России. В след за такими популярными брокерами как IQ option, который закрылся еще в 2018 году и OlympTrade который объявил сначала о прекращении регистраций с территории РФ все в том же 2018 году, а позже и полностью закрылся на территории РФ, теперь о своем закрытии объявил такой популярный брокер как Binomo.

С 1 августа 2019 год, брокер Биномо прекращает принимать регистрации трейдеров проживающих на территории России. Как говорится в заявлении брокера, это связанно с разработкой законопроекта N 501874-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Теперь любой трейдер находящийся на территории РФ не сможет пройти регистрацию на платформе брокера Binomo, что же касается тех, кто прошел регистрацию и верифицировал свой аккаунт до 1 августа, то по заявлениям брокера, он сможет беспрепятственно продолжать вести свою торговлю на платформе, совершать сделки и выводить деньги в полном объёме.

Однако не стоит забывать, что в случае с закрытием брокера OlympTrade ситуация была схожей, сначала была запрещена регистрация новых клиентов, а спустя 3 месяца и полностью закрыты все счета клиентов из России.

Стоит ли спешить выводить свои деньги?

Скорей всего нет, брокер Binomo достаточно давно занимается торговлей бинарными опционами и вряд ли будет рисковать своей репутацией, просто блокируя счета, скорей всего в случае полного закрытия на территории РФ брокер дополнительно уведомит всех своих клиентов о закрытии и даст возможность вывести деньги трейдерам.

Где теперь торговать бинарными опционами трейдерам с России?

Несмотря на то, что законопроект в России еще не принят, список надежных брокеров бинарных опционов существенно сократился. Если еще год назад вы могли растеряться при выборе одного из десятков брокеров предоставляющих возможность торговли бинарными опционами, то теперь ситуация существенно изменилась и таких надежных брокеров, которые без лишних вопросов выведут вам вашу прибыль, осталось совсем не много.

На сегодняшний день для трейдеров с РФ можно порекомендовать таких брокеров как Grand Capital, Alpari, Finmax, Word Forex и конечно же Binary.com. Все эти брокеры очень давно ведут свою финансовую деятельность и имеют массу положительных отзывов от клиентов. Какого брокера выбрать и где торговать бинарными опционами решать конечно же вам. Для вашего удобства вы можете посмотреть сводную таблицу с основными характеристиками всех существующих надёжных брокеров на нашем сайте и самостоятельно выбрать подходящего вам.

